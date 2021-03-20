Патрульні затримали керівника "Муніципальної охорони" Києва Марі п'яним за кермом, але йому вдалося уникнути відповідальності. ВIДЕО
Дарницький райсуд Києва 28 грудня виправдав керівника комунального підприємства "Муніципальна охорона" і главу "Муніципальної варти Києва" Ігоря Марі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.
Водночас, громадська організація ветеранів АТО Шевченківського району столиці оприлюднила ролик, зафіксований камерами патрульних поліцейських, які зупинили вночі 10 грудня 2020 року автомобіль Ігоря Марі.
Марі, який був за кермом, не відреагував на вимогу зупинитися відразу. Він помінявся місцями з пасажиром, і ще деякий час автомобіль продовжував рух.
На записі чутно, що зупинена людина відмовляється пред'явити документи і пройти тест на вміст алкоголю в крові. Крім того, вона заявляє, що є відеозапис, яка суперечить словам правоохоронців про реального водія.
Суду порушник пред'явив довідку про проходження огляду у лікаря-нарколога, який не виявив ознак сп'яніння. Це дозволило судді закрити провадження "з підстав відсутності події і складу адміністративного правопорушення".
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
А какие побожные номера
ти зараз макнув свою зєлю мордою в гівно - бо він вже 2 роки припіздент і нічого не робить з тими "чудними рехформами" якщо що
Хоча, за 2 роки на Банковій, той утирок вже мабуть визначає якість коксу по зовнішньому вигляду.
наоборот, все как всегда...без изменений к лучшему..
якщо нічого не зміниться в країні на рівні цього лайна найближчим часом, то чи варто сподіватись що "серйозні таварісчі" перестануть творити повний "безпредел" з країною?
відповідь очевидна - якщо в країні замість правосуддя гидотне і гібридне кривосуддя наступного разу такий от гівнюк що в "кіно" банально відкупиться від патрульного, якому простіше буде взяти хабара ніж потім бачити як його затриманий відмазується в українському продажному і нікчемному суді.
Ну ви знаєте самі
Вони по-за законом і мають бути розформовані.
Где тот фрагмент от патрульных где видно, что водитель с пассажиром пересаживались?
Есть только видео общения, вообще на заказ больше смахивает, доказательств нет, а человека уже обвинили грязные журнашлюхи