Патрульні затримали керівника "Муніципальної охорони" Києва Марі п'яним за кермом, але йому вдалося уникнути відповідальності. ВIДЕО

Дарницький райсуд Києва 28 грудня виправдав керівника комунального підприємства "Муніципальна охорона" і главу "Муніципальної варти Києва" Ігоря Марі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

Водночас, громадська організація ветеранів АТО Шевченківського району столиці оприлюднила ролик, зафіксований камерами патрульних поліцейських, які зупинили вночі 10 грудня 2020 року автомобіль Ігоря Марі.

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Марі, який був за кермом, не відреагував на вимогу зупинитися відразу. Він помінявся місцями з пасажиром, і ще деякий час автомобіль продовжував рух.

На записі чутно, що зупинена людина відмовляється пред'явити документи і пройти тест на вміст алкоголю в крові. Крім того, вона заявляє, що є відеозапис, яка суперечить словам правоохоронців про реального водія.

Суду порушник пред'явив довідку про проходження огляду у лікаря-нарколога, який не виявив ознак сп'яніння. Це дозволило судді закрити провадження "з підстав відсутності події і складу адміністративного правопорушення".