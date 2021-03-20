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Патрульні затримали керівника "Муніципальної охорони" Києва Марі п'яним за кермом, але йому вдалося уникнути відповідальності. ВIДЕО

Дарницький райсуд Києва 28 грудня виправдав керівника комунального підприємства "Муніципальна охорона" і главу "Муніципальної варти Києва" Ігоря Марі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

Водночас, громадська організація ветеранів АТО Шевченківського району столиці оприлюднила ролик, зафіксований камерами патрульних поліцейських, які зупинили вночі 10 грудня 2020 року автомобіль Ігоря Марі.

Також дивіться: Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Марі, який був за кермом,  не відреагував на вимогу зупинитися відразу. Він помінявся місцями з пасажиром, і ще деякий час автомобіль продовжував рух.

На записі чутно, що зупинена людина відмовляється пред'явити документи і пройти тест на вміст алкоголю в крові. Крім того, вона заявляє, що є відеозапис, яка суперечить словам правоохоронців про реального водія.

Суду порушник пред'явив довідку про проходження огляду у лікаря-нарколога, який не виявив ознак сп'яніння. Це дозволило судді закрити провадження "з підстав відсутності події і складу адміністративного правопорушення".

Київ (19524) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+26
Зараз Геращенко розкаже, що треба ще підняти штрафи. Якби ж ті штрафи торкались наших недоторканих чінуш та всякого іншого лайна.
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20.03.2021 19:13
+21
Дуже довго поліціянт розповідає шо це падло шановне. Після двух разів спроби роз'яснити треба харьою в землю та кайданки на руки за спиною. Потім пру разів палицею по ребрах та ще пару по ягодицях. І тільки тоді ця гнида почне щось розуміти.
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20.03.2021 19:21
+18
Вєрсія:-

В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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20.03.2021 19:16
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Дтвні розбірки одних ветеранів з іншими.
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20.03.2021 19:04 Відповісти
Дивні*
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20.03.2021 19:05 Відповісти
А среди бывших коммунистов, что разборок нет? или бывших коммунистов не бывает? А товарисч, бывший коммунист?
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20.03.2021 20:07 Відповісти
Мені коменти нинішніх мавп не цікаві.
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20.03.2021 20:10 Відповісти
А прошлых обезьян - значит интересны?
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20.03.2021 20:22 Відповісти
А ви мабудь ******** мавпа? А якої ви породи? В мене є зайвий вольєр.
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20.03.2021 20:35 Відповісти
Радий за вас, що він є- не шукатимете де переночувати.
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20.03.2021 20:38 Відповісти
Щиро запрошую, ветеринара я попередив. Він приготував для тебе солоденький банан.
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20.03.2021 20:49 Відповісти
А так в тебе банани кислі? Капець ти придурошне...)))
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20.03.2021 21:02 Відповісти
ГНАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!
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20.03.2021 21:00 Відповісти
Без заперечень! Я за потрійну перегонку!
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20.03.2021 21:03 Відповісти
Потрiйна не має сенсу якщо куб не мідний.
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20.03.2021 21:38 Відповісти
Патрульные поймали руководителя "Муниципальной охраны" Киева Мари пьяным за рулем, но ему удалось избежать ответственности - Цензор.НЕТ 2888
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20.03.2021 19:05 Відповісти
врач-нарколог на другой день кцпил сыну новый PS
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20.03.2021 19:12 Відповісти
Зараз Геращенко розкаже, що треба ще підняти штрафи. Якби ж ті штрафи торкались наших недоторканих чінуш та всякого іншого лайна.
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20.03.2021 19:13 Відповісти
І ще, то не поліціянти, а ще гірше лайно ніж той алкаш. Тільки по селах магарич збирати. Гидко бачити і поліціянтів і чінуш.
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20.03.2021 19:16 Відповісти
Вибачте, за правосуддя забув... Тут слів зовсім нема. Як казав один маестро, хочу, щоб ви не плакали.
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20.03.2021 19:18 Відповісти
Патрульні затримали керівника "Муніципальної охорони" Києва Марі п'яним за кермом, але йому вдалося уникнути відповідальності - Цензор.НЕТ 9154
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20.03.2021 19:37 Відповісти
Вєрсія:-

В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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20.03.2021 19:16 Відповісти
Дуже довго поліціянт розповідає шо це падло шановне. Після двух разів спроби роз'яснити треба харьою в землю та кайданки на руки за спиною. Потім пру разів палицею по ребрах та ще пару по ягодицях. І тільки тоді ця гнида почне щось розуміти.
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20.03.2021 19:21 Відповісти
А на ранок поліцай вже буде шукати роботу.
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20.03.2021 19:25 Відповісти
Не буде. Якщо все зробить згідно закону та інструкцій то ще й премію отримає.
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20.03.2021 19:42 Відповісти
В нашій країні буде, бо в нас окрім закону та інструкцій ще є брат/сват/кум у главку/суді/прокуратурі, з яким можна порішать. Нажаль. Якщо цю ланку викинути, то, можливо щось зміниться.
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21.03.2021 06:41 Відповісти
Бойтесь своих желаний)
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20.03.2021 19:40 Відповісти
В мене нормальні бажання.
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20.03.2021 19:43 Відповісти
Так первыми обычно под раздачу и попадают, те кто о ней мечтают)
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20.03.2021 19:45 Відповісти
Паша, не мути воду ))
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20.03.2021 19:53 Відповісти
А чому ти вирішив, що не постраждаєшь? звідкиля така впевненність?
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20.03.2021 19:59 Відповісти
Життєвий досвід та здоровий образ життя ))
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20.03.2021 20:45 Відповісти
мутнорила конторка...
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20.03.2021 19:36 Відповісти
Эй свидетели-сектанты сивочолого гецьмана, вы где? Вы не видите какие чудные рехформы провел ваш гецьман?
А какие побожные номера
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20.03.2021 19:39 Відповісти
Была судебная реформа?) Когда?
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20.03.2021 19:43 Відповісти
Зебизяна, почти 2 года как ваш Принижень-преЗедент остановил реформу судов низшей инстанции и начал свою. Как тебе результат Зебуин?
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20.03.2021 19:46 Відповісти
ти - розумово відсталий!
ти зараз макнув свою зєлю мордою в гівно - бо він вже 2 роки припіздент і нічого не робить з тими "чудними рехформами" якщо що
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20.03.2021 20:01 Відповісти
пэцьо свиночолий сколько лет правил? 5. при НЕМ начались реформыи переатестации. Не гони. Если ты дебил, я не виноват. при свинорылом количество игральных свинарников (запрещенных) было уже за 10000 штук по все стране. Или ты скажешь не было такого? Может "скрытые" были? Не, там реклама 2Х3 метра. Это при свинорылом. при зебилах свинарники закрыли. За что спасибо им. Что скажешь? Это пример великого "рыформатора". Ах да работа указаных свинарников НЕВОЗМОЖНА без коррупциннной составляющей. Таким образом вся реформа свинорылого и его команды равна НЕ нулю даже, а равна -5. тоесть наосила огрмный урон по всей стране ежесуточно. Так что заткнись.
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20.03.2021 22:43 Відповісти
дебіл зебільний, тут розмова йшла про судову реформу. Блін, черговий стрілочник...
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20.03.2021 23:15 Відповісти
Я навіть знаю в якого саме лікаря-нарколога. Це той, що зєлю обслідував.

Хоча, за 2 роки на Банковій, той утирок вже мабуть визначає якість коксу по зовнішньому вигляду.
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20.03.2021 19:43 Відповісти
Не "мабуть", а точно))) Согласно рассказу их подельника)
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20.03.2021 19:46 Відповісти
Це не той красень, володар приватної лабораторії, котрий бажав стати президентом?
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20.03.2021 20:41 Відповісти
Яка різниця? Це хай дослідники калу займаються. Його зараз повно - 73 відтінки зеленого.
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21.03.2021 07:35 Відповісти
как бы ничего необычного...
наоборот, все как всегда...без изменений к лучшему..
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20.03.2021 19:56 Відповісти
Главное что бы алкашня побольше родственников судей и самих судей поубивали
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20.03.2021 20:02 Відповісти
доки подібна зажрана срань буде безкарно почувати себе на дорогах?!?!?!
якщо нічого не зміниться в країні на рівні цього лайна найближчим часом, то чи варто сподіватись що "серйозні таварісчі" перестануть творити повний "безпредел" з країною?
відповідь очевидна - якщо в країні замість правосуддя гидотне і гібридне кривосуддя наступного разу такий от гівнюк що в "кіно" банально відкупиться від патрульного, якому простіше буде взяти хабара ніж потім бачити як його затриманий відмазується в українському продажному і нікчемному суді.
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20.03.2021 20:04 Відповісти
Муниципальная охрана? А зачем она нужна? Сборище понтовил при нулю работы, картонная структура. Надо ж где то работать
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20.03.2021 20:15 Відповісти
Захищати владу від народу. Робити брудну роботу. На побігеньках у мера. Мерська гвардія.
Ну ви знаєте самі
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20.03.2021 21:23 Відповісти
Для об*єктивності треба сказати, що . Протягом 2 год лабораторні дослідженя в медичному закладі могли показати і відсутність сп*яніння.
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20.03.2021 20:26 Відповісти
это как Ыксперты зайцевой?
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20.03.2021 22:45 Відповісти
не зовсім. Зайцева у стані алкогольного сп*яніння не була, проте була у стані наркотичного ..бhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/80092400 о в неї в сечі виявили опіати
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21.03.2021 00:39 Відповісти
Вот и ответ на вопрос,почему неадекватные и драконовские штрафы в Украине не помогут навести порядок на дорогах,пока в головах не поменяется и не уберут коррупцию.А до тех пор хоть по миллиону бедут штраф,кто нужно тот всегда уйдет от ответственности
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20.03.2021 20:38 Відповісти
Судя по голосу, полицейский с большой вероятностью так же выпивший, как и другой участник событий.
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20.03.2021 21:06 Відповісти
Руководітєль... Це масажист, екстрасенс чи диригент? Який смішний цей рускій язик.
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20.03.2021 21:07 Відповісти
Муніципальні варти це офіційні мерські тітушари.
Вони по-за законом і мають бути розформовані.
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20.03.2021 21:22 Відповісти
що вони мають - те залишать при собі
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21.03.2021 12:19 Відповісти
Надо видео сбросить Кличко,и посмотреть на его реакцию. Пофиг суд, Кличко его может уволить.
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20.03.2021 21:39 Відповісти
А где доказательства которые патрульный собирался предоставить?
Где тот фрагмент от патрульных где видно, что водитель с пассажиром пересаживались?
Есть только видео общения, вообще на заказ больше смахивает, доказательств нет, а человека уже обвинили грязные журнашлюхи
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20.03.2021 23:40 Відповісти
Дятел, смотри и читай по буквам. На всех кадрах он отрицает что был за рулем, а суд его оправдал когда он принес купленную справку что не был пьян.
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21.03.2021 09:57 Відповісти
в суді надається
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21.03.2021 12:17 Відповісти
Выходит закон только для дураков и лохов, а кто не отвечал по закону, так и не отвечает сколько штрафы не увеличивай.
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21.03.2021 09:54 Відповісти
 
 