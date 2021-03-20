Акція на підтримку Стерненка та інших "незаконно звинувачених і засуджених патріотів" відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Банковій у Києві відбувається акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка, якого 23 лютого суд визнав винним у викраденні людини та засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, акція стартувала під Офісом Президента на Банковій о 19:00.

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

"Завтра, 20 березня, день народження Сергія Стерненка, який він, на жаль, зустріне за ґратами, будучи незаконно засудженим через політичні переслідування теперішньою владою.

Наші політв’язні у справі вбивства Шеремета - Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко - також зустрічали свята і дні народження, як свої власні, так і своїх рідних, за ґратами. Тому ми всі добре розуміємо, як особливо важлива підтримка в такі дні.

Тож, завтра ми збираємося о 19 годині на вулиці Банковій, щоб вкотре нагадати владі про незаконно звинувачених та засуджених нею патріотів, тим самим ще раз висловивши свою підтримку Сергію, Юлі, Андрію, Яні та іншим політв’язням Зеленського", - анонсували напередодні на фейсбук сторінці Free Dr Kuzmenko.

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.