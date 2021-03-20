Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Присутні на акції "Не чуєш? Побачиш" під Офісом Президента розбили скло одних з дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, також учасники протесту, вимагаючи звільнити Стерненка, Антоненко та інших політв'язнів, кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Також дивіться: Акція на підтримку Стерненка та інших "незаконно звинувачених і засуджених патріотів" відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Правоохоронці, які там були, не втручалися.

Також дивіться: "Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО. ВIДЕО

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Також читайте: "Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО. ВIДЕО

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.