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Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Присутні на акції "Не чуєш? Побачиш" під Офісом Президента розбили скло одних з дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, також учасники протесту, вимагаючи звільнити Стерненка, Антоненко та інших політв'язнів, кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 01
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 02
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 03
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 04
Фото: Олег Богачук

Також дивіться: Акція на підтримку Стерненка та інших "незаконно звинувачених і засуджених патріотів" відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 05
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 06
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 07
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 08
Фото: Олег Богачук

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 09
Фото: Олег Богачук

Правоохоронці, які там були, не втручалися.

Також дивіться: "Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО. ВIДЕО

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 10
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 11
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 12
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 13
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 14
Фото: Олег Богачук

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 15
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 16
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 17
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 18
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 19
Фото: Олег Богачук

Також читайте: "Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО. ВIДЕО

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 20
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 21
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 22
Фото: Олег Богачук
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка 23
Фото: Олег Богачук

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

акція (1455) Київ (19524) Стерненко Сергій (393) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+36
Если нет справедливости в судах это неизбежно. Как бы земразей не начали жечь вместо табличек. От безысходности конечно...
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20.03.2021 21:47
+26
ПОЧЕМУ народ звереет-обливает краской,жжет файеры,взрывает взрыв пакеты и т.д. ?????да все дело в том ,что зеленый оманский осел ----ВНУШИЛ себе,что он---- НУ ОЧЕНЬ КРУТОЙ ХЛОПЕЦ,что ему все позволено,а лохи,т.е. мы все схаваем и забудем,КРУГОМ ВОРОВСТВО,КОРРУПЦИЯ,АРМИЮ ОПУСТИЛИ НИЖЕ ПЛИНТУСА,СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ рулят враги государства--портнов и татаринов и т.д.....скоро станет теплее.... а обстановка в стране вообще в пике...поглядим второй акт комедии в исполнении "великого политика всех времен "
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20.03.2021 22:05
+21
Майдан такой херней не занимался. Если будут и дальше разрушения и тем более мародерства, то тут явно будет прослеживатся кацапский или провласный след, что бы гайки закрутить
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20.03.2021 21:43
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Трампа избиратели посадили, а не те, кто города американские разносил.
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21.03.2021 22:06 Відповісти
А что значит А.С.А.В ?
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20.03.2021 23:27 Відповісти
Попробую предположить, что это «All Cops Are Bastards» («Все копы - ублюдки»)
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20.03.2021 23:39 Відповісти
Не ублюдки, а на ************ Аваковым блюдители содомит-дегенерации.
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21.03.2021 00:10 Відповісти
«All cops are bastards»

https://youtu.be/iplZpLgE1cQ

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 5
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20.03.2021 23:42 Відповісти
И опять хреновая организация. Ну зачем до такого доводить??? У мусоров теперь будет повод никого под ОП не пускать. Неужели нельзя было провести нормальную акцию - без всех этих поджиганий-разбиваний-размалевываний??? Я бы еще понял, если бы там кто-то сидел внутри. Но ведь плесени зеленой там и близко не было.
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20.03.2021 23:28 Відповісти
ну вот ты не пришел, не организовал - в итоге отакое
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20.03.2021 23:34 Відповісти
неприятная картинка...Здание в чем виновато?
Если бы после акции так зебил выглядел--было бы понятно, а так...глупо и бессмыслено.
100% провокаторы и политтехнологи зеленых поработали!
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20.03.2021 23:33 Відповісти
ну японцьі в туалетах ставят чучело начальника.
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21.03.2021 01:34 Відповісти
Зверніть увагу, як висловлюють незадоволення коцапо-тролі
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20.03.2021 23:34 Відповісти
Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
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20.03.2021 23:37 Відповісти
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора - ні при чому?
Аваківська постанова - з метою звинуватити у погромах Пороха.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html gorlis-gorsky
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20.03.2021 23:42 Відповісти
когда Порох скажет, бей ****в, рятуй Україну, у авакова и зеленского будет ровно 15 минут, чтоб покинуть Украину
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20.03.2021 23:45 Відповісти
...так і що заважає Пороху це сказати? Вроджена інтелігентність, чи просто сцикотно, що це буде "голос волаючого в пустелі"?))
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20.03.2021 23:54 Відповісти
Порох --стратег и понимает, что еще не время, не все быдло вдостать наелось зеленой брехней и бардаком)))
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21.03.2021 00:15 Відповісти
Стратег ??? Просрати "клоуну" булаву - це була вершина його стратегії.
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21.03.2021 00:25 Відповісти
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 93
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21.03.2021 00:28 Відповісти
...не сміши мої капці. Той же народ, який обрав Пороха "водинтур", вказав йому на "Вихід". Чи може то був інший, змінений народ? І якщо змінений, то при кому він так помінявся?? Думай головою...
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21.03.2021 00:39 Відповісти
В 14 от страха у народа разум прочистился))) А потом ТВзомбирование взяло свое...
Тебе напомнить, как Черчиля в апреле 45го не выбрали,он по-твоему тоже "про-рал булаву" ,его тоже променял на пустое место тот же "мудрый нарид". Через пять лет одумались)))
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21.03.2021 01:00 Відповісти
Ти давай, за парєбрік, кацапе. Задовбали ви тут вже своєю пропагандою.
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21.03.2021 01:13 Відповісти
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21.03.2021 10:35 Відповісти
Как там у вас, в Пензе, погода хорошая?
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21.03.2021 10:41 Відповісти
Так вы из Липецка!
А я думал, что вы пензюк.
И фразу вы повторяете испанских фашистов. Вы точно пензюк-рашист!
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21.03.2021 17:30 Відповісти
Все верно, ты выбрал клоуна - я теперь живу в шапито, а хочу в нормальном стране
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21.03.2021 11:49 Відповісти
ти так живеш, чого вартуєш.
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21.03.2021 19:31 Відповісти
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21.03.2021 23:48 Відповісти
порох не придурок трамп
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21.03.2021 01:43 Відповісти
Вопрос к оруженосцу дона Авака Рюкзачного Антохе Пансе Геращю, - кто дал команду убрать превентивную линию охраны ОП? Именно то, что по чьейто команде или распоряжению убрали первую привентивную линию охраны, позволило рисовать на стенах и бить стёкла. Антоша, ауууууууу???
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21.03.2021 10:40 Відповісти
почему у Авакова есть чувство самосохранения, а у зеленского - нет? пришли люди на банковую, покричали, потыкали факелами в каменную табличку президент Украины, написали Венедиктова чума, Аваков чорт, получили деньги от людей Авакова и разошлись... а паковать завтра будут судей? тупицкий скажет, где справедливость...
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20.03.2021 23:43 Відповісти
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 6185
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20.03.2021 23:55 Відповісти
Верховну зраду треба переобирати, бо і вона і її кабінет міністрів не відображає волю народу. Чортів у відставку.
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21.03.2021 00:04 Відповісти
За дымовой завесой , не забываем о ВАГНЕРГЕЙТЕ!
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21.03.2021 00:24 Відповісти
Так, зелені покидьки під аваківським дахом відволікають нашу увагу на будь що. Це їхня головна фішка.
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21.03.2021 10:44 Відповісти
Хтось не вірить, що він викрав і пи*див того одеського покидька? Хтось це запереує взагалі? А того другого, якого Стерненко вбив, яка причина не застосовувати тримання під вартою? Стерненко патріот? Ок. Значить всі патріоти можуть вибвати будь кого "поганого", викрадати та пи*дити? З невідомою , до речі , метою. Так дойдем до того, що 90-ті будуть дитячим світом, а користуючись тимим "патріотичними " заворушеннями )(уйло захопить всю Україну. Щось підозріло цей весь двіж дуже вигідний Москві.
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21.03.2021 01:10 Відповісти
Козак, ти вже в Словаччині?
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21.03.2021 01:39 Відповісти
Козак! Скільки тобі років? Ти ще замаленький дорослі теми обговорювати зі своїм дитячим максималізмом. Йди краще в Тік-Ток пограйся.
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21.03.2021 10:40 Відповісти
Какая прелесть эта заливная рыба от великих патриотов.Рукоплескаю..
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21.03.2021 01:12 Відповісти
Якщо завтра загине хоча б одна дитина під ОП, вийдуть її батьки, які відвоювали ще з 2014. Згадайте з чого почалась Революція Гідності. З побитих студентів! Якщо ЗЕ тримає поруч для особистиї охорони Рюкзакова, який створив банду з десятків тисяч ментів, то він довбень. Кодло Авакяна вміє калічити та вбивати, але ніколи не будуть воювати за цих запроданців. Я вже бачив, як вони йшли у психічну атаку на Інститутській та Грушевського, а потім, кидаючи своє барахло скакали з косогорів Маріїнського та "Динамо". Дурнів історія нічому не вчить.
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21.03.2021 01:36 Відповісти
Ты бот не из Украины. Иначе знал бы что предшествовало избиению студентов.
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21.03.2021 19:39 Відповісти
Я не бот, хотя бы потому, что у меня есть имя и фамилия, а всякая сцыкливая плесень прячется под никами дешевых ботов и VPN. Боишься - обосцись и стой тихонько в сторонке.
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22.03.2021 00:57 Відповісти
Твое имя и фамилия ничего не значат потому, что они ничем не подтверждены. С тем же успехом ты мог себя назвать папой римским.
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22.03.2021 10:53 Відповісти
Что, ботик, обосрался так, что вылез на форум под заброшенным с 15 января ником "Al Al". Видно Мандель сократила финансирование ЗЕботоферм и ты серьезно обнищал. Дурак с тем же IPадресом.
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22.03.2021 12:26 Відповісти
это была акция против тарифов и отсутствия вакцины ......???//?/////??????????
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21.03.2021 03:35 Відповісти
вандализм вызывает отвращение.
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21.03.2021 04:23 Відповісти
Твои саачечественнники утыкали кремлевскую стену трупами, это вандализм?
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21.03.2021 09:35 Відповісти
не мои, а лично твои саачечественнники утыкали кремлевскую стену трупами, это вандализм?
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21.03.2021 14:09 Відповісти
Мордва удмурдская, никто из моих родственников не родился и не жил в Москальской Орде.
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21.03.2021 14:25 Відповісти
Хорошо ты сам себе о себе написал. только нужна малююююсенькая коррекция.
Вот как твой текст о тебе должен правильно звучать: "Мордва удмурдская, все из моих родственников родились, жили, живут и будут всегда жить в Москальской Орде."
Вот теперь порядочек.
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21.03.2021 14:32 Відповісти
Мордва, что за детский лепет в стиле аля-Путин?
Толсто троллишь.
И почему пишешь через прокси?
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21.03.2021 15:13 Відповісти
не я, а ты пишешь через псевдоукраинский прокси.
ну и, как всегда ты написал сам себе о себе, на этот раз без ошибок.
на, вот снова прочти сам себе о себе: "Мордва, что за детский лепет в стиле аля-Путин?Толсто троллишь. И почему пишешь через прокси?"
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21.03.2021 15:15 Відповісти
Да, измельчала гебня, уже детские сады стали нанимать в боты. Педалик, тебя мама не учила что обезьяничать и кривлять взрослых нельзя?
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21.03.2021 15:21 Відповісти
молодец, снова хорошо ты снова само себе о себе написало: "Да, измельчала гебня, уже детские сады стали нанимать в боты. Педалик, тебя мама не учила что обезьяничать и кривлять взрослых нельзя?"
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21.03.2021 15:48 Відповісти
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 8646
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21.03.2021 16:34 Відповісти
поддерживаю.
кстати, кто это на фото, ты, Люся?
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21.03.2021 16:43 Відповісти
Почему у тебя, Люся, прокси?
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21.03.2021 16:54 Відповісти
я не Люся. Ты Люся - люсяфер. Мы уже говорили, что не у меня, а у тебя псевдо-укро-прокси.
Вот и ладненько.
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21.03.2021 23:13 Відповісти
жиртрест Геращенко и Аваков разыгрывают росийский сценарий чтобы выставить протестующих бандитами гопниками что устроили погром беззаконие дискредетация самого протеста и то что написал в фейсбук Антоша что мол это и есть картинка для Кисилева как раз показывает лицемерие самих мусоров так как специально все было спланировано мусорами и такая позиция что это громилы беспредельщики вандалы а непротестующие совпадает с кацапскими сми теперь у Авакова и Кисилева одна позиция с Кисилевым -это вандалы и бандиты ну еще совпадает с тем как говорил Антоша заказал это намекая на Порошенко кацапы ненавидят эти также что же пятая колонна она не может быть в отдельности только опзж это целый спрут который сплел и мвд, сбу , прокуратура и суды все что нужно сейчас это взять за яйца Зеленского оно трусливое если зажать в двери исполнит не так уж много надо для начала самое главное это отправить в отставку Авакова, Венедиктову взять под арест Мертвечука за финансирования терроризма (без права залога) и самое главное арестовать Портнова эта тварь стоит их всех трех вместе взятых
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21.03.2021 07:39 Відповісти
Обновили фасад. Так лучше.
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21.03.2021 09:31 Відповісти
Зе,что опять плюнули в лицо?И опять оботрёшься?Или пора, хоть как- то показать укрофашистам, бандючкам и просто дебилоидам, что моя страна имеет президента и адекватную а не ссыкливую власть. Позор!
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21.03.2021 13:30 Відповісти
зе и есть позор!
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21.03.2021 23:52 Відповісти
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