Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Присутні на акції "Не чуєш? Побачиш" під Офісом Президента розбили скло одних з дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, також учасники протесту, вимагаючи звільнити Стерненка, Антоненко та інших політв'язнів, кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Правоохоронці, які там були, не втручалися.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.
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https://youtu.be/iplZpLgE1cQ
Если бы после акции так зебил выглядел--было бы понятно, а так...глупо и бессмыслено.
100% провокаторы и политтехнологи зеленых поработали!
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора - ні при чому?
Аваківська постанова - з метою звинуватити у погромах Пороха.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html gorlis-gorsky
Тебе напомнить, как Черчиля в апреле 45го не выбрали,он по-твоему тоже "про-рал булаву" ,его тоже променял на пустое место тот же "мудрый нарид". Через пять лет одумались)))
А я думал, что вы пензюк.
И фразу вы повторяете испанских фашистов. Вы точно пензюк-рашист!
Вот как твой текст о тебе должен правильно звучать: "Мордва удмурдская, все из моих родственников родились, жили, живут и будут всегда жить в Москальской Орде."
Вот теперь порядочек.
Толсто троллишь.
И почему пишешь через прокси?
ну и, как всегда ты написал сам себе о себе, на этот раз без ошибок.
на, вот снова прочти сам себе о себе: "Мордва, что за детский лепет в стиле аля-Путин?Толсто троллишь. И почему пишешь через прокси?"
кстати, кто это на фото, ты, Люся?
Вот и ладненько.