Геращенко про акцію 20 березня на Банковій: План провокаторів про кровопролиття в центрі Києва зірвано. ВIДЕО

Розбите скло і таблички на Офісі Президента замінять на нові, фарбу змиють, а порушники закону понесуть відповідальність.

Про це написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"План провокаторів з учинення кровопролиття у центрі Києва було зірвано! Те, що зараз коїлось біля Офісу Президента, - це був не мирний мітинг, а вакханалія брутального, замовного насильства. Замовники сьогоднішньої провокації на вулиці Банковій мріяли про те, щоб у відповідь на побиття скла, на розмальовування стін образливими написами, вийдуть сотні поліційських і почнуть із застосуванням сили затримувати провокаторів, а ті, у відповідь, розпочнуть ще більше кровопролиття. Але розумні дії керівництва поліції стали на заваді планам провокаторів", - написав він.

Геращенко зазначив, що розбите скло і таблички на Офісі Президента замінять, фарбу змиють, а "осіб, які порушили закон, трощили державне майно, за яке, до речі, були сплачені кошти платників податків, буде притягнуто до відповідальності, і вони відшкодують нанесену шкоду через суд".

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"Всі вони зафіксовані як поліцейськими камерами, так і камерами ЗМІ. Тому ніхто не уникне відповідальності! Головне, що сьогодні не пролилася кров, і залишились цілими кістки, голови та суглоби як провокаторів, та правоохоронців. Повірте, не було жодних проблем оціпити будівлю ОПУ сотням правоохорніців, які чекали поруч, та не дозволити пошкодити стіни, вікна та таблички. Але тоді б замовники провокації досягли своєї мети - кровопролиття під об’єктиви відеокамер з подальшими закликами до повалення законно обраної влади. Все буде добре ! Шкода лише, що сьогодні буде радіти та потішатись з наших "горе-патріотів" російська пропаганда - Кисельов, Соловьов та інші покидьки", - підсумував Герашенко.

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси.