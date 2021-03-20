Геращенко про акцію 20 березня на Банковій: План провокаторів про кровопролиття в центрі Києва зірвано. ВIДЕО
Розбите скло і таблички на Офісі Президента замінять на нові, фарбу змиють, а порушники закону понесуть відповідальність.
Про це написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"План провокаторів з учинення кровопролиття у центрі Києва було зірвано! Те, що зараз коїлось біля Офісу Президента, - це був не мирний мітинг, а вакханалія брутального, замовного насильства. Замовники сьогоднішньої провокації на вулиці Банковій мріяли про те, щоб у відповідь на побиття скла, на розмальовування стін образливими написами, вийдуть сотні поліційських і почнуть із застосуванням сили затримувати провокаторів, а ті, у відповідь, розпочнуть ще більше кровопролиття. Але розумні дії керівництва поліції стали на заваді планам провокаторів", - написав він.
Геращенко зазначив, що розбите скло і таблички на Офісі Президента замінять, фарбу змиють, а "осіб, які порушили закон, трощили державне майно, за яке, до речі, були сплачені кошти платників податків, буде притягнуто до відповідальності, і вони відшкодують нанесену шкоду через суд".
"Всі вони зафіксовані як поліцейськими камерами, так і камерами ЗМІ. Тому ніхто не уникне відповідальності! Головне, що сьогодні не пролилася кров, і залишились цілими кістки, голови та суглоби як провокаторів, та правоохоронців. Повірте, не було жодних проблем оціпити будівлю ОПУ сотням правоохорніців, які чекали поруч, та не дозволити пошкодити стіни, вікна та таблички. Але тоді б замовники провокації досягли своєї мети - кровопролиття під об’єктиви відеокамер з подальшими закликами до повалення законно обраної влади. Все буде добре ! Шкода лише, що сьогодні буде радіти та потішатись з наших "горе-патріотів" російська пропаганда - Кисельов, Соловьов та інші покидьки", - підсумував Герашенко.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси.
Будь ласка, зачекайте...
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Но зеле нужно то, что происходило сегодня на Банковой...
Можете шерити, бо деякі досі в шоці, чому мусора відійшли і навіть не реагували, коли в них кидали файєра.
Гандон Антошка Гєращенко вже на Пороха провину перевів, дуже швидко.
І знову під ОП були "нацпружини" Авакова, які кричали кацапську речьовку "ану-ка давай-ка уйобивай отсюда".
О.Деркач
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html
а те кто умнее пылесоса могут догадаться что сегодня было больше похоже на провокацию и теар
https://tverezo.info/post/133170 20.03.2021 https://tverezo.info/post/author/prozapas Валерій Прозапас
Два дні поспіль на фронті загиблі - на РНБО ситуація з провалом "режиму тиші" не розглядається.
Ніким не розглядається.
"Головнокомандувач" мовчить. Його куратор Єрмак ініціює чергові ініціативи ініціювати підтвердження ініціатив.
Весь хомчаківський "паркет" давно забив на війну і хаває "нє туда полєзлі" та "розслідування ДБР про халатне відношення", справ проти окупантів не спостерігається.
Але найгірше байдужість населення, нікого вже не обурює брехня влади, і де тільки поділася та "усталость от войны" та обурення через "она идет, потому что на ней зарабативают" - всемогутній телевізор задає іншу програму.
Та вже навіть і "справжніх патріотів" (не тих, хто в "сєктє") вкурвлюють згадки про ту ганьбу, яку чинять з армією - для тих білокурих бестій це "ви сільно ранімиє" називається.
Давно було очевидно - справа далеко не в одному Зеленському, і навіть не в тих, хто йому здуру повірив.
Це відповідь на закиди про "недостатність оптимізму" - звідки йому взятися?
Сподівання на стійкість "меншості", яка час від часу отримує можливості діяти, - питання якою ціною наступного разу.
Ган(т)он готується дивитися кіно...
Коментуючи акцію на підтримку Стерненка, яка відбувалася ввечері під будівлею офісу президента України на вулиці Банковій у Києві і в перебігу якої була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфеєрами, Геращенко заявив: «Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка… Петрові Порошенку потрібно робити все для того, щоб було чим гірше, тим краще для нього».
Таким чином він уточнив свої попередні згадки про «замовників акції», які, за його словами, «мріють, щоб вийшла поліція і застосувала силу, щоб пролилася кров, після чого звинуватили б президента в тому, що він використовує силу, щоб не дати громадянам висловити свою думку на мирних мітингах».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-herashchenko-poroshenko-sternenko-jevropejska-solidarnist/31161410.html
Такі заяви в партії назвали «параноєю» й заявили, що з ними виступали «окремі екстравагантні представники влади», маючи на увазі сказані раніше 20 березня слова заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
«Наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися. Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію», - мовиться в заяві партії, оприлюдненій у фейсбуці.
При цьому з приводу того, що деякі учасники акції розписували протестними написами й намагалися «підпалити» таблицю на фасаді будівлі офісу президента з державним гербом України, в «Європейській солідарності» наголосили: «Виступаючи проти політичного переслідування опонентів влади, ми рішуче засуджуємо наругу над державними символами».
2. Патріоти поважають Радіо Свобода - знчить на наступну акцію вийде ще більше .
ОЙ ГАН(т)ОШКА! ОЙ МАЛАДЦА!
Антоше лечиться надо или верим в могущественность и влиятельность Петра Алексеевича? Что скажет шановне панство?
😅😆🤣😂😉😝🤪😜
НИЧЕГО СМЕШНОГО, НО УЖЕ ПЛЮС ОТ ЭТОЙ НЕУДАВШЕЙСЯ АКЦИИ СПЛАНИРОВАННОЙ В ФСБ
😄😆😅🤣😂😝🤪😜😛
😀😃😄😆😅😍😂😉😜🤪😝😛😋🥲
Стоит Геращенко на улице и бьет себя сковородкой по темечку.
Прохожий спрашивает: "Антон Юрьевич, что же вы делаете?"
Геращенко: "Кровопролитие на Банковой предотвращаю!"
Прохожий: "Так нет никакого кровопролития!"
Геращенко: "Вот видите - РАБОТАЕТ способ!"
Пацаны, которых менты взяли на крючок?
Я вот вполне допускаю, что под Офис президента парней прислали.
Чтобы они обрисовали стены, побили стекла, измазали все.
Странно, что не на*рали. Как же так? Накипело - а не на*рали.
В СМИ охают и ахают, что Аваков - последний оплот здравомыслия и стабильности.
Что если бы не Аваков, то все вообще было бы ужасно.
Правда?
А может, правда в том, что не может Зеленский уволить акционера?
А может, правда в том, что такими вот ситуациями парни сохраняют себе власть?"""
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську бандитську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати які навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА Юду -янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти перевертні моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де теж відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС і добровольців всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення Український народ, і територіальну цілісність і державність України.
без суда и мордовать годами в тюрьмах это
по мнению ублюдка геращенко нормик,
падаль мусорская кучеряво живёт,
набрали кацмонавтов, ублюдков, которые
нигде не работали никогда и
за их спинами поживляются за счёт лохов,
скоты
Я к Стерненко не имею отношения, но он очень симпатичный
А 2014 год уже забыли...
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Геращенко, а что, провокаторы делились с тобой своими планами?
Геращенко - слуга Авакова. Озвучує те, що вигідно хазяїну. Але ж все так заплутано і неоднозначно. Хто ж такий насправді А. Аваков, яка його роль в українській політиці, ПИТАННЯ Є. А от трохи світла на ці непрості стосунки Авакова з іншими визначальними фігурами української влади, хоча б частково зрозуміти, допомагає А. Голобородько в своєму відео https://www.youtube.com/watch?v=GhGHKCTv84w&list=LL&index=3 Аваков топить Зеленського руками "слуг народу" з групи регіонала і друга Януковича | Є питання .
Це стосується нашої і поки що вільної суверенної України так з приходом прокремлівської влади ЗЕбілів -капітулянтів, то тут у всій величезній ораві копів переважне їх число відразу теж як і нова влада теж стали україно-фобами, полу-сепаратистами, капітулянтами ... Вони проросійські яничари перевертні стали злочинно жорстоко переслідувати проукраїнських громадян і підтримувати ворогів України: - сепаратистів, проросійських бандитів, колоборантів .. Так що менти у нас будуть завжди вірно- віддано служити любій будь-якій, злочинній, корумпованій антиукраїнській владі, будь-яким окупантам, але тільки не Україні і не Українському народові. І назвати їх виродків перевертнів Українською чи хоча б проукраїнською поліцією, навіть не повертається язик.
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