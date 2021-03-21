Учасники акції під ОП не планували бити вікна, це зробили "поліцейські провокатори", - друг Стерненка Ратушний. ВIДЕО

Після акції прихильників Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента поліція затримала одного з учасників Владислава Сордо (Стафійчука).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Біля Печерського відділення поліції, де його утримують, відбулися сутички між правоохоронцями та прихильниками Стерненка.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

За словами тих, хто прийшов підтримати затриманого, Стафійчука звинувачують у хуліганстві і планують вивезти його в ізолятор тимчасового утримання під Києвом, а вони хочуть перешкодити поліції зробити це. У результаті біля відділку сталися сутички, після чого до поліції прибуло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був "мирним учасником акції" біля ОП. Також він запевняє, що учасники акції біля Офісу президента не планували бити вікна будівлі, а зробили це "поліцейські провокатори".

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.