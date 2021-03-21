Учасники акції під ОП не планували бити вікна, це зробили "поліцейські провокатори", - друг Стерненка Ратушний. ВIДЕО
Після акції прихильників Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента поліція затримала одного з учасників Владислава Сордо (Стафійчука).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Біля Печерського відділення поліції, де його утримують, відбулися сутички між правоохоронцями та прихильниками Стерненка.
Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.— hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021
У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ
За словами тих, хто прийшов підтримати затриманого, Стафійчука звинувачують у хуліганстві і планують вивезти його в ізолятор тимчасового утримання під Києвом, а вони хочуть перешкодити поліції зробити це. У результаті біля відділку сталися сутички, після чого до поліції прибуло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був "мирним учасником акції" біля ОП. Також він запевняє, що учасники акції біля Офісу президента не планували бити вікна будівлі, а зробили це "поліцейські провокатори".
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.
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Владислав Стафійчук - український письменник, ветеран АТО (боєць 93-ї окремої механізованої бригади із позивним "Змій") та засновник відомого видавництва "Дім Химер".
Пацаны, которых менты взяли на крючок?
Я вот вполне допускаю, что под Офис президента парней прислали.
Чтобы они обрисовали стены, побили стекла, измазали все.
Странно, что не на*рали. Как же так? Накипело - а не на*рали.
В СМИ охают и ахают, что Аваков - последний оплот здравомыслия и стабильности.
Что если бы не Аваков, то все вообще было бы ужасно.
Правда?
А может, правда в том, что не может Зеленский уволить акционера?
А может, правда в том, что такими вот ситуациями парни сохраняют себе власть?"""
А потом просто провести допрос с пристрастием. На камеру.
И общественности есть что показать. И полиция, если это их, то по факту получения их назад, задумается, отправлять ли других, если этим еще пол-года восстанавливаться.
А если это пацаны, которых подписали, то тоже задумаются. Особенно, если к ним еще больше воспитательного момента применить.
ПС )) Так а чому ж не прораховували висновки дебіли !?..Чи просто *спуск пару * :
І мрія збулася!
https://twitter.com/Lizvetoczka/status/1373343569231118341/photo/1
https://twitter.com/Lizvetoczka/status/1373343569231118341/photo/1
Позже выяснилось, что это была провокация по заказу нардепов-коммунистов, которым Хмара мешал в парламенте. Его арестовали и на время следствия поместили в СИЗО, где продержали до апреля 1991 года. Он вернулся к депутатской работе, отказывался являться в суд в знак протеста, из-за чего 18 июля 1991 года киевский ОМОН брал штурмом номер в отеле «Украина» (сейчас - Premier Palace), в котором Хмара забаррикадировался вместе с соратниками и журналистами. Тогда его доставили в суд силой, и Степан Ильич объявил голодовку. После ГКЧП и распада СССР дело было закрыто."
Да, были времена.