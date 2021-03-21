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Учасники акції під ОП не планували бити вікна, це зробили "поліцейські провокатори", - друг Стерненка Ратушний. ВIДЕО

Після акції прихильників Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента поліція затримала одного з учасників Владислава Сордо (Стафійчука).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Біля Печерського відділення поліції, де його утримують, відбулися сутички між правоохоронцями та прихильниками Стерненка.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.
У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ

— hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

За словами тих, хто прийшов підтримати затриманого, Стафійчука звинувачують у хуліганстві і планують вивезти його в ізолятор тимчасового утримання під Києвом, а вони хочуть перешкодити поліції зробити це. У результаті біля відділку сталися сутички, після чого до поліції прибуло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був "мирним учасником акції" біля ОП. Також він запевняє, що учасники акції біля Офісу президента не планували бити вікна будівлі, а зробили це "поліцейські провокатори".

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.

Автор: 

акція (1455) Київ (19525) Нацполіція (15196) Стерненко Сергій (393) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+35
Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный - Цензор.НЕТ 6455
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21.03.2021 02:05
+26
Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный - Цензор.НЕТ 289
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21.03.2021 02:12
+18
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987502548159083&id=100006981015136 Светлана Самборска : Там, говорят, вчера под санкции попали газовые компании Фукса (человек Авакова). А сегодня Фукс говорит, что эти компании не его.
И знаете, я ему верю.
А по тому, что сегодня Зеленскому прилетело от "неизвестных патриотов", и по тому, как тщательно полиция не вмешивалась в этот прилет, и по тому, как рьяно кинулся переводить стрелки ТошаГеращенко, я, кажется, догадываюсь, кому реально принадлежат эти чортовы, хехе, компании.
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21.03.2021 02:33
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ну дик, це ж стандарт в кацапів і мєнтів! Наприклад, сраний дубінський проституток замовляв майданівцям для дискредитації і тут також по налагодженій схемі діяли....
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21.03.2021 04:23 Відповісти
Арсенчик уже совсем берега попутал от безнаказанности и вседозволенности. Устроил из ментовки какую-то персональную "малину". Теперь попробуй сковырни его оттуда.
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21.03.2021 04:36 Відповісти
Після акції поліція затримала одного з учасників. Активісти кажуть, що мовиться про Владислава Сорда (Стафійчука).
Владислав Стафійчук - український письменник, ветеран АТО (боєць 93-ї окремої механізованої бригади із позивним "Змій") та засновник відомого видавництва "Дім Химер".Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный - Цензор.НЕТ 4506
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21.03.2021 04:38 Відповісти
"""Но кто они такие?
Пацаны, которых менты взяли на крючок?
Я вот вполне допускаю, что под Офис президента парней прислали.
Чтобы они обрисовали стены, побили стекла, измазали все.
Странно, что не на*рали. Как же так? Накипело - а не на*рали.
В СМИ охают и ахают, что Аваков - последний оплот здравомыслия и стабильности.
Что если бы не Аваков, то все вообще было бы ужасно.
Правда?
А может, правда в том, что не может Зеленский уволить акционера?
А может, правда в том, что такими вот ситуациями парни сохраняют себе власть?"""
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21.03.2021 04:42 Відповісти
Если это были провокаторы, то полицейское оцепление их в лицо не знает. Что мешало подойти группе из человек 4х и задержать одного? И в машину. Потом еще одного. И так далее.
А потом просто провести допрос с пристрастием. На камеру.
И общественности есть что показать. И полиция, если это их, то по факту получения их назад, задумается, отправлять ли других, если этим еще пол-года восстанавливаться.
А если это пацаны, которых подписали, то тоже задумаются. Особенно, если к ним еще больше воспитательного момента применить.
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21.03.2021 05:19 Відповісти
Такк так ..ПРовокатори !..
ПС )) Так а чому ж не прораховували висновки дебіли !?..Чи просто *спуск пару * :
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21.03.2021 06:04 Відповісти
В якомусь Парижі чи Лондоні чи Вашингтоні ще і двері винесли,все б звідти повикидували,мусорів в каталажку позасовували б,а Стерненка з Ріфом звільнили.І ніхто б не запарювався що сусіди скажуть,іноземна преса напише і т.д.Тому що на відміну від совків живуть з цими капіталістами вже сторіччями,і знають що права і свободи в них необхідно відстоювати силою,і реагують на вимоги плебса лише тоді коли наступає загроза їхньому існуванню та способу життя...Тому і демонстрації там масові часто буйні і криваві,схожі на повстання,а забастовки цілими секторами.Тому що по іншому ніяк.
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21.03.2021 06:08 Відповісти
Провокация, или нет, вообще пофиг. Как еще добиваться кроме как улицей? Давайте вас просто так посадим если не нравится, подходит вам? Может быть поймете что ложно осужденный чувствует? Если не поймете, то просто так срок еще продлим. А что? Его можно, а вас нет? Особенные сильно? Или наоборот мыши в норки забились, потому и нельзя?
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21.03.2021 06:22 Відповісти
у меня стабильно один и тот же вопрос к 73% - за шо вы голосовали 2 года назад ?????
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21.03.2021 06:26 Відповісти
Хотіли собі такого ж преза як *****.
І мрія збулася!
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21.03.2021 07:21 Відповісти
зеленский гандон, мусора мрази
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21.03.2021 06:28 Відповісти
"Фсе кАзлы"?)))
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21.03.2021 07:27 Відповісти
не все, но ты точно
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21.03.2021 08:34 Відповісти
неужели цементовозам запахло жареным и народ взбунтуется? неужели докажут люди, что провокаторами были агентура или норушка ментов? а если да? что тогда скажет херащенко?
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21.03.2021 07:19 Відповісти
Вчорашній "народ" здатен лише посцяти на двері і тричі намагатися підпалити металеву табличку. Ідіоти, нічого не поробиш...
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21.03.2021 07:29 Відповісти
,,пальто'"Без тебя,гниды,не одно событие не обходиться,на кого работаешь?
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21.03.2021 08:25 Відповісти
Як Україні присягу дав- так на Неньку і працюю. Не подобається, пацак?
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21.03.2021 08:28 Відповісти
кто бы сомневался. гантоша от усердия вылизал не только тарелки, но и сковородки с кастрюлями в казарме нацгвардии
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21.03.2021 07:26 Відповісти
жиртрест Геращенко и Аваков разыгрывают росийский сценарий чтобы выставить протестующих бандитами гопниками что устроили погром беззаконие дискредетация самого протеста и то что написал в фейсбук Антоша что мол это и есть картинка для Кисилева как раз показывает лицемерие самих мусоров так как специально все было спланировано мусорами и такая позиция что это громилы беспредельщики вандалы а непротестующие совпадает с кацапскими сми теперь у Авакова и Кисилева одна позиция с Кисилевым -это вандалы и бандиты ну еще совпадает с тем как говорил Антоша заказал это намекая на Порошенко кацапы ненавидят эти также что же пятая колонна она не может быть в отдельности только опзж это целый спрут который сплел и мвд, сбу , прокуратура и суды все что нужно сейчас это взять за яйца Зеленского оно трусливое если зажать в двери исполнит не так уж много надо для начала самое главное это отправить в отставку Авакова, Венедиктову взять под арест Мертвечука за финансирования терроризма (без права залога) и самое главное арестовать Портнова эта тварь стоит их всех трех вместе взятых
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21.03.2021 07:37 Відповісти
ну кто возьмет под арест Венедиктову ,она же Прокурор
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21.03.2021 07:41 Відповісти
если прижмут зеленского оправить можно и Авакова и Венедиктову и они не Боги большего беззакония чем оправлять невинных людей в тюрьму нет
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21.03.2021 07:46 Відповісти
в отставку Авакова и Венедbктову, Мервечука арестовать, не досмотрел запятую)
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21.03.2021 08:08 Відповісти
он Пашиняну пожалуется
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21.03.2021 08:17 Відповісти
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21.03.2021 09:06 Відповісти
провокатор Зеля что спровоцировал людей на протесты
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21.03.2021 07:39 Відповісти
Нещодавно прихильники злочинця (офіційно засуджений) Стерненка заявляли, що вони мирні протестанти, їх треба пускати прямо під двері ОП і тд. Сьогодні пустили, і як ви думаєте, що ці аборигени там робили? - Побили вікна, намагались спалити вивіску ОП,залили стіни і двері краскою

https://twitter.com/Lizvetoczka/status/1373343569231118341/photo/1
https://twitter.com/Lizvetoczka/status/1373343569231118341/photo/1
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21.03.2021 08:00 Відповісти
У полицаев провокаторы всегда были. - "Хмара шел по подземному переходу под Майданом (тогда - площадью Октябрьской революции), увидел, как неизвестный пинает ногами раскладушку, на которой лежал бомж. Хмара вмешался и подрался с не­известным, которым оказался полковник МВД.
Позже выяснилось, что это была провокация по заказу нардепов-коммунис­тов, которым Хмара мешал в парламенте. Его арестовали и на время следствия поместили в СИЗО, где продержали до ап­реля 1991 года. Он вернулся к депутатской работе, отказывался являться в суд в знак протеста, из-за чего 18 июля 1991 го­да киевский ОМОН брал штурмом номер в отеле «Украина» (сейчас - Premier Pa­la­ce), в котором Хмара забаррикадировался вместе с соратниками и журналистами. Тогда его доставили в суд силой, и Степан Ильич объявил голодовку. После ГКЧП и распада СССР дело было за­крыто."
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21.03.2021 08:10 Відповісти
Не бомж, а подосланная "бомжиха" из группы провокатора КГБ Корчинского-Шнура, который и начал потом драку.
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21.03.2021 08:19 Відповісти
Кстати помню как при первом Майдане Корчиньский гнал бочку на народ перед московскими телеканалами..
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21.03.2021 08:23 Відповісти
А тронувшийся нынче умом Червоненко возглавлял оборону Майдана и заблокировал тульский ОМОН на Лютеранской.
Да, были времена.
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21.03.2021 08:26 Відповісти
https://leg0ner.livejournal.com/2130081.html Этот Корчинский?

Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный - Цензор.НЕТ 3980
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21.03.2021 08:30 Відповісти
Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный - Цензор.НЕТ 8221
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21.03.2021 08:20 Відповісти
просто вы просмотрели следующую серию ареста стерненка...продолжение следует.
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21.03.2021 08:46 Відповісти
я там не був і не мав можливостей взнати хто там є ху, тільки Бог знає, але достовірно , що аваків зрадник Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный - Цензор.НЕТ 7224
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21.03.2021 09:05 Відповісти
Так кто бы сомневался?Им же арестовывать кого то надо.Ведь президенту надо показать преданность и горячую любовь.
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21.03.2021 10:08 Відповісти
Якщо це були провокатори, то чому тоді «мирні»протестувальники їх не зупинили? Люди ви всі займаєтесь херньою,опам'ятайтесь,ви на грошах вже всі помішались,у нас іде війна,ворог стоїть на кордоні і жде! І оці лжепатріоти які паплюжать символи української державності їх посіпаки,бо оця гидота за 1000 грн матір продасть! Українці вже давно зрозуміли ціну фейковим розкрученим героям, тому і немає підтримки оцій бандюжні бродячі!!!
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21.03.2021 10:43 Відповісти
Вірю, що били вікна саме провокатори, надіслані хитрожопим аваковим, щоб повісити всі дії по пошкодженню будівлі саме на Порошенка, а не на підконтрольних саме авакову праворадикалів.(Згадайте аваківські акції зі свинками гапередодні виборів президента!). Не даремно ж ще під час акції перед будівлею на Банковій хряк антон геращенко поспішив тупо звинуватити у всьому Порошенка.
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21.03.2021 12:51 Відповісти
если еще одного АТОшника посадят, будем терпеть это?
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22.03.2021 00:47 Відповісти
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