РФ має забезпечити доступ спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України, - посольство США. ВIДЕО
Посольство США в Україні високо цінує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та закликає РФ не перешкоджати роботі спостерігачів.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці посольства США в Україні в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
У заяві нагадується, що 7 років тому Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розпочала роботу в Україні.
"Ми високо цінуємо невтомну 24/7 працю міжнародних і місцевих спостерігачів, які повинні мати доступ до всієї території України без погроз і залякування", - заявили в посольстві.
Окремо підкреслюється, що Росія має забезпечити доступ спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України.
"Ми закликаємо Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України, вільний від погроз і залякувань", - зазначили в дипломатичному представництві.
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