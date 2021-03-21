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РФ має забезпечити доступ спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України, - посольство США. ВIДЕО

Посольство США в Україні високо цінує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та закликає РФ не перешкоджати роботі спостерігачів.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці посольства США в Україні в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві нагадується, що 7 років тому Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розпочала роботу в Україні.

"Ми високо цінуємо невтомну 24/7 працю міжнародних і місцевих спостерігачів, які повинні мати доступ до всієї території України без погроз і залякування", - заявили в посольстві.

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Окремо підкреслюється, що Росія має забезпечити доступ спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України.

"Ми закликаємо Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України, вільний від погроз і залякувань", - зазначили в дипломатичному представництві.

Автор: 

ОБСЄ (3507) окупація (6717) росія (65336) США (23024) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+2
Кремлёвская крыса ни за что не допустит посторонних на лугандонскую свалку своего оружия....
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21.03.2021 10:42
+2
Кацапи планують щось недобре на донбасі, аж занадто по всіх ЗМІ підіймають волну про наступ України.
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21.03.2021 10:44
+1
Предлагаю посольству США помочь России обеспечить этот доступ!
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21.03.2021 10:53
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Кремлёвская крыса ни за что не допустит посторонних на лугандонскую свалку своего оружия....
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21.03.2021 10:42 Відповісти
Кацапи планують щось недобре на донбасі, аж занадто по всіх ЗМІ підіймають волну про наступ України.
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21.03.2021 10:44 Відповісти
Очевидцы: наблюдатели миссии ОБСЕ если и выходят из гостиницы, то только в рестораны
боец батальона «Донбасс» с позывным Гал
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21.03.2021 10:51 Відповісти
Предлагаю посольству США помочь России обеспечить этот доступ!
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21.03.2021 10:53 Відповісти
рф должна обеспечить? - вы сами себя слышите?
не смешите мне в сюда...
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21.03.2021 11:18 Відповісти
доступ в оккупированную часть Украины имеется ввиду
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21.03.2021 11:36 Відповісти
Про необхідність надання доступу має передовсім сказати дядько Жора. Щоб кожне посольство США про це повторило. А посольство і консульство США на касапщині - кожне по десять раз.
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21.03.2021 12:15 Відповісти
Отдельно хочется подчеркнуть, что у США есть посольство в РФ. Не нужно нам рассказывать в Киеве, что должна делать РФ. Танцуйте "гаранта" в Москве.
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22.03.2021 15:07 Відповісти
 
 