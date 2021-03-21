Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко і просто Ліза Богуцька | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу # 3. ВІДЕО

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів. Сьогодні в меню - наші улюбленці: Юлія Мендель, Олексій Арестович і Олександр Дубінський, а ще - ексгенпрокурор Юрій Луценко, не потрібний країні Литвин і детектив Ліза Богуцька🔥

Сьогодні у програмі:

🟢 Live fast, die young, або Мендель на ТВ-дембель

Як спікер президента Зеленського аж три дні побула ведучою авторської програми на державному ТБ? І чому з цього і не могло вийти нічого путнього.

🔴 Шоумен ... Луценко!

Ну або Юлія Мендель, у якої вийшло. Ексгенпрокурор Юрій Луценко теж подався в телеведучі "5 каналу" і поки, здається, там тримається.

🟡 Спецагент Арестович.

Є ідеальний рецепт для Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, як зробити так, щоб представнику української делегації в ТКГ і раднику глави ОПУ сепари і росіяни довіряли ще більше!

🟢 Просто Ліза.

Ну або "Як Цензор.НЕТ анамнез депутата "Слуги народу" збирав". Нарешті ви дізнаєтеся про справжнього генія дедукції - все про "путч Порошенка" і пологи подруг Софії Федини.

🔴 Дума про путч у рубриці "Косміна тижня"

🟡 Підсрачник для Дубінського. "Слуга народу" вигнала Олександра Дубінського. Але Дубінський не був би Дубінським, якби при вигнанні з партії не підклав би своїм колишнім свинюку. І не наше симпатичне поросятко, а справжнього такого, величезного, смердючого кнура.

🟢 Ковідіот Рабінович.

Дебютну перемогу в рубриці святкує Вадим Рабінович - співголова ОПЗЖ, який створив і очолив у Верховній Раді міжфракційну депутатську групу "Стоп - ковід!". Які це клуби за інтересами можна було б створити в парламенті? Може, "Стоп - Велюр"?

🟡 Облтрешпостач і сенсація!

Таємні агенти "Підсвинків тижня шоу" в Сумах рятують людей від дезінформації 😄

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Програму "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготувало ГО "Агентство вільної інформації" в рамках реалізації проєкту проти дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.