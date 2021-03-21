Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко і просто Ліза Богуцька | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу # 3. ВІДЕО
Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів. Сьогодні в меню - наші улюбленці: Юлія Мендель, Олексій Арестович і Олександр Дубінський, а ще - ексгенпрокурор Юрій Луценко, не потрібний країні Литвин і детектив Ліза Богуцька🔥
Сьогодні у програмі:
🟢 Live fast, die young, або Мендель на ТВ-дембель
Як спікер президента Зеленського аж три дні побула ведучою авторської програми на державному ТБ? І чому з цього і не могло вийти нічого путнього.
🔴 Шоумен ... Луценко!
Ну або Юлія Мендель, у якої вийшло. Ексгенпрокурор Юрій Луценко теж подався в телеведучі "5 каналу" і поки, здається, там тримається.
🟡 Спецагент Арестович.
Є ідеальний рецепт для Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, як зробити так, щоб представнику української делегації в ТКГ і раднику глави ОПУ сепари і росіяни довіряли ще більше!
🟢 Просто Ліза.
Ну або "Як Цензор.НЕТ анамнез депутата "Слуги народу" збирав". Нарешті ви дізнаєтеся про справжнього генія дедукції - все про "путч Порошенка" і пологи подруг Софії Федини.
🔴 Дума про путч у рубриці "Косміна тижня"
🟡 Підсрачник для Дубінського. "Слуга народу" вигнала Олександра Дубінського. Але Дубінський не був би Дубінським, якби при вигнанні з партії не підклав би своїм колишнім свинюку. І не наше симпатичне поросятко, а справжнього такого, величезного, смердючого кнура.
🟢 Ковідіот Рабінович.
Дебютну перемогу в рубриці святкує Вадим Рабінович - співголова ОПЗЖ, який створив і очолив у Верховній Раді міжфракційну депутатську групу "Стоп - ковід!". Які це клуби за інтересами можна було б створити в парламенті? Може, "Стоп - Велюр"?
🟡 Облтрешпостач і сенсація!
Таємні агенти "Підсвинків тижня шоу" в Сумах рятують людей від дезінформації 😄
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Програму "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготувало ГО "Агентство вільної інформації" в рамках реалізації проєкту проти дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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блин - все говорят противоположное, а мы еще с российцев чотаржом шо у них "мизг"(и) протравлен телеящиком.
2. луцик торговал должностями
3. оно не патриот
І він, доречі, значно цікавіший, аргументованіший, ніж автори нью-свинок.
Напевно, і рейтинговіший.
В Луценка троє гостей, які спокійно говорять про надважливі для країни речі, наводять цікаві факти.
Наприклад, про справу вагнерівців.
В Савви Шустрого все про корито та до корита.
Щодо корупційності Луценка не обізнана.
Він із своєю компаніє нещодавно стверджували, що Порох з Байденом $100 млд. вкрали в Україні.
https://focus.ua/politics/23962 Луценко - етнічний українець
--Петра Порошенко згадали 20 разів!!!
--мендель- 16 разів
--люсю аферістовича- 10 разів
--зеленського-5 разів
--рабіновича-1 раз.
Питання ще є???
Схоже лають на аферистовича тільки тому,що конкурент у киданні лайном на Порошенко.
Скасував підписку.
Добре було б,якби Луценко подав до суду за заяву цієї парочки про продаж ним кримінальних справ й допомогу Тампу проти Байдена.
Зеля еще пока не 5 лет отсидел вна кресле *идера страны
Про его коррупцию не было ни одного дела открыто.
К дилетантам его можно отнести с большой натяжкой
Навчався в Рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю.
Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки.
Отслужил в Армии
Червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - липень https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - начальник техбюро цеху, головний конструктор заводу «Газотрон» .
Ну и т.д. Прошел много ступенек. Имеет большой опыт
Ну так армию поставил на ноги, добился Томоса, которого украинцы ждали столетиями, закрепил мову в Конституции.
Кто добился большего?
Примеры в студию-с!
https://www.youtube.com/watch?v=2iANE0VOong&t=0s Фільм Bellingcat про вагнергейт/ Новий Зе | Турчинов,Безсмертний |ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком #1
Як і позавчорашня https://www.youtube.com/watch?v=zUwWZqhi5P8 Харківські угоди / Зарплати в конвертах у ВР | Парубій, Омелян | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком #2
А де там підсвинки Соколенко з Будкевичем партійну пропаганду знайшли-х.з...
Біда в українській журналістиці,коли телеканалу доводиться наймати політика з причин відсутності чесних,професійних журналістів.
перечитай Булгакова, что может случиться с неудачно пошутившими...
Так пусть Буткевич не обижается, когда его просто Свином назовут.