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Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко і просто Ліза Богуцька | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу # 3. ВІДЕО

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів. Сьогодні в меню - наші улюбленці: Юлія Мендель, Олексій Арестович і Олександр Дубінський, а ще - ексгенпрокурор Юрій Луценко, не потрібний країні Литвин і детектив Ліза Богуцька🔥

Сьогодні у програмі:

🟢 Live fast, die young, або Мендель на ТВ-дембель

Як спікер президента Зеленського аж три дні побула ведучою авторської програми на державному ТБ? І чому з цього і не могло вийти нічого путнього.

🔴 Шоумен ... Луценко!

Ну або Юлія Мендель, у якої вийшло. Ексгенпрокурор Юрій Луценко теж подався в телеведучі "5 каналу" і поки, здається, там тримається.

🟡 Спецагент Арестович.

Є ідеальний рецепт для Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, як зробити так, щоб представнику української делегації в ТКГ і раднику глави ОПУ сепари і росіяни довіряли ще більше!

🟢 Просто Ліза.

Ну або "Як Цензор.НЕТ анамнез депутата "Слуги народу" збирав". Нарешті ви дізнаєтеся про справжнього генія дедукції - все про "путч Порошенка" і пологи подруг Софії Федини.

🔴 Дума про путч у рубриці "Косміна тижня"

🟡 Підсрачник для Дубінського. "Слуга народу" вигнала Олександра Дубінського. Але Дубінський не був би Дубінським, якби при вигнанні з партії не підклав би своїм колишнім свинюку. І не наше симпатичне поросятко, а справжнього такого, величезного, смердючого кнура.

🟢 Ковідіот Рабінович.

Дебютну перемогу в рубриці святкує Вадим Рабінович - співголова ОПЗЖ, який створив і очолив у Верховній Раді міжфракційну депутатську групу "Стоп - ковід!". Які це клуби за інтересами можна було б створити в парламенті? Може, "Стоп - Велюр"?

🟡 Облтрешпостач і сенсація!

Таємні агенти "Підсвинків тижня шоу" в Сумах рятують людей від дезінформації 😄

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Програму "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготувало ГО "Агентство вільної інформації" в рамках реалізації проєкту проти дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: 

Литвин Володимир (441) Луценко Юрій (3447) Рабінович Вадим (198) Соколенко Наталія (50) Богуцька Ліза (66) Мендель Юлія (230) Буткевич Богдан (438) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
+17
Шоу у Савви Шустрого із підсадними "вчительками" та політиканами, що істерять, заламують руки, ніби страждаючи за долю народу.
В Луценка троє гостей, які спокійно говорять про надважливі для країни речі, наводять цікаві факти.
Наприклад, про справу вагнерівців.
В Савви Шустрого все про корито та до корита.
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21.03.2021 15:33
+16
Назвати передачу Луценка "шоу", треба бути дуууже обдарованими.
І він, доречі, значно цікавіший, аргументованіший, ніж автори нью-свинок.
Напевно, і рейтинговіший.
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21.03.2021 15:02
+10
Интересно, когда Бутусов поймёт, что вот ЭТО, под его вывеской, просто серпом по рейтингу Цензора.........
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21.03.2021 16:00
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Для тебя журналистика это Соловьев, Шейнин, бЛеонтьев???
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21.03.2021 15:07 Відповісти
Луценко інтелектувал, патріот, достойно відсидів у тюрязі Яника, зараз бореться з онкологією Й сам сказав , що у такі роки бротьби за життя й при такому ... ( далі повинні бути усі матюкливі прикметники часу) він не зміг сидіти спокійно й за цим спостерігати. А через що й які вонючі болота проходили усі наші патріоти - то інша справа, головне - не усі скурвилися до дна зради своїй справі за Україну.
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21.03.2021 15:16 Відповісти
так тут же на Без цензуры говорят шо Луценко слил все шо тока мона было. мож*д онколохию за это ему Аллах послал?

блин - все говорят противоположное, а мы еще с российцев чотаржом шо у них "мизг"(и) протравлен телеящиком.
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21.03.2021 17:27 Відповісти
Луценко коррупционер. Это 1. При луцике был наибольший расцвет игрального бизнеса. Он в очках и мог это увидеть по ВСЕЙ Украине.
2. луцик торговал должностями
3. оно не патриот
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22.03.2021 05:05 Відповісти
І в тебе Є 100 % докази твоєї маячні?
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25.04.2021 16:33 Відповісти
Назвати передачу Луценка "шоу", треба бути дуууже обдарованими.
І він, доречі, значно цікавіший, аргументованіший, ніж автори нью-свинок.
Напевно, і рейтинговіший.
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21.03.2021 15:02 Відповісти
Шоу у Савви Шустрого із підсадними "вчительками" та політиканами, що істерять, заламують руки, ніби страждаючи за долю народу.
В Луценка троє гостей, які спокійно говорять про надважливі для країни речі, наводять цікаві факти.
Наприклад, про справу вагнерівців.
В Савви Шустрого все про корито та до корита.
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21.03.2021 15:33 Відповісти
Гадаю, Сявік-шоу найкраще дивитися в якості ліків від безсоння.
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21.03.2021 15:50 Відповісти
Для себе я обрала варіант взагалі його не дивитись.
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21.03.2021 15:56 Відповісти
Аналогічно. Бо, особисто мені до безсоння, як мідному казанку до іржі.
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21.03.2021 16:08 Відповісти
Ви бачите якусь різницю між корумпованим євреєм Луценко і продажним євреєм Шустером? Це все, як кажуть, "одного поля ягоди"...
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21.03.2021 20:15 Відповісти
Я бачу різницю в тому, що кожен з них наважується казати широкому загалу.
Щодо корупційності Луценка не обізнана.
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21.03.2021 20:27 Відповісти
Ти хочеш принизити вигадками ОПЗЖиста Ріната Кузьмина Луценка?
Він із своєю компаніє нещодавно стверджували, що Порох з Байденом $100 млд. вкрали в Україні.
https://focus.ua/politics/23962 Луценко - етнічний українець
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21.03.2021 23:42 Відповісти
Бреше. Юрій Луценко не є етнічним українцем по лінії матері. Його батько одружився на відомій в Ровно жидівці щоб як було "прийнято" в ті часи довести цим шлюбом відданість ідеалам комуністичної партії. І про це завжди знали в Ровно навіть діти. Піскун взагалі тричі міняв прізвище. А переписувати родинну історію ... це як два пальці об асфальт маючи трошки грошей і зв'язків... Памятаєте як Луценко осоромився пяним скандалом і німецькому аеропорту? Так ось там він кричав на камеру що він єврей і "всіх фашистів (німецьких поліцейських) зневажає"...
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22.03.2021 00:24 Відповісти
У вас проблемы с ,,еврейским,, вопросом? Портников еврей. На таким Патриотом должна гордиться Украина. Может уже хватит пытаться искать причины своих личных неудач в этническом происхождении соседей? А смотреть на конкретную деятельность и пользу индивидуума для Государства?
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22.03.2021 08:31 Відповісти
У мене ні, а от Україна їх має. Один Портніков який займається невинним просторікуванням в порівнянні з тисячами злодіїв, брехунів, корупціонерів та прокацаплених жидобільшовиків навіть не капля в морі - молекула в діжці дьогтю. Яким чином в країні де 80% населення є етнічними українцями вся управлінська вертикаль забита корумпованими та тупими жидами і це при тому що зараз їх в країні залишилось 40-50 тисяч (в 2001 -перепис - було 103 000). Це 0,01%! Чиї інтереси представляють 76 жидів в "першій сотні" ЗЕ? Такими темпами замість гімну України в парламент має звучати "хава нагіла"... Ганьба!!!
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22.03.2021 13:14 Відповісти
Можна спитати-за кого ви віддали свій голос на останніх президентських виборах?
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22.03.2021 14:21 Відповісти
Можна. За українця Кошулинського. А далі українців більше "не пропонували" і не мало сенсу йти на другий тур. Я голосую тільки за українців і ніяка вража сила не змусить мене проголосувати за жида, кацапа, білоруса і т.п. представника етнічних меншин.
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22.03.2021 16:34 Відповісти
А какого хрена вытянули тихо сидящего Юру Луценко, вместо подельника Авакова, шоумена Игоря Луценко?
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21.03.2021 15:13 Відповісти
Мда. Пора отписываться. Пурга с дилетанской подачей. Хренового цирка и тупых клоунов и в жизни хватает.
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21.03.2021 15:19 Відповісти
Коротко о смысле программы-мендель,Порошенко,Порошенко,Порошенко,люсенька,Порошенко,Луценко,Порошенко,Порошенко.. и т.д
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21.03.2021 15:41 Відповісти
Буткевич даже рассказывая про погоду, будет говорить о Порошенко. Скорее всего перед сном, он по всем шкафам и под кроватями тоже ищет Петра.
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21.03.2021 16:04 Відповісти
Уважно передивився программу. Висновки:
--Петра Порошенко згадали 20 разів!!!
--мендель- 16 разів
--люсю аферістовича- 10 разів
--зеленського-5 разів
--рабіновича-1 раз.
Питання ще є???
Схоже лають на аферистовича тільки тому,що конкурент у киданні лайном на Порошенко.
Скасував підписку.
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21.03.2021 16:38 Відповісти
Їх,видно,вкурвило,що Луценко успішно веде проект з актуальними темами,а отаких підсвинків жоден порядний канал не запрошує.
Добре було б,якби Луценко подав до суду за заяву цієї парочки про продаж ним кримінальних справ й допомогу Тампу проти Байдена.
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21.03.2021 19:42 Відповісти
Программа Луценко точно лучше разбирает всякие аспекты проблем. Не проговоренный мат и надоевшая вставка с люсей из кацапского фильма в программе Буткевича никак не может повлиять на деятельность арестовича. От слова совсем. Зачем поднимать тему,если сказать нечего кроме неуместного мата? Эта просто не очень остроумное и технически слабое кидание какахи.( Вспоминается анекдот: Начало концерта симфонического оркестра а первая скрипка где то запропастился. Дирижер находит первую скрипку за самоудовлетворением в кабинке мужского туалета и рвя на себе волосы восклицает"" О БОЖЕ!!!И это первая скрипка оркестра???? Где техника?? Кисть мягче-локоть выше!!""). Я о том--где факты,где выводы,где,в конце-концов юмор?
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21.03.2021 20:13 Відповісти
Интересно, когда Бутусов поймёт, что вот ЭТО, под его вывеской, просто серпом по рейтингу Цензора.........
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21.03.2021 16:00 Відповісти
Бутусов убери это гавно с Цензора или я буду новости смотреть на другом сайте !!!
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21.03.2021 16:48 Відповісти
Ну с подозрением картавого комсомольца югика луценко в наличии совести и стыда вы сильно ошиблись, совести у этого существа никогда не было, зато хватательные рефлексы сильно развиты.
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21.03.2021 16:52 Відповісти
Кстати, забавно читать комментарии порохососов, у которых пуканы просто разрываются от того, что некоторые журналисты на Цензоре имеют "наглость" не вылизывать сывочолого хетьмана и говорить объективно и про банду зельцмана и про банду вальцмана (начинайте скулить про ахентов кремля).
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21.03.2021 16:55 Відповісти
Просто особая вавка в голове Буткевича по поводу Порошенко мешает ему быть обьективным. Факты привел выше. Я не против критики по делу но тут явно прогрессирующая психологическая травма одного человека. Может даже и не одного,потому что и аферистович и Буткевич сейчас плывут в одной лодке в одну сторону.
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21.03.2021 17:10 Відповісти
ну подумаешь, просрали 5 лет, наверное из этого исходит он?
Зеля еще пока не 5 лет отсидел вна кресле *идера страны
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21.03.2021 17:30 Відповісти
Ну если ,,просраливсе,,при Порошенко то времю правления осла еще предстоит придумать название. Пока кроме матов ни одно не подходит. Просто я за обьективность,вы надеюсь тоже? Тогда может пусть глубокотравмированный Порошенком Буткевичь назовет свою программу,, Порошенко,,?
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21.03.2021 17:47 Відповісти
ну так о цо ходзе - шо Зеля в пару раз меньше ко.мандует, чем его православный коллега, вот Буткевич и вспоминает ПОП-а чаще - в чем проблема? можешь сии посты се сохранить свои и потом через 3 года замеряешь скока раз будет бородач вспоминать смешного и смолько православного
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21.03.2021 18:33 Відповісти
Что за наречие? Надо было Яти еще добавить
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21.03.2021 18:59 Відповісти
Пойду умного Портникова смотреть лучше.
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21.03.2021 19:01 Відповісти
Ну и где там необъективность? Чем промывка мозгов зашкваренным коррупционером луценко на телеканале порошенко отличается от промывки мозгов зашкваренным коррупционером кузьминым на телекананалах мерветчука? При этом как показывает практика, то вся "патриотичность" шоколадки не больше чем ширма. за которой торчат уши договорняков с сепарами и украинофобами в виде мертветчука, ахметова, фирташа, новинского, бори колесникова, гепы, труханова или с зебилами в вопросе дерибана нашей ЗЕМЛИ и т.д. И незаангажированные журналисты которые в курсе всех этих подводных течений и договорняков как правило очень скептически относятся с шоколадке и его банде. Так что перестаньте создавать себе кумиров, трезво смотрите на факты и реальные поступки, и не ведитесь на пустые лозунги, потому что "армія, віра, мова" не мешает шоколадке крутить бизнес с сепарами и кацапской агентурой.
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21.03.2021 17:43 Відповісти
Вас заставляют насильно смотреть программу Луценко? Если вас держат силой моргните два раза Сейчас речь идет о программе Буткевича. И я не нахожу в ней особой обьективности ,от названия до содержания.
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21.03.2021 17:54 Відповісти
Ну в таком случае у меня аналогичный вопрос - вас заставляют насильно смотреть Буткевича, а может ватные телеканалы мертветчука и если пользоваться вашей "логикой", то зачем их тогда закрывали, если смотрят те кто хочет, чтобы им промывали мозги? Кроме того эта передача специфическая, в виде политической сатиры, где высмеиваются особые зашквары политической "элиты". И запуск передачи политической проститутки, коррупционера и просто дилетанта луценко в виде обличителя зебильной коррупции и не профессионализма на телеканале порошенко как раз вписывается в разряд зашкваров которые нужно высмеивать и показывать всю абсурдность ситуации.
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22.03.2021 02:56 Відповісти
,,И запуск передачи политической проститутки, коррупционера и просто дилетанта луценко в виде обличителя зебильной коррупции и не профессионализма на телеканале порошенко как раз вписывается в разряд зашкваров которые нужно высмеивать и показывать всю абсурдность ситуации.,,-- я так понимаю,поскольку все без скобок,то является по вашему мнению истинной в последней инстанции и является правдой не требуещей доказательств? Представьте себе,что не мне одному показалось,что программа ,, непрофессионала,, Луценко гораздо профессиональнее ,чем у ,,неполитической непроститутки,, Буткевича. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ ЗАШКВАР И ПОВОД ДЛЯ ВЫСМЕИВАНИЯ АБСУРДНОЙ СИТУАЦИИ--ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВОДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ СКЛОНЯТЬ ИМЕННО ПОРОШЕНКО.(сколько раз склоняли и кого мной указано в посте выше) На что и было обращено внимание. Что и вызвало раздражение порохоненавистников как вы. Есть что возразить по поводу этого факта? Есть мнение почему это так- особая запущенная форма психологической травмы Буткевича или оплачиваемая политика канала? Мне обязательно должно нравиться целенаправленное и параллельное обсирание Буткевичем и арестовичем и прочими фигурантами этой программы одного персонажа? Что же такое обьективность по вашему?
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22.03.2021 07:15 Відповісти
Ну, Луценко никогда не переходил в лагерь ни синяков, ни зеленых. Никогда не выступал против Украины.
Про его коррупцию не было ни одного дела открыто.
К дилетантам его можно отнести с большой натяжкой

Навчався в Рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю.
Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки.
Отслужил в Армии
Червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - липень https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - начальник техбюро цеху, головний конструктор заводу «Газотрон» .
Ну и т.д. Прошел много ступенек. Имеет большой опыт
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22.03.2021 13:51 Відповісти
Бездоказова ахіненея, що переходить у відверту порохофобію
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21.03.2021 23:48 Відповісти
Ну звичайно, "ви усі брешете", а шоколадка святий. І не має значення, що постійно вилазять на поверхню зв"язки та домовленності сивочолого хетьмана з сепарами та ватой (і це якщо не заглиблюватись у біографію та "не простий" шлях шоколадки у політиці), головне щоб лохам розказували про "армію, віру, мову", ну а мертветчук з ахмєткою це зовсім інше, чи не так?
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22.03.2021 03:03 Відповісти
Вас не смущает полное единство в желании плюнуть именно в сторону Порошенко приверженцев всех политсил--от зажеддистов до жулькосекты через всех зебуинов? Не смущает то что Буткевичь занимается по сути тем же,чем и арестович? Вас не смущает,что сейчас и раньше желание и цели,,мочитьпороха,, совпадают у всех с желанием кремлевской моли? Зеленые моча Порошенко отвлекают от своих зашкваров, жулька пытается усадить свою мнегострадальную пятую точку хоть на какое то кресло,хуйло просто отомстить Порошенко,что не дал осуществиться его планам. Странное единство ежиков,змей,воров и просто олигофренов,не находите? У меня нет кумиров,но эта ситуация кажется мне хорошо организованной и оплаченной.
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22.03.2021 07:32 Відповісти
про "армію, віру, мову"

Ну так армию поставил на ноги, добился Томоса, которого украинцы ждали столетиями, закрепил мову в Конституции.
Кто добился большего?
Примеры в студию-с!
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22.03.2021 13:54 Відповісти
Аферистович вже добалакався,що це,,армовіром,, називає. Чекаю на вдячність у вигляді копняка під ср*ку цієї дешевої повії від Патріотів України.
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22.03.2021 14:33 Відповісти
Я подивився перший випуск Луценка "Прямим текстом". Сподобалось.Розбирали з гостями причини зєліного псевдопатріотизму-державництва.Рекомендую.
https://www.youtube.com/watch?v=2iANE0VOong&t=0s Фільм Bellingcat про вагнергейт/ Новий Зе | Турчинов,Безсмертний |ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком #1

Як і позавчорашня https://www.youtube.com/watch?v=zUwWZqhi5P8 Харківські угоди / Зарплати в конвертах у ВР | Парубій, Омелян | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком #2
А де там підсвинки Соколенко з Будкевичем партійну пропаганду знайшли-х.з...
Біда в українській журналістиці,коли телеканалу доводиться наймати політика з причин відсутності чесних,професійних журналістів.
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21.03.2021 19:32 Відповісти
Снова это село в эфире...
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21.03.2021 21:51 Відповісти
омерзительно жирный и глупый буткевич! ты не охренел рядом повесить люську, мандельшу, дубину и Луценко? Совсем мозги пропили со своими ***********, тупая и мерзкая передачка!
перечитай Булгакова, что может случиться с неудачно пошутившими...
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22.03.2021 00:17 Відповісти
Эти шоумены решили что у них есть право называть кого-то пидсвынками.
Так пусть Буткевич не обижается, когда его просто Свином назовут.
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22.03.2021 12:32 Відповісти
Буткевич сравнил серьезную и интересную передачу Луценка с своей дурней.
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22.03.2021 12:35 Відповісти
 
 