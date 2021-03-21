Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО. ВIДЕО

Головною метою правоохоронних органів під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента у суботу, 20 березня, було не допустити провокацій, і її було досягнуто.

Про це начальник Управління державної охорони Сергій Рудь заявив у відеокоментарі, переданому Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута. Стосовно демократії глави держави Володимира Зеленського, думаю, усі пам'ятають 20 травня 2019 року, коли Президент після інавгурації з Верховної Ради пішки через Банкову пройшов через ворота в Офіс Президента і сказав ці ворота більше не зачиняти. Тому всі питання демократичності, у тому числі на вчорашній день, були показані", - зазначив він.

Рудь підкреслив, що згідно з Конституцією кожна людина має право на думку і висловлення, цього ніхто не забороняє й люди можуть приходити на Банкову й демонструвати свою позицію.

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Водночас очільник УДО наголосив, що при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, хуліганства, усього того, що, за його словами, було допущено вчора.

"Оцінка буде окремо дана цим подіям. Усі матеріали - фото, відео, інформація УДО буде надана правоохоронним органам для того, щоб проводились слідчі оперативні дії і, я вважаю, винні були покарані", - зауважив Рудь.

Він нагадав також, що станом на вечір суботи, 20 березня, офіційно була затримана одна особа, яка, за його даними, била вікна на центральному під'їзді будівлі ОП, та додав, що про інші питання щодо суботнього інциденту варто звертатися поліції.

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.

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