Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО. ВIДЕО
Головною метою правоохоронних органів під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента у суботу, 20 березня, було не допустити провокацій, і її було досягнуто.
Про це начальник Управління державної охорони Сергій Рудь заявив у відеокоментарі, переданому Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута. Стосовно демократії глави держави Володимира Зеленського, думаю, усі пам'ятають 20 травня 2019 року, коли Президент після інавгурації з Верховної Ради пішки через Банкову пройшов через ворота в Офіс Президента і сказав ці ворота більше не зачиняти. Тому всі питання демократичності, у тому числі на вчорашній день, були показані", - зазначив він.
Рудь підкреслив, що згідно з Конституцією кожна людина має право на думку і висловлення, цього ніхто не забороняє й люди можуть приходити на Банкову й демонструвати свою позицію.
Водночас очільник УДО наголосив, що при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, хуліганства, усього того, що, за його словами, було допущено вчора.
"Оцінка буде окремо дана цим подіям. Усі матеріали - фото, відео, інформація УДО буде надана правоохоронним органам для того, щоб проводились слідчі оперативні дії і, я вважаю, винні були покарані", - зауважив Рудь.
Він нагадав також, що станом на вечір суботи, 20 березня, офіційно була затримана одна особа, яка, за його даними, била вікна на центральному під'їзді будівлі ОП, та додав, що про інші питання щодо суботнього інциденту варто звертатися поліції.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.
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вголос сказати що уХйло вбивця, випустити усіх активістів й закрити по них справи, віддати БЄНЮ правосуддю, віддати зрадників навколо себе правосуддю. Й все! Так просто! й не буде провокацій! й Байден подзвонить і жізнь наладітся.
так зачем тогда задержали людей.. для картинки и видосиков?))
Народ вас , зелені мавпи , ненавидить за вашу підлість , брехню і безглузді обіцянки !
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ...
і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
А все для того , щоби сьогодні пузатий дрищенко в усьому звинуватив Пороха !
Пляснява зелена , вам не довго залишилось маніпулювати украінцями і дурити нас обіцянками !
"Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута."
"Громадяни можуть висловлювати неповагу.Але при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, ***********, усього того, що, було допущено вчора."
https://youtu.be/-etHbcjoKEo
І, чомусь, мені здається, що кишеня то буде одна й та сама
1. Вакцину
2. Тарифы
3. Рифа в тюрьме
4. Локдаун
5. Вагнеровцев
6. Разоблачения Лероса
7. Рост цен на все и прочее...
де логіка , може відповість дрищ аваківський ?
А два миллиона на ремонт можно взять из бюджета телеканала "ДОМ", там по миллиону на день, если на два дня заткнётся - никто и не заметит.
"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴348.8 млн грн."
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tZE inform
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Наше мнение о вчерашнем событии. Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику. Это показало что никакой власти нет. Есть кучка трусов и проходимцев.
А теперь представьте наступление российских войск. Что отдаст и куда убежит эта кучка трусливых клоунов?
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