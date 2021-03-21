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Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО. ВIДЕО

Головною метою правоохоронних органів під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента у суботу, 20 березня, було не допустити провокацій, і її було досягнуто.

Про це начальник Управління державної охорони Сергій Рудь заявив у відеокоментарі, переданому Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута. Стосовно демократії глави держави Володимира Зеленського, думаю, усі пам'ятають 20 травня 2019 року, коли Президент після інавгурації з Верховної Ради пішки через Банкову пройшов через ворота в Офіс Президента і сказав ці ворота більше не зачиняти. Тому всі питання демократичності, у тому числі на вчорашній день, були показані", - зазначив він.

Рудь підкреслив, що згідно з Конституцією кожна людина має право на думку і висловлення, цього ніхто не забороняє й люди можуть приходити на Банкову й демонструвати свою позицію.

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Водночас очільник УДО наголосив, що при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, хуліганства, усього того, що, за його словами, було допущено вчора.

"Оцінка буде окремо дана цим подіям. Усі матеріали - фото, відео, інформація УДО буде надана правоохоронним органам для того, щоб проводились слідчі оперативні дії і, я вважаю, винні були покарані", - зауважив Рудь.

Він нагадав також, що станом на вечір суботи, 20 березня, офіційно була затримана одна особа, яка, за його даними, била вікна на центральному під'їзді будівлі ОП, та додав, що про інші питання щодо суботнього інциденту варто звертатися поліції.

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.

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Автор: 

протест (2398) УДО (108) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+19
зебильная власть и тут лоханулась: одна часть кричит "устроили провокации", а другая - "провокации не допущены"))
так зачем тогда задержали людей.. для картинки и видосиков?))
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21.03.2021 14:06
+17
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.

А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ...
і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
А все для того , щоби сьогодні пузатий дрищенко в усьому звинуватив Пороха !
Пляснява зелена , вам не довго залишилось маніпулювати украінцями і дурити нас обіцянками !
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21.03.2021 14:08
+12
Цель правоохранителей - допустить провокации на Банковой с целью отбеливания зеленого клоуна.
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21.03.2021 14:00
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Цель правоохранителей - допустить провокации на Банковой с целью отбеливания зеленого клоуна.
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21.03.2021 14:00 Відповісти
Цель правохранителей - допустить провокации на Банковой , чтобы недопустить провокации ( источник - спикеры зебильной власти ) 😏
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21.03.2021 14:14 Відповісти
Вовці треба:
вголос сказати що уХйло вбивця, випустити усіх активістів й закрити по них справи, віддати БЄНЮ правосуддю, віддати зрадників навколо себе правосуддю. Й все! Так просто! й не буде провокацій! й Байден подзвонить і жізнь наладітся.
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21.03.2021 15:49 Відповісти
Цель "правохранителей" и некоторых типа "патриотов" была одна -- нужная власти телекартинка, демонизирующая протест.
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21.03.2021 14:01 Відповісти
Причем это было запланировано заранее. "Сюрприз" так сказать.

Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 404
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21.03.2021 14:04 Відповісти
зебильная власть и тут лоханулась: одна часть кричит "устроили провокации", а другая - "провокации не допущены"))
так зачем тогда задержали людей.. для картинки и видосиков?))
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21.03.2021 14:06 Відповісти
Зелена шобла до кінця не розуміє , що насправді відбувається в краіні !
Народ вас , зелені мавпи , ненавидить за вашу підлість , брехню і безглузді обіцянки !
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21.03.2021 14:12 Відповісти


Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 7351
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21.03.2021 14:01 Відповісти
опять йолка??????
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21.03.2021 14:01 Відповісти
Порошенко!!!!!Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 5505
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21.03.2021 14:05 Відповісти
було i стало
Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО - Цензор.НЕТ 6291

Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО - Цензор.НЕТ 6616
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21.03.2021 14:19 Відповісти
Организаторы разные. Тогда рядом с баррикадами стояли целехенькие витрины элитных магазинов, кафе и даже рашенского "Сбербанка".
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21.03.2021 14:24 Відповісти
Зрозуміло, а все що було, було згідно сценарію...
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21.03.2021 14:08 Відповісти
Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО- глава УГО подчеркнул, что при этом нельзя допускать вандализма, провокаций, хулиганства, всего того, что, по его словам, было допущено вчера
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21.03.2021 14:08 Відповісти
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.

А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ...
і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
А все для того , щоби сьогодні пузатий дрищенко в усьому звинуватив Пороха !
Пляснява зелена , вам не довго залишилось маніпулювати украінцями і дурити нас обіцянками !
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21.03.2021 14:08 Відповісти
Причем в соцсетях даже время "сюрприза" было анонсировано заранее.
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21.03.2021 14:16 Відповісти
Керівник УДО Зєлєнского:
"Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута."

"Громадяни можуть висловлювати неповагу.Але при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, ***********, усього того, що, було допущено вчора."

https://youtu.be/-etHbcjoKEo

Цель правоохранителей - не допустить провокаций на Банковой - была достигнута, - глава УГО - Цензор.НЕТ 1479
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21.03.2021 14:09 Відповісти
Тепер зрозуміло звідкиля сума в 2млн на "ремонт": треба ж розплатитися з тими, хто "недопустив провокацій" і з тими, хто ті "провокаціїї" хотів влаштувати
І, чомусь, мені здається, що кишеня то буде одна й та сама
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21.03.2021 14:10 Відповісти
зекретины,вы уже сильно переигрываете ))))теперь я уже совсем сомневаюсь,что это один авакян отметился ,в использовании протестующих-95квартал и точка.
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21.03.2021 14:11 Відповісти
все приавильно сказал, но не доконца: не допустить, а организовать,. И тут у мусоров все получилось
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21.03.2021 14:11 Відповісти
т.е. вчера никаких провокаций допущено небыло? ок. за что задержали человека?
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21.03.2021 14:15 Відповісти
Все согласно сценария. Зато граффити и все Ок. Все забыли про
1. Вакцину
2. Тарифы
3. Рифа в тюрьме
4. Локдаун

5. Вагнеровцев
6. Разоблачения Лероса
7. Рост цен на все и прочее...
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21.03.2021 14:21 Відповісти
Якщо все так спокійно вчора відбулося , як каже цей член УГО , то за що взяли під арешт деяких мітингувальників ,
де логіка , може відповість дрищ аваківський ?
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21.03.2021 14:16 Відповісти
студия 95й кварталь представляет-Спасти рядового обритая грудь
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21.03.2021 14:18 Відповісти
штурм шапітолію
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21.03.2021 14:27 Відповісти
Головне питання: А що ще залишились дурники, які вважають, що в цій країні є правоохоронці?
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21.03.2021 14:19 Відповісти
очередной кварталовский концерт лол
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21.03.2021 14:25 Відповісти
Главной целью правоохранительных органов во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка у здания Офиса Президента в субботу, 20 марта, было не допустить провокаций, и эта цель была достигнута-Тогда, если цель небыла достигнута ,создатели цели, должны опротестовать выставленный счет ОП в 2 млн , как за провокацию ,которая и была целью,которая достигнута .
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21.03.2021 14:25 Відповісти
++++ браво👍🏼👍🏼👍🏼😄
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21.03.2021 14:28 Відповісти
Та ні, ця сума буде стягнута з одного затриманого, який розбив скло в дверях.
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21.03.2021 15:08 Відповісти
Провокации со стороны кого?Или просто атистический ландшавт.Пришли покричали и пошли пивасик едреньпить.
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21.03.2021 14:29 Відповісти
"Основной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. - не достигнута -вы наоборот сознательно спровоцировали не включайте дурака идиоты вы все хорошо понимаете что возле дверей всегда стоит небольшая группа нацгвардейцев или мусоров всегда так было никто не оставляет просто так -это сабботаж и невыполнение полицией обязаности охранять никто не говорит про куча мусоров вы все специально сделали убрав даже слабую охрану с мусоров в любой стране граждане приходят к капитолию в сша возле его несколько автоматчиков в Париже возле значимых зданий сооружений тоже автоматчики например возле триумфальной арки никто не оставляет без присмотра особенно на момент митинга причем мусора знали что идет толпа
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21.03.2021 14:29 Відповісти
У "правоохранителей" был приказ не провоцировать митингующих и они его исполнили? Это конечно достижение
А два миллиона на ремонт можно взять из бюджета телеканала "ДОМ", там по миллиону на день, если на два дня заткнётся - никто и не заметит.
"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴348.8 млн грн."
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21.03.2021 14:30 Відповісти
"Дебіл,б###ль!" Це була цитата пєчальной лошаді лаврова,якщо що...
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21.03.2021 14:32 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1373562165374902272 3 ч

Наше мнение о вчерашнем событии. Зеленкий и К вчера позорно проиграли бой небольшой (около 5-8 тысяч) группе людей, бросив свой флаг (администрацию) и достоинство на растерзание противнику. Это показало что никакой власти нет. Есть кучка трусов и проходимцев.
А теперь представьте наступление российских войск. Что отдаст и куда убежит эта кучка трусливых клоунов?
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21.03.2021 14:34 Відповісти
Мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута, - глава УДО - Цензор.НЕТ 8271
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21.03.2021 14:38 Відповісти
всё верно заявил.
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21.03.2021 14:42 Відповісти
Просто у людей закралось подозрение,что у президента появились проблемы со слухом и зрением.Ничего не видит, и не слышит.Вот и решили, как можно громче и ярче привлечь его внимание.) Ну, а по серьезному, то действия власти и продажных судей - это и есть постоянная провокация.
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21.03.2021 14:55 Відповісти
Все ОК. Влада в Україні повинна і буде отримувати по писку. Завжди. Будь-яка. Усі засоби не перевищення. Демократія молода - лише 8 рочок і вчиться. Нічого не сталося з вашим офісом, найвеличніший. Далі чекаємо на білінскетовий фільм. Любітєлі совка - на вьіход.
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21.03.2021 14:56 Відповісти
Так ось в чому вина Порошенка, в дозволі вільного доступу до Офісу!
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21.03.2021 15:04 Відповісти
Вчера, около 15 видел колонну мусорских кразов на Крещатике. Вопрос: куда эти тысяча даармоедов ехала, если офис от "вандалов" никто из них не зашитил?! А может просто вандалили здания - свои для мусоров люди, а дармоеды были на всякий случай, вдруг правокаторов начнут писдить митингующие
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21.03.2021 15:41 Відповісти
Просто пришли и обоссали офис главы государства. Так бывает только в свободной стране.
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21.03.2021 16:50 Відповісти
Якщо не ловити ціх злочинців (ті що псували державне майно) почнуть грабувати людей !
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21.03.2021 17:16 Відповісти
...і насаджувати кацапів на бутилкі, прікінь?
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21.03.2021 19:33 Відповісти
уго сборище братков
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21.03.2021 18:05 Відповісти
Цель правоохранителя Авакова - показать Зе, что крышуемые Аваковым бандиты могут делать, что угодно, пока хозяин не от отзовет, полиция сопротивляться не будет, так что должен Зеля слушаться не только американского посла, но еще и министра в авторитете.
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21.03.2021 18:42 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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21.03.2021 20:17 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
982259
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21.03.2021 20:18 Відповісти
Сами же провокации и устроили уроды.
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21.03.2021 20:20 Відповісти
Мусора - вы не люди, что вы творите ?
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21.03.2021 21:05 Відповісти
 
 