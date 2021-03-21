Для Німеччини важливо, щоб ЄС залишався на своїй позиції щодо Криму та Донбасу попри всіх скептиків, - Меркель. ВIДЕО

Для Німеччини важливо, що Європейський Союз відреагував на окупацію Криму сім років тому і на конфлікт на сході України рішуче і недвозначно і щоб ЄС залишався на своїй позиції попри всіх скептиків.

Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель сказала прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, виступаючи на Німецько-українському економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Вона додала, що ЄС робить все, щоб ситуація з агресією Росії змінилася.

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Зазначається, що через пандемію коронавірусу 4-й від моменту заснування у 2015 році Німецько-український економічний форум відбувся у п'ятницю, 19 березня, в гібридній формі. Хоча конференція відбувалась у Берліні, канцлерка ФРН Ангела Меркель, як і більшість учасників, взяла в ній участь через відеозв'язок. У Будинку німецької економіки в столиці ФРН Україну серед інших представляли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його заступниця, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.