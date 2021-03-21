Для Німеччини важливо, щоб ЄС залишався на своїй позиції щодо Криму та Донбасу попри всіх скептиків, - Меркель. ВIДЕО
Для Німеччини важливо, що Європейський Союз відреагував на окупацію Криму сім років тому і на конфлікт на сході України рішуче і недвозначно і щоб ЄС залишався на своїй позиції попри всіх скептиків.
Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель сказала прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, виступаючи на Німецько-українському економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Вона додала, що ЄС робить все, щоб ситуація з агресією Росії змінилася.
Зазначається, що через пандемію коронавірусу 4-й від моменту заснування у 2015 році Німецько-український економічний форум відбувся у п'ятницю, 19 березня, в гібридній формі. Хоча конференція відбувалась у Берліні, канцлерка ФРН Ангела Меркель, як і більшість учасників, взяла в ній участь через відеозв'язок. У Будинку німецької економіки в столиці ФРН Україну серед інших представляли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його заступниця, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
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вы чехи тоже не плохо в десны лупитесь! лицемеры!
Когда можно было трещать одно, а делать лругое...
Таку інформацію генерал-полковник розказав на презентації Візії Повітряних сил-2035 для народних депутатів України.
Основні заходи переоснащення зенітно-ракетних військ на ******* зенітно-ракетні комплекси середньої дальності мають відбутися протягом першої фази реалізації Візії (2020 - 2025 роки).
"Протягом першого етапу до 2025 року головний пріоритет буде наданий переоснащенню зенітних ракетних військ на ******** зенітний ракетний комплекс середньої дальності", - розказав Сергій Дроздов.
У Візії їх загальна чисельність оцінена в кількості 36 - 40 одиниць, серед потенційних зразків названий ЗРК типу NASAMS, розробки та виробництва норвезької компанії Kongsberg.
До 2025 року пріоритет для ЗРВ - переоснащення на новий ЗРК середньої дальності. Потреба у ресурсах становить орієнтовно 50 млрд грн.
Впродовж третьої фази реалізації Візії, яка припадає на 2030 - 2035 роки має бути закуплений в обмеженій кількості зенітний ракетний комплекс великої дальності.
"Головні зусилля мають бути зосереджені на постачанні зенітних ракетних комплексів великої дальності з можливістю ведення протиракетної оборони", - додав Сергій Дроздов.https://uprom.info/news/vpk/priorytetom-dlya-zenitno-raketnyh-vijsk-********-stane-zakupivlya-novyh-zrk-serednoyi-dalnosti/
А почему Украина до сих пор качает энергоносители из РФ?
Разрывайте все отношения с неугодными соседями! Закручивайте кран чтоб газ через вас не шел! Посылайте их всех нах..! Неужели так трудно?
За украинцев решения принимают коррумпированные правители и международные рейдерские корпорации. Украинцев угнетают как с помощью внутренних силовых структур и карманного правосудия, так с помощью внешней военной и информационной агрессии. Продажные европейские элиты с удовольствием покровительствуют нелегитимным правителям , принимая криминальный капитал как на хранение, так и в виде непосредственных взяток, тем самым создавая прикрытие совершающимся преступлениям.
Этот гнойник вскроется без сомнения и ЕС понесет ответственность за сегодняшнее благоденствие в обнимку с постсоветской мафией.
Лично я три года не использую газа вообще, но из-за осложненных жизненных условий не у всех людей есть такая возможность.