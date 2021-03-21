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Для Німеччини важливо, щоб ЄС залишався на своїй позиції щодо Криму та Донбасу попри всіх скептиків, - Меркель. ВIДЕО

Для Німеччини важливо, що Європейський Союз відреагував на окупацію Криму сім років тому і на конфлікт на сході України рішуче і недвозначно і щоб ЄС залишався на своїй позиції попри всіх скептиків.

Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель сказала прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, виступаючи на Німецько-українському економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Вона додала, що ЄС робить все, щоб ситуація з агресією Росії змінилася.

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Зазначається, що через пандемію коронавірусу 4-й від моменту заснування у 2015 році Німецько-український економічний форум відбувся у п'ятницю, 19 березня, в гібридній формі. Хоча конференція відбувалась у Берліні, канцлерка ФРН Ангела Меркель, як і більшість учасників, взяла в ній участь через відеозв'язок. У Будинку німецької економіки в столиці ФРН Україну серед інших представляли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його заступниця, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. 

Автор: 

Крим (14175) Меркель Ангела (1139) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+9
"Для Германии важно, чтобы ЕС оставался на своей позиции относительно Крыма и Донбасса, несмотря на всех скептиков.. и стеснительно добавила - а СП 2 должен быть достроен несмотря ни на что - Меркель.
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21.03.2021 18:56
+4
Немцы - безбожные животные были и есть . С руснёй в дёсны лупятся в засос
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21.03.2021 20:22
+2
И какие у вас, фрау, планы по изменению ситуации с агрессией? А, достроить СП-2... Понятно. Это жестокий удар по агрессору.
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21.03.2021 19:14
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"Для Германии важно, чтобы ЕС оставался на своей позиции относительно Крыма и Донбасса, несмотря на всех скептиков.. и стеснительно добавила - а СП 2 должен быть достроен несмотря ни на что - Меркель.
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21.03.2021 18:56 Відповісти
Немцы - безбожные животные были и есть . С руснёй в дёсны лупятся в засос
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21.03.2021 20:22 Відповісти
Товарооборот по части чешского экспорта в Россию на прошлый год - 516 миллионов долларов, из России импорт в Чехию - более миллиарда 800 миллионов долларов. Основу чешского экспорта составляет довольно широкий круг различных товаров и услуг. Из России, в принципе, тоже, однако, основу основ составляют энергоносители. Конечно, из сказанного следует, что существует высокий отрицательный баланс и, естественно, чешская сторона стремится повысить свою активность и, скажем, увеличить экспорт. В принципе, Чехия заинтересована в экспорте, и в Россию особенно. Самым удачным, что экспортируется в Россию из Чехии - машиностроение, включая транспортные средства, главное, автомобили марки «Шкода».

https://ruski.radio.cz/chehiya-zainteresovana-v-uvelichenii-svoego-eksporta-v-rossiyu-8075373

вы чехи тоже не плохо в десны лупитесь! лицемеры!
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22.03.2021 03:02 Відповісти
И какие у вас, фрау, планы по изменению ситуации с агрессией? А, достроить СП-2... Понятно. Это жестокий удар по агрессору.
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21.03.2021 19:14 Відповісти
Дебил трамп сильно поколебал и подорвал единство Запада, но слава богу все становится на круги своя, наступает стабилизец, а убийце путлеру конец.
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21.03.2021 19:26 Відповісти
Конечно вселяет надежду сказаное канцлером. Не плохо бы и список скептиков зачитать.
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21.03.2021 19:44 Відповісти
Фрау Рибеннтроп вспоминат комсомольскую молодость...
Когда можно было трещать одно, а делать лругое...
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21.03.2021 20:19 Відповісти
Для ***** главное понты, пригрози Маруся сразу прикрыть эту грёбаную трубу, много чего можно было-бы избежать ...
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21.03.2021 20:27 Відповісти
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов заявив, що до 2025 року пріоритет для зенітно-ракетних військ полягатиме у переоснащенні на новий зенітно-ракетний комплекс середньої дальності.
Таку інформацію генерал-полковник розказав на презентації Візії Повітряних сил-2035 для народних депутатів України.

Основні заходи переоснащення зенітно-ракетних військ на ******* зенітно-ракетні комплекси середньої дальності мають відбутися протягом першої фази реалізації Візії (2020 - 2025 роки).
"Протягом першого етапу до 2025 року головний пріоритет буде наданий переоснащенню зенітних ракетних військ на ******** зенітний ракетний комплекс середньої дальності", - розказав Сергій Дроздов.
У Візії їх загальна чисельність оцінена в кількості 36 - 40 одиниць, серед потенційних зразків названий ЗРК типу NASAMS, розробки та виробництва норвезької компанії Kongsberg.
До 2025 року пріоритет для ЗРВ - переоснащення на новий ЗРК середньої дальності. Потреба у ресурсах становить орієнтовно 50 млрд грн.
Впродовж третьої фази реалізації Візії, яка припадає на 2030 - 2035 роки має бути закуплений в обмеженій кількості зенітний ракетний комплекс великої дальності.
"Головні зусилля мають бути зосереджені на постачанні зенітних ракетних комплексів великої дальності з можливістю ведення протиракетної оборони", - додав Сергій Дроздов.https://uprom.info/news/vpk/priorytetom-dlya-zenitno-raketnyh-vijsk-********-stane-zakupivlya-novyh-zrk-serednoyi-dalnosti/
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21.03.2021 21:35 Відповісти
Трубу хочет и всё, с..салка
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21.03.2021 22:25 Відповісти
Вопрос!
А почему Украина до сих пор качает энергоносители из РФ?
Разрывайте все отношения с неугодными соседями! Закручивайте кран чтоб газ через вас не шел! Посылайте их всех нах..! Неужели так трудно?
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22.03.2021 03:15 Відповісти
Трудно.
За украинцев решения принимают коррумпированные правители и международные рейдерские корпорации. Украинцев угнетают как с помощью внутренних силовых структур и карманного правосудия, так с помощью внешней военной и информационной агрессии. Продажные европейские элиты с удовольствием покровительствуют нелегитимным правителям , принимая криминальный капитал как на хранение, так и в виде непосредственных взяток, тем самым создавая прикрытие совершающимся преступлениям.
Этот гнойник вскроется без сомнения и ЕС понесет ответственность за сегодняшнее благоденствие в обнимку с постсоветской мафией.
Лично я три года не использую газа вообще, но из-за осложненных жизненных условий не у всех людей есть такая возможность.
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22.03.2021 11:47 Відповісти
Мы 🇩🇪 и нафиг не нужны,они только выражают глубокую озабоченность ,а сами строят газопровод.
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22.03.2021 04:16 Відповісти
Без помощи этой фрау ещё не известно как всё бы обернулось в 2014м
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22.03.2021 19:33 Відповісти
 
 