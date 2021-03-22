Помив руки антисептиком, вдягнув маску, перехрестився і пограбував храм, - у Сваляві невідомий чоловік, дотримуючись карантинних заходів, украв пожертви в церкви. ВІДЕО камер спостереження

У Сваляві на Закарпатті невідомий чоловік вкрав пожертви прихожан у римсько-католицькому храмі Успіння Пресвятої Діви Марії.

Як інформує Цензор.НЕТ, подію зафіксували камери спостереження, встановлені в храмі.

На записі видно, що перед тим, як вкрасти гроші, злодій обробив руки антисептиком і перехрестився. Після цього він вдягнув маску, взяту тут же в храмі, і вийшов із приміщення.

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