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Помив руки антисептиком, вдягнув маску, перехрестився і пограбував храм, - у Сваляві невідомий чоловік, дотримуючись карантинних заходів, украв пожертви в церкви. ВІДЕО камер спостереження

У Сваляві на Закарпатті невідомий чоловік вкрав пожертви прихожан у римсько-католицькому храмі Успіння Пресвятої Діви Марії.

Як інформує Цензор.НЕТ, подію зафіксували камери спостереження, встановлені в храмі.

На записі видно, що перед тим, як вкрасти гроші, злодій обробив руки антисептиком і перехрестився. Після цього він вдягнув маску, взяту тут же в храмі, і вийшов із приміщення.

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карантин (18172) пограбування (576) церква (700) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+23
Истинно верующий....
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22.03.2021 12:41
+11
"Русский мужик - истинно верующий... Прежде, чем тебя топром зарубить, он обязательно перекрестится...". (Приписують Ф. Достоєвському).
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22.03.2021 12:46
+10
Буде олігархом!
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22.03.2021 12:38
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Буде олігархом!
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22.03.2021 12:38 Відповісти
- Почем опиум для народа? (с)
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22.03.2021 13:38 Відповісти
побожний поц
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22.03.2021 12:41 Відповісти
Истинно верующий....
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22.03.2021 12:41 Відповісти
Пацан подумав, що "посередник" між ним і господом, не потрібен - тому взяв те, що вважав "божим даром", про який молив господа, напряму...
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22.03.2021 12:51 Відповісти
истинно ворующий
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22.03.2021 14:34 Відповісти
видно скрепоносец
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22.03.2021 14:37 Відповісти
вообще, хороший человек, а то мог бы и кучу наложить на прощание
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23.03.2021 00:33 Відповісти
Ніби до того хтось контролював рух цих коштів
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22.03.2021 12:41 Відповісти
Дурний який..
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22.03.2021 12:43 Відповісти
Может камеру недавно поставили...а этот мужик там уже давно пасется..??
Поп смотрит...коробка стоит но всегда пустая...надо камеру поставить....мож кто ворует..
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22.03.2021 12:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EtuQkRbEzi0 - Хороший человек... - Солонку спёр. - И не побрезговал...
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22.03.2021 12:44 Відповісти
Церкви не платять податків,за гроші меценатів все будують.Куди ж йдуть пожертви? Біблійний Ісус робив розгроми в церквах.
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22.03.2021 12:46 Відповісти
Пожертви - то копійки в порівнянні з переведенням чужих коштів в готівку.
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22.03.2021 13:19 Відповісти
Та ні.Пожертви це величезні гроші.
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22.03.2021 13:20 Відповісти
Та да, одні свічки - рентабельність сотні %%.
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22.03.2021 13:29 Відповісти
вот то то и оно шо пиплийный, ибо реально его бы там быстро на бутылку посадили, а его оборванцев разогнали бы легионеры - или ты думаешь шо барыги не платили за право работы в капищах?
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22.03.2021 14:05 Відповісти
"Біблійний Ісус робив розгроми в церквах" - коли він жив, ніяких церков не існувало був один єдиний Єрусалимський храм!
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23.03.2021 09:55 Відповісти
"Русский мужик - истинно верующий... Прежде, чем тебя топром зарубить, он обязательно перекрестится...". (Приписують Ф. Достоєвському).
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22.03.2021 12:46 Відповісти
"Русский мужик - истинно верующий... Прежде, чем тебя топром зарубить, он обязательно перекрестится...". (Приписують Ф. Достоєвському).
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22.03.2021 12:48 Відповісти
Ну может так с ним Господь поделился ...
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22.03.2021 12:50 Відповісти
Да.Очень скверно.Асоциальний Алимент.Ментальность -это ,как гены!Процентов 20 таких и не только у нас.Тяжёлое наследие савка.Если плохо лежит и не украсть -день прожит зря, .алчность душу загрызёт.
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22.03.2021 12:50 Відповісти
"Алимент"?
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23.03.2021 09:57 Відповісти
хоч не висрався перед іконостасом
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22.03.2021 12:53 Відповісти
Ні, це гріх
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22.03.2021 14:22 Відповісти
И за какие деньги теперь батюшке строить свечной заводик?
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22.03.2021 12:53 Відповісти
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22.03.2021 13:01 Відповісти
Все чітко в стилі Гебельс пропоганди!) так тримати ) Даєш ще більше ідіотських новин!
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22.03.2021 13:07 Відповісти
Які віруючі, такі і новини, друже...
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22.03.2021 13:33 Відповісти
на превеликий жаль...
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22.03.2021 13:49 Відповісти
хорошо шо не в стиле киселев пропаганды, а то был бы ваще щвахъ.
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22.03.2021 14:06 Відповісти
как минимум его не оштрафуют на 17 000 грн
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22.03.2021 13:16 Відповісти
Он сказал: "Господи. ты знаешь мои нужды, мне взять негде денег, прости меня за грехи мои"
Заметьте маску взял одну.
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22.03.2021 13:20 Відповісти
Истово верующий!
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22.03.2021 13:24 Відповісти
Поп не лучше этого воришки. Камер наставил внутри атракциона немерено. Бизнес - ничего личного. На дурака не нужен нож, охмуряй его и делай с ним что хочешь.
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22.03.2021 13:30 Відповісти
Ну ..., взагалі-то , церковними грошима та господарством займається парафіяльна рада
Священник , звичайно, туда входить ...
Але чи часто він повністю контролює роботу ради , тим більше -що його родичі не мають права туда входити .
Так що і камеру ставив не священник . Якщо це місцевий житель - я йому не позавидую
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22.03.2021 15:01 Відповісти
Я однажды ехал в электричке из Кривого Рога и в нее вечером подсели три женщины, как оказалось активные прихожанки и смотрительницы в храме. За пару часов я выслушал столько мерзости, творящейся в этом религиозном вертепе, что мне перехотелось посещать подобные заведения. Молюсь теперь без сомнительных посредников. У пятидесятников тоже все печально, постоянно идут дрязги при дележке благотворительных посылок из Америки. Только вот вопрос, а где же у них Бог, на каком месте? Печально все это.
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22.03.2021 16:31 Відповісти
Бог дал...бог взял...
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22.03.2021 13:31 Відповісти
....может ему срочно деньги нужны? Бог ему судья.
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22.03.2021 13:35 Відповісти
тот Бок что детей живьем разрывал? мож*д слишком жестоко из-за пары бумажек мужика - "вечно гореть"?
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22.03.2021 14:07 Відповісти
Б-г и за меньшее трындюлей выписывал. Так что ты поаккуратней, может Он и этот форум читает.
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22.03.2021 16:36 Відповісти
я уже кучу всяких открыточек сжег с Боком и его ракомродицей. кстати, а его то ведь будь это ссущество мущинкой, закрыли бы лет на 10 колонии. 12-14 лет ей ведь было то.)
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22.03.2021 18:07 Відповісти
Закон обратного хода не имеет. Нельзя судить по современному кодексу за дела 2000 летней давности.
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22.03.2021 18:10 Відповісти
ну да - за уничтожение 99.999999% всего живого тоже судить нельзя, срок давности панимаш. Милошевич ехидно курит в углу
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23.03.2021 13:12 Відповісти
и опять вы не угадали. Милошевич делал геноцид - уничтожение определённой народности по этническому признаку. Никаких этнических, расовых и прочих признаков в потопе нет. Вон Джугашвили и компания убили в лагерях евреев сопоставимо или даже больше, чем Гитлер. Но убивали они всех подряд, а не только евреев, поэтому у Израиля и всяких Визенталей к коммунистам и Джугашвили лично вопросов нет вообще.
И так как потоп является силой непреодолимого действия, то это вообще - форс-мажор.
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23.03.2021 13:37 Відповісти
ну так потоп наслал Яхве именно с целью уложить почти все живое
а Сралин и прочие - сами были визентальщиками - как и юденраты и полиция в гетто - никакие немцы и на 10% так не опускали простых мацовщиков, как их же непростые одностадники.
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23.03.2021 18:37 Відповісти
Товарищ прокурор, Яхве всего лишь устроил немного дождя, заблаговременно (я подчёркиваю это), за сорок лет предупредив всё народонаселение об этом. И не Его вина, что население забило на это болт. Все, кто хотел - построили ковчег и спаслись. Таким образом обвинения в геноциде являются полностью необоснованными
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23.03.2021 18:42 Відповісти
так зверей и прочего в миллион раз больше погибло, так шо пожалуй срока давности нет.
то шо предупредил - гон, ибо все бы обосрались, если бы напр. на небе появились иероглифы и раздался свирепый визг склочного газообразного пердуна с просьбой стать очень добрыми.
так шо байки это все, причем рассчитанные на реально на скот. кое-кто так и называет других - гои, скот типо.
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23.03.2021 20:12 Відповісти
За жестокое обращение с жЫвотными вы бы могли конечно ему предъявить, но опять и снова - тогда такой статьи небыло. И предъявлять незачто.
То, что людишек предупреждал - факт, зафиксированный в историческом документе. Но нарид как всегда не поверил. Вон на прошлых выборах я всем и тут и вообще везде говорил, что за Зебила не надо голосовать, бо будет срака. Мне кто-то поверил? Нет. Так же и Ной ходил и говорил всем, а ему отвечали "да паприколу","все олигархи утонут и тогда заживём", "не называй нас идиотами, а то не будем строить свои ковчеги".
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24.03.2021 12:33 Відповісти
зафиксированный в историческом документе.\\\\\

там где мужики летают? с крылышками то?

а за выборы - я и сам не ходил, но не думал шо там, ну, на сайте Антиколорадоса так обосрутся то.
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24.03.2021 12:42 Відповісти
Ну так вся древняя и древнейшая история прошла через призму восприятия историков. Небыло тогда средств объективной фиксации фактов. Так что вполне нормальный документ для своего времени.
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24.03.2021 12:45 Відповісти
я одному дураку вчера цитировал шо бох Яхве тупо не знает шо планета круглая и т.д., не понимаю твоего "троллинга" - че, мне тя засыпать ссылками всякими шоле то?
давай просто так вот - прослеживаем родословную пердунов = планете 7000 лет, меньше - веришь?
да/нет
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24.03.2021 12:49 Відповісти
Відеокамери рулять.
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22.03.2021 13:53 Відповісти
Починати потрібно з того, що т.з. церковні служителі - це перші хапуни і здирники, а інститут церкви - це не що інше, як дуже зручний інструмент для відмивання і акумулювання брудних грошей.
В Івано-Франківську чекав на дружину, яка проходила планову УЗД в пологовому. Збоку стоїть церква, яку втиснули на вільному клапті біля пологового. Сам пологовий ззовні облупаний і обдертий, східці пошарпані, відвалюються куски штукатурки та іншої облицівки. Церква ж сама аж сяє - новесенька бруківочка навкруги, дорожезний паркан, все вилизано і вичищено.
Двері до пологового не встигають закриватися - народ снує туди сюди - зразу видно що вельми потрібна для люду установа
Двері до церкви за весь час що чекав дружину (близько 30хв) не відкрилися ні разу.
А можна було на тому місці скверик зробити затишний, чи якийсь майданчик дитячий поставити, чи просто кілька лавочок розмістити, щоб вагітні та їх родичі могли відпочити.
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22.03.2021 13:59 Відповісти
Скоріше не із-за відмивання і акумулювання брудних грошей така ситуація, а із-за того, що гроші які пішли з пожертв і коммерції у церквах більша частина вклалася у будувництво тої нової церки, вистачило і на підкуп чиновкиків, що дали дозвіл будувати.

А скверик чи майданчик то твої рожеві мрії, бо чиновники вкладають гроші, як правило, не в скверики і не в церкви, а виключно у власне збагачення. І брудні гроші крутяться у банках, яких зараз існує велика кількість і більшість яких якраз створювалися для того, що ти вище пишеш (для хапунів, здирників, відмивання і акумулювання коштів)
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22.03.2021 15:08 Відповісти
"і на підкуп чиновкиків, що дали дозвіл будувати."
о, понеслись наклэпы на попов. Какие взятки если у них все церкви строятся самозахватом?
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22.03.2021 16:32 Відповісти
На месте попа я бы сглотнул обиду и подключил туда 220.
вна след. раз когда вор бы обосрался и убежал, я бы сказал: Молился Бобу и Боб наказал его, чудо еси, ану стадо, все в мой храм денги давай на молебен)
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22.03.2021 14:09 Відповісти
Прямо репчик получается
--
Молился Бобу
И тот насыпал тому долб..бу,
И так как чудо его еси,
Ты, нарид, бабки ко мне неси.
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22.03.2021 16:35 Відповісти
Значит ему нужнее , все от Всевышнего 🙂
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22.03.2021 14:13 Відповісти
***
Абрам запалил свечу и канючит:
- Боженька помоги просящему, всем от меня только денег надо, жене дай, детям дай, врачу дай, долги раздай, налоги заплати, а денег совсем нету... даже на хлебушек...
тут бац...и погасла свеча :
- это ты, Боженька про те 100 баксов шо в фикусе закопаны ??
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22.03.2021 14:18 Відповісти
Этот вор не католик. Крестился он по православному, справа налево, судя по видео.
А католики крестятся слева направо.
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22.03.2021 14:26 Відповісти
тоже обратил внимание)
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23.03.2021 09:59 Відповісти
Это был всего лишь налоговый инспектор.
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22.03.2021 14:27 Відповісти
молодей так и недо с ними с московскими жидомасонами кремля
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22.03.2021 14:40 Відповісти
Деньги - зло ! Им не место в храме господнем ! ))
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22.03.2021 17:15 Відповісти
Чоловік сей, яко вірний раб Господній, наложивши на ся хрест, попросив Бога.

І дав думку йому і сталося аки було по писанію сказано:
"Просіть і дасться вам".
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22.03.2021 17:18 Відповісти
Истинная вера, важнее всех материальных благ! Подумал мужик и со спокойной совестью забрал материальные бумажки))
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22.03.2021 17:28 Відповісти
Прочитавши на одній пріснопам'ятній будівлі "Стерненко наш Бох", чолов'яга скумекав, що його до цього часу тупо розводили і повернув взад свої капіталовкладення.
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22.03.2021 23:30 Відповісти
Брати чуже - гріх, але якщо дуже треба - то можна (в деяких випадках - треба).

Вся Україна живе за цим принципом.
Може у нього дитина хвора й гроші були потрібні?

А може просто на горілку не вистачило?
Головне мотивація, а не факт крадіжки.
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23.03.2021 02:30 Відповісти
 
 