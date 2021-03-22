"Лещата голоду затягуються на Америці. Байдену, перш ніж кидатися словом "убивця", варто на себе подивитися", - кремлівський пропагандист Кисельов розповів росіянам про "жахи" США. ВІДЕО
Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов розповів росіянам про "жахи" карантину в США.
Як інформує Цензор.НЕТ, у великому, майже 18-ти хвилинному, сюжеті на головному телеканалі Кремля ведучий розповів про голод, який загрожує громадянам США, про високий рівень безробіття, тотальну наркоманію та квітучу злочинність.
"Зараз голодують 12 мільйонів маленьких американців, чиї батьки не здатні їх прогодувати. Аналітики пишуть, що лещата голоду затягуються на Америці... Байдену, перш ніж кидатися словом убивця, варто на себе подивитися в дзеркало і прикинути, скільки життів американців забирає його власний діагноз...", - розповідає пропагандист в ефірі росТВ.
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