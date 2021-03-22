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"Лещата голоду затягуються на Америці. Байдену, перш ніж кидатися словом "убивця", варто на себе подивитися", - кремлівський пропагандист Кисельов розповів росіянам про "жахи" США. ВІДЕО

Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов розповів росіянам про "жахи" карантину в США.

Як інформує Цензор.НЕТ, у великому, майже 18-ти хвилинному, сюжеті на головному телеканалі Кремля ведучий розповів про голод, який загрожує громадянам США, про високий рівень безробіття, тотальну наркоманію та квітучу злочинність.

"Зараз голодують 12 мільйонів маленьких американців, чиї батьки не здатні їх прогодувати. Аналітики пишуть, що лещата голоду затягуються на Америці... Байдену, перш ніж кидатися словом убивця, варто на себе подивитися в дзеркало і прикинути, скільки життів американців забирає його власний діагноз...", - розповідає пропагандист в ефірі росТВ.

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Також дивіться: Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році". ВIДЕО

Байден Джо (2888) карантин (18172) кремль (522) пропаганда (2810) США (23054)


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Топ коментарі
+78
17 минут смотреть видео с этим дыбилом? Да вы издиваетесь
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22.03.2021 14:49
+49
!тиски голода":

Выплаты в размере 1400 долларов на человека получат приблизительно 160 млн американских семей.
Первые переводы прямых выплат в размере 1400 долларов появятся на банковских счетах многих американцев уже в эти выходные. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Люди могут ожидать, что прямые депозиты начнут поступать на их банковские счета уже в эти выходные. Это, конечно, только первая волна (выплат)», - сказала Псаки. По ее словам, выплаты американцам, имеющим право на их получение, продолжатся в течение следующих нескольких недель.
К понедельнику будет выплачено 100 миллионов чеков на сумму 1400 долларов.
нормально так.. на каждого в семье - по 1400 баксов в течении нескольких месяцев

Кроме того, подписанный Байденом закон предусматривает введение расширенного налогового кредита на каждого ребенка в размере до 3000 долларов или 3600 долларов на каждого ребенка в возрасте до 6 лет. Налоговая служба будет выплачивать эту сумму с помощью ежемесячных платежей в размере от 250 до 300 долларов с июля по декабрь.
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22.03.2021 14:53
+44
Кися-маразматик.
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22.03.2021 14:48
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"тискиголода" - ?! Це так, це дійсно ось той безжальний COVID-19, Sars-cov-2 ! Це ж як змінила хвороба свідомість ось того багаторазово зміненого (в сенсі ментальних спроможностей) діяча військ пропаганди?!
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23.03.2021 11:35 Відповісти
"Сейчас голодают 12 миллионов маленьких американцев, чьи родители не способны их прокормить. Аналитики пишут, что тиски голода затягиваются на Америке... Байдену, прежде, чем бросаться словом "убийца", стоит на себя посмотреть в зеркало и прикинуть, сколько жизней американцев уносит его собственный диагноз..." Источник: https://censor.net/ru/v3254825

КАЦАП НЕ БРЕШЕ - НАРОДИВЯ ДАРМА
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23.03.2021 12:01 Відповісти
подгорело то как, значит все правильно назвал!
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23.03.2021 12:10 Відповісти
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