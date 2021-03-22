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"Паском тобі зараз дати б ...", - волонтер Річард Горда за допомогою спінінга врятував хлопчика, який відплив на крижині від берега. ВIДЕО

У Києві волонтер Річард Горда за допомогою спінінга врятував дитину, яку на крижині віднесло від берега.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порятунку хлопчика Річард Горда опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Чоловікові, який, найімовірніше, рибалив неподалік, вдалося закинути снасть так, щоб вона лягла на крижину, а хлопчик взяв її за грузило. Після цього підмотуючи потроху волосінь він підтягнув дитину до берега.

Дивіться також: У Дніпрі таксист врятував жінку, яка хотіла накласти на себе руки. ВIДЕО

Автор: 

діти (5093) Дніпро (3283) порятунок (119)


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Топ коментарі
+62
Ричарду Горде пять баллов!!!
Молодец мужик!!!
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22.03.2021 15:27
+53
у Скабеевой скажут, что волонтеры-правосеки ловили под Киевом крокодила на русскаязычного мальчика...
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22.03.2021 15:28
+45
Повезло мальцу!!! А ремня бы не помешало дать))))
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22.03.2021 15:27
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Знатный улов. Редкий.
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22.03.2021 17:41 Відповісти
Часто буваю на березі Дніпра, і льоду вже давно немає. Це можливо десь в заводі, там ще не весь розтанув. Хлопчині дуже повезло, бо в крижаній воді серце зупиняється швидко.
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22.03.2021 17:46 Відповісти
Лучший улов в жизни! Удачи Ричарду!
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22.03.2021 18:13 Відповісти
Хобби у него такое.
https://www.facebook.com/richard.gorda?__cft__[0]=**************************************************************-brnYhK0L2CuvVKTNapCQwyAwX_JtuscIWN4_EB7I92EKWXo2vA9owfF0xFzSuSgPcTK4&__tn__=-UC%2CP-R Ричард Горда : Сьогодні проговорився журналісту 1+1. Починаючи з 2015 року, кожного року рятую по одній дитині. Іра вчора назвала мене "дитячій Ангел".
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22.03.2021 18:28 Відповісти
сноровка , принятие верного решения об использованию подручных предметов , и снайперский выстрел
респект однозначно
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22.03.2021 18:34 Відповісти
Maladjec shelovek, i mne ochen nravitsa, kak vash narod dishit svajej stranoj. Nepateraijte samoje vazznoje prinimatj resseneje oni budut i pravilnije i durnije, no eto vasse resenije, no te nado izpravlatj, no eto trutno. Ne dumajte chto drugije pomogut, vi ochen silni, jesli budete rashitovatj tolka, na svoji silu, vi budeti nepodimi. Slava Ukraine
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22.03.2021 18:48 Відповісти
Та да... Мужик - красава..!
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22.03.2021 19:36 Відповісти
какое-то ране-весеннее обострение у номинантов на премии дарвина..
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22.03.2021 19:44 Відповісти
у вас загострення. це ж діти
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23.03.2021 06:01 Відповісти
"це ж діти.." - а вам позачергово премію за "онижедети.."
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23.03.2021 12:08 Відповісти
поцілуй в уста малинові. кого хоч. крім мене. для цього треба бути піднятися з пляшки, не впевнений, що ти зможеш.
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23.03.2021 17:40 Відповісти
сорі , пляшки це твоя прерогатива...
З.Ы. Злився красіво - іді бутилкі сабірай..
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23.03.2021 18:47 Відповісти
тобі треба всього одна пляшка
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28.03.2021 11:10 Відповісти
Ремінь в студію!
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22.03.2021 20:49 Відповісти
Зеленского на такую льдину посадить-бы и спинингом не доставать пусть уплывет нафиг...
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22.03.2021 21:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_gRtxlgXR5M far far away
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23.03.2021 06:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iQ5itYUNu70 далеко далеко звідси
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23.03.2021 06:03 Відповісти
Ох об меня бы мать в мое детство за такой косяк поводок собачий истрепала, под кровать если бы не спрятался на часа 2
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22.03.2021 21:13 Відповісти
..красава-снайпер...)))- я мог бы и лоб случаем попасть...(((
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22.03.2021 23:21 Відповісти
Від такого тепло на душі.
Хлопченя запам*ятає пригоду на все життя.
Добра рятівнику.
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23.03.2021 05:55 Відповісти
так он по ходу с первого раза закинул как надо. красава!
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23.03.2021 05:57 Відповісти
селфи хоть запилил? придурок малолетний, поколение смартфонов. А родители этого дарвинца где?
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23.03.2021 09:17 Відповісти
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