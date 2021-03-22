"Паском тобі зараз дати б ...", - волонтер Річард Горда за допомогою спінінга врятував хлопчика, який відплив на крижині від берега. ВIДЕО

У Києві волонтер Річард Горда за допомогою спінінга врятував дитину, яку на крижині віднесло від берега.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порятунку хлопчика Річард Горда опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Чоловікові, який, найімовірніше, рибалив неподалік, вдалося закинути снасть так, щоб вона лягла на крижину, а хлопчик взяв її за грузило. Після цього підмотуючи потроху волосінь він підтягнув дитину до берега.

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