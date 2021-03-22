"Паском тобі зараз дати б ...", - волонтер Річард Горда за допомогою спінінга врятував хлопчика, який відплив на крижині від берега. ВIДЕО
У Києві волонтер Річард Горда за допомогою спінінга врятував дитину, яку на крижині віднесло від берега.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порятунку хлопчика Річард Горда опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
Чоловікові, який, найімовірніше, рибалив неподалік, вдалося закинути снасть так, щоб вона лягла на крижину, а хлопчик взяв її за грузило. Після цього підмотуючи потроху волосінь він підтягнув дитину до берега.
Топ коментарі
+62 Alexandr Shapovalov
показати весь коментар22.03.2021 15:27
+53 Шрек Баблокат
показати весь коментар22.03.2021 15:28
+45 Galyna Tesla
показати весь коментар22.03.2021 15:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/richard.gorda?__cft__[0]=**************************************************************-brnYhK0L2CuvVKTNapCQwyAwX_JtuscIWN4_EB7I92EKWXo2vA9owfF0xFzSuSgPcTK4&__tn__=-UC%2CP-R Ричард Горда : Сьогодні проговорився журналісту 1+1. Починаючи з 2015 року, кожного року рятую по одній дитині. Іра вчора назвала мене "дитячій Ангел".
респект однозначно
З.Ы. Злився красіво - іді бутилкі сабірай..
Хлопченя запам*ятає пригоду на все життя.
Добра рятівнику.