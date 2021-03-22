Підозрюваному в зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині загрожує довічне ув'язнення, - МВС. ВІДЕО

Підозрюваному в зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Маші Борисової загрожує довічне ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Підозрюваний у скоєнні злочину 62-річний місцевий житель на ім'я Микола зараз заарештований. За даними правоохоронців, затриманий раніше судимий і повернувся в село Щасливе на Херсонщині в 2005 році. Кілька експертиз, проведених правоохоронцями, підтверджують причетність підозрюваного до злочину.

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