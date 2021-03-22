Підозрюваному в зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині загрожує довічне ув'язнення, - МВС. ВІДЕО
Підозрюваному в зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Маші Борисової загрожує довічне ув'язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
Підозрюваний у скоєнні злочину 62-річний місцевий житель на ім'я Микола зараз заарештований. За даними правоохоронців, затриманий раніше судимий і повернувся в село Щасливе на Херсонщині в 2005 році. Кілька експертиз, проведених правоохоронцями, підтверджують причетність підозрюваного до злочину.
Топ коментарі
+9 Петр Дибров #460784
показати весь коментар22.03.2021 17:58
+8 Sharl
показати весь коментар22.03.2021 17:57
+4 Іван Бандерівець
показати весь коментар22.03.2021 17:57
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Я же в общечеловеческом масштабе, а не именно в контексте исключительно этого престарелого *******!
Хотя даже у него наверняка можно было бы взять какой нибудь относительно чистый кусок мяса для продления жизни кому нибудь гораздо более достойному.
НЕСОГЛАСНЫЙ !
А мучаться кто будет каждые 7 дней от разрыва прямой кишки ?!
Для маньяков, убийц и все тех, кто совершает тяжкие преступления, нужно создавать соответствующие условия - карцер размером максимум 3 на 3, без окон, 1 неоновая лампа, 1 матрас, 1 умывальник, питание 1 раз в день, толчок и больше ничего. Пожизненно. Запретить пользоваться всем.
Они после 2-3 месяцев начнут сходить с ума и сами будут просить, чтобы с ними покончили.