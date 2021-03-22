Протест працівників театрів у Харкові: "Де мої 16 тищ?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Працівники харківських театрів вийшли на акцію протесту, вимагаючи виплатити зарплату за лютий і березень. Їх обурили слова головуючого ОДА Тимчук про те, що середня зарплата в театрах нібито становить 16,5 тис. грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
В руках учасники тримали плакати: "Борітеся - поборете", "Ми обурені", "Віддайте чесно зароблені гроші", "Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра", "Культура створює націю" та інші.
Учасники акції періодично аплодували в бік обласної адміністрації, скандували "Де мої 16 тищ - тидищ". Також виступали біля мікрофона. Працівники театрів вимагали, щоб у бюджеті замість пункту "підтримка театрів" було прописане саме фінансування.
"Ми вимагаємо, щоб була не кинута подачка, а терміново переглянутий бюджет. Я думаю, депутати облради - якщо ми переглянемо їхні передвиборчі програми, то буквально в кожній знайдемо пункт про розвиток і підтримку культури. То їм треба це згадати, а якщо вони не самі писали свої програми, то їх саме час прочитати", - заявив заслужений діяч мистецтв України Степан Пасічник.
Окрім того, учасники пікету вимагають публічного спростування слів голови Харківської ОДА Айни Тимчук, що середня зарплата в театрах становить 16,5 тис. грн.
У комунальних театрах Харківщини через недофінансування затримують зарплату за лютий, виділених на останній сесії облради грошей вистачить на оплату праці до середини квітня. При цьому на 2021 рік потреба в дофінансуванні театральних закладів складає 205,6 млн грн з урахуванням виплати всіх надбавок – за академічність, вислугу років, звання. 196 млн грни із цих коштів передбачено саме на зарплатню, решта – на часткове покриття комунальних послуг і орендної плати.
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и шмаркля туда шляется...))
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и крики тогда біли те же - "бИндеровці, не станем кормить Запад - кравчук наше все !"
Голосовал, кстати, я тогда за Чорновила(просьба не путать фамилию с Татьяной Черновол) хоть тогда, по молодости, многого не понимал...
А то что депутаты всякие мэры обещают про культуру, то обіцянки-цяцанки перед виборами одни из многих
"Степан Срака (пошепки). От дє кайф ловлять!
Гаврюша Обізянов (до Люди). Хто там у тебе ?
Люда. Митці.
Гаврюша Обізянов. Які митці?
Люда. Разні. Один з бородою, один бритий, ще два з вусами, а один очкарик - пацан єщьо.
Степан Срака. І шо вони роблять?
Люда. А макарони їдять! У суботу і неділю замість компота - кохве, горілку по святах.
Гаврюша Обізянов. А бацила?
Люда. Бацилу раньше давали, щас ні.
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Роже Городі (стука по вагону). Вилазь, хлопці, - свобода прийшла!
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Альфред Юхимович. (до Роже Городі) А бацилу даватимуть?
Роже Городі. Нє. Бацила тільки в Бога і в начальства!
Магарич. Ну то іди к **** звідси!
Поздно, быдлохарьков неисправим, его судьба - Гоморра.
Кстати, а за кого, в основной своей массе, голосовали на выборах 2019 года работники театров города Харькова? Не подскажите, работники театров?
Очень наверное страдают люди из-за забастовки театров в Харькове.
Вот, если бы пивные забастовали...