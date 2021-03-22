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Протест працівників театрів у Харкові: "Де мої 16 тищ?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники харківських театрів вийшли на акцію протесту, вимагаючи виплатити зарплату за лютий і березень. Їх обурили слова головуючого ОДА Тимчук про те, що середня зарплата в театрах нібито становить 16,5 тис. грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

В руках учасники тримали плакати: "Борітеся - поборете", "Ми обурені", "Віддайте чесно зароблені гроші", "Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра", "Культура створює націю" та інші.

Учасники акції періодично аплодували в бік обласної адміністрації, скандували "Де мої 16 тищ - тидищ". Також виступали біля мікрофона. Працівники театрів вимагали, щоб у бюджеті замість пункту "підтримка театрів" було прописане саме фінансування.

"Ми вимагаємо, щоб була не кинута подачка, а терміново переглянутий бюджет. Я думаю, депутати облради - якщо ми переглянемо їхні передвиборчі програми, то буквально в кожній знайдемо пункт про розвиток і підтримку культури. То їм треба це згадати, а якщо вони не самі писали свої програми, то їх саме час прочитати", - заявив заслужений діяч мистецтв України Степан Пасічник.

Окрім того, учасники пікету вимагають публічного спростування слів голови Харківської ОДА Айни Тимчук, що середня зарплата в театрах становить 16,5 тис. грн.

У комунальних театрах Харківщини через недофінансування затримують зарплату за лютий, виділених на останній сесії облради грошей вистачить на оплату праці до середини квітня. При цьому на 2021 рік потреба в дофінансуванні театральних закладів складає 205,6 млн грн з урахуванням виплати всіх надбавок – за академічність, вислугу років, звання. 196 млн грни із цих коштів передбачено саме на зарплатню, решта – на часткове покриття комунальних послуг і орендної плати.

Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 01
Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 02
Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 03
Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 04
Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 05
Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 06
Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 07
Протест працівників театрів у Харкові: Де мої 16 тищ? 08

Автор: 

акція (1456) культура (434) протест (2398) театр (159) Харків (5634) Тимчук Айна (6)


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Топ коментарі
+24
У Бонапарта спросите где ваши 16 тыщПротест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?" - Цензор.НЕТ 1817
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22.03.2021 18:42
+10
Там же, где зарплаты учителей. А если серьезно........ вспомните напротив чьей фамилии галочку поставили на выборах - и со всеми вопросами прямиком......... да-да, правильно поняли - к нему самому, к Голобородько.
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22.03.2021 19:34
+8
Подозреваю что процентов 90 этих работников голосовали в 2019 за "своего парня из народа" так как процент умных в народе небольшой то ожидаемо выбрали идиота.Но они не ошиблись они выбрали "своего" , интересно когда они поймут что они идиоты?
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22.03.2021 19:12
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16 тищ тидищ понравилось. Жаль, что логотип стоит, поставил бы себе фоном в ФБ.
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22.03.2021 18:42 Відповісти
У Бонапарта спросите где ваши 16 тыщПротест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?" - Цензор.НЕТ 1817
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22.03.2021 18:42 Відповісти
где? где? в омане!
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22.03.2021 18:52 Відповісти
янукович, перед своим побегом в ростов - отправил самолет с валютой, золотом и прочим награбленнім имено в Оман..
и шмаркля туда шляется...))
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22.03.2021 20:03 Відповісти
Та не, падажди, у меня в метадичке написана - 100500 самалётафф и стока же камазафф, прачти внеметельней
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23.03.2021 08:54 Відповісти
Протест работников театров в Харькове: "Где мои 16 тыщ?" - Цензор.НЕТ 1341

...
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22.03.2021 18:46 Відповісти
Подозреваю что процентов 90 этих работников голосовали в 2019 за "своего парня из народа" так как процент умных в народе небольшой то ожидаемо выбрали идиота.Но они не ошиблись они выбрали "своего" , интересно когда они поймут что они идиоты?
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22.03.2021 19:12 Відповісти
Не скромничайте с процентами.
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22.03.2021 19:18 Відповісти
Корень нынешней проблемы - голосование дважды за кучму. За голосование за зельца ответят их дети. И это идиоты не поймут никогда.
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22.03.2021 19:46 Відповісти
кучма - продолжение... начали с кравчука.. вмсето Чорновола..
и крики тогда біли те же - "бИндеровці, не станем кормить Запад - кравчук наше все !"
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22.03.2021 20:05 Відповісти
За кравчука, имхо, расплатились - веерные отключения, поголовная нищета, дешевый спирт, ркзультат - демографическое днище и обыдлячивание. кучма успел за 2(!) срока больше нагадить стране, больше и выгребать этот сор придется.
Голосовал, кстати, я тогда за Чорновила(просьба не путать фамилию с Татьяной Черновол) хоть тогда, по молодости, многого не понимал...
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22.03.2021 20:15 Відповісти
Не согласен я сразу знал чем это закончится уговаривал знакомых но они мало слушали а сейчас молчат стали вдруг вне политики.Только вот с доходами у них совсем плохо стало оказалось что при "барыге" они жировали ездили на курорты 2-3 раза в год и машину в кредит взяли а теперь вот плачет машинку не тяну продавать надо,а така хорошая новенькая! Ну про отдых вообще молчит.Вы наверное один из 73%? Жрите теперь выбрали идиотов и шестерку олигархов то терпите теперь.
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22.03.2021 22:37 Відповісти
Нет не фантазии ездили они Египет Турцию Болгарии по горящим путёвкам и машину в кредит взяли что вас удивляет?
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22.03.2021 23:31 Відповісти
К примеру отдать за машину сразу тысяч 20 или по 500 $ в месяц разница есть.Так вот сейчас нет возможности платить кредит 500$ к примеру.А раньше и на отдых хватало вот так
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22.03.2021 23:34 Відповісти
Подозрение не есть факт. И если оно не подтвердится - то не известно ещё кто идиот.
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23.03.2021 01:27 Відповісти
Как там поживает исламская Великобритания, типа Воланд?
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23.03.2021 08:56 Відповісти
Сдесь религиозная свобода но кто выходит за рамки закон карает строго.Не волнуйтесь за Британию сдесь люди у власти умные
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23.03.2021 11:02 Відповісти
Це добре, що на українській мові у Харкові.
А то что депутаты всякие мэры обещают про культуру, то обіцянки-цяцанки перед виборами одни из многих
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22.03.2021 18:47 Відповісти
Так, а ще рік тому було по іншому. Голод воно не тітка. І на ************* напишуть.
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22.03.2021 19:20 Відповісти
Глупости. Чего им вообще платить? Никто не ходит, не покупает билеты, значит вы никому не нужны. Цирк дю Солей чуть не закрылся в прошлом году, сократил 7/8 сотрудников, а не просил у канадского народа подачки.
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22.03.2021 18:48 Відповісти
Цирк дю Солей частная компания. А это коммунальные предприятия. Разницу улавливаешь или дальше объяснять про менеджмент, бизнес стратегию, ****** и т.д )
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22.03.2021 19:04 Відповісти
Так зачем содержать убыточные коммунальные предрриятия, где в Европе, США театры финансируются из местного или государственого бюджета?
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22.03.2021 19:28 Відповісти
в большинстве стран мира культура содержится/дотируется с бюджета (для этого и налоги платятся) в США и Европе не исключение. есть поддержка/гранты. Большинство музеев в Америке в которых я был - были публичными - содержались за счет бюджета штата, да они платные но врядли окупаемые
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22.03.2021 22:31 Відповісти
Мы про театры говорим, а не про музеи, и в стране, где минимальная пенсия меньше 100$, пенсионеры по мусорникам лазят, зато финансируем театры сомнительного качества, просто еще один пережиток совка , в той же Европе театры в лучшем случае 50% финансируется за счет бюджета ввиде субсидий, а так за счет самофинансирования и меценатов и то это театры мирового уровня или национального, например парижская опера или ла скала, а не местные не понятные театры
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23.03.2021 00:04 Відповісти
"выплаты всех надбавок - за академичность, выслугу лет, звания." - вот уж действительно совок. Про этих хорошо Лесь написал:

"Степан Срака (пошепки). От дє кайф ловлять!
Гаврюша Обізянов (до Люди). Хто там у тебе ?
Люда. Митці.
Гаврюша Обізянов. Які митці?
Люда. Разні. Один з бородою, один бритий, ще два з вусами, а один очкарик - пацан єщьо.
Степан Срака. І шо вони роблять?
Люда. А макарони їдять! У суботу і неділю замість компота - кохве, горілку по святах.
Гаврюша Обізянов. А бацила?
Люда. Бацилу раньше давали, щас ні.

....

Роже Городі (стука по вагону). Вилазь, хлопці, - свобода прийшла!
...

Альфред Юхимович. (до Роже Городі) А бацилу даватимуть?
Роже Городі. Нє. Бацила тільки в Бога і в начальства!
Магарич. Ну то іди к **** звідси!
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23.03.2021 12:17 Відповісти
Дуракавалятели против остального быдла? Мову вспомнили?
Поздно, быдлохарьков неисправим, его судьба - Гоморра.
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22.03.2021 18:48 Відповісти
Быдло это ты.а харьков первая столица,культурный и экономически развитый регион Украины
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22.03.2021 19:17 Відповісти
Еще одно быдлото из быдлохарькова выс*лось. "Крестный ход" закончился вчера, проспись и не гавкай.
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22.03.2021 19:35 Відповісти
Сам ты быдло,да ещё и голимое
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22.03.2021 20:55 Відповісти
Харків не перша столиця, він став столицею ПІСЛЯ того, як більшовики знесли в КИєві законний уряд УНР і перенесли столицю в Харків...
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22.03.2021 20:12 Відповісти
Где бабки?бабки где блин?гони бабло!!!
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22.03.2021 18:52 Відповісти
Слыш пальто,ты чо на харьков гонишь ?тебе что наша нация ненравиться?ты вообще кто?откуда взялся?
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22.03.2021 18:59 Відповісти
Переучуйтесь на клоунов, все бабки теперь у клоунов
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22.03.2021 18:55 Відповісти
Я дуже вибачаюся. А скільки з них за Шмарклю галочки поставило?!
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22.03.2021 18:57 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь.... Я не понимаю, если у театра аншлаги , то деньги берут в кассе. Если в театре нет зрителей, то зачем содержать такой театр?
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22.03.2021 19:16 Відповісти
Где, где, в оманской Караганде.
Кстати, а за кого, в основной своей массе, голосовали на выборах 2019 года работники театров города Харькова? Не подскажите, работники театров?
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22.03.2021 19:17 Відповісти
Зебобики еще не поняли, что с 2019 года мы живем как в РФ
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22.03.2021 19:22 Відповісти
ссылку в студию
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23.03.2021 19:10 Відповісти
Где мои 16 тыщ...? На Большом Грушевском... А где сидит наш главный дрыщ...? На большом Грушевском... А где мой черный пистолет...?
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22.03.2021 19:23 Відповісти
По большему счету вообще надо прекратить бюджетное финансирование театров, где такое в Европе есть, или в США, пусть сами зарабатывают, и посмотрят сколько они реально стоят, если хороший театр то и 20 тыс. зарплата не проблема, а так зачем за гос.счет содержать бездарей с полупустыми залами, в которые и бесплатно идти никто не хочет
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22.03.2021 19:25 Відповісти
Протест працівників театрів у Харкові: "Де мої 16 тищ?" - Цензор.НЕТ 7731
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22.03.2021 19:26 Відповісти
Там же, где зарплаты учителей. А если серьезно........ вспомните напротив чьей фамилии галочку поставили на выборах - и со всеми вопросами прямиком......... да-да, правильно поняли - к нему самому, к Голобородько.
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22.03.2021 19:34 Відповісти
это с кобелём средняя?
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22.03.2021 19:35 Відповісти
"Интеллигентный" Харьков хоть заметил закрытие театров?
Очень наверное страдают люди из-за забастовки театров в Харькове.

Вот, если бы пивные забастовали...
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22.03.2021 19:38 Відповісти
Найгірше тим, хто весь свій час по кафе, барах, нічних клубах час вбивав, поки в нас "покажи де тут війна"
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22.03.2021 19:49 Відповісти
Добре, браття!! Чути мову у ватному Хоркові це добре!!!
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22.03.2021 20:21 Відповісти
Сумно і те,що оті 16000 також ні про що.
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22.03.2021 20:30 Відповісти
Де мої 4000$
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22.03.2021 20:45 Відповісти
Не в ті театри пішли працювати. Треба було в "квартал" іти. Вони не протестують...
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22.03.2021 20:55 Відповісти
А где на протяжении последних 15 лет были работники искусства, когда Харьков гепы-допы превращали в уголовный город? У вас было своё мнение, когда в президенты выбирали клоуна, или может поддерживали это? Или элитой себя считаете? Какая вам зп? на паперти раша-шансон лабайте, может подадут.
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22.03.2021 21:42 Відповісти
В больницах - там не хватает медперсонала нижнего звена. На время пандемии всем театралам идти работать в больницы - заниматься полезным делом. Нет пира во время чумы.
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22.03.2021 21:56 Відповісти
Жаль, но театр и не только сегодня у молодёжи не в моде и не интересен , его как и многое другое ,не в самом хорошем смысле , а так же многое интересное касающееся искусства и творчества заменил смартфон ,а точнее интернет как по мне при разумном раскладе всё полезное должно иметь место ,но в меру ,чем больше полезных интересов и занятий тем комфортнее проходит жизнь
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23.03.2021 01:45 Відповісти
Пусть у Голобородько и Кернеса спросят.
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23.03.2021 08:19 Відповісти
92% хорьковчян голосували за ЗЕ, так-що кушайте пусті обіцянки
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23.03.2021 09:25 Відповісти
#де_мої_16тищ: сотні акторів харківських театрів сьогодні вийшли акцію протесту // ПОВНЕ ВІДЕО: як це було 👇 https://youtu.**************
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23.03.2021 12:24 Відповісти
 
 