Протест працівників театрів у Харкові: "Де мої 16 тищ?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники харківських театрів вийшли на акцію протесту, вимагаючи виплатити зарплату за лютий і березень. Їх обурили слова головуючого ОДА Тимчук про те, що середня зарплата в театрах нібито становить 16,5 тис. грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

В руках учасники тримали плакати: "Борітеся - поборете", "Ми обурені", "Віддайте чесно зароблені гроші", "Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра", "Культура створює націю" та інші.

Учасники акції періодично аплодували в бік обласної адміністрації, скандували "Де мої 16 тищ - тидищ". Також виступали біля мікрофона. Працівники театрів вимагали, щоб у бюджеті замість пункту "підтримка театрів" було прописане саме фінансування.

"Ми вимагаємо, щоб була не кинута подачка, а терміново переглянутий бюджет. Я думаю, депутати облради - якщо ми переглянемо їхні передвиборчі програми, то буквально в кожній знайдемо пункт про розвиток і підтримку культури. То їм треба це згадати, а якщо вони не самі писали свої програми, то їх саме час прочитати", - заявив заслужений діяч мистецтв України Степан Пасічник.

Окрім того, учасники пікету вимагають публічного спростування слів голови Харківської ОДА Айни Тимчук, що середня зарплата в театрах становить 16,5 тис. грн.

У комунальних театрах Харківщини через недофінансування затримують зарплату за лютий, виділених на останній сесії облради грошей вистачить на оплату праці до середини квітня. При цьому на 2021 рік потреба в дофінансуванні театральних закладів складає 205,6 млн грн з урахуванням виплати всіх надбавок – за академічність, вислугу років, звання. 196 млн грни із цих коштів передбачено саме на зарплатню, решта – на часткове покриття комунальних послуг і орендної плати.















