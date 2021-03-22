Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни. ВIДЕО
Засуджений до 7 років позбавлення волі за викрадення людини одеський активіст Сергій Стерненко звернувся з СІЗО до президента України Володимира Зеленського.
Лист Стерненка Зеленському член української делегації в ТКГ Денис Казанський зачитав на відео для Youtube-каналу Стерненка, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, який створила його команда, якщо він і далі протистоятиме народу, тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички", - написав Стерненко в листі.
Він підкреслив, що в зростанні протестних настроїв винні не самі учасники протесту, а керівництво держави.
"Люди не можуть і не будуть вічно терпіти свавілля і відсутність діалогу під час протестів. Тому в зростанні рішучих протестних настроїв винні не ті, хто вчора реагував на несправедливість. Винні ті, хто цю несправедливість породив", - зазначив активіст.
Він також подякував учасникам суботньої акції під Офісом президента за небайдужість.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
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бла бла бла
"президент не в курсе, в теплой ванне его держат злые придворные."
А направді воно у лайні по вуха.
Тепло в обох випадках, але ж є нюанси.
......
так ему захотелось,
чего хорошего ждать от клоуна ?
зеленский лжец, кидала и гнида
Я понимаю - день Рождения... но могли бы провести протест в пятницу на кануне дня рождения.
Теперь судейские продолжат этот "разводняк" и наверняка назначат день апелляции в субботу, и опять протест будет проходить под пустым зданием АП?!
Стерненко, к КОМУ ты обращаешься сейчас, письма шлешь? Этой личности НЕ существует, оно не знает, что думать и говорить, пока текст не увидит. Это актеришко, оно способно только ИГРАТЬ кого-то, правда, глупое, злобное и мстительное...
"Розписався" щось "активіст" не на жарт. Лист за листом...
Правда зухвалості значно поменшало. Так за місяць-два, і "Стерненко наш БОХ", буде каятись, просити пробачення і вмовляти помилувати його - "заблудшую авцу".
Тим більше, що у заполошних, таперича "новий кумір", такий собі письменник-ветеран Влад Сорд. Чує Сірожа, що настрої натовпу мінливі.
Стосовно зачитаного листа- гра словами і маніпуляціїї
Зеленський треба провести публічний суд....на телекамери і ти вирішиш багато проблем
Інтуітивно чомусь здається що Стерненко виний але не до такої міри покарання(по його манері листа і по його відношенню). І ще одне... йому хтось підшептує і використовує і це той кому вигідна ситуація дестабілізації.
чем зарабатывал безработный активист стерненко на хлеб? за какие деньги покупал при этом недешевое имущество?
а одесситы знают: шантаж, разбой, наркоторговля. это очень удобно делать под прикрытием активной общественной деятельности (хотя какая именно общественная деятельность то? одни хулиганские акции, с требованиями отката чтоб эта акция прекратилась)
угрожает возмущением народа, которое стоит 150 грн каждому возмущённому (кста подешевели быдлоактивисты, раньше до 500 грн стоили)... прикольно.
страна возможностей, блин)))