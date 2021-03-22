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Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни. ВIДЕО

Засуджений до 7 років позбавлення волі за викрадення людини одеський активіст Сергій Стерненко звернувся з СІЗО до президента України Володимира Зеленського.

Лист Стерненка Зеленському член української делегації в ТКГ Денис Казанський зачитав на відео для Youtube-каналу Стерненка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, який створила його команда, якщо він і далі протистоятиме народу, тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички", - написав Стерненко в листі.

Він підкреслив, що в зростанні протестних настроїв винні не самі учасники протесту, а керівництво держави.

"Люди не можуть і не будуть вічно терпіти свавілля і відсутність діалогу під час протестів. Тому в зростанні рішучих протестних настроїв винні не ті, хто вчора реагував на несправедливість. Винні ті, хто цю несправедливість породив", - зазначив активіст.

Він також подякував учасникам суботньої акції під Офісом президента за небайдужість.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Казанський Денис (308) Стерненко Сергій (393)


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Топ коментарі
+26
Та такі "нацисти" в 2014 році не дали Путіну захопити навіть весь Донбас і забеспечили тобі "теплі місця" спочатку в Раді а потім в кріслі замміністра. Те, що їх дії вийшли за рамки навіть не закону, а поведінки (особисто не схвалюю) і не носять ознак профашистських. А "вакханалія насилля" це не ці дії, це може бути ще попереду, коли хтось продовжить сидіти в "теплій ванні"
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22.03.2021 19:40
+25
Ці "покидьки", як ви кажете, були ударною силою Майдану - загартовані у бійках скіни та фулюгани.
А потім у складі "Азова" та інших бойових з'єднань воювали і воюють на Сході.
І як правильно сказав Бабченко - (переказую цитату довільно) "мені все одно, хай вони будуть хоч 88 разів нацистами - вони захищають Україну, і це головне".
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22.03.2021 19:29
+23
Добре сказано.
Хоча можна було навіть жорсткіше та з матюками. Бо Не-ліх культурної мови не дуже розуміє.
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22.03.2021 19:03
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Нет, не в курсе, мне сидеть пока не приходилось. Пусть так и останется, тфю тфю Выходит Стерененко не так и плохо сидеть в СИЗО.
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22.03.2021 19:55 Відповісти
гівно, жаль тебе він не прибив
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22.03.2021 19:25 Відповісти
Уголовник призывает президента *немедленно начать диалог* ... Смешно..)
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22.03.2021 19:11 Відповісти
Стерненко - Зеленскому: призываю немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны - Цензор.НЕТ 6320
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22.03.2021 19:12 Відповісти
ПАТРИОТ ЕТО НЕ ГРАБИТЕЬ, УБИЙЦА, И НЕСИЛЬНИК, И КОНЕЧНО НЕ БЛОГЕР, КОТОРЫЙ КРИЧИТ О СВОЕМ ПАТРИОТИЗМЕ, ЕТО ОБЫЧНЫЙ УКРАИНЕЦ КОТОРЫЙ ДАРИТ СВОЮ ЖИЗНЬ ЭТОЙ СТРАНЕ ХОРОША ОНА ИЛИ ПЛОХАЯ, НО ОН В НЕЙ ЖИВЕТ И РАД ЭТОМУ!!!
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22.03.2021 19:13 Відповісти
Мой, хло', черевачу! Якого нетрудного отік бо капсльокою піворити, гейби штири вівчарі полонинов трембітали-єс?

Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни - Цензор.НЕТ 9670
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22.03.2021 19:54 Відповісти
Правильно, но CapsLock лучше выключить.
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22.03.2021 20:02 Відповісти
_Да пусть сидит в тёплой, вымлядок кремлёвский. Даже в горячей. Осталось только по венам резануть.
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22.03.2021 19:18 Відповісти
Давай Серега, насыпай. У преЗедента еще в ванной тепленького и пахучего добавится!
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22.03.2021 19:19 Відповісти
ниочем
бла бла бла
"президент не в курсе, в теплой ванне его держат злые придворные."
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22.03.2021 19:20 Відповісти
А добрі давно би втопили.
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23.03.2021 15:43 Відповісти
Це Зе думає, що воно у теплій ванні.
А направді воно у лайні по вуха.
Тепло в обох випадках, але ж є нюанси.
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22.03.2021 19:22 Відповісти
Схоже на якийсь розіграний спектакль.Знову українцям дулі в кишенях крутять.
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22.03.2021 19:26 Відповісти
Если "главнокомандующий" обосрался от акции под ОП то представьте что с ним будет начнись какой то движняк на востоке )))
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22.03.2021 19:32 Відповісти
Если начнется движняк, то он объявит парад, как это Петя делал во время Иловайска. Беспроигрышная стратегия.
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22.03.2021 19:55 Відповісти
Объявит парад на День Независимости? Парад-то вам интеллектуалам чем помешал?
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22.03.2021 20:30 Відповісти
Я как-то не сильно в курсе "шо за ком с горы" этот Стерненко, но как пока что жителю апартаментов с парашей в углу, ему надо не ультиматумы ЗЕлёносопельному БлаЗЕню ставить, а заботиться о том, как бы не встретиться с пилотами Крыжопольских авиалиний. А то подсадят на "кукурузу" - сразу добавится чрезвычайно увлекательных, содержательных и незабываемых впечатлений.
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22.03.2021 19:32 Відповісти
ты со своего опыта базаришь, садили уже на кукурузу, и не раз.
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23.03.2021 01:10 Відповісти
Эякуляцію скаженої бразильської мавпи тобі у рота!
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23.03.2021 07:37 Відповісти
Узник ,,совести" уже Президент?Командный голос вырабатывает?
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22.03.2021 19:33 Відповісти
круто наверное писать с кичи ультиматумы президенту? ))))
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22.03.2021 19:37 Відповісти
Вважаю дуже показовим що проти Стерненка лише руцьговорящі, це показує звідкіля заказ цим ботам іде. Або не просто ботам, а просто вата свого хавальника відкриває.
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22.03.2021 19:39 Відповісти
С кем диалог? С гопниками типа Стерненка? Не тянешь ты на узника совести, не пыжься!
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22.03.2021 19:52 Відповісти
Справа Стерненка буде вирішуватись на рівні місцевого суду і обласного апеляційного суду, не вище. Він звичайний громадянин, засуджений за злочин, дрібязок і ніхто, щоб в його справу втручались на рівні президента країни.
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22.03.2021 19:59 Відповісти
Это ты никто, полный ноль. А он может президентом Украины в бедующем станет.
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23.03.2021 01:12 Відповісти
Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни - Цензор.НЕТ 7867
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23.03.2021 06:22 Відповісти
Кто ты вообще такой, чтобы с тобой кто-то вел какой-то диалог? отсудись по всей своей уголовщине, а потом дискутируй.
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22.03.2021 20:00 Відповісти
Команда портнов-татаров-подоляк та інші манкурти коло владні зараз активно аналізують активний рух в країні, щоби обезголовити його. Їм останнім часом було не зрозуміло, як їм захищатися від майданівців на випадок непопулярних рішень. Тому що розслідування Bellingcat і реакція суспільства їм ночами зараз сниться
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22.03.2021 20:09 Відповісти
Цей хлопчик,здається загубив берега!
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22.03.2021 20:13 Відповісти
лучше играл бы далее членом на рояле ...
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22.03.2021 20:36 Відповісти
І цей туди ж. Що, два роки клоунади не достатньо? Як можливо у нікчеми, щось просити?
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22.03.2021 20:21 Відповісти
Прибігла навала, кацапо ботів, ботів від ментів, та від зеленського. І злились ці три наволочі в єдиному пориві оббріхати Стерненка і його прихильників які прийшли захистити небайдужих, активних, україноцентричних громадян. Ментам і авакову це вигідно тому що вони покривають кримінал і кришують тіньові потоки. Зеленському вигідно закривати рота усім тому що він засмакував владу і ось вже не скриває того що буде йти на другий термін. А кацапам вигідно це тому що вони підтримавши ментівську мафію, і нашого нового диктатора аля лукашенко, відірвуть Україну від ЄС так само як вони зробили в Білорусі. Якщо нічого не вдіяти, то на нових виборах знов переможе зеленський, вже з фальшуванням результатів які йому забезпечить аваков. І за наступні роки зеленої влади у нас збудують диктатуру.
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22.03.2021 20:26 Відповісти
))))) Ти що дійсно віриш в те що написав???))))))) Мені цікаво от за кого ти будешь голосувати на наступних виборах..чесно дуже цікаво))))
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23.03.2021 00:27 Відповісти
зеленский назначил убийц шеремета
......
так ему захотелось,
чего хорошего ждать от клоуна ?
зеленский лжец, кидала и гнида
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22.03.2021 20:35 Відповісти
Не вірю я ні в стихійність цього "мітінгу", ні в мовчання агнців з поліції, ні взагалі у випадковість всіх останніх подій, пов'язаних з актором Зєлєю. Це все постанова, щоб росхитати ситуацію, довести її до безладу в урядовому кварталі і російських "миротворчиків" у Києві.
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22.03.2021 21:01 Відповісти
Шо, очередной "шатун" что-ли? Ну прям один в один, как при Петреляксеиче?
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22.03.2021 21:14 Відповісти
А мне интересно, почему никто из протестующих не задает вопрос организаторам: какой смысл протестовать в выходные дни под офисами и зданиями в которых никого нет и соответственно выпускать пар протеста тупо в воздух?!
Я понимаю - день Рождения... но могли бы провести протест в пятницу на кануне дня рождения.
Теперь судейские продолжат этот "разводняк" и наверняка назначат день апелляции в субботу, и опять протест будет проходить под пустым зданием АП?!
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23.03.2021 10:51 Відповісти
Все правильно каже, чим більше будуть противитись, тим скоріше почнеться майдан та силова зміна влади
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22.03.2021 21:17 Відповісти
Да, сильно разнятся Серегины посты к Пороху , и к зебилу!
Стерненко, к КОМУ ты обращаешься сейчас, письма шлешь? Этой личности НЕ существует, оно не знает, что думать и говорить, пока текст не увидит. Это актеришко, оно способно только ИГРАТЬ кого-то, правда, глупое, злобное и мстительное...
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22.03.2021 21:17 Відповісти
Участники беспорядков получили вознаграждение от 500 до 1000 грн
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22.03.2021 22:30 Відповісти
Шо ты морозишь, тролль? Людей доводит до ручки ворье зеленое.То, что они намалевали---только цветочки!
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23.03.2021 00:43 Відповісти
150. серьезно. это реально дно. насколько надо низко себя ценить чтоб за 150 грн митинговать за уголовника.
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23.03.2021 11:40 Відповісти
"Шо апять?"
"Розписався" щось "активіст" не на жарт. Лист за листом...
Правда зухвалості значно поменшало. Так за місяць-два, і "Стерненко наш БОХ", буде каятись, просити пробачення і вмовляти помилувати його - "заблудшую авцу".
Тим більше, що у заполошних, таперича "новий кумір", такий собі письменник-ветеран Влад Сорд. Чує Сірожа, що настрої натовпу мінливі.
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22.03.2021 21:46 Відповісти
Какая ванна? Он в горшке с дерьмом сидит, тепло ему там.
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22.03.2021 22:05 Відповісти
Пора добавить Стерненко еще пару лет, чтоб успокоился
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22.03.2021 22:27 Відповісти
Правосудием должен заниматься суд, а не улица и не Стерненко. Если Стерненко считает что он прав, пусть проведут прозрачное расследование. Но в таком тоне разговаривать с Президентом-просто свинство. А как быть с видеозаписями? Их видела вся страна.
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22.03.2021 23:30 Відповісти
судов нет в Украине, есть ручные собачки у АП и авакова.
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23.03.2021 09:06 Відповісти
Явимагаю публичного суду для Стерненка... Яхочу почути дійсно вsн був причетний чи ні до викрадення як що так хоч якось був пречетний і не важливо кого хай сидить по заслузі..як що ні тохай тоді сидить суддя і прокурор...
Стосовно зачитаного листа- гра словами і маніпуляціїї
Зеленський треба провести публічний суд....на телекамери і ти вирішиш багато проблем
Інтуітивно чомусь здається що Стерненко виний але не до такої міри покарання(по його манері листа і по його відношенню). І ще одне... йому хтось підшептує і використовує і це той кому вигідна ситуація дестабілізації.
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23.03.2021 00:21 Відповісти
так стерненко мав публічний суд, всі суди в Україні публічні, за виключенням випадків встановлених у Законі, а у стерненка всі засідання були відкриті)
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23.03.2021 08:52 Відповісти
Он был более чем публичный, с 5 бездарными адвокатами, журналистами и нардепами
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23.03.2021 09:01 Відповісти
ахахаха)) Разве вы настолько наивны, что не понимаете - одни и те же факты можно тусовать по разному. Зная их, выкладывая их, меняют Историю и вы никогда не узнаете правды. Глупо, в лживом обществе и еще более лживой власти устраивать поиски правды. Посмотрите на Путина... его забота о народе вызывает ... умиление. Он может даже пустить слезу, пуститься на визг, но что это меняет? Как нескончаемая продажа леса, алмазов, золота, нефти, газа, алюминия и проч сказывается на жизни, зарплатах народа? Да никак. Потому что все идет на дворцы, лимузины и бесконечные понты, интриги против Запада, ради... ради своей жлобности, ненасытной, ****, алчности считать себя лучшим и самым большим патриотом...этого лучшего для себя.
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23.03.2021 09:45 Відповісти
вы правда настолько наивны, что считаете что все активисты поголовно хорошие люди?
чем зарабатывал безработный активист стерненко на хлеб? за какие деньги покупал при этом недешевое имущество?
а одесситы знают: шантаж, разбой, наркоторговля. это очень удобно делать под прикрытием активной общественной деятельности (хотя какая именно общественная деятельность то? одни хулиганские акции, с требованиями отката чтоб эта акция прекратилась)
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23.03.2021 11:48 Відповісти
"одессит" скоро будет синоним ********. Что ты там знаешь, одна бабка-сепарша с привоза сказала?
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23.03.2021 12:47 Відповісти
Призываю Зеленского немедленно начать диалог. Диалога не будет, будет очередное долбанное шоу...
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23.03.2021 06:05 Відповісти
Пздц, титушка, осужденная за похищение и обвиняемая еще в парочке тяжких преступлений шото там требует. Сиди, чудо, на апелляции потребуешь.
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23.03.2021 08:53 Відповісти
Ты о чем?!
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23.03.2021 09:26 Відповісти
да это обычный пропутынский жидок, боящийся, что вдруг правда опрокинет его лживое суть. Почему Пыня ненавидит Украину? Потому что она может перевертнуть весь иудо-масонский мир Совка. А парень - борец за новую жизнь и за хлеб для всех.
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23.03.2021 09:47 Відповісти
О, стербыдло активизировалось. Жидок и т.д. Все как и говорила Антонина)
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23.03.2021 10:13 Відповісти
в словаре нет понятия еврей. есть только жид, усек?
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23.03.2021 20:11 Відповісти
смысл перед тобой бисер метать, хрюша?
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24.03.2021 12:42 Відповісти
Налезло Нелохо-ботов всю ветку засрали
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23.03.2021 09:36 Відповісти
Народ, поддерживайте молодежь. Без нее мы закиснем окончательно в этом еврейском болоте))
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23.03.2021 09:40 Відповісти
A.C.A.B. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 аббревиатура , часто используемая как тюремная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 татуировка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании , чаще всего набиваемая по одной букве на каждый палец руки. «A.C.A.B.» означает «All Cops Are Bastards» («Все копы - ублюдки»), также может означать «All Coppers Are Bastards» («Все менты - ублюдки») или, в зависимости от того, кто интересуется, «Always Carry A Bible» («Всегда носи с собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F Библию »)https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-Woodman2009-1 [1] . Британская https://ru.wikipedia.org/wiki/Oi Oi! -группа https://ru.wikipedia.org/wiki/4-Skins 4-Skins популяризировала сокращение A.C.A.B. c помощью песни с одноименным названием в 1979 году. В настоящее время широко употребляется как фраза и тату среди европейских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B футбольных хулиганов https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-2 [2] . Также данный лозунг часто используется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B скинхедами разного толка. Слоган также иногда изображается как 1312, в соответствии с положением этих букв в латинском алфавите, или как комбинация игральных карт «туз-3-туз-2» (A3A2).
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23.03.2021 09:45 Відповісти
Пора переходить на контрастный душ.
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23.03.2021 10:41 Відповісти
Стерненко всегда очень точно и ёмко формулирует. Не оставляет простора для петляний и словоблудства своим оппонентам... Потому-то ему и горят закрыть рот... Уж пофик: законно - незаконно... Лишь бы он не клеймил их так точно и прицельно. Скоро, как при усатом негодяе , запретят переписку.. Смешные и убогие...
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23.03.2021 11:01 Відповісти
одесский урка призывает к чему-то президента.
угрожает возмущением народа, которое стоит 150 грн каждому возмущённому (кста подешевели быдлоактивисты, раньше до 500 грн стоили)... прикольно.
страна возможностей, блин)))
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23.03.2021 11:37 Відповісти
а ты за комментарий наверное недорого берешь, "адесит", думаю гривен 50.
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23.03.2021 12:49 Відповісти
Ну що, мамкіни ліворуціонєри, баригу прогнали, війну зупинили, кати Майдану покарані, а патріоти не сидять? Думай. ТЕ)))
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23.03.2021 11:55 Відповісти
Раньше уважал Казанского. Теперь все меньше и меньше..
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23.03.2021 12:51 Відповісти
Стерненко поблагодарил своих фанатов за то, что сожгли государственный символ. Это все, что нужно знать о Стерненко...
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23.03.2021 12:53 Відповісти
народу жизнь важнее символов власти. Пыня тоже за символы))
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23.03.2021 20:12 Відповісти
Не символы власти, а символы государства.
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24.03.2021 11:48 Відповісти
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