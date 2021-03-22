Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни. ВIДЕО

Засуджений до 7 років позбавлення волі за викрадення людини одеський активіст Сергій Стерненко звернувся з СІЗО до президента України Володимира Зеленського.

Лист Стерненка Зеленському член української делегації в ТКГ Денис Казанський зачитав на відео для Youtube-каналу Стерненка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, який створила його команда, якщо він і далі протистоятиме народу, тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички", - написав Стерненко в листі.

Він підкреслив, що в зростанні протестних настроїв винні не самі учасники протесту, а керівництво держави.

"Люди не можуть і не будуть вічно терпіти свавілля і відсутність діалогу під час протестів. Тому в зростанні рішучих протестних настроїв винні не ті, хто вчора реагував на несправедливість. Винні ті, хто цю несправедливість породив", - зазначив активіст.

Він також подякував учасникам суботньої акції під Офісом президента за небайдужість.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.