РФ перекинула на окупований Донбас міни, безпілотники, станції РЕБ і кілька десятків позашляховиків, - розвідка. ВIДЕО
Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для поставки на тимчасово окуповану територію в Донецьку і Луганську області зброї, боєприпасів і майна військового призначення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
З початку березня в з'єднання і частини 1 і 2 АК автомобільним транспортом завезені нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів "швидкого реагування". Залізничним транспортом також доставлено понад 5 тис. тонн пального.
Разом із тим, як зазначили в ГУР Міноборони, поширені в соціальних мережах і російських ЗМІ повідомлення про переміщення з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей понад 100 танків Т-72 є фейками, які використовуються пропагандою супротивника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.
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Kavkaz Center
@newkc14
Беларусь. Вторую ночь подряд через Гродно проходят колонны танков. Идут только по ночам.
Из Гродно до Киева по трассе Е373 и М07 10 часов дороги. По трассе М10 - 11 часов пути
https://twitter.com/newkc14/status/1374121145629298688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
разграюленныйразграбленный
- из ОРДИЛО;
- из Крыма;
- из Беларуси.
Но вокруг нашей страны их как свиней не резаных, со всех сторон...
Я просто пишу, что десяток-другой внедорожников и пара РЭБ - как в статье - не та цифра, разве что для маскировки главного удара...