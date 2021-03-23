РФ перекинула на окупований Донбас міни, безпілотники, станції РЕБ і кілька десятків позашляховиків, - розвідка. ВIДЕО

Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для поставки на тимчасово окуповану територію в Донецьку і Луганську області зброї, боєприпасів і майна військового призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

З початку березня в з'єднання і частини 1 і 2 АК автомобільним транспортом завезені нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів "швидкого реагування". Залізничним транспортом також доставлено понад 5 тис. тонн пального.

Разом із тим, як зазначили в ГУР Міноборони, поширені в соціальних мережах і російських ЗМІ повідомлення про переміщення з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей понад 100 танків Т-72 є фейками, які використовуються пропагандою супротивника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.

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