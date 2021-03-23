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РФ перекинула на окупований Донбас міни, безпілотники, станції РЕБ і кілька десятків позашляховиків, - розвідка. ВIДЕО

Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для поставки на тимчасово окуповану територію в Донецьку і Луганську області зброї, боєприпасів і майна військового призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

З початку березня в з'єднання і частини 1 і 2 АК автомобільним транспортом завезені нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів "швидкого реагування". Залізничним транспортом також доставлено понад 5 тис. тонн пального.

Разом із тим, як зазначили в ГУР Міноборони, поширені в соціальних мережах і російських ЗМІ повідомлення про переміщення з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей понад 100 танків Т-72 є фейками, які використовуються пропагандою супротивника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.

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Міноборони (7371) розвідка (3862)


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Топ коментарі
+4
Обсеруться.
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23.03.2021 13:33
+3
************ - не люди. 7 лет утверждаю. И, что приятно, никто еще не привел ни одного факта против.
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23.03.2021 13:58
+2
Мир всё более крепчает.
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23.03.2021 13:22
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Мир всё более крепчает.
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23.03.2021 13:22 Відповісти
Имхо, если решатся полезть, то не через разграюленный уже дамбас и Крым...

Kavkaz Center
@newkc14
Беларусь. Вторую ночь подряд через Гродно проходят колонны танков. Идут только по ночам.

Из Гродно до Киева по трассе Е373 и М07 10 часов дороги. По трассе М10 - 11 часов пути
https://twitter.com/newkc14/status/1374121145629298688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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23.03.2021 13:24 Відповісти
разграюленный разграбленный
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23.03.2021 13:26 Відповісти
Они могут ударить сразу с нескольких направлений6
- из ОРДИЛО;
- из Крыма;
- из Беларуси.
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23.03.2021 13:27 Відповісти
Обсеруться.
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23.03.2021 13:33 Відповісти
Из белгорода и т.д.
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23.03.2021 13:33 Відповісти
Через Чернигов на Киев - самое интересное направление.
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23.03.2021 13:37 Відповісти
Свинособаки - не люди, там интересы часто не совпадают с логикой.
Но вокруг нашей страны их как свиней не резаных, со всех сторон...
Я просто пишу, что десяток-другой внедорожников и пара РЭБ - как в статье - не та цифра, разве что для маскировки главного удара...
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23.03.2021 13:46 Відповісти
- Приднестровье
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23.03.2021 13:37 Відповісти
В Приднестровье у них мало войск + Приднестровье не граничит с РФ.
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23.03.2021 13:38 Відповісти
никто никуда не ударит.Бо сцикотно.А если по ним в ответку?
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23.03.2021 13:49 Відповісти
шо-то подсказывает, шо кацапы таки полезут. Мало того, что стягивают войска, так и подогревают своих по зомбоящику - постоянно внушают, что нас надо уничтожить. Это происходит методично и ежедневно, формируют "правильное" общественное мнение. Месяца два назад промелькнуло сообщение, что какой-то крутой украинец из Канады приехал и очень хотел к бубе прорваться, чтобы поведать о надвигающемся пиндеце в районе июня, но его от бубы сильно ограждали. Интересно, поговорил он с ним или нет...
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23.03.2021 13:46 Відповісти
Журналист ТВ "Россия-1" Александр Сладков призвал нанести по Украине "упреждающий ракетный удар" "Искандерами", "Калибрами" и "Торнадами".
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23.03.2021 13:52 Відповісти
Да и старый ******** Жирик о том же высказывается в интервью...
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23.03.2021 13:59 Відповісти
************ - не люди. 7 лет утверждаю. И, что приятно, никто еще не привел ни одного факта против.
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23.03.2021 13:58 Відповісти
а до этого?
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23.03.2021 14:04 Відповісти
До этого не интересовался приматами.
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23.03.2021 15:22 Відповісти
Звідки у бухих кацапів такі ніштяки. Це все лякалки. У них все що і лишилося старе радяньске лайно. А в нас вже лайно нове радянське , набагато краще
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23.03.2021 14:48 Відповісти
РФ перекинула на окупований Донбас міни, безпілотники, станції РЕБ і кілька десятків позашляховиків, - розвідка - Цензор.НЕТ 4992
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23.03.2021 15:27 Відповісти
тут в твитере видосы как по ночам по Гродно колоны танков идут, по Бресту БМП, а по Тавриде киломметровые колоны технике к перешейку, америкосы не зря корабли в Чёрное море пригнали
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23.03.2021 15:39 Відповісти
...чтоб они падлы удавились нах тем,что перебросили,токсичная страна россия,скорее бы ее Байден развалил к е.еням,как Рейган СССР!
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23.03.2021 16:20 Відповісти
Треба на фронт більше нашим хлопцям лопат відправити, щоб було чим гільзи відгортати...
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23.03.2021 20:09 Відповісти
 
 