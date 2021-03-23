У селищі Слобожанське біля Дніпра чоловік побив 9-річного хлопчика на дитячому майданчику. ВІДЕО камер спостереження

У селищі Слобожанське в передмісті Дніпра на вулиці 8 березня чоловік побив 9-річного хлопчика на дитячому майданчику.

Як інформує Цензор.НЕТ, подію зафіксували камери спостереження, встановлені в будинку по сусідству з дитячим майданчиком.

Судячи із запису, побиттю дитини передував конфлікт між дітьми, в ході якого двоє хлопців штовхалися, кидали один в одного пісок і різні предмети.

За словами батьків хлопчика, у нього розбитий ніс, губи і є синці на потилиці. Поліція встановила особу чоловіка і відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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