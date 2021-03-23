"Навіть у "95 кварталу" є доктрина, а в армії її немає. Ми повинні розуміти, що потрібно робити", - Бутусов про реформу ЗСУ. ВІДЕО
Для успішного реформування армії необхідно чітко уявляти, якими в результаті змін повинні стати підрозділи української армії.
Про необхідність формування військової доктрини заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у програмі "Романенко Бесіди".
"Реформуючи систему, ми повинні дати чіткі визначення категорій, якими ми оперуємо і розуміти, який результат ми хочемо отримати. Тобто в будь-якій справі починати треба завжди з доктрини. Я думаю, що навіть "95 квартал" починався з певного бачення результату і відповіді на питання: "Що це має бути? Яка творчість? Який продукт хочеться отримати в результаті?". Точно так само й тут. Щоб змінити щось в армії необхідно створити доктрину - доктрину ведення війни. У нас іде війна на Донбасі. Вона буде, як ми зараз бачимо, тривати багато років. Ніяких поліпшень, змін, примирення - всього цього немає взагалі. Навіть навпаки. Учора Путін виступав і заявив, що РФ дуже заважають "квазідержави, створені на уламках Радянського Союзу". Тому нам необхідно налаштуватися на тривалу війну. Для цього необхідно зрозуміти, як ми будемо воювати, в чому наші переваги і як ми можемо досягти перемоги", - сказав Бутусов.
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должен Вас разочаровать!
был Гетьман - была доктрина,
нет Гетьмана - нет доктрины
, а Збройні Сили України, - то чуже для ЗЕ-банди...
Зелені торби носять, а вони такі тяжкі
(с) Скрябін
https://youtu.be/KQViw8DG3Cs
А як же Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"?
Мабуть Бутусову про це ще не сказали.....
Просто йому це ще не відомо.
Про "Зірку Смерті" не згадали.
Бо папаредники дуже багато крали...
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1374428023726870536 4 мин
Вот есть же в стране наивные (но хорошие) люди Они беспокоятся, что у ВСУ нет доктрины действий ... Уважаемые, у ВСУ боезапаса на ДВЕ недели активных боев, а вы про доктрину. Мы бы привели точные цифры по номенклатуре, но тараны и хомчаки будут визжать о гостайне
План Б - поговорить с лидерами нормандской группы по отдельности, болтовня страусов.
Качественное преимущество должно строиться на профессиональной армии и на простой аксиоме: лучшие солдаты должны получать лучшее обеспечение и лучшее вооружение. Другими словами, концентрация ресурсов, вооружения и людей. Это и есть качественное преимущество в войне», - пояснил Бутусов.
Это касается и украинской армии, которая является ухудшенным обломком советской военной машины, никаким образом не модернизированной. Все, чем сильна Украина, обеспечивается исключительно энтузиазмом отдельных личностей, а не является результатом военного строительства», отметил журналист.
Бутусов подчеркнул, что за семь лет ведения боевых действий на Донбассе в украинской армии до сих пор отсутствует автоматизированная система управления.
На фронте поражают цели с помощью волонтерских систем и планшетов. Ни одна из этих систем не принята на вооружение. Мы продолжаем жить в 20 веке - в мире бумажных карт, приказов и телефонных звонков. Основной способ управления ВСУ - это телефон с WhatApp. Это даже не военная связь, и это - наш уровень», - констатировал журналист.
Пока же наши ресурсы идут в направлении нарисованных генералами допотопных планов старых времен. И вся армия создана под ту войну, которой уже никогда не будет», - резюмировал Бутусов.
https://hvylya.net/news/227491-butusov-ukazal-na-osnovnye-problemy-ukrainskoy-armii