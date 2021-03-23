УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13298 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
6 767 93

"Навіть у "95 кварталу" є доктрина, а в армії її немає. Ми повинні розуміти, що потрібно робити", - Бутусов про реформу ЗСУ. ВІДЕО

Для успішного реформування армії необхідно чітко уявляти, якими в результаті змін повинні стати підрозділи української армії.

Про необхідність формування військової доктрини заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у програмі "Романенко Бесіди".

"Реформуючи систему, ми повинні дати чіткі визначення категорій, якими ми оперуємо і розуміти, який результат ми хочемо отримати. Тобто в будь-якій справі починати треба завжди з доктрини. Я думаю, що навіть "95 квартал" починався з певного бачення результату і відповіді на питання: "Що це має бути? Яка творчість? Який продукт хочеться отримати в результаті?". Точно так само й тут. Щоб змінити щось в армії необхідно створити доктрину - доктрину ведення війни. У нас іде війна на Донбасі. Вона буде, як ми зараз бачимо, тривати багато років. Ніяких поліпшень, змін, примирення - всього цього немає взагалі. Навіть навпаки. Учора Путін виступав і заявив, що РФ дуже заважають "квазідержави, створені на уламках Радянського Союзу". Тому нам необхідно налаштуватися на тривалу війну. Для цього необхідно зрозуміти, як ми будемо воювати, в чому наші переваги і як ми можемо досягти перемоги", - сказав Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобільний банно-пральний модуль для ЗСУ проходить завершальну стадію державних випробувань. ФОТО

армія (3771) реформи (3207) Бутусов Юрій (3590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
у зели доктрина - подальше отвести, и не злить куйла в наивной надежде что что-то изменится
показати весь коментар
23.03.2021 18:19
+17
"Даже у "95 квартала" есть доктрина, а в армии ее нет. Мы должны понимать, что нужно делать", - Бутусов о реформе ВСУ - Цензор.НЕТ 20
показати весь коментар
23.03.2021 18:20
+10
Военная доктрина и министры обороны кодлана Коломойского несовместимы .Однокомнатная квартира ,папе приспичило. Папа залез на маму и говорит маленькому Вовочке- играем в паровозик ,ты лезь мне на шею и будешь трубой. На что Вовочка ответил: мне не интересен ваш паровозик. **.. сь вы сами, без трубы. Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана.
показати весь коментар
23.03.2021 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у зели доктрина - подальше отвести, и не злить куйла в наивной надежде что что-то изменится
показати весь коментар
23.03.2021 18:19 Відповісти
Доктрина є завжди - мінімальними коштами протриматись до кінця каденції, щоб більше грошей направити на інші проекти! Найбільша проблема що влада не знає як досягати успіхів в реформі армії і тому армію відклали в глухий кут і будують дороги! Якби влада знала як успішно реформувати армію, гроші на армію віділялись би як на дороги - передовими темпами! А поки про військову реформу немає двох однакових думок навіть у військових експертів, кожен бачить реформи по-своєму і тому влада відкладає реформування армії в довгий ящик! Потрібно донести до влади загальні тези військової реформи, що однозначно добре для армії, щоб влада могла робити хоча б просту військову реформу, поки не напрацьоване загальне бачення того якою має бути українська армія!
показати весь коментар
23.03.2021 18:38 Відповісти
А взагалі головна військова реформа це ядерна зброя!
показати весь коментар
23.03.2021 18:39 Відповісти
На худой случай грязные заряды на ракеты и бомбы, рыпнуться , накрыть все большие города. Кремляди непротив, а дальше как карта ляжет.
показати весь коментар
23.03.2021 21:33 Відповісти
В цому випадку це просто графітна бомба по всіх великих електростанціях,підстанціях і населених пунктах ,хай падли сидять при лучині. А вже грязна бомба як вишенька на торті
показати весь коментар
24.03.2021 05:00 Відповісти
У Клоуна стартова доктрина була - виконати всі "справедливі" вимоги Х**ла, настане мир і спрокійне мирне життя у московській дупі. Але народ не той попався. Зебіли і ті вже відхрещуються.
показати весь коментар
23.03.2021 19:03 Відповісти
Для зеленої плісняви доктрину розвитку України ,війскову складову в т.ч., пишуть кремлівські сценарісти !!!))
показати весь коментар
23.03.2021 19:19 Відповісти
да, Юрий!
должен Вас разочаровать!
был Гетьман - была доктрина,
нет Гетьмана - нет доктрины
показати весь коментар
23.03.2021 19:52 Відповісти
Наша доктрина - кровавый пастор
показати весь коментар
23.03.2021 21:35 Відповісти
Корчинський кращий
показати весь коментар
24.03.2021 05:01 Відповісти
Ти ще тягнисрака сюди приплети ...
показати весь коментар
24.03.2021 06:26 Відповісти
Розкажіть де її можна прочитати?
показати весь коментар
24.03.2021 09:38 Відповісти
Бо "95 квартал", то своє...

, а Збройні Сили України, - то чуже для ЗЕ-банди...
показати весь коментар
23.03.2021 22:07 Відповісти
Як що робити? Писати доктрину...
показати весь коментар
23.03.2021 18:20 Відповісти
Для этого мозги нужно иметь. Хотя-бы чтобы внимательно слушать людей, гораздо умнее и опытнее себя. Но это не о зеленом недонаполеоне и его холуях. Стадо баранов, умеющих только тупо тырить бабло.
показати весь коментар
23.03.2021 19:16 Відповісти
Про які мізки може ідти мова ?? Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,я тирса мислити не спроможна !!!)))
показати весь коментар
23.03.2021 19:20 Відповісти
Прав был дед Горбулин, когда говорил о шуте Зеле. Ох, как прав !
показати весь коментар
23.03.2021 19:23 Відповісти
Я ,особисто ,Горбулина поважаю ,розумний дідуган !!!)))
показати весь коментар
23.03.2021 19:25 Відповісти
Есть такое. Системный аналитик. Таких всегда очень и очень мало. И таких очень полезно слушать и читать.
показати весь коментар
23.03.2021 19:27 Відповісти
Кому писать? В Зе команде таких нет, а со стороны привлечь, не дадут многие в окружении Зе.
показати весь коментар
23.03.2021 20:17 Відповісти
"Даже у "95 квартала" есть доктрина, а в армии ее нет. Мы должны понимать, что нужно делать", - Бутусов о реформе ВСУ - Цензор.НЕТ 20
показати весь коментар
23.03.2021 18:20 Відповісти
Річка під Київом!!!))))
показати весь коментар
23.03.2021 19:21 Відповісти
стугна це мендель! бо стогне
показати весь коментар
23.03.2021 21:38 Відповісти
Зелені люди ходять самі на себе злі,
Зелені торби носять, а вони такі тяжкі
(с) Скрябін
показати весь коментар
23.03.2021 18:21 Відповісти
Военная доктрина и министры обороны кодлана Коломойского несовместимы .Однокомнатная квартира ,папе приспичило. Папа залез на маму и говорит маленькому Вовочке- играем в паровозик ,ты лезь мне на шею и будешь трубой. На что Вовочка ответил: мне не интересен ваш паровозик. **.. сь вы сами, без трубы. Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана.
показати весь коментар
23.03.2021 18:22 Відповісти
А есть в Украине ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА ?
показати весь коментар
23.03.2021 18:23 Відповісти
5 грудня.
показати весь коментар
23.03.2021 18:28 Відповісти
Спасибо
показати весь коментар
23.03.2021 18:29 Відповісти
Будь ласка пані.
показати весь коментар
23.03.2021 18:29 Відповісти
«Бійці не хочуть чекати, поки їх уб'ють": волонтерка Наталія Юсупова у Рандеву з Яніною Соколовою

https://youtu.be/KQViw8DG3Cs
показати весь коментар
23.03.2021 18:31 Відповісти
Не розумію.....
А як же Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"?
Мабуть Бутусову про це ще не сказали.....
показати весь коментар
23.03.2021 18:25 Відповісти
Один корвет без боекомплекта стоит 3.8 млрд. Один дивизион "Нептунов" - 720 млн. Вопрос. Что нам более выгоднее и эффектнее в борьбе с агрессором на море с условиях нынешнего острого дефицита средств?
показати весь коментар
23.03.2021 19:21 Відповісти
Будєм всєх бамбіть!
показати весь коментар
23.03.2021 18:26 Відповісти
Так в чем проблема? отправить в армию 95 квартал. Тогда и у армии появится доктрина. Всего делов.
показати весь коментар
23.03.2021 18:26 Відповісти
Прості рішення-погана юшка. Відправляйте, подивимося на результаты.
показати весь коментар
23.03.2021 19:38 Відповісти
О, какой слог...Вот бы года два назад прислушаться к тем, кто говорил то же. Все было бы сейчас намного легче.
показати весь коментар
23.03.2021 20:16 Відповісти
То чого не слухали?
показати весь коментар
23.03.2021 20:18 Відповісти
я о зеленском, конечно же( но, думаю, вы и так это поняли, без моих пояснений) На клоуна взвалили непосильный груз, решив им решить сложные вещи. Все попытки доказать безумие этой затеи провалились. Результаты налицо.
показати весь коментар
23.03.2021 20:22 Відповісти
І хто так познущався над ЗЕ? Результаты не гірші, ніж могли бути, до речі.
показати весь коментар
23.03.2021 20:28 Відповісти
Так ще ж і не вечір
показати весь коментар
24.03.2021 06:52 Відповісти
сдадутся зетвари
показати весь коментар
23.03.2021 21:41 Відповісти
у каждого резервиста план действий куда явится с кулеметом если че трапится, у каждого члена семьи индивидуальная лопата, закапывать лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал.
показати весь коментар
23.03.2021 18:26 Відповісти
а чего в 2014-2018 новую военную доктрину не приняли?
показати весь коментар
23.03.2021 18:29 Відповісти
Прийняли у 2015 році...
Просто йому це ще не відомо.
показати весь коментар
23.03.2021 18:35 Відповісти
Кому "йому"?
показати весь коментар
23.03.2021 19:40 Відповісти
Потрібні повноцінні ЗСУ з зму та засобами їх доставки.
показати весь коментар
23.03.2021 18:30 Відповісти
Скучили за ядерною зимою?
показати весь коментар
23.03.2021 19:41 Відповісти
А хіба спосіб має якесь значення.Просто без цього компоненту збройні сили недієздатні,тобто вони можуть протистояти окремим родам і видам військ противника,але жодній армії з зму,навіть просто рвсп -ні.Задача охорони і оборони суверенітету і тер.цілісності не буде досягнута.
показати весь коментар
23.03.2021 20:03 Відповісти
Здатні. І дуже. Інакше б ми вже качали воду Крим.
показати весь коментар
23.03.2021 20:06 Відповісти
Це все дуже добре.Але якщо серйозно,то що ЗСУ можуть протиставити на обстріл з дальності 1000-5500 км?...І чому в військових не повинно бути такої можливості?
показати весь коментар
23.03.2021 20:12 Відповісти
Дипломатів. А диверсантів.
показати весь коментар
23.03.2021 20:13 Відповісти
Мабуть же все це використовується,але поки що Крим,ордло,шельф о.Зміїний в мінусі,тому що сили не рівні.Переконаний що кацапи не задіяли би регулярні частини при наявності в зсу рвсп і зму,і Крим і ордло залишились би в Україні і втрати були б не 14тисяч а 140 чоловік.І на шельф біля о.Зміїний ніхто б не загарбав.ЗСУ повинні мати здатність вести бойові дії в усіх стихіях,на любих відомих відстанях,всіма видами зброї.Ось такою повинна бути військова доктрина.
показати весь коментар
23.03.2021 20:26 Відповісти
" у истории нет сослагательного наклонения"
Про "Зірку Смерті" не згадали.
показати весь коментар
23.03.2021 20:33 Відповісти
Звичайно що немає.Але ж убезпечити себе в подальшому від раніше зроблених помилок ми ж здатні,чи ні?Хто нам допоможе,якщо кацапи знову з своєї території почнуть розстрілювати піхоту?НАТО,ЄС,Папа Римський,ВОЗ,Фіфа,МВФ,Римський клуб,велика сімка,ООН,Будапештський меморандум ?Що там каже історія,чому навчила?І як більше цього не допустити?
показати весь коментар
23.03.2021 20:44 Відповісти
Допоможуть лише союзники.
показати весь коментар
23.03.2021 20:55 Відповісти
Дивлячись на те як зараз ділять вакцину,щось виникають сумніви.
показати весь коментар
23.03.2021 21:01 Відповісти
Купують.
показати весь коментар
23.03.2021 21:04 Відповісти
Кожен тягне ковдру на себе,про це голова ВОЗ недавно бідкався...Тай не надасть ніхто Україні реальної військової допомоги і не надав.
показати весь коментар
23.03.2021 21:09 Відповісти
Ще раз- її купують, а не ділять. Бізнес, нічого особистого.
показати весь коментар
23.03.2021 22:22 Відповісти
..І чому в військових не повинно бути такої можливості?

Бо папаредники дуже багато крали...
показати весь коментар
23.03.2021 21:42 Відповісти
учитывая любовь Зельки к асфальтированным дорогам доктрина ВСУ это переформировать армию в большой стройбат
показати весь коментар
23.03.2021 18:34 Відповісти
************* армія не потрібна. Він її боїться.
"Навіть у "95 кварталу" є доктрина, а в армії її немає. Ми повинні розуміти, що потрібно робити", - Бутусов про реформу ЗСУ - Цензор.НЕТ 8850
показати весь коментар
23.03.2021 18:35 Відповісти
Насмішив,тільки не смішно
показати весь коментар
24.03.2021 05:02 Відповісти
У них сейчас одна доктрина: спионерить все что построил "барыга"
показати весь коментар
23.03.2021 18:37 Відповісти
Щось за останні роки в Україні нічого не зросло, окрім статків головних злодіїв. Та й 100%, кілька тисяч нероб, які керують Україною з Банкової, аж ніяк не зацікавлені у якійсь армійській доктрині, та й взагалі, окрім власних статків, нічим не зацікавлені.
показати весь коментар
23.03.2021 18:45 Відповісти
Какая доктрина? Скопируйте доктрины у стран НАТО и внесите небольшие поправки на местность. Это же касается всего законодательства Украины. Вообще я бы не платил депутатам такие зарплаты, потому, что они не первопроходцы, а выдают себя за таковых. Возьмите мировой опыт, воспользуйтесь клавишами Ctrl+C и Ctrl+V. Упрощаю, конечно, но идея понятна.
показати весь коментар
23.03.2021 18:47 Відповісти
Вірно. Чого варте лише єврейське " громадянином Ізраїлю не може бути особа котра явно чи приховано заперечує право на існування держави Ізраїль "
показати весь коментар
24.03.2021 05:07 Відповісти
Після плівок Лероса щось не заходить про Доктрину(((
показати весь коментар
23.03.2021 18:51 Відповісти
Такая херня эта ваша доктрина. С 2003 или 2005 года во всех народознавчих світлицях появлялась Біла Книга, и там была доктрина, и еще много чего, но напали со спины. Сейчас сделают доктрину об обороне с востока, а воевать будем не только с рашкой, но и с Белорусью, а может еще и с Венгрией) Доктрина должна быть оборонительной. ВСЁ. А расписывать, как в прошлый раз, просто глупость. Мы должны быть готовы к отражению удара СОБСТВЕННЫМИ силами со всех сторон, и упираясь на это, строить ВСУ, а не на остаточном принципе, как сейчас и только в одном направлении
показати весь коментар
23.03.2021 18:52 Відповісти
"Навіть у "95 кварталу" є доктрина, а в армії її немає. Ми повинні розуміти, що потрібно робити", - Бутусов про реформу ЗСУ - Цензор.НЕТ 4206
показати весь коментар
23.03.2021 18:54 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2021 20:37 Відповісти
Сейчас идет Стрим в ютьюбе Айдер Муждабаев и Роман Цимбалюк...
показати весь коментар
23.03.2021 19:06 Відповісти
Доктрина уже выбрана, еще в 2019 г. - "заглянуть в глаза путину"... сначала клоуны пытались протянуть "формулу швайнмайера" (де факто федерализацию Украины о которой мечтало кремлевское ху..ло), поняли, что тухес репнет, зашли с другой стороны, начали садить патриотов, а сепаров и откровенных рашистов выпускать и обменивать... но тут начала валиться экономика, а за нею и рейтинг... началась череда флешмобов и видосиков... опять не помогло и рейтинг продолжил свое падение И тут кому-то из креативной команды зеленого шапито пришла в голову шикарная идея - а не переобуться ли нам в "патриотов"... и где-то уже с месяц мы созерцаем очередной флешмоб зеленого шапито под названием: "ряженых патриотов заказывали? нет? ничьо не знаем - уже уплочено"
показати весь коментар
23.03.2021 19:36 Відповісти
кака така доктрина? Купить пару корветов-и денег нет
показати весь коментар
23.03.2021 19:42 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374428023726870536 4 мин

Вот есть же в стране наивные (но хорошие) люди Они беспокоятся, что у ВСУ нет доктрины действий ... Уважаемые, у ВСУ боезапаса на ДВЕ недели активных боев, а вы про доктрину. Мы бы привели точные цифры по номенклатуре, но тараны и хомчаки будут визжать о гостайне
показати весь коментар
23.03.2021 20:34 Відповісти
Сунь Цзы - Искусство Войны.
показати весь коментар
23.03.2021 21:06 Відповісти
Доктрина зеленского, ермака - посмотреть в глаза путину.
План Б - поговорить с лидерами нормандской группы по отдельности, болтовня страусов.
показати весь коментар
23.03.2021 21:31 Відповісти
Сначала нужно разобраться в каких плоскостях воевать и какие цели ставить и для чего??? Войны проходят сейчас во многих уровнях - это горячая война, холодная, агентурная, информационная, экономическая, биологическая с вирусами то бишь и т.д. И конечно самая страшная - хакерская война ибо может устроить полный апокалипсис - хакерские атаки на электросети и вся культура обратится в хаос и через 3 дня на улицах начнут заправлять банди. Если вдруг прекратятся поставки продуктов или не будут работать средства связи вся культура рухнет - это не займёт много времени. Все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать??? все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Нужно создавать Армии всех уровней. Далее определить цели для них. Далее вооружение. Далее как воевать в условиях разных. Чтобы собрать агрегат новой многоуровневой Армии, то для этого нужно море ученых всех абсолютно видов. И они должны будут наделить агрегат со всех сторон лучшими свойствами апостериори постигнутыми и даже трансцендентально добытыми. А потом большая работа еще сделать этот агрегат тождественным со всеми наделенными его свойствами.
показати весь коментар
23.03.2021 22:21 Відповісти
Для того, чтобы иметь доктрину,международную поддержку, стабильную экономику, новые вооружения нужно было выбирать Президента, а не кривляку-я-не-лоха по-приколу.
показати весь коментар
23.03.2021 23:24 Відповісти
Доктрина, стратегия... о чем вы говорите !? Они тактические задачи не могут решить!
показати весь коментар
24.03.2021 01:50 Відповісти
Юрий Бутусов указал на основные проблемы украинской армии

Качественное преимущество должно строиться на профессиональной армии и на простой аксиоме: лучшие солдаты должны получать лучшее обеспечение и лучшее вооружение. Другими словами, концентрация ресурсов, вооружения и людей. Это и есть качественное преимущество в войне», - пояснил Бутусов.

Это касается и украинской армии, которая является ухудшенным обломком советской военной машины, никаким образом не модернизированной. Все, чем сильна Украина, обеспечивается исключительно энтузиазмом отдельных личностей, а не является результатом военного строительства», отметил журналист.

Бутусов подчеркнул, что за семь лет ведения боевых действий на Донбассе в украинской армии до сих пор отсутствует автоматизированная система управления.
На фронте поражают цели с помощью волонтерских систем и планшетов. Ни одна из этих систем не принята на вооружение. Мы продолжаем жить в 20 веке - в мире бумажных карт, приказов и телефонных звонков. Основной способ управления ВСУ - это телефон с WhatApp. Это даже не военная связь, и это - наш уровень», - констатировал журналист.

Пока же наши ресурсы идут в направлении нарисованных генералами допотопных планов старых времен. И вся армия создана под ту войну, которой уже никогда не будет», - резюмировал Бутусов.

https://hvylya.net/news/227491-butusov-ukazal-na-osnovnye-problemy-ukrainskoy-armii
показати весь коментар
24.03.2021 03:24 Відповісти
Не може клоун бути головнокомандуючим,єфрейтор може,сержант може . Взагалі як може бути навіть найменшим держслужбовцем особа що не пройшла військову службу ? Президент дезертир - такого ще не було в світовій історії,це дно
показати весь коментар
24.03.2021 05:26 Відповісти
 
 