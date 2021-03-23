"Навіть у "95 кварталу" є доктрина, а в армії її немає. Ми повинні розуміти, що потрібно робити", - Бутусов про реформу ЗСУ. ВІДЕО

Для успішного реформування армії необхідно чітко уявляти, якими в результаті змін повинні стати підрозділи української армії.

Про необхідність формування військової доктрини заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у програмі "Романенко Бесіди".

"Реформуючи систему, ми повинні дати чіткі визначення категорій, якими ми оперуємо і розуміти, який результат ми хочемо отримати. Тобто в будь-якій справі починати треба завжди з доктрини. Я думаю, що навіть "95 квартал" починався з певного бачення результату і відповіді на питання: "Що це має бути? Яка творчість? Який продукт хочеться отримати в результаті?". Точно так само й тут. Щоб змінити щось в армії необхідно створити доктрину - доктрину ведення війни. У нас іде війна на Донбасі. Вона буде, як ми зараз бачимо, тривати багато років. Ніяких поліпшень, змін, примирення - всього цього немає взагалі. Навіть навпаки. Учора Путін виступав і заявив, що РФ дуже заважають "квазідержави, створені на уламках Радянського Союзу". Тому нам необхідно налаштуватися на тривалу війну. Для цього необхідно зрозуміти, як ми будемо воювати, в чому наші переваги і як ми можемо досягти перемоги", - сказав Бутусов.

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