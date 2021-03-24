Розрахунки протиповітряної оборони з артилеристами тренувалися на адмінмежі з Кримом припиняти проведення повітряної розвідки ворогом, - Наєв. ВIДЕО
Розрахунки протиповітряної оборони, які виконують бойові завдання на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, запобігли спробі проведення повітряної розвідки умовним противником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
"За задумом комплексного навчання, чергові розрахунки протиповітряних сил виявили зліт з території противника безпілотних літальних апаратів і передали координати цілей на командний пункт угрупування військ. Для знищення противника було залучено визначені сили та засоби. Крім того, з метою придушення подальших спроб противника щодо ведення розвідки задля знищення пунктів його дислокації, до навчань залучився підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч"", — повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами командувача, в ході навчань воїни-артилеристи відпрацювали кілька десятків навчально-бойових вправ. Зокрема, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали оперативну їх зміну.
Своєю чергою військовослужбовці зенітно-ракетного дивізіону провели моніторинг повітряної обстановки та здійснили розпізнавання повітряних об'єктів умовного противника.
"Визначивши координати й висоти, особовий склад розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" здійснив знищення повітряних цілей. Крім того, зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій", — підсумував генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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сконцентрировав боеспособные подвижные части, можно и просить потом помощи, как одна тварь-палач:
будешь мне тут говорить - тут ваще не за то и не за это написано то
1. обосрался от 4 млн. сдавшихся
2. обосрался когда ему доложили военные с КАКИМИ танками им пришлось бороться
3. обосрался шо вообще не разрабатывал Я.О, а полез зах.ватывать бараки и гулаги, вместо союза с рузвельтовцами.
Вы или обоссались его сбить, или ждали приказа бубочки, или нечем!
И это грустно!
Ми вже 7-ий рік з ними "хороводимо" і вистояли. Якщо ще "помічників" прибрати, то тоді справа піде швидше.
Але варто зауважити, що ми елемент великої політики. Грузія, Молдова та інші не повторили наших успіхів.
Тому тренуймося браття!