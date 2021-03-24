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Розрахунки протиповітряної оборони з артилеристами тренувалися на адмінмежі з Кримом припиняти проведення повітряної розвідки ворогом, - Наєв. ВIДЕО

Розрахунки протиповітряної оборони, які виконують бойові завдання на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, запобігли спробі проведення повітряної розвідки умовним противником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

"За задумом комплексного навчання, чергові розрахунки протиповітряних сил виявили зліт з території противника безпілотних літальних апаратів і передали координати цілей на командний пункт угрупування військ. Для знищення противника було залучено визначені сили та засоби. Крім того, з метою придушення подальших спроб противника щодо ведення розвідки задля знищення пунктів його дислокації, до навчань залучився підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч"", — повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, в ході навчань воїни-артилеристи відпрацювали кілька десятків навчально-бойових вправ. Зокрема, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали оперативну їх зміну.

Своєю чергою військовослужбовці зенітно-ракетного дивізіону провели моніторинг повітряної обстановки та здійснили розпізнавання повітряних об'єктів умовного противника.

Також дивіться: Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах. ФОТОрепортаж

"Визначивши координати й висоти, особовий склад розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" здійснив знищення повітряних цілей. Крім того, зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій", — підсумував генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Розрахунки протиповітряної оборони з артилеристами тренувалися на адмінмежі з Кримом припиняти проведення повітряної розвідки ворогом, - Наєв 01
Розрахунки протиповітряної оборони з артилеристами тренувалися на адмінмежі з Кримом припиняти проведення повітряної розвідки ворогом, - Наєв 02

Автор: 

Крим (14153) військові навчання (2775) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Навчання запорука нашого успіху!
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24.03.2021 11:14
+13
Пресечение воздушной разведки - это дело))) Працюємо добре!
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24.03.2021 11:32
+10
Ще одне навчання,+ до общої копілки нашої обороноздатності. Добре, крок за кроком,метр за метром рухаемось к перемозі над ворогом.
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24.03.2021 11:54
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По рашистско-путинским-оккупационным захватчикам ПЛИиии!!!!!!
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24.03.2021 09:46 Відповісти
ермак ? арахамия ? татаров ? портнов ?
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24.03.2021 09:49 Відповісти
по ним тоже!!!)))
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24.03.2021 09:52 Відповісти
Не бачу в колоні ЗРК Стріла-10, а тільки вони можуть вести стрільби під час руху колони!!!!!!! Поки весь цей мотлох буде рухатись на вогневі позиції, його визначать з БПЛА та знищать керованими ракетами, як під час вірменської війни були знищені всі вогневі засоби Вірменії. Генерали, не будьте тупими, думайте головою!
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24.03.2021 10:27 Відповісти
тем временем зеленский и его шобла слыгиваются с кацапами в киеве ...
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24.03.2021 09:48 Відповісти
Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев - Цензор.НЕТ 7639
Мы эксперты. Предъявите ваши клингстоны. Таааак, забираем на проверку. ...
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24.03.2021 09:49 Відповісти
осторожней бы.
сконцентрировав боеспособные подвижные части, можно и просить потом помощи, как одна тварь-палач:
Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев - Цензор.НЕТ 6663
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24.03.2021 09:53 Відповісти
ты тролишь штоль за "боеспособность"... От Осы уже даже в сомалях-нигериях отказались...
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24.03.2021 09:57 Відповісти
шо ты там за осу, йеменские чуваки поставили ракету на направляющие из швеллеров и сбили ф-15-16, но сбили, арабский(СА)
будешь мне тут говорить - тут ваще не за то и не за это написано то
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24.03.2021 10:27 Відповісти
скажи наконец наркотикам - нет...
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24.03.2021 11:16 Відповісти
слава их Сралину. ну, сказал, и шо дальше?
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24.03.2021 11:18 Відповісти
хороший человек, русни убил в сталинских концлагерях больше чем гитлер
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24.03.2021 10:02 Відповісти
Гитлеру та русня вбок не уперлась - он:
1. обосрался от 4 млн. сдавшихся
2. обосрался когда ему доложили военные с КАКИМИ танками им пришлось бороться
3. обосрался шо вообще не разрабатывал Я.О, а полез зах.ватывать бараки и гулаги, вместо союза с рузвельтовцами.
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24.03.2021 10:22 Відповісти
помойму слишком кучно выстроены рсзо
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24.03.2021 10:01 Відповісти
Ну так хенералы на российском пайке знают как лучше выстраивать )))
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24.03.2021 10:21 Відповісти
Украине нужно очень много ПВО ибо авиации у РФ много и ПВО они будут уничтожать и с воздуха и ракетами и т.п. Потому ПВО сейчас для Украины - это важно! Нужно союзников всех просить подогнать свое ПВО Украине. И Украине нужно самой больше ПВО создавать!
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24.03.2021 10:46 Відповісти
Навчання запорука нашого успіху!
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24.03.2021 11:14 Відповісти
Что бы вы не пиз-ли и не рапортовали - залетевший вертолет показывает РЕАЛЬНОЕ состояние ПВО!
Вы или обоссались его сбить, или ждали приказа бубочки, или нечем!
И это грустно!
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24.03.2021 11:24 Відповісти
Пресечение воздушной разведки - это дело))) Працюємо добре!
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24.03.2021 11:32 Відповісти
Я вижу советское старье, ничего нового за 7 лет так в ПВО и не поставили! Видно Порох тока по телеку вяликиий росиянцоборец был!
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24.03.2021 11:47 Відповісти
а он 7 лет президентом был? за 2 года хотелось бы посмотреть на великого полководца Зе. а видим только заглядывателя в очко *****
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24.03.2021 20:17 Відповісти
Еще с наземными с горем пополам справимся, но вот небо, достаточно ли у нас ПВО? За самолеты уже молчу...
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24.03.2021 11:51 Відповісти
Ще одне навчання,+ до общої копілки нашої обороноздатності. Добре, крок за кроком,метр за метром рухаемось к перемозі над ворогом.
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24.03.2021 11:54 Відповісти
Постійні навчання підрозділів ППО - запорука успіху.
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24.03.2021 11:56 Відповісти
Постійні навчання в армії - це важливий та дуже надійний захист від ворожих зазіхань.
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24.03.2021 12:53 Відповісти
Постійні навчання в армії - це важливий та дуже надійний захист від ворожих зазіхань.
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24.03.2021 12:54 Відповісти
Очередные покатушки "представьте себе ...". Это не учения а позорище!
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24.03.2021 13:00 Відповісти
Головне, що робота триває. А там далі буде видно ...
Ми вже 7-ий рік з ними "хороводимо" і вистояли. Якщо ще "помічників" прибрати, то тоді справа піде швидше.
Але варто зауважити, що ми елемент великої політики. Грузія, Молдова та інші не повторили наших успіхів.
Тому тренуймося браття!
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24.03.2021 13:45 Відповісти
я один заметил что Кольчуга не в ту сторону крутиться ?
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25.03.2021 04:41 Відповісти
 
 