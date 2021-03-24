"Дядьку, держись", - патрульні врятували чоловіка, який провалився під лід у Києві. ВIДЕО

Патрульні поліцейські врятували чоловіка, який провалився під лід на вулиці Кадетський Гай в Києві. Його з переохолодженням госпіталізували в лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

Патрульні отримали виклик про нещасний випадок – чоловік провалився під лід у водоймі на вулиці Кадетський Гай.

За лічені хвилини інспектори Віталій Данильчук та Богдан Лісовський були на місці події. На відстані 10-15 метрів від берега було видно чоловіка. Одночасно на місце події прибули ще два автопатрулі Олександр Гирну, Ірина Ніколаєнко, Сергій Галанзовський і Вадим Басенко.

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"Ситуація вимагала негайних дій. Чоловік вже тривалий час пробув у воді, він лежав нерухомо й не реагував на звернення патрульних. Спільними зусиллями інспектори почали збирати на березі дерев'яні дошки. У такий спосіб вдалося створити додаткову опору на крихкому льоду. Після чого Віталій Данильчук спустився на сконструйовану опору та поповз до чоловіка. Діставшись до нього, інспектор обмотав чоловіка мотузкою та почав витягувати, сам потерпілий не міг її тримати. На допомогу прийшли і колеги. Ближче до берега лід тріснув, проте це не завадило патрульним врятували постраждалого", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка передали лікарям швидкої. Його з переохолодженням госпіталізували в медустанову.