"Дядьку, держись", - патрульні врятували чоловіка, який провалився під лід у Києві. ВIДЕО
Патрульні поліцейські врятували чоловіка, який провалився під лід на вулиці Кадетський Гай в Києві. Його з переохолодженням госпіталізували в лікарню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.
Патрульні отримали виклик про нещасний випадок – чоловік провалився під лід у водоймі на вулиці Кадетський Гай.
За лічені хвилини інспектори Віталій Данильчук та Богдан Лісовський були на місці події. На відстані 10-15 метрів від берега було видно чоловіка. Одночасно на місце події прибули ще два автопатрулі Олександр Гирну, Ірина Ніколаєнко, Сергій Галанзовський і Вадим Басенко.
"Ситуація вимагала негайних дій. Чоловік вже тривалий час пробув у воді, він лежав нерухомо й не реагував на звернення патрульних. Спільними зусиллями інспектори почали збирати на березі дерев'яні дошки. У такий спосіб вдалося створити додаткову опору на крихкому льоду. Після чого Віталій Данильчук спустився на сконструйовану опору та поповз до чоловіка. Діставшись до нього, інспектор обмотав чоловіка мотузкою та почав витягувати, сам потерпілий не міг її тримати. На допомогу прийшли і колеги. Ближче до берега лід тріснув, проте це не завадило патрульним врятували постраждалого", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка передали лікарям швидкої. Його з переохолодженням госпіталізували в медустанову.
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-Как? Этому проходимцу с мясной лавки?
-нет-я разбила лоток яиц
-дура! лучше бы ты вчера дала Маху!
Вот щас спасли - положи тысяч 50 000 грн.
Хотя бы.
Мужику - выздоровления и рыбалки только с берега !
ну я не знаю...жилет там спасательный...или жигулевскую камеру под жопу...ну или в лодку надувную маленькую.. х/з...
каждый год одно и тоже ! ну если мозг отключился от радости словить коту бубырика...ну так хоть инстинкт самосохранения должен же быть... хотя откуда ? лед трещит - оно пошло...
она тихонько стала в 4 часа утра... не включая нигде свет... поминутно оглядываясь... сломала все сачки и удочки, смыла червей в унитаз, порезала лодку и тихо опять легла в теплую кровать, всем телом прижавшись к любимому... жить оставалось 90 минут...
накупят оборудования на сумму что на всю жизнь осетрину есть хватит
и сидят мерзнут, ещё и проваливаются
а водителю трамвая № 1 Василию Петровичу - Героя Украины ? не ? он больше 30 лет возит кожаных ублюдков без аварий
Вдруг что - останется только земельки 3и горсти принести и счет за похороны семье выставить.
А как иначе? Ну не понимают они! а в то время как патрульные занимались ****** (спасением того кто изначально на это не расчитывал) в округе произошли кражи, разбои и прочие правонарушения.
Ніч- мінус якийсь там у один-два градуси, день- плюс п'ять,як мінімум.
Шо у головах тих людей ? Риба ???