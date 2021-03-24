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"Дядьку, держись", - патрульні врятували чоловіка, який провалився під лід у Києві. ВIДЕО

Патрульні поліцейські врятували чоловіка, який провалився під лід на вулиці Кадетський Гай в Києві. Його з переохолодженням госпіталізували в лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

Патрульні отримали виклик про нещасний випадок – чоловік провалився під лід у водоймі на вулиці Кадетський Гай.

За лічені хвилини інспектори Віталій Данильчук та Богдан Лісовський були на місці події. На відстані 10-15 метрів від берега було видно чоловіка. Одночасно на місце події прибули ще два автопатрулі Олександр Гирну, Ірина Ніколаєнко, Сергій Галанзовський і Вадим Басенко.

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"Ситуація вимагала негайних дій. Чоловік вже тривалий час пробув у воді, він лежав нерухомо й не реагував на звернення патрульних. Спільними зусиллями інспектори почали збирати на березі дерев'яні дошки. У такий спосіб вдалося створити додаткову опору на крихкому льоду. Після чого Віталій Данильчук спустився на сконструйовану опору та поповз до чоловіка. Діставшись до нього, інспектор обмотав чоловіка мотузкою та почав витягувати, сам потерпілий не міг її тримати. На допомогу прийшли і колеги. Ближче до берега лід тріснув, проте це не завадило патрульним врятували постраждалого", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка передали лікарям швидкої. Його з переохолодженням госпіталізували в медустанову.

Автор: 

Київ (19469) порятунок (119) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+52
Какого хера вы на тот льод лезете?! Да что с вами не так?
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24.03.2021 09:43
+44
Копам уважуха и спасибо. Этот дуремар вам жизнью обязан.
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24.03.2021 09:45
+30
Спасать при таких випадках повинні служби які мають і навикі і засоби для цього А патрульні цьогог не мають і більш поступають по своїй совісті Рискують собою,спасаючи інших ваша ненависть до них говорить за хто ви є. Патрульним--здовровья і хвала.
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24.03.2021 10:03
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Какого хера вы на тот льод лезете?! Да что с вами не так?
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24.03.2021 09:43 Відповісти
Рыбки мужик захотел половить
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24.03.2021 09:45 Відповісти
Покормить.
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24.03.2021 09:51 Відповісти
раков
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24.03.2021 10:21 Відповісти
краще б він ту рибки у крамниці половив (і горілка теж там є)))) ну, живий буде, нехай хлопцям подяку каже) молодці, поліціянти.
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24.03.2021 14:47 Відповісти
Наскільки я люблю рибалку (і зимову - теж), однак, вже давно плюнув і чекаю сходу льоду, щоб почать рибалку літню... Бо себе я люблю ще більше... ...
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24.03.2021 10:09 Відповісти
а я не плюнув, а ходжу на зимову рибалку теж. Просто обережним треба бути і обирати надійний лід.
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24.03.2021 10:54 Відповісти
Так той дядько також думав, що він обережний. Тут не обережність, тут клепка в голові має бути. Ну якого хрону, питається, в таку пору на лід вилазити?
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24.03.2021 11:32 Відповісти
Згоден, тут дядько дав маху.
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24.03.2021 14:09 Відповісти
Абраша! Я вчера дала маху!
-Как? Этому проходимцу с мясной лавки?
-нет-я разбила лоток яиц
-дура! лучше бы ты вчера дала Маху!
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24.03.2021 14:33 Відповісти
А хто він, цей зимовий рибалка?
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24.03.2021 14:22 Відповісти
надійний лід в кінці березня?
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25.03.2021 08:21 Відповісти
Ні, я не казав що є надійний лід в кінці березня. На початку березня ще був багато де.
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25.03.2021 09:49 Відповісти
Тоже уже снасти сложил. Холодно в воде сидеть.
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24.03.2021 11:15 Відповісти
Брат Митька ухи просит.
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24.03.2021 12:24 Відповісти
Копам уважуха и спасибо. Этот дуремар вам жизнью обязан.
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24.03.2021 09:45 Відповісти
За что респект и уважуха? За то что они сделали то что они должны делать. А т.к. большинство из них них...я не делает то подобные случаи преподносят как героические поступки? Давайте пилить ролики как врач операцию делает, пожарники пожар тушат, как дворник улицу метет и говорить им респект и уважуха. Почему мы докатились до того что если кто то выполняет прямые свои обязанности то это нужно сразу вставлять в новости и возвышать то героизма?!
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24.03.2021 09:52 Відповісти
Спасать при таких випадках повинні служби які мають і навикі і засоби для цього А патрульні цьогог не мають і більш поступають по своїй совісті Рискують собою,спасаючи інших ваша ненависть до них говорить за хто ви є. Патрульним--здовровья і хвала.
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24.03.2021 10:03 Відповісти
То есть, полицейские в данной ситуации должны были вызвать тех кто имеют навыки и средства для спасения и смотреть как дядька тонет? А так они совершили героический поступок? Я правильно понимаю Вашу позицию?
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24.03.2021 10:08 Відповісти
Ви все правильно написали.Так, поліціянти повинні були викликати тих, хто має навички і засоби. Але, вони діяли по поклику сумління, бо не змогли просто дивитися, як безглуздо дядько прощається із життям. Імхо.
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25.03.2021 08:05 Відповісти
Значит их нужно вздрючить, раз они в рабочее время занимаются непонятно чем. Сегодня дядьку спасли, завтра картошку поедут копать или такси подрабатывать, так и до бардака недалеко если каждый начнёт делать то что ему совесть подскажет. Его на службу взяли не для того что бы он совесть слушал а выполнял приказы и инструкции а спасать дядьку ни приказа не было ни в его обязанностях, насколько я понял, не прописано! А если бы он сам утонул? 130000 тыс из бюджета и новая форма на ветер? Бюджет не обеднеет?!
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25.03.2021 08:16 Відповісти
рятувати мають усі, хто може. і як показує практика, трос повинен бути в усіх патрульних!
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24.03.2021 13:01 Відповісти
все дело в том,как выполнять свои прямые обязанности: патрульные вполне могли постоять,покурить за углом и сделать вид что не доехали, кому охота ради какого-то дядьки лезть в ледяную воду?
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24.03.2021 10:09 Відповісти
що вони і роблять в 99 відсотках випадків
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24.03.2021 10:17 Відповісти
це норма постсовка.
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24.03.2021 13:02 Відповісти
Понимает ли это дуремар? Дай бог, чтобы выставился своим спасителям.
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24.03.2021 10:16 Відповісти
Не дай бог такое, но может не стоит вмешиваться в естественный отбор, если дебилам не доходит.
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24.03.2021 09:51 Відповісти
Дарвін міг і не дати витягти, або витягти вже задубілого.
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24.03.2021 13:03 Відповісти
Можно вмешиваться, но брать с таких даунов оплату за спасение.
Вот щас спасли - положи тысяч 50 000 грн.
Хотя бы.
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25.03.2021 08:31 Відповісти
Молодці хлопці!
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24.03.2021 09:57 Відповісти
дядько напевно вгатив 150 перед тим
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24.03.2021 10:08 Відповісти
Странная большая лунка идеальной круглой формы...что дяденька там делал?...
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24.03.2021 10:09 Відповісти
пытался выбраться и обламывал края люда
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24.03.2021 10:12 Відповісти
Полицейским - пожать руку, повысить в звании, выдать премию!
Мужику - выздоровления и рыбалки только с берега !
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24.03.2021 10:11 Відповісти
Керівництво собі премії вже виписало.
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24.03.2021 11:40 Відповісти
Премію за рахунок врятованого дауна.
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25.03.2021 08:32 Відповісти
Ну что, половил рыбку?
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24.03.2021 10:13 Відповісти
идиоты
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24.03.2021 10:59 Відповісти
Країна дибілів. Кожного дня одне й те саме. Скільки вас ще має утонуть придурків щоб вам у диряві голови дійшло !?
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24.03.2021 11:14 Відповісти
почему любители зимнего лова на тонком люду не страхуют себя сами...
ну я не знаю...жилет там спасательный...или жигулевскую камеру под жопу...ну или в лодку надувную маленькую.. х/з...
каждый год одно и тоже ! ну если мозг отключился от радости словить коту бубырика...ну так хоть инстинкт самосохранения должен же быть... хотя откуда ? лед трещит - оно пошло...
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24.03.2021 11:30 Відповісти
Питала. Надувний човен чи камера. У відьповідь сміються. Ідіоти.
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24.03.2021 12:16 Відповісти
***
она тихонько стала в 4 часа утра... не включая нигде свет... поминутно оглядываясь... сломала все сачки и удочки, смыла червей в унитаз, порезала лодку и тихо опять легла в теплую кровать, всем телом прижавшись к любимому... жить оставалось 90 минут...
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24.03.2021 12:38 Відповісти
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24.03.2021 12:46 Відповісти
про який інстинкт у городян може бути мова? він виробляється на досвіді, при чому досвід або власний, або передаваємий. а без практики і хорошої роботи мозку то все як у суху землю. і ще буває на старуху проруха.
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24.03.2021 13:06 Відповісти
ну хай інстинкт у городян відсутній...але ж очі бачать тонкий лід і мозок (чи шо там) повинен давати сигнал про небезпеку? більш того...це ж не голод і безвихіть жене їх туди... і кожен день є інформація про такі випадки - більшість нещасних...
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24.03.2021 13:12 Відповісти
Так повинна працювати поліція.Респект і повага.
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24.03.2021 11:53 Відповісти
зимних рыбаков надо лечить принудительно
накупят оборудования на сумму что на всю жизнь осетрину есть хватит
и сидят мерзнут, ещё и проваливаются
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24.03.2021 12:24 Відповісти
я ,давно правда,колись на Південному Бузі в Миколаєві в березні провалився під лід..нікого поряд не було.Господь спас...та й молодший був.вибрався.але знак зрозумів.тепер рибалка-весна,літо,осінь..
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24.03.2021 12:26 Відповісти
Догадливый
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24.03.2021 12:34 Відповісти
Мужик дкмал что если одел "горку" то ему всё сойдёт с рук.
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24.03.2021 12:42 Відповісти
премиус дарвинникус
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24.03.2021 14:20 Відповісти
а Героя Украины за такое ? а квартиру ? а наградное ?
а водителю трамвая № 1 Василию Петровичу - Героя Украины ? не ? он больше 30 лет возит кожаных ублюдков без аварий
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24.03.2021 14:20 Відповісти
В жизни бывает разное... Парням низкий поклон, а рыбаку скорее домой вернуться) Слава Украiне и Жыве Беларусь!
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24.03.2021 14:29 Відповісти
Возможно я сволочно скажу.. но я бы не лез бы в данном случае такому дуремару на помощь... взрослый козел должен головой думать, а не подставлять ,ради себя утопающего , спасителя героя. Бог мозгов не дал.... отбор дарвина. Прости господи грешного ...(меня)
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24.03.2021 14:40 Відповісти
Такими мають бути всі поліцейські.Дякую, молодці, хоч самі ризикували життям, бо не знали яка глибина, а прибігли на допомогу і спасли мужичка. І мова у хлопців державна і дії державні і людські. Я там зрозумів, що це патрільна поліція.
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24.03.2021 17:51 Відповісти
Какая бляха-муха рыба на Совских ставках?
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24.03.2021 18:22 Відповісти
Предлагаю идею! За счет местных бюджетов нанять музыкантов, которые играют на похоронах, на постоянную работу! Пусть сидят и на берегу играют... вы знаете ту похоронную музыку.
Вдруг что - останется только земельки 3и горсти принести и счет за похороны семье выставить.
А как иначе? Ну не понимают они! а в то время как патрульные занимались ****** (спасением того кто изначально на это не расчитывал) в округе произошли кражи, разбои и прочие правонарушения.
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24.03.2021 23:02 Відповісти
Все в точку-йолочку. Нафіга треба було лізти на кригу,якої майже вже НЕМАЄ.
Ніч- мінус якийсь там у один-два градуси, день- плюс п'ять,як мінімум.
Шо у головах тих людей ? Риба ???
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25.03.2021 08:11 Відповісти
 
 