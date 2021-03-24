"Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв", - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів. ВІДЕО

Київ із 22 березня потрапив у "червону" зону. У зв'язку з цим у громадський транспорт мають право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності. 24 березня в столиці утворилися величезні черги на транспорт. Люди просто не можуть дістатися до місця призначення. Через це вони почали блокувати рух маршруток, автобусів і тролейбусів. Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті призвело до того, що не всі бажаючі потрапляють у салон і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту. Десь ми вже це бачили", - зазначили в повідомленні.

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