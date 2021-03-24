УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11550 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
28 391 243

"Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв", - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів. ВІДЕО

Київ із 22 березня потрапив у "червону" зону. У зв'язку з цим у громадський транспорт мають право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності. 24 березня в столиці утворилися величезні черги на транспорт. Люди просто не можуть дістатися до місця призначення. Через це вони почали блокувати рух маршруток, автобусів і тролейбусів. Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті призвело до того, що не всі бажаючі потрапляють у салон і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту. Десь ми вже це бачили", - зазначили в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готуємо рейди по маршрутках у Києві, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення, - Рубан

Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв, - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів 01
Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв, - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів 02

карантин (18172) Київ (19469) транспорт (1393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Просто хотят вас дол..ов хотят спасти, потому что вы не в состоянии оценить последствия, весь мыслительный процесс в вашей единственной извилине блокирует код от домофона...
показати весь коментар
24.03.2021 10:12
+16
Народ в реанимацию прет... Дебилушки. И это не Германия. Тут недовольным полицаи быстро рожи набили. И все довольны. Сидят дома и не гавкают.
показати весь коментар
24.03.2021 10:10
+14
Поляки на время карантина добавили рейсы, По Варшаве ходят большие автобусы гармошки, салон наполовину пустой. Проблем с транспортом нет вообще. Наши гондоны уменьшают количество транспорта и не пускают в него людей. Их можно назвать только вредителями...
показати весь коментар
24.03.2021 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
прикормленные киевляне не хотят идти протестовать против зажратого зеленского,
но он беспокоится о них, перекрывает им кислород ...
показати весь коментар
24.03.2021 10:48 Відповісти
перекрывайте проезжую часть, если каждая остановка так сделает (на вид там не менее 100 человек, то мрази типа ублюдка клячка задумаются
показати весь коментар
24.03.2021 10:58 Відповісти
Парадокс в том что у нас работающий человек неможет позволить себе авто, та какое там авто, не может позволить даже топливо на это авто для поездок на работу, и все об этом молчат.
показати весь коментар
24.03.2021 11:01 Відповісти
Топливо может и можно себе позволить, а вот где его парковать, и дома, и на работе. Проще общественным транспортом пользоваться- сел , поехал, и ни о чём не думаеш, и спишь ночью нормально, а не вскакиваешь от каждой сработавшей сигнализации.
показати весь коментар
24.03.2021 13:28 Відповісти
1. Проголосовать за бандитское быдло
2. Быдло закатало бабло на борьбу с ковид в дороги
3. Провалило вакцинацию
4. Купило министру здравоохранения куртку за 22к баксов
5. Лохторат максимально клал на карантин, видя как их сцарь в буковеле и всех остальных общественных местах клал на карантин.
РЕЗУЛЬТАТ: Cитуация с ковид полная жесть, начинают закрычивать гайки.
ВИНОВАТЫ: Все вокруг(Кличко, водитили автобусов, мусора) но ни как не то быдло, что довело страну до подобного уровня
показати весь коментар
24.03.2021 11:04 Відповісти
Як кажуть, розклали все по поличкам.
показати весь коментар
24.03.2021 11:09 Відповісти
В яблочко. Я тоже так и не понял, почему ковидные ресурсы перенаправили на дороги.

Ну и где хотя бы эти дороги? Их кто нибудь видел? Дороги точно надо зимой ремонтировать?
показати весь коментар
24.03.2021 11:46 Відповісти
В природі щороку зявляються сотні нових штамів вірусу - від кожного будете колоти вакцину і ходити все життя в масці?
показати весь коментар
24.03.2021 11:09 Відповісти
Я не проти ходити у масці. Відтоді як усіх вдягли у намордники, я жодного разу не хворів.
А обмежувати силоміць не варто. Кожен сам обирає хворіти чи не хворіти, їхати чи не їхати, жити чи померти. Але якщо хворий залізе у маршрутку, його слід лінчувати на місці.
показати весь коментар
24.03.2021 17:17 Відповісти
Я носила маску и все равно заболела короной
показати весь коментар
24.03.2021 17:55 Відповісти
..второй года людям говорят...Маска для того, чтобы ВЫ!!!! не заразили другого..здорового!!! Если не имеете признаков болезни...но реально уже больны!!! Вы свою функцию. порядочного человека выполнили... но не остановили тех..кто без маски и заразил Вас!!! Ну и как с Вами говорить..если Вы второй год не понимаете для чего носят маску..!!!??
показати весь коментар
24.03.2021 18:33 Відповісти
Нужно пи*дить не ментов, *************, захвативших управление страной.
показати весь коментар
24.03.2021 11:10 Відповісти
Смертность можно снизить диспансеризацией или скринингом факторов риска. Но этого не делается. Потому что глобократия поставила перед бандой ************** задачу деиндустриализации и ликвидации населения.
показати весь коментар
24.03.2021 11:13 Відповісти
По другим странам видно, что чем больше народ подчиняется и выполняет эти идиотские ограничения, тем больше его нагинают.
показати весь коментар
24.03.2021 11:10 Відповісти
ИЧСХ на распространение вирусца эти ограничения мало влияют.
показати весь коментар
24.03.2021 11:14 Відповісти
Влада винна в значній мірі за те, що народ плює на карантинні вимоги і правила. Згадайте Буковель, Вєлюр, шаурми і куртку Степанова разом із секретними цінами на вакцини. Хто буде вірити цим молодим, чесним, новим ліцам після всіх зашкварів?
показати весь коментар
24.03.2021 11:15 Відповісти
Те, що антикороновірусні заходи часто неадекватні - це точно. Згадайте дзвінок цілого преЗЕдента ципочці з собачкою в Ухань і 10 поліцейських в погоні за спортсменом в парку. І тут же кабаки і шаурми з Буковелями для небожителів. На рахунок карантинитися: в Японії, Китаї і т.д. носіння масок і соціальна дистанція - це вже норма ще до короони.
показати весь коментар
24.03.2021 11:32 Відповісти
В китаї такого не було, а Японії було, особливо у великих містах
показати весь коментар
24.03.2021 11:47 Відповісти
....накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
показати весь коментар
24.03.2021 11:19 Відповісти
Не істери. У мене святої землі 3 га -дісталися у спадок. Не можу продати, вимушений віддавати в оренду за мішок цукру в рік. Твоєю наївністю користуються хитросракі, щоб не платити гроші. Поцікався скільки у противників ринку землі в користуванні "святої" народної і державної землі.
показати весь коментар
24.03.2021 11:25 Відповісти
... ... ..
показати весь коментар
24.03.2021 11:26 Відповісти
Вот так зебики и стравливают народ с ментами(по заданию пыни создают предпосылки гражданского противостояния у нас, чтобы раскачать на новый майдан - так ему легче дерибанить нашу территорию). правду люди говорят, мол чего проще: онраничил колличество людей в транспорте, добавь единиц транспорта. драные постсовки со своей заскорузглостью мысли и тупо опофигизмом.
показати весь коментар
24.03.2021 11:35 Відповісти
Тупые зедебилы,причем тут полиция? Вы зеленую плесень пи-дите ,за то что они вас не прививают безопасной прививкой как весь мир.Вирус никуда не уйдет просто так.Весь мир к началу лета откроется и будет нормально жить,а вы так и будете ментов п-дить по своему недоумию и лохдауны считать.
показати весь коментар
24.03.2021 11:44 Відповісти
"Ментов сейчас будут просто п#здить..." - фи, как некрасиво. Это же глагол-производная от названия женского детородного органа в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения. Как некуртуазно и неблагородно. Надо культурнее - просто "жмурить" - и цензурно, и Авакову больше понравится.
показати весь коментар
24.03.2021 11:47 Відповісти
Месье-эстэт.
показати весь коментар
24.03.2021 16:31 Відповісти
ну его ник как бы намекает....
показати весь коментар
24.03.2021 19:34 Відповісти
А личный транспорт сделать доступным не , не думали как в Грузии? Давайте за "растаможку" малолитражки за 1000 евро ещё 3000 евро сверху налогов, терпите, лохи, а то депуты пробок не любят.
показати весь коментар
24.03.2021 11:55 Відповісти
Вот что значит если у власти дебилы-шуты!!!!! Голосовали за этих долбо*бов - жрите ложкой, с начало за пэцю вора, теперь за членоигрателя!!!! Когда этот народ поумнеет?!
показати весь коментар
24.03.2021 12:00 Відповісти
Все идет как и должно быть.Когда у власти потомки Швондера и ФроськиБурлаковы из прастова нариду все и всегда так и будет
Нарид за это подписался и не надо обвинять ментов, они исполняют приказы по указке слуг этого самого нариду.Круг замкнулся.
показати весь коментар
24.03.2021 12:15 Відповісти
Здесь не виноваты ни водители ни пассажиры. Виновата власть в неспособности организовать карантинные ограничения комплексно. И, возможно, не только потому что они зебылы, а может быть это кому то выгодно.
показати весь коментар
24.03.2021 12:31 Відповісти
___заметьте-не добавить транспорт и кол-во мест(возможно и в убыток).А с интеллектом ,уровне инфузории -Всё запретить.!Кол-во олиХархов прямо пропорционально кол-ву овец.А люди это нефть !
показати весь коментар
24.03.2021 12:36 Відповісти
а причем здесь полиция? вопросы к кличКо и управлению транспорта.
показати весь коментар
24.03.2021 13:26 Відповісти
Люди , вы бы определились...или постоять...или прогулятся пешочком или не жаловаться потом....а спокойно помирать в коридорчике, где наверняка нет кислородной точки в больнице)
показати весь коментар
24.03.2021 13:43 Відповісти
О, ковідодрочери нас вчать жити. Сиди в саоїй Іспанії в рогребі в скафандрі, а ми тут самі розберемося, що ртбити...
показати весь коментар
24.03.2021 19:18 Відповісти
За это и подобное нужно спрашивать с городских властей ! Которые не подготовились , но знали о том, что будет красная зона ! Ограничив кол-во перевозимых людей, чего они добились , если те же люди вынужденные толпится в очередях в ожидании транспорта ! Это же один черт , но +транспортный и производственный коллапс !
Раз уж люди ВСЁ РАВНО находятся в толпе - не проще ли было их как ото развозить. путь да
же и с 100% загруженость посадочных мест !?
показати весь коментар
24.03.2021 14:06 Відповісти
Потрібно було вводити пропуски а то 90% так званих ,,пасажирів,,безцільно шастають а тому кому дійсно потрібно на роботу невзмозі на неї дібратися.
показати весь коментар
24.03.2021 17:38 Відповісти
Виродки з Кабміну і Київради провокують громадянську війну.
А ковідодрочери з оброблерими телевізором мізками рідісно аплодують цьому...
показати весь коментар
24.03.2021 19:14 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 