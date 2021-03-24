"Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв", - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів. ВІДЕО
Київ із 22 березня потрапив у "червону" зону. У зв'язку з цим у громадський транспорт мають право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності. 24 березня в столиці утворилися величезні черги на транспорт. Люди просто не можуть дістатися до місця призначення. Через це вони почали блокувати рух маршруток, автобусів і тролейбусів. Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті призвело до того, що не всі бажаючі потрапляють у салон і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту. Десь ми вже це бачили", - зазначили в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но он беспокоится о них, перекрывает им кислород ...
2. Быдло закатало бабло на борьбу с ковид в дороги
3. Провалило вакцинацию
4. Купило министру здравоохранения куртку за 22к баксов
5. Лохторат максимально клал на карантин, видя как их сцарь в буковеле и всех остальных общественных местах клал на карантин.
РЕЗУЛЬТАТ: Cитуация с ковид полная жесть, начинают закрычивать гайки.
ВИНОВАТЫ: Все вокруг(Кличко, водитили автобусов, мусора) но ни как не то быдло, что довело страну до подобного уровня
Ну и где хотя бы эти дороги? Их кто нибудь видел? Дороги точно надо зимой ремонтировать?
А обмежувати силоміць не варто. Кожен сам обирає хворіти чи не хворіти, їхати чи не їхати, жити чи померти. Але якщо хворий залізе у маршрутку, його слід лінчувати на місці.
Нарид за это подписался и не надо обвинять ментов, они исполняют приказы по указке слуг этого самого нариду.Круг замкнулся.
Раз уж люди ВСЁ РАВНО находятся в толпе - не проще ли было их как ото развозить. путь да
же и с 100% загруженость посадочных мест !?
А ковідодрочери з оброблерими телевізором мізками рідісно аплодують цьому...