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Новини Відео Коронавірус і карантин
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У Миколаєві посилили карантин до 3 квітня, щоб уникнути потрапляння в "червону" зону, - голова ОДА Кім. ВІДЕО

У Миколаєві посилили карантин на 10 днів. Влада буде контролювати роботу нічних закладів та перевізників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час відеозвернення заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"На зараз у нас дуже погана ситуація з ковідом в області, особливо в місті Миколаєві. Було прийнято рішення ТЕБ та НС щодо посилення заходів з протидії коронавірусу. Сподіваюся, що ці заходи дозволять нам не потрапити в "червону" зону. Ці 10 днів можуть бути вирішальними, ми повинні збити показники захворюваності", - зазначив голова ОДА.

За словами Кіма, влада буде жорстко контролювати роботу нічних закладів (караоке, клубів і т.д.) і перевізників.

"За показниками ми вже дуже-дуже близько там (в червоній зоні. - ред.). Сподіваємося, що ми до 4 квітня показники знизимо і зможемо не перебувати там з усіма обмеженнями", - наголосив Кім.

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карантин (18172) Миколаїв (1806) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Кім Віталій (471)


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В Николаеве ужесточили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону, - глава ОГА Ким - Цензор.НЕТ 366
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24.03.2021 12:15 Відповісти
Не удивительно. Только что заехал в АТБ в Николаеве - в очереди народ чуть ли не трется друг о друга. Да что там Николаев - вся эта страна, перенаселенная идиотами, обречена...
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24.03.2021 12:33 Відповісти
 
 