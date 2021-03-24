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"П#здець, долбо#бина!", - чоловік, якого не пустили в трамвай через карантинні обмеження, перешкоджає його руху на вулиці Запорожця в Києві. ВІДЕО
Чоловік, якого не пустили в трамвай через карантинні обмеження, став на колію і почав іти перед трамваєм на вулиці Петра Запорожця в Києві. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис перешкоди руху трамвая опубліковано на ресурсі Київ оперативний.
"Люди продовжують біситися через обмеження кількості пасажирів у громадському транспорті. Один із таких випадків вдалося зафіксувати на Петра Запорожця. Чоловік, якого не пустили в салон, став перед трамваєм і почав іти по колії", - пишуть автори відео.
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+33 Envoy
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ЦЕ НЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ І ПРАВ ГРОМАДЯН ЯК ЩО ЛЮДИНІ
ВІДМОВЛЯЮТЬ У ПРАВІ ПРОЇЗДУ У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ?
ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ "БАЖАНКИ"
МІНІСТЕРСТВА ПРО МАСКИ.
Назовіть той розділ , де мовиться про таке таємниче право (?) , як "право на проїзд" , навіть до чорта дупу ?!
Не вигадуйте дурниці ...
P.S. Історична довітка ...
Знаєте , коли тільки терористи почали захоплювати літаки , підривати громадян в натовпі , когось не це збурило , а те , що органи беспеки порушують "громадянськи права" , обшукуючи багаж в аеропотах , перевіряють торби й кішені при на вході в публічні месьця масового сбору .
Так ось -- йще 40 років тому усі суди усіх розвинутих країн заткнули рота подібним теоретикам "абсолюта свободи" -- красивою формулою , що так само як "свобода твого кулака обмежується межею носа твого сусіда" , так й свобода пересування й приватності особистого життя обмежується там , де є загроза життю й здороввю інших людей .
Чи ти знаєш що людині не мають права відмовити в перевезенні на підставі того що в неї немає якоїсь ганчирці на лиці.
Чи ти настільки дебіл що віриш що ганчірка на лиці може зупинити захворювання.
Й попережую , йще одне слово з ліксекону собачьої лайки й Вас забаніть за правилах форуму про заборону переходу на особистості .
Й до речі не той формат спілкування , що я заповняв прогалини Вашої освіти в галузі тепло- й масообміну , гідравліки й пневматики , біометрії . Навіть в Вікіпедії можно найти статтю про еджекцію повітря ... що таке screening . Якщо хтось на уроках біології палив бамбук на задніх партах , то за одне речення неімовірно переконати неука , що бактерії й віруси передаються на 99.999999% виключно повітрянно-крапельним засобом . Й що в замкненому просторі верогідність зараження зростає на кілька порядків . Й тому маска (яка гасить еджекцію) особливо важлива в таких просторах .
Не бачив такого? І я не бачив, а висновок такий роблю.
Более того -- мало кто думает об соблюдении дистанции . Хотя на массивах Киева места дофига , чтобы вообще на 5 метров не приближаться друг к другу .
В Европе , в Японии , в Израиле нет таких жилых массивов с парками между домами и большими пространстввами . Но всюду , даже в плотных центрах городов без маски редко попадаются народ и даже при наличии масок ,если есть возможность переходят на другую сторону тротуара . В магазин , а транспорт без маски -- без вариантов .
Я ниразу не видел и не слышал, чтобы кто-то без маски ещё рот смел открыть !
Сразу копов вызовут для буйного .
Никто спорить не будет - улыбнуться и копы тут как тут ...
А в Украине козлы ещё и наглеют , ещё "права качают" . Бабушка доци только сделала замечание , когда она набирала воду в маркете , дед с нетерплячкой и без маски -- а он ей грубо -- "тебе надо , ты и носи" !
Говорят , что в Киеве , во Львове люди куда более трезвые ... Бо слышал , что "саркастичные" одесситы ещё и смеются на всеми , кто в масках и кто пытается дистанцию соблюдать ...
Всем , разумеется ха-ха-хи-хи ... только умница Михаил Жванецкий умер-то от короны ...
Да и празднование "дня Харькова" какому-то мэру стоило жизни ... и не чьей-то , а собственной !