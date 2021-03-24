"П#здець, долбо#бина!", - чоловік, якого не пустили в трамвай через карантинні обмеження, перешкоджає його руху на вулиці Запорожця в Києві. ВІДЕО

Чоловік, якого не пустили в трамвай через карантинні обмеження, став на колію і почав іти перед трамваєм на вулиці Петра Запорожця в Києві. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис перешкоди руху трамвая опубліковано на ресурсі Київ оперативний.

"Люди продовжують біситися через обмеження кількості пасажирів у громадському транспорті. Один із таких випадків вдалося зафіксувати на Петра Запорожця. Чоловік, якого не пустили в салон, став перед трамваєм і почав іти по колії", - пишуть автори відео.

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