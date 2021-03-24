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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"П#здець, долбо#бина!", - чоловік, якого не пустили в трамвай через карантинні обмеження, перешкоджає його руху на вулиці Запорожця в Києві. ВІДЕО

Чоловік, якого не пустили в трамвай через карантинні обмеження, став на колію і почав іти перед трамваєм на вулиці Петра Запорожця в Києві. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис перешкоди руху трамвая опубліковано на ресурсі Київ оперативний.

"Люди продовжують біситися через обмеження кількості пасажирів у громадському транспорті. Один із таких випадків вдалося зафіксувати на Петра Запорожця. Чоловік, якого не пустили в салон, став перед трамваєм і почав іти по колії", - пишуть автори відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв", - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів. ВІДЕО

карантин (18172) Київ (19469) транспорт (1393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
Количество дебилов уже пугает .
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24.03.2021 12:57
+31
"П#здец долбо#бина!", - мужчина, которого не пустили в трамвай из-за карантинных ограничений, препятствует его движению на улице Запорожца в Киеве - Цензор.НЕТ 9818
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24.03.2021 12:59
+27
Надо быть людьми а не упоротым быдлом!
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24.03.2021 13:00
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Где в законодательстве указано, что ставить свои интересы выше интересов других - преступление?
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24.03.2021 20:41 Відповісти
Когда начнем принудительно госпитализировать психически не нормальных?
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24.03.2021 16:09 Відповісти
водила трамвая такой же дебил ))
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24.03.2021 18:00 Відповісти
А тепер замислимось -

ЦЕ НЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ І ПРАВ ГРОМАДЯН ЯК ЩО ЛЮДИНІ
ВІДМОВЛЯЮТЬ У ПРАВІ ПРОЇЗДУ У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ?
ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ "БАЖАНКИ"

МІНІСТЕРСТВА ПРО МАСКИ.
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24.03.2021 21:52 Відповісти
Ви колись Конституцію читали ?

Назовіть той розділ , де мовиться про таке таємниче право (?) , як "право на проїзд" , навіть до чорта дупу ?!

Не вигадуйте дурниці ...

P.S. Історична довітка ...
Знаєте , коли тільки терористи почали захоплювати літаки , підривати громадян в натовпі , когось не це збурило , а те , що органи беспеки порушують "громадянськи права" , обшукуючи багаж в аеропотах , перевіряють торби й кішені при на вході в публічні месьця масового сбору .
Так ось -- йще 40 років тому усі суди усіх розвинутих країн заткнули рота подібним теоретикам "абсолюта свободи" -- красивою формулою , що так само як "свобода твого кулака обмежується межею носа твого сусіда" , так й свобода пересування й приватності особистого життя обмежується там , де є загроза життю й здороввю інших людей .
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25.03.2021 02:52 Відповісти
А ти Конституцію знаєш дебіл?
Чи ти знаєш що людині не мають права відмовити в перевезенні на підставі того що в неї немає якоїсь ганчирці на лиці.
Чи ти настільки дебіл що віриш що ганчірка на лиці може зупинити захворювання.
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25.03.2021 14:22 Відповісти
Півторюю , для особливо нетямучих : будь ласочка , номер статті Конситуції , де є якась згадка про якесь "право перевезення" .
Й попережую , йще одне слово з ліксекону собачьої лайки й Вас забаніть за правилах форуму про заборону переходу на особистості .

Й до речі не той формат спілкування , що я заповняв прогалини Вашої освіти в галузі тепло- й масообміну , гідравліки й пневматики , біометрії . Навіть в Вікіпедії можно найти статтю про еджекцію повітря ... що таке screening . Якщо хтось на уроках біології палив бамбук на задніх партах , то за одне речення неімовірно переконати неука , що бактерії й віруси передаються на 99.999999% виключно повітрянно-крапельним засобом . Й що в замкненому просторі верогідність зараження зростає на кілька порядків . Й тому маска (яка гасить еджекцію) особливо важлива в таких просторах .
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26.03.2021 12:07 Відповісти
Тямучий - а де сказано в Конституції що ти д*біл?

Не бачив такого? І я не бачив, а висновок такий роблю.
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26.03.2021 12:52 Відповісти
ТАК БОЛЬНИЦА Ж РЯДОМ С МАССОЙ ОТДЕЛЕНИЙ !!! ОН ЖЕ ЯВНО КОРОНОВИРУСА НЕ БОИТСЯ !!!
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24.03.2021 23:50 Відповісти
Когда моя дочка заболела короной , то пожилой её бабушке пришлось самой пойти в магазин - впервые за пол года . С респиратором , разумеется . Ужасно то , что маски носят единицы .
Более того -- мало кто думает об соблюдении дистанции . Хотя на массивах Киева места дофига , чтобы вообще на 5 метров не приближаться друг к другу .
В Европе , в Японии , в Израиле нет таких жилых массивов с парками между домами и большими пространстввами . Но всюду , даже в плотных центрах городов без маски редко попадаются народ и даже при наличии масок ,если есть возможность переходят на другую сторону тротуара . В магазин , а транспорт без маски -- без вариантов .
Я ниразу не видел и не слышал, чтобы кто-то без маски ещё рот смел открыть !
Сразу копов вызовут для буйного .
Никто спорить не будет - улыбнуться и копы тут как тут ...

А в Украине козлы ещё и наглеют , ещё "права качают" . Бабушка доци только сделала замечание , когда она набирала воду в маркете , дед с нетерплячкой и без маски -- а он ей грубо -- "тебе надо , ты и носи" !
Говорят , что в Киеве , во Львове люди куда более трезвые ... Бо слышал , что "саркастичные" одесситы ещё и смеются на всеми , кто в масках и кто пытается дистанцию соблюдать ...
Всем , разумеется ха-ха-хи-хи ... только умница Михаил Жванецкий умер-то от короны ...

Да и празднование "дня Харькова" какому-то мэру стоило жизни ... и не чьей-то , а собственной !
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25.03.2021 03:19 Відповісти
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