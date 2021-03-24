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На Саксаганського в Києві горить будинок: з-під даху виривається полум'я, рятувальники вже на місці. ВIДЕО

Сьогодні в Києві, на вул. Саксаганського, 38, сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ.Оперативний у Telegram.

"Серйозна пожежа охопила дах будівлі на Саксаганського, 38. На місце вже прибули рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на першому поверсі будинку розташований бар "Нероби".

Нагадаємо, 4 березня 2015 р. у цьому ж будинку сталася масштабна пожежа. Гасили його близько двох годин, частково перекривали вулицю Саксаганського, дим було видно по всьому центру Києва. При гасінні пожежі загинули двоє рятувальників.

Також читайте: Місцеві жителі врятували чотирьох малюків і жінку з охопленого вогнем будинку на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

Київ (19517) пожежа (4333)


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Топ коментарі
+29
Место для новой высотки готовят?
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24.03.2021 15:12
+6
На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте - Цензор.НЕТ 138
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24.03.2021 15:13
+6
100 пудово
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24.03.2021 15:26
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Место для новой высотки готовят?
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24.03.2021 15:12 Відповісти
100 пудово
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24.03.2021 15:26 Відповісти
Новина державного значення.
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24.03.2021 15:13 Відповісти
На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте - Цензор.НЕТ 138
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24.03.2021 15:13 Відповісти
Хтось звільняє місце під забудову.
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24.03.2021 15:13 Відповісти
На Саксаганского в Киеве горит дом: из-под крыши вырывается пламя, спасатели уже на месте - Цензор.НЕТ 2291
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24.03.2021 15:13 Відповісти
Этот темарь чисто для Мавзолейных Крыс и Ольги **********... с Димой Сикелевым...
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24.03.2021 15:14 Відповісти
хорошее место , молодцы !
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24.03.2021 15:17 Відповісти
Я недалеко от этого места ходил в школу...
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24.03.2021 15:20 Відповісти
В марте 2016 года горело здание цетрального Архива КГБ-ФСБ на Лубянке...Много чего ценного тогда сгорело о советских Крысах прошлого начиная от Феликса Эдмудовича и заканчивая Андроповским дерьмом... Умело замести следы тоже надо уметь...
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24.03.2021 15:25 Відповісти
Как неожиданно, - двухэтажный дом спалить, а потом высотку втулить...
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24.03.2021 15:43 Відповісти
Це все кляті тварини москалі. Українець ніколи таке не зробить!
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24.03.2021 16:51 Відповісти
Саксаганского ... улица , где выросли мои родители , моя тётя и двоюродный брат ...
Почти вся улица это памятник архитектуры нео-модерна , эклектики конца 19 начала 20 века !
Но , видимо кто-то хочет снести здания начала 20-го века и поставить бетонные коробки-многоэтажки .
Дмитриевскую и Павловскую уже таким образом уничтожили ... Жилявскую - пока только частично. Саксаганского боялись трогать даже варвары из рыгоблевотных бандюковичей .
А вот криворожским пацанам жилья не хватает , но прибать архитекторное управление зачем ?
Если можно пожарчик устроить !
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24.03.2021 17:03 Відповісти
..очевидно профуратура уже подобрала подходящих под описание потерпевших и свидетелей нужных патриотов, фошиздов и бандеровцев.. они скоро узнают, что натворили
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24.03.2021 17:28 Відповісти
подпольная штабс квартира гитлера застенки пастора)
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24.03.2021 17:37 Відповісти
На месте старого дома всегда можно построить новый! Особенно на Саксаганского! ))
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25.03.2021 00:27 Відповісти
уже пытались его снести. теперь жгут. под застройку.
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28.03.2021 00:16 Відповісти
 
 