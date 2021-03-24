На Саксаганського в Києві горить будинок: з-під даху виривається полум'я, рятувальники вже на місці. ВIДЕО
Сьогодні в Києві, на вул. Саксаганського, 38, сталася пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ.Оперативний у Telegram.
"Серйозна пожежа охопила дах будівлі на Саксаганського, 38. На місце вже прибули рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що на першому поверсі будинку розташований бар "Нероби".
Нагадаємо, 4 березня 2015 р. у цьому ж будинку сталася масштабна пожежа. Гасили його близько двох годин, частково перекривали вулицю Саксаганського, дим було видно по всьому центру Києва. При гасінні пожежі загинули двоє рятувальників.
Топ коментарі
+29 Dmitiry Vizhutkin
показати весь коментар24.03.2021 15:12
+6 Підлога Маккартні
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+6 Злий Грицько
показати весь коментар24.03.2021 15:26
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Почти вся улица это памятник архитектуры нео-модерна , эклектики конца 19 начала 20 века !
Но , видимо кто-то хочет снести здания начала 20-го века и поставить бетонные коробки-многоэтажки .
Дмитриевскую и Павловскую уже таким образом уничтожили ... Жилявскую - пока только частично. Саксаганского боялись трогать даже варвары из рыгоблевотных бандюковичей .
А вот криворожским пацанам жилья не хватает , но прибать архитекторное управление зачем ?
Если можно пожарчик устроить !