На Саксаганського в Києві горить будинок: з-під даху виривається полум'я, рятувальники вже на місці. ВIДЕО

Сьогодні в Києві, на вул. Саксаганського, 38, сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ.Оперативний у Telegram.

"Серйозна пожежа охопила дах будівлі на Саксаганського, 38. На місце вже прибули рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на першому поверсі будинку розташований бар "Нероби".

Нагадаємо, 4 березня 2015 р. у цьому ж будинку сталася масштабна пожежа. Гасили його близько двох годин, частково перекривали вулицю Саксаганського, дим було видно по всьому центру Києва. При гасінні пожежі загинули двоє рятувальників.

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