У ковід-відділеннях Миколаєва закінчилися місця, хворих розміщуватимуть у медцентрі під містом. Проблема із забезпеченням лікарями, - мер. ВIДЕО
Оскільки у відділеннях лікарень Миколаєва, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, закінчилися місця, хворих з міста будуть розміщувати в фтизіопульмонологічному медичному центрі в селі Надбузьке.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич у ході засідання виконкому міської ради сьогодні, 24 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.
"Сьогодні у нас, як і в інших містах України, є проблема. Це не проблема створення нового ліжкового фонду, а це проблема забезпечення їх бригадами лікарів. Бригада лікарів складається з одного лікаря, я не експерт у цій сфері, але з професійного лікаря терапевта, хірурга і так далі - ще у нього повинні бути помічники. Сьогодні у нас проблема, щоб забезпечити достатню кількість лікарів. Насправді сьогодні у нас є обласний центр і в ньому будуть розміщуватися додаткові ліжка - в центрі, який розташований недалеко від Миколаєва", - сказав мер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то есть вяликоублажаемого Быдлимира кто-тотаковича.
Перевожу- колитесь индийским шмурдяком, глупцы. А то мы вам "новости" и не такие подгоним...
Когда, как требует МВФ, проведут аудит вытраченных средств на борьбу с КОВИДом? Зеленая плесень хорошо прибарахлилась-озолотилась, а вы - подыхайте без лекарств, врачей, больниц.
Где я говорил, что ковида не существует ! Я говорю, что УГРОЗЫ ОТ НЕГО ЗАВЫШЕНЫ !
И говорю, что сомневаюсь в безопасности шмурдяка !
И я уверен, что шмурдяк не закончился - так как еще недавно говорили о том, что маоло кто вакцинируется и сроки годности истекают ! И просто выкидывают ! А это не одно и тоже. что "закончился" !!!
Как говорится город не большой, так или иначе многие друг друга через кого то знают ... а - тишина...
Сколько из ваших личны знакомых и колег по работе (и членов их семей) ежит в больнице с ковидом !? Вы не интересовались ... ?
Например: я не спрашивал у вам "болеют ли ..." , я спросил "Сколько из ваших личных знакомых и коллег по работе (и членов их семей) ЛЕЖИТ В БОЛЬНИЦЕ С КОВИДОМ !?"
Что касается, "болеют" - то возникает вопрос - каков диагноз... На чём он основан... При условии , что даже тесты - не точны !!!
И т.д.
Но вы правы, нам с вами действительно нет смыла говорить... Так как я всегда когда сомневаюсь - ищу ответ. А не слепо верю тому, что сказали...
лежали двоє.З родини.
померли(
а ти кричи далі..
тільки біду не наклич .
зараз досить точні..
і їх повторно роблять
Врачи поехали за кордон на нормальные деньги.
А вам, баранам, насрать на врачей и на народ!
Теперь ковидных больных в Надбугском будут ложить рядом с туберкулезниками....
Браво...просто офигеть можно...почему не сразу в морге?