У ковід-відділеннях Миколаєва закінчилися місця, хворих розміщуватимуть у медцентрі під містом. Проблема із забезпеченням лікарями, - мер. ВIДЕО

Оскільки у відділеннях лікарень Миколаєва, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, закінчилися місця, хворих з міста будуть розміщувати в фтизіопульмонологічному медичному центрі в селі Надбузьке.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич у ході засідання виконкому міської ради сьогодні, 24 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

"Сьогодні у нас, як і в інших містах України, є проблема. Це не проблема створення нового ліжкового фонду, а це проблема забезпечення їх бригадами лікарів. Бригада лікарів складається з одного лікаря, я не експерт у цій сфері, але з професійного лікаря терапевта, хірурга і так далі - ще у нього повинні бути помічники. Сьогодні у нас проблема, щоб забезпечити достатню кількість лікарів. Насправді сьогодні у нас є обласний центр і в ньому будуть розміщуватися додаткові ліжка - в центрі, який розташований недалеко від Миколаєва", - сказав мер.

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