Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт. ВІДЕО+ФОТО

Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов, якого звинуватили в хуліганстві через суботню акцію протесту під Офісом Президента і якого можуть позбавити волі на термін від 3 до 7 років, прокоментував звинувачення.

Свою позицію Філімонов озвучив журналістам біля будівлі Печерського райсуду, який має обрати запобіжний захід йому і ще трьом учасникам протесту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я, наприклад, не бачу проблеми в розбитому вікні. Я, можливо, не підтримую цієї ситуації, але це точно не привід людину закривати зараз на домашній арешт, ставити їй п. 4 ст. 296 за розбите вікно. Вибачте мені, будь ласка, в тому ж Офісі Президента сидить Татаров, який вкрав 70 млн. Але він на волі й навіть займає свою посаду", - сказав Філімонов.

Він зазначив, що не згоден із висунутими звинуваченнями.

"Мені інкримінують грубе порушення правопорядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю та із заздалегідь заготовленими предметами для завдання тілесних ушкоджень, це дуже важливо... Які тілесні ушкодження були завдані, кому вони були завдані? Антон Геращенко розповідає, що ніхто не постраждав. Звідки статтю беруть? Незрозуміло", - сказав Філімонов.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Водночас клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн.

Фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.







