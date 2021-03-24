Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт. ВІДЕО+ФОТО
Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов, якого звинуватили в хуліганстві через суботню акцію протесту під Офісом Президента і якого можуть позбавити волі на термін від 3 до 7 років, прокоментував звинувачення.
Свою позицію Філімонов озвучив журналістам біля будівлі Печерського райсуду, який має обрати запобіжний захід йому і ще трьом учасникам протесту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я, наприклад, не бачу проблеми в розбитому вікні. Я, можливо, не підтримую цієї ситуації, але це точно не привід людину закривати зараз на домашній арешт, ставити їй п. 4 ст. 296 за розбите вікно. Вибачте мені, будь ласка, в тому ж Офісі Президента сидить Татаров, який вкрав 70 млн. Але він на волі й навіть займає свою посаду", - сказав Філімонов.
Він зазначив, що не згоден із висунутими звинуваченнями.
"Мені інкримінують грубе порушення правопорядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю та із заздалегідь заготовленими предметами для завдання тілесних ушкоджень, це дуже важливо... Які тілесні ушкодження були завдані, кому вони були завдані? Антон Геращенко розповідає, що ніхто не постраждав. Звідки статтю беруть? Незрозуміло", - сказав Філімонов.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Водночас клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн.
Фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
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Невдячна робота у поросябота.
Ну нічого -нічого. Не ти перший, не ти останній.
Лишаю тебе з тобою наодинці, болєзний.
У нас власть охраняет государство??? Именно против нарушения права на справедливый суд и был протест. Не услышали? Есть еще право на восстание! А там стеклами не отделаешься! Вывод - разбитое стекло - это конечно плохо , но если власть не слышит народ - будут уже разбитые головы!
И живые, и мертвые...
Но у меня возник простой вопрос,- нахрена бить стекла ???
Это как-то на что-то может повлиять на что-то , кроме того, что из наших налогов заплатят за восстановление фасада и дверей ???
/При том,что в здании никого не было !!!/
P.S.- знаю,уверен, что этот пост заспамят...ну-ну...
/А подумать ?/
банальні емоції та ненависть.
вони звикли на фронті вбивати ворога, а тут він сидить і чіпати його не можна.
значно гірше побитого скла діяльність зеленського.
Мем,там, у будівлі НІКОГО не було.
Які нафіг,- сидить і чіпати не можна ????????????
Можна і треба. Але ж не гранітне каміння....воно нічого відповісти не зможе......
Вони ж навмисне підпустили до будівлі протестувальників в надії, що в когось не втримають нерви. Опору не чинили. Потім мусора самі ще подописували на стінах. І впарили Вам історію про вандалів з націоналістичним нахилом.
А людей має непокоїти не розписана будівля, а посадка патріотів, безлад в економіці, провал вакцинації, зрада на війні, тощо. Проблем вище даху. А Ви тут про будівлю скусь, відмиту за 50 тисяч гривень.
Я ж у відмінність від ,тіпа, юриста, який,тіпа, одержав якісь знання десь там ,
маю змогу думати наперед.)
Так шо,ваші нападки,-мімо.)
А те, що людей відволікають від нагальних проблем різними шоу,так це і до бабки не ходИ.
Так, потрапили в інформаційну пастку.
Інакше мали би ставити інші питання.
Як вам така ідея ?