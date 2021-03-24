Наглядова рада оголосила повторний конкурс на посаду виконавчого директора УКФ. ВIДЕО

Наглядова рада Українського культурного фонду 24 березня провела співбесіди з учасниками конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду, після проведення відкритих співбесід з кандидатами і голосування наглядова рада вирішила оголосити повторний конкурс з відбору на посаду виконавчого директора УКФ.

На співбесіду було допущено 10 осіб, діюча виконавча директорка Юлія Федів зняла свою кандидатуру за добу до проведення конкурсу.

Український культурний фонд - це державна установа, створена в 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів й ініціатив на конкурсній основі.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується і координується Міністерством культури й інформаційної політики України.

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