"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладають по поличках кандидата наук Ківу і нову українську академічну доброчесність, носіння масок на вулиці, новини у справі Стерненка, а також згадують роковини смерті В'ячеслава Чорновола.

Сегодня в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":

Сьогодні о 20:45 у "Без цензури в прямому ефірі":

✅ Як Зе-влада нарощує ковідну паніку, щоб впарити українцям китайську бодягу, тобто вакцину, куплену втридорога через фірми-прокладки ексрегіоналки Богатирьової?

✅ Справа Стерненка. Що з Сергієм і активістами, яких пресують після суботньої акції під Офісом президента?

✅ Ківа - вчений, або Нова академічна доброчесність. Що ж, якщо викритий плагіатор, попри все, може стати міністром освіти, а Портнов і Марченко називають себе журналістами, то чому б Іллі Ківі не стати кандидатом наук з державного управління, прости-Господи?

✅ Таємниця смерті Чорновола.

В'ячеслав Чорновіл - український політичний діяч і дисидент, який загинув в автокатастрофі на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року. Представники Народного Руху України від початку називали загибель свого лідера політичним убивством, адже він був конкурентом тодішнього президента Леоніда Кучми, який збирався балотуватися на другий термін.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!

Читайте також: Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення. ВIДЕО