"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладають по поличках кандидата наук Ківу і нову українську академічну доброчесність, носіння масок на вулиці, новини у справі Стерненка, а також згадують роковини смерті В'ячеслава Чорновола.
Сегодня в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":
Сьогодні о 20:45 у "Без цензури в прямому ефірі":
✅ Як Зе-влада нарощує ковідну паніку, щоб впарити українцям китайську бодягу, тобто вакцину, куплену втридорога через фірми-прокладки ексрегіоналки Богатирьової?
✅ Справа Стерненка. Що з Сергієм і активістами, яких пресують після суботньої акції під Офісом президента?
✅ Ківа - вчений, або Нова академічна доброчесність. Що ж, якщо викритий плагіатор, попри все, може стати міністром освіти, а Портнов і Марченко називають себе журналістами, то чому б Іллі Ківі не стати кандидатом наук з державного управління, прости-Господи?
✅ Таємниця смерті Чорновола.
В'ячеслав Чорновіл - український політичний діяч і дисидент, який загинув в автокатастрофі на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року. Представники Народного Руху України від початку називали загибель свого лідера політичним убивством, адже він був конкурентом тодішнього президента Леоніда Кучми, який збирався балотуватися на другий термін.
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тепер ківа матюкатися буде як вчений (аж страшно))))
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...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!....
Тоже учёный, у него 3 класса образования...
кива не позорилась бы ты, ну почему ты такая тупая???
У Ківи є шанс стати ученой собачкой. Якщо правильно спрацюють наукові опоненти.
Хоча шансів мало...
Кива "пише дисертацію" і отримає кандидата наук.
Ви смієтеся з нього, а він ще буде ваших дітей вчити.
Над Зеленським ви теж сміялися, а тепер він вами керує...
Може більше вчитися треба?