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"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладають по поличках кандидата наук Ківу і нову українську академічну доброчесність, носіння масок на вулиці, новини у справі Стерненка, а також згадують роковини смерті В'ячеслава Чорновола.

Сегодня в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":

Сьогодні о 20:45 у "Без цензури в прямому ефірі":

✅ Як Зе-влада нарощує ковідну паніку, щоб впарити українцям китайську бодягу, тобто вакцину, куплену втридорога через фірми-прокладки ексрегіоналки Богатирьової?

✅ Справа Стерненка. Що з Сергієм і активістами, яких пресують після суботньої акції під Офісом президента?

✅ Ківа - вчений, або Нова академічна доброчесність. Що ж, якщо викритий плагіатор, попри все, може стати міністром освіти, а Портнов і Марченко називають себе журналістами, то чому б Іллі Ківі не стати кандидатом наук з державного управління, прости-Господи?

✅ Таємниця смерті Чорновола.

В'ячеслав Чорновіл - український політичний діяч і дисидент, який загинув в автокатастрофі на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року. Представники Народного Руху України від початку називали загибель свого лідера політичним убивством, адже він був конкурентом тодішнього президента Леоніда Кучми, який збирався балотуватися на другий термін.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!

Читайте також: Проєкт "Без цензури": треш, угар і РПЦ. Огляд весняного загострення. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+14
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 5240
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24.03.2021 21:04
+10
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 7945
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24.03.2021 21:01
+9
фуууу... та нащО воно Вам? )))
тепер ківа матюкатися буде як вчений (аж страшно))))
***
...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!....
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24.03.2021 21:22
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Мені цікаво, хто в Ківи був науковим керівником його дисертації?
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24.03.2021 20:58 Відповісти
по другому "если ли у кивы ещё одна правая рука и в науке?" ))
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24.03.2021 21:20 Відповісти
*есть ли
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24.03.2021 21:20 Відповісти
та взагалі я то не про руку
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24.03.2021 21:23 Відповісти
фуууу... та нащО воно Вам? )))
тепер ківа матюкатися буде як вчений (аж страшно))))
***
...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!....
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24.03.2021 21:22 Відповісти
Ліва або права,до сраки,лобуїбав сам)))
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24.03.2021 21:25 Відповісти
Не ЧорновОл, а ЧорновИл!!!
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24.03.2021 21:00 Відповісти
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 7945
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24.03.2021 21:01 Відповісти
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 8750
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24.03.2021 21:03 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 414
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24.03.2021 21:28 Відповісти
"Без цензуры в прямом эфире": Зе-власть наращивает панику, дело Стерненко, Кива - ученый - Цензор.НЕТ 5240
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24.03.2021 21:04 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 5326
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25.03.2021 05:09 Відповісти
Росіянський шаріков ківа рулить в Україні...що ви ще хотіли сказати??Все ніби зрозуміло з цією країною.
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24.03.2021 21:06 Відповісти
Чергове відволікання уваги влади від тарифів..
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24.03.2021 21:15 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 9655

Тоже учёный, у него 3 класса образования...

кива не позорилась бы ты, ну почему ты такая тупая???
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24.03.2021 21:20 Відповісти
ПО ЭТОМУ ПОРА ОТ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ ПЕРЕХОДИТЬ К ТОЧЕЧНЫМ НАРОДНЫМ УДАРАМ !)
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24.03.2021 21:21 Відповісти
Сколько лет я это слышу? Правильно! 30!
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24.03.2021 21:25 Відповісти
Так это кацапы её так заматросили.
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24.03.2021 21:59 Відповісти
Проффксорському полку поповнення.
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24.03.2021 22:04 Відповісти
Як казав у свій час академік Ландау:"Ученьіми бьівают собачки, если их, конечно, научат. Мьі - научньіе работники".
У Ківи є шанс стати ученой собачкой. Якщо правильно спрацюють наукові опоненти.
Хоча шансів мало...
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24.03.2021 22:31 Відповісти
У країні, в якій Президентом люди обирають такого як Моніка Зеленськи, кандидатами наук мають ставати такі як Ківа.
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24.03.2021 23:05 Відповісти
Товарищ КИВА ВЫ БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ ! хе-хе__)
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24.03.2021 23:53 Відповісти
Поки ви знімаєте ролики для Ютуба чи набираєте коментарі на Цензорі,
Кива "пише дисертацію" і отримає кандидата наук.
Ви смієтеся з нього, а він ще буде ваших дітей вчити.
Над Зеленським ви теж сміялися, а тепер він вами керує...

Може більше вчитися треба?
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25.03.2021 05:43 Відповісти
хто не слухає Без цензури, той потім голосує за країну зеленського, в якій ківи захищають докторську дисертацію.
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25.03.2021 08:16 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений - Цензор.НЕТ 1217
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25.03.2021 07:26 Відповісти
Илюха
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25.03.2021 07:27 Відповісти
--- Придивовижний ми народ ... Дружно голосуємо за вражину...А тепер.щоднину. думаймо--гадаймо : кого ж ми обераймо ?! А я так вірив в Україну-- НЕ руїну ... А Володька рік мені : -- із цього роя НЕ вийде ніху#---НЕ державницький народ ми спроможні . лише на гризоту в перспективі --ні на йоту ! P.S. Я ж голосував за Левка. Вячеслава .та скромного. совісного Руслана. проте вітрильник " Україна". як летючий голандець. ---одурманено летів у вир. ощасливлюючи етнічних мойсеїв та інших зайд /кремлівських агентяр.../ І де никає отой ОКУЛІСТ .який зможе стягнути пелину--облуду з очей нашого народу ???
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25.03.2021 10:12 Відповісти
 
 