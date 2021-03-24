ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили. ВІДЕО+ФОТО

"Опозиційна платформа - за життя" підкреслила, що "завжди стоятиме за дружбу двох братніх народів". Активісти "Світанку" пообіцяли звернутися в СБУ, активісти "Фрайкора" розбили камінь.

Камінь дружби з Росією розташований у селищі Руська Лозова під Харковом, повідомляє Цензор.НЕТ. Встановлений на честь річниці Переяславської ради монумент було знищено в 2017 році. Сьогодні голова фракції ОПЗЖ в Харківській міськраді Андрій Лесик повідомив, що його партійці відновили камінь. "Відновлення пам'ятника - це наша принципова позиція. Ми стояли і завжди будемо стояти за дружбу двох братніх народів", - написав він.

Представники організації "Світанок" пообіцяли знищити камінь і звернутися з СБУ, але їх випередили колеги з "Фрайкора". Вони виклали в телеграм відео знищення пам'ятного знака.

В обласному представництві Українського інституту національної пам’яті заявили, що дії ОПЗЖ суперечать здоровому глузду.

"На законодавчому та міжнародному рівні Росія визнана агресором щодо України. Встановлення таких пам'ятних знаків можна розцінювати як ляпас українському суспільству, яке сьогодні переживає, ледь не щодня отримує жахливі звістки з фронту. У нас гинуть люди. Тим часом політики дозволяють собі ставити такі пам'ятники, які суперечать здоровому глузду", - сказала "Суспільному" Марія Тахтаулова.

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