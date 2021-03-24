ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили. ВІДЕО+ФОТО
"Опозиційна платформа - за життя" підкреслила, що "завжди стоятиме за дружбу двох братніх народів". Активісти "Світанку" пообіцяли звернутися в СБУ, активісти "Фрайкора" розбили камінь.
Камінь дружби з Росією розташований у селищі Руська Лозова під Харковом, повідомляє Цензор.НЕТ. Встановлений на честь річниці Переяславської ради монумент було знищено в 2017 році. Сьогодні голова фракції ОПЗЖ в Харківській міськраді Андрій Лесик повідомив, що його партійці відновили камінь. "Відновлення пам'ятника - це наша принципова позиція. Ми стояли і завжди будемо стояти за дружбу двох братніх народів", - написав він.
Представники організації "Світанок" пообіцяли знищити камінь і звернутися з СБУ, але їх випередили колеги з "Фрайкора". Вони виклали в телеграм відео знищення пам'ятного знака.
В обласному представництві Українського інституту національної пам’яті заявили, що дії ОПЗЖ суперечать здоровому глузду.
"На законодавчому та міжнародному рівні Росія визнана агресором щодо України. Встановлення таких пам'ятних знаків можна розцінювати як ляпас українському суспільству, яке сьогодні переживає, ледь не щодня отримує жахливі звістки з фронту. У нас гинуть люди. Тим часом політики дозволяють собі ставити такі пам'ятники, які суперечать здоровому глузду", - сказала "Суспільному" Марія Тахтаулова.
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ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ КАЦАПЫ БРАТ : УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ БЫЛИ ТАКЖЕ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА,
СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ
ГАДКОЙ СРАНИ!
МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ
БРАТЬЕВ РЯД,
КАЛМЫКИ, ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ
ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ.
ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ -УКРАИНЦАМ
ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА
НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!
Я не хочу щоб до українців ставились, оцінюючи їх по діяльності бариги чи клоуна. Так і для українців, білоруси та росіяни завжди будуть братніми народами. Як би там ублюдки не намагались їх посварити.
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...