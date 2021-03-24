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ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили. ВІДЕО+ФОТО

"Опозиційна платформа - за життя" підкреслила, що "завжди стоятиме за дружбу двох братніх народів". Активісти "Світанку" пообіцяли звернутися в СБУ, активісти "Фрайкора" розбили камінь.

Камінь дружби з Росією розташований у селищі Руська Лозова під Харковом, повідомляє Цензор.НЕТ. Встановлений на честь річниці Переяславської ради монумент було знищено в 2017 році. Сьогодні голова фракції ОПЗЖ в Харківській міськраді Андрій Лесик повідомив, що його партійці відновили камінь. "Відновлення пам'ятника - це наша принципова позиція. Ми стояли і завжди будемо стояти за дружбу двох братніх народів", - написав він.

Представники організації "Світанок" пообіцяли знищити камінь і звернутися з СБУ, але їх випередили колеги з "Фрайкора". Вони виклали в телеграм відео знищення пам'ятного знака.

В обласному представництві Українського інституту національної пам’яті заявили, що дії ОПЗЖ суперечать здоровому глузду.

"На законодавчому та міжнародному рівні Росія визнана агресором щодо України. Встановлення таких пам'ятних знаків можна розцінювати як ляпас українському суспільству, яке сьогодні переживає, ледь не щодня отримує жахливі звістки з фронту. У нас гинуть люди. Тим часом політики дозволяють собі ставити такі пам'ятники, які суперечать здоровому глузду", - сказала "Суспільному" Марія Тахтаулова.

Читайте також: Москва через півроку відповіла на заяву Києва не продовжувати Договір про дружбу: 12 сторінок про те, що це ми його порушили, - Клімкін


ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили 01ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили 02ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили 03

ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили 04ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили 05

Автор: 

дружба (96) пам’ятник (928) патріотизм (107) росія (65328) Харків (5625) Лесик Андрій (8) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+119
ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили - Цензор.НЕТ 2891
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24.03.2021 22:48
+76
"камень дружбы" точь-в-точь как НАДГРОБИЕ))
и цвет сответсвующий...
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24.03.2021 22:58
+50
заметно что вы, батенька, сильно от российский реалий оторвались. Именно этот российский народ, который якобы тут не причем - и выбрал Путина. И именно он едет на Донбасс нас убивать, отрабатывая долги по ипотеке. И менно он когда не станет Путина выберет нового психопата с великодержавной шизопараноей себе на царствие
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24.03.2021 23:05
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Нужно тот камень и остатки от саного памятника засунуть Рабиновичу, Лесику, медведчуку в ДУПУ. ОПЗЖисты - вражеское образование в Украине. Не партия, а клоака недругов нашей страны!!
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25.03.2021 00:38 Відповісти
Не камень дружбы, а какая то дешевка за 3 копейки.
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25.03.2021 00:57 Відповісти
не говори... стоит себе какой-то фаллический символ, зачем на него всякие таблички лепить с какой-то ахинеей)
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25.03.2021 02:40 Відповісти
Може, для того, щоб він нагадував їм відомий пам'ятник їхньому кумиру?


ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили - Цензор.НЕТ 3096
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25.03.2021 23:08 Відповісти
Чем разбили, головой?
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25.03.2021 01:03 Відповісти
Твоей.
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25.03.2021 13:24 Відповісти
надо срочно заминировать
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25.03.2021 01:14 Відповісти
Как же достали эти любители совка и русни, ну когда же они передохнут, все?
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25.03.2021 02:00 Відповісти
уважаемый Янис, а когда же, наконец, в Риге снесут на хрен огромный длинный монумент в виде скульптурной группы "советских воинов-оккупантов", стоящий в самом центре столицы Латвии, жесточайше пострадавшей от советской сволочи и руснявых мигратнтов-колонистов?
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25.03.2021 04:48 Відповісти
Слабка реакція. Сучі діти мають ходити і оглядатись. Лесик давно мав бути на нарах і пити чефір.
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25.03.2021 02:08 Відповісти
КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА МОСКАЛИ - КАЦАПЫ І ЇХ ХОЛУЇ ЯНИЧАРИ З -ОПЗЖ
-
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ КАЦАПЫ БРАТ : УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ БЫЛИ ТАКЖЕ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА,
СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ
ГАДКОЙ СРАНИ!
МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ
БРАТЬЕВ РЯД,
КАЛМЫКИ, ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ
ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ.
ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ -УКРАИНЦАМ
ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА
НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!
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25.03.2021 04:47 Відповісти
Вообще фино-угры - хорошая нация. Особенно финны. Но даже они не хотят дружить с СССР
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25.03.2021 06:27 Відповісти
финно-угров много племен, основная часть в кацапии, они теперь себя русскими называют...(коми, мордва, моксель, мари-ел, ерзяне, карелы, вепсы, чудь и таких племен куча... многие уже и забыли кто они....)
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25.03.2021 18:14 Відповісти
Відношення до керівництва певної країни не має впливати на відношення до жителів цієї країни.
Я не хочу щоб до українців ставились, оцінюючи їх по діяльності бариги чи клоуна. Так і для українців, білоруси та росіяни завжди будуть братніми народами. Як би там ублюдки не намагались їх посварити.
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25.03.2021 05:01 Відповісти
Кацап, що ваше *****, що ваші жителі - однакові підараси. Випий бояри і лягай спати.
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25.03.2021 07:24 Відповісти
Себе і тобі подібних, мабуть вважаєш взірцем людства?........
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25.03.2021 07:36 Відповісти
А ти сволота, як нас українців вважаєш? Мабуть братами?
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25.03.2021 09:01 Відповісти
Будучи українцем, звичайно українців вважаю братами. А таких продажних виродків, як ти - ублюдками.
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25.03.2021 09:04 Відповісти
Який ти українець? Свинособака ти кацапська, соромно назвати себе росіянином? Вас коритних хвости й роги між строчок видають.
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25.03.2021 10:09 Відповісти
Мабуть в дзеркало дивишся і балакаєш зі своїм відображенням?
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25.03.2021 10:16 Відповісти
і вчому "продажність" Володимира? Чи аби язиком ляпати?
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25.03.2021 12:41 Відповісти
сережа, ты дурачек?
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25.03.2021 08:04 Відповісти
Два прості, риторичні питання.
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
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25.03.2021 08:27 Відповісти
А скільки українців на території України вбили українці з 2014 року?!
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25.03.2021 10:17 Відповісти
якщо такі "українці" як ти - то багато
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25.03.2021 12:43 Відповісти
Предателей и коллаборантов всегда убивают... Их никто не заставляет ставать на путь измены... они хотели в рашку? Кто им мешал? Но они хахотели прихватить с собой украинской земли... Земля им ответила взаимностью... Приняла их...
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25.03.2021 14:19 Відповісти
Виходить що в 1991 році, коли Україна вирішила стати самостійною - її жителів, також потрібно було убивати?
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25.03.2021 15:10 Відповісти
А вы конституцию совка бы почитали) Может бы дурь и не несли) Юридически совок создавали НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА и у них было полное право на выход из совка... В Конституции Украины это не предусмотрено... Вы уж определитесь в своих показаниях... Убивают украинцев, или тех кто стал на сторону оккупанта? А то в двух своих соседних постах умудряетесь сами себя опровергать.... Ватаны, что с вас возьмешь... Логики ноль...
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25.03.2021 16:48 Відповісти
жодного
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25.03.2021 17:55 Відповісти
Не знаю как для неадекватных украинцев, навроде тебя, но для меня что беларусы, что так называемые"русские" ничуть не роднее чем теже поляки, французы или , скажем, индейцы чероки. И пока ты и тебе подобные неадекватные граждане Украины будут продолжать мыслить замшелыми догмами времен ссср, до тех пор в Украине не будет мира и благополучия. Нет никаких"братских народов" и не было.
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25.03.2021 11:05 Відповісти
да, особливо мордва - такі братні, що крим та ордло не дасть збрехати
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25.03.2021 12:42 Відповісти
Так это руководство страны стреляет в украинцев? Это руководство страны кричало "крымнаш"???
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25.03.2021 14:15 Відповісти
НАДО РОССИЯНАМ ТАКОЙ КАМЕШЕК ДРУЖБЫ ЗАСЛАТЬ В МОСКВУ ТОЛЬКО ИЗ УРАНА !)
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25.03.2021 06:01 Відповісти
Уявляю, що б творилося, якби той "камінь" розбили б об довбешку якогось "любителя" дружби з окупантом. Знову би неслися крики - "неонацисти", "фашисти" і т.п.! СБУ видно цей камінь до "лампочки". Закон про колабораціонізм прямо "волає", щоб його нагально прийняти.
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25.03.2021 06:35 Відповісти
"Війна" з пам'ятниками чи меморіальними дошками аж ніяк нікого не красить. І зазвичай таких людей ніхто не поважає.
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25.03.2021 07:40 Відповісти
Камень немного обтесать и будет похож на "половой орган" ( все что осталось от так называемой " дружбы") А ОПЗЖопс нужно прикрывать ( с арестом и судом над всей ее верхушкой) как открытую пятую колонну агрессора и оккупанта ( до 2014 года можно было говорить о многовекторности, о разном понимании отношений, нейтральном статусе и т.д.) После 2014 все это ушло навсегда в небытие, теперь все на плаву. Враг он и есть враг, а его сторонники это предатели ( по сути враги), с соответствующим принятием государством мер по борьбе с ними. Компромисса тут нет Как когда то сказала премьер министр Израиля Голда Меир - " Мы всегда утверждали, что в войне с арабами у нас есть секретное оружие, полное отсутствие альтернативы"( быть или не быть). " Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса".( Лучше не скажешь)
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25.03.2021 07:53 Відповісти
можно к запорожским умельцам обратиться. это памятник Пушкину в Запорожье.
ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили - Цензор.НЕТ 4276
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25.03.2021 09:12 Відповісти
Ох я ржал когда его увидел, это кстати не самый лучший ракурс ))))
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25.03.2021 11:21 Відповісти
До речі Пушкін там повинен бути на кінчику пера, а він десь у пір'ї загубився - тож задумка авторів не зрозуміла
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25.03.2021 12:47 Відповісти
Камень дружбы.😁😁😁😁😁
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25.03.2021 07:54 Відповісти
Це ж надгробна плита . Не здивуюсь , якщо виявиться що ватоголові під тим каменем ще й якогось дохлого пса зарили . А взагалі , діди під час війни , знищували подібних 'лесиків' , за співпрацю з окупантом і держзраду . На місці . Автоматною чергою . Тому й перемогли .
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25.03.2021 08:12 Відповісти
Я не уявляю що може почати відбуватись в Харкові якщо на зміну Гепі приде Допа!!
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25.03.2021 08:35 Відповісти
допу аваков гепне перед виборами
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25.03.2021 09:20 Відповісти
скорей похоже на надгробие "дружбы"
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25.03.2021 08:51 Відповісти
краще і не скажеш
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25.03.2021 12:51 Відповісти
На місці того каменю має стояти шибениця на якій мертведчук повинен висіти!
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25.03.2021 09:16 Відповісти
От "опезежопці" знову попали в халепу. Коли вони будуть хоча б на 1% правдивими? Хоча б на півпроцента реальними? Та ніхто не буде проти,якщо вони на цю каменюку приліплять погруддя з написами на вибір( рекомендую безкоштовно мерзоті Лесику-тузіку, Мураєву-диверсанту та Рабиновичу-активісту сіоністу). 1 напис:... Каменюка дружби зрадофілів ОПЗЖе та московитів-упирятів і дату ту ж саму. А 2-й напис спрощений:...Каменюка дружби ЛАЙНА З ЛАЙНОМ ГЛАВНИМ,І дата та ж сама. Можна ще і третій напис,типу " Дружба навіки двух Тварюк". До речі,вже скількі разів і історики ,навіть московитські,і наші доводили,що московити НЕ Є ВИЗНАЧЕННЯМ " русский" як по їдентифікації,так і по етноісторії. Руські- це ті,що проживали і проживають на землях Київщини, Дніпрянщини,Русинівщини,Поленщини,Новгородщини,частково Псковщини, Білохорватщини, ну і т.д. ну тільки не московщино-мордо-суздальщини. Там сам граф Уваров ще при царях не знайшов жодного поховання по словянсько-руським обрядам,традиціям до ХVII сторіччя. Це ж не просто так!? Це серйозно. Яка,бл..ть дружба між толерантною цивілізацією України і агресивного ординського духу,м.в.?!ю
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25.03.2021 09:30 Відповісти
Можна було б і не розбивати. Просто дописати тире і дату нижче добавити 24.03.2021 р... І все.
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25.03.2021 10:21 Відповісти
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.
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25.03.2021 10:49 Відповісти
Шел 1943 год, оппозиционные силы ссср в москве поставила памятник пакту молотова-риббентропа.
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25.03.2021 11:31 Відповісти
Нехай на місці того пам'ятника поставлять ракети від кацапських градів, що летіли в нас.
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25.03.2021 14:53 Відповісти
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