"Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення. ВIДЕО

Українська спецслужба сьогодні відзначає 29-ту річницю створення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, професійне свято співробітників СБУ з'явилося в 2001 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав Указ N 193/2001 "Про День Служби безпеки України" який наказував відзначати його щороку 25 березня. Цей день був обраний тому, що саме 25 березня 1992 було прийнято закон "Про Службу безпеки України".

Нинішній глава СБУ Іван Баканов звернувся до співробітників з привітанням, яке опубліковано на сайті відомства разом зі спеціальним відеороликом, присвяченим річниці відомства.

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