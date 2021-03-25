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"Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення. ВIДЕО

Українська спецслужба сьогодні відзначає 29-ту річницю створення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, професійне свято співробітників СБУ з'явилося в 2001 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав Указ N 193/2001 "Про День Служби безпеки України" який наказував відзначати його щороку 25 березня. Цей день був обраний тому, що саме 25 березня 1992 було прийнято закон "Про Службу безпеки України".

Нинішній глава СБУ Іван Баканов звернувся до співробітників з привітанням, яке опубліковано на сайті відомства разом зі спеціальним відеороликом, присвяченим річниці відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ "викрила" ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі

Автор: 

безпека (936) свято (682) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+31
30 років кришування злочинності, підминання бізнесу інших та торгівля державними інтересами, що призвело то тотальної корупції, війни та втрати частини території держави, розгул олігархату, безбожне розкрадання державного бюджету, вілли яхти та лендкрузери. Браво! Є чим пишатися.....
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25.03.2021 10:10
+14
Круче всего они сработали в Донецке и Крыму.
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25.03.2021 10:21
+13
Я понимаю что Мертвечук друг Бакланова,но служба прежде всего а сбу его покрывает на Мертвечуке места нет где ставить пробу-измена,финансирование терроризма махинации с фирмами прокладками вместе с Марченко,но они на свободе а патоиоты в тюрьме,да ещё недавние дела с Семенченко и Шевченко в сговоре с Зебилом,так на какую страну вы работаете?а эти виды "бурной деятельности" по заправкам,кто-то наркотики хранил какую то пешку задержали за взятку на пару тысяч баксов никому не интересна ,а Татаров,Мертветчук,Портнов на свободе,так что сбу не соответствует украинским интересам сейчас
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25.03.2021 10:13
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Какое нах НКВД? Чистой воды "Бригада", это как раз та контора где не садисты как в мусарне работают, хотя есть и такие а чисто коммерсы! И кол-во миллионеров там не меньше чем в прокуратуре и судах...
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25.03.2021 10:13 Відповісти
Это - ежедневная работа!!!
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25.03.2021 10:15 Відповісти
Ох седне по єтому случаю пропадет часть вещь доков, особенно в виде белого порошка
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25.03.2021 10:03 Відповісти
Поздравляем! Успехов в ловле проституток, раскрытии "заказных убийств жён" бизнесменов, закрытии казино, перехвате оптовых партий кокса и других подвигов!
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25.03.2021 10:03 Відповісти
Основний прибуток - це "перевірки" звичайного бізнесу.
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25.03.2021 10:11 Відповісти
Надо же, какое самомнение...
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25.03.2021 10:06 Відповісти
в Крыму так подбали про безпеку шо что уж там уж.
и копателям янтаря походу тоже дбайливо лишают части незаконно накопанного в копанках
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25.03.2021 10:07 Відповісти
Да много успехов- донецкий аэропорт, Луганск, Крым, всего не перечислишь. Нормальная бизнес контора выгодно-невыгодно
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25.03.2021 10:09 Відповісти
"Безопасность не просто слово. Это - ежедневная работа", - СБУ отмечает 29-ю годовщину создания - Цензор.НЕТ 3427
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25.03.2021 10:08 Відповісти
клаТи?
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25.03.2021 10:57 Відповісти
30 років кришування злочинності, підминання бізнесу інших та торгівля державними інтересами, що призвело то тотальної корупції, війни та втрати частини території держави, розгул олігархату, безбожне розкрадання державного бюджету, вілли яхти та лендкрузери. Браво! Є чим пишатися.....
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25.03.2021 10:10 Відповісти
Я понимаю что Мертвечук друг Бакланова,но служба прежде всего а сбу его покрывает на Мертвечуке места нет где ставить пробу-измена,финансирование терроризма махинации с фирмами прокладками вместе с Марченко,но они на свободе а патоиоты в тюрьме,да ещё недавние дела с Семенченко и Шевченко в сговоре с Зебилом,так на какую страну вы работаете?а эти виды "бурной деятельности" по заправкам,кто-то наркотики хранил какую то пешку задержали за взятку на пару тысяч баксов никому не интересна ,а Татаров,Мертветчук,Портнов на свободе,так что сбу не соответствует украинским интересам сейчас
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25.03.2021 10:13 Відповісти
а где будут отмечать, интересно?
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25.03.2021 10:20 Відповісти
Круче всего они сработали в Донецке и Крыму.
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25.03.2021 10:21 Відповісти
У таке "свято" і з такими "успіхами" фСБ(у)шникам вішатись масово від рядового оперативника до останнього хєнєрала. І не встидаються ж, падли, і бухати сьогодні будуть.
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25.03.2021 10:25 Відповісти
Найбільші фахівці з "приватизації безпеки" на рекетирському ринку України.
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25.03.2021 10:27 Відповісти
Крымский гарнизон армии Индюковича боролся до последней капли крови во главе с адмиралом Березовским....,сегодня эта гнида заместитель командующего Тихоокеанским флотом сраной РАБссии
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25.03.2021 10:27 Відповісти
че ты всегда ржешь то? я понимаю что санитары избивают, но это как бы не особенно смешно, или апофис отбили уже? спать иди, приняв галоперидолу
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25.03.2021 10:59 Відповісти
"Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення - Цензор.НЕТ 9058
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25.03.2021 10:30 Відповісти
А ВІН не є жінкою.
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25.03.2021 10:37 Відповісти
ВОНЯ теж.
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25.03.2021 10:51 Відповісти
вона - це просто слово. типу "Яхве" - звук просто, якщо сказати це.
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25.03.2021 11:00 Відповісти
Бабюля теж просто звук... Ну що б здавалося слова...
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25.03.2021 11:04 Відповісти
одна лиш баба
більш нічого
а в гаманці там пустота
а хату - дядько подарив))

напів-хокку, напів істина, бо в неї тих хатів і дядьків певно шо немало
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25.03.2021 12:58 Відповісти
Звісно, як й у всіх подібних організаціях, що є на теренах Нені, є тут люди, фахівці, що дуже добре розуміються на справі захисту України від ... від чого сь. Тут кожний ставить те, що є реальним, в що він (вона) насправді має віру, є свідком, або просто впевнений у цьому! І звісно (знов ж таки , як у всіх державних установах, з роздутим фінансуванням (такі в Україні ... є) є з протекції. та всілякі, що імітують тих, чи інших, а мають на увазі виключно власні поцікавлення! Тобто ІЗ СВЯТОМ ВАС пані та панове КОНТРрозвідники. Це ж не є чимось образливим?!
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25.03.2021 10:36 Відповісти
Етапи бальшога путі тільки 2013 - 2014 років:
- репресії проти юросіб, які не підтримували шапкокрада;
- репресії проти фізосіб, які виступали проти шапкокрада;
- підпал автомобілів киян для дестабілізації ситуації;
- підпал Будинку Профспілок, розстріл майданівців;
- знищення документів у Центральному управлінні;
- масовий перехід на бік сєпарських банд;
- повна бездіяльність тих, хто не мав змоги перебігти до сєпарів.

Ваше "свято" - 20 грудня, день чеки.
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25.03.2021 10:37 Відповісти
честно? даже поздравлять противно! есть там конечно хорошие сотрудники, но в основном....
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25.03.2021 10:38 Відповісти
Государство в государстве .бандиты в погонах .под каблуком у олигофренов .кто их то по здравляет?
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25.03.2021 10:38 Відповісти
Виконуйте свої обов'язки, захищайте Україну та українців.

Православний булінг: на Одещині переслідують священника, який вийшов з Московського патріархату.

Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату організувала цькування священника і настоятеля Свято-Покровському храму Сарати Владислава Шимана через його перехід в Православну церкву України.

Єпархія продовжує переслідувати священника Владислава і сьогодні опублікувала черговий відеоролик з абсурдними звинуваченнями і наклепом, повідомляє Думська.

Зокрема, священника публічно вичитують за те, що він став депутатом місцевої ради від партії «Європейська солідарність».

Булінг триває ось уже два роки - з січня 2019, коли громада разом з настоятелем перейшла з УПЦ Московського патріархату в Православну церкву України. Тоді 287 віруючих проголосували за перехід. Четверо парафіян були проти і стільки ж утрималися.

Через два роки конфлікт не вщухає, триває психологічний тиск, а юристи одеської єпархії закидають суди позовами в спробах захопити храм. Колишні напади вдавалося відбити.

«У своїх позовах представники МП вимагали скасувати рішення приходу про перехід в Православну церкву України, але отримали судовий відсіч, - каже священик. - Цькування це буде продовжуватися і далі. Я живу в таких умовах вже два роки».

https://glavcom.ua/odesa/news/na-odeshchini-upc-moskovskogo-patriarhatu-peresliduje-svyashchenika-cherez-yogo-perehid-v-pravoslavnu-cerkvu-ukrajini-744619.html?fbclid=IwAR3mKFJx0_BUTmpjKN1gkpCP2F_3Fb7lt-uQYCj_mzxJgfWZ4Ks4bEpw7xs
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25.03.2021 10:38 Відповісти
...защитники... умные японцы создали биоотца и биомать... а эти изобретатели просрали Украину, крым... прекратили Украину в помойку... не могут они нихера... тем более люди, у которых главным оружием является ручка, а не мозги...
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25.03.2021 10:40 Відповісти
вітаю філіал ФСБ з їх професійним святом пи#дунів, провокаторів та імітаторів
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25.03.2021 10:53 Відповісти
Есть такая профессия - родину росхищать.
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25.03.2021 11:03 Відповісти
С праздником коллеги!!!
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25.03.2021 11:35 Відповісти
Ты тоже рекетир?
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25.03.2021 11:56 Відповісти
Да, я тоже "рекетир", в свое время "рекетировал" людишек навроде тебя на пару метров ниже уровня земли. И прикинь, у меня это отлично получалось!
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25.03.2021 19:26 Відповісти
Малодец! Достойный сын нашей кривоохранительной системы. Радуйся, что мы не можем выбирать, на что сдираемые с нас налоги идут, а то бы тебе пришлось другую работу искать, херой.
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26.03.2021 10:38 Відповісти
Пшел найух, ватное насекомое.
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26.03.2021 10:43 Відповісти
...и самое значительное достижение за 29 лет:
баннер перед посольством РФ в Киеве.
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25.03.2021 11:40 Відповісти
хріново ви "дбаєте", якщо Україна вже втратила крим і донбас....
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25.03.2021 11:43 Відповісти
опасная работа орехи собирать на таможне
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25.03.2021 12:24 Відповісти
Сбу добре дбає про закриття за грати патріотів. Що ви робите для проявів всього антиукраїнського? Чому фукціонує рпц в Україні?
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25.03.2021 12:57 Відповісти
Слава патріотам України в лавах СБУ, які гідно несуть свою службу. Та ганьба тим хто на зарплаті фсб, народ України надіється , що їх знешкодять та вони понесуть покарання.
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25.03.2021 12:58 Відповісти
А как поживает генерал армии, бывший глава СБУ Хорошковский?
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25.03.2021 14:33 Відповісти
еге ж, надбали нам і Крим, і Донбас...
а під керівництвом Бакана ще чогось надбаєте
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25.03.2021 14:42 Відповісти
Увы но от ФСБУ веет одной только опасносью.ст.сержант сбу константин гончаренко длительное время кошмарит людейно ему все сходит с рук.ксива и связи помагают уходить от ответственности.правда сейчас он сидит в сизо очередная жертва умерла после 2-х месяцев в реанимации. с праъдником вас УПЫРИ
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25.03.2021 16:25 Відповісти
 
 