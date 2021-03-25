У Раду поки не надходили звернення ні від президента, ні від нардепів щодо проведення позачергових засідань, - Разумков. ВIДЕО
Президент України та народні депутати поки не внесли до Верховної Ради офіційних звернень з метою скликати позачергове засідання, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.
"Станом на сьогодні офіційних звернень ні від президента України, ні від народних депутатів не надходило", - сказав Разумков у програмі "Здорова політика" на Українському радіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас спікер зазначив, що позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше, відбудеться у вівторок о 13:00. "Може, їх навіть буде два", - уточнив голова парламенту.
За словами Разумкова, одне із засідань може ініціювати глава держави з низки питань, пов'язаних з економікою і боротьбою з коронавірусною інфекцією COVID-19.
"Паралельно з цим народні депутати звернулися до апарату Верховної Ради для того, щоб їм видали підписні листи на ще одне позачергове засідання. Воно, найімовірніше, також відбудеться у вівторок, і на ньому буде заслуховування інформації від представників силових відомств щодо тих подій, які були біля Офісу Президента", - уточнив він.
Крім цього, народні депутати пропонують розглянути питання про позачергові вибори харківського міського голови, які профільний комітет пропонує призначити 31 жовтня 2021 року.
"В цілому, я думаю, що може бути до 17-18 питань, які Верховна Рада зможе розглянути у вівторок", - додав Разумков.
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прочёл "внеочередных выборов"..
назрело,походу..