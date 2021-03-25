УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5234 відвідувача онлайн
Новини Відео
636 4

У Раду поки не надходили звернення ні від президента, ні від нардепів щодо проведення позачергових засідань, - Разумков. ВIДЕО

Президент України та народні депутати поки не внесли до Верховної Ради офіційних звернень з метою скликати позачергове засідання, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні офіційних звернень ні від президента України, ні від народних депутатів не надходило", - сказав Разумков у програмі "Здорова політика" на Українському радіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас спікер зазначив, що позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше, відбудеться у вівторок о 13:00. "Може, їх навіть буде два", - уточнив голова парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 березня Рада збереться на два позачергові засідання, одне з яких ініціює президент, - "слуга народу" Кравчук

За словами Разумкова, одне із засідань може ініціювати глава держави з низки питань, пов'язаних з економікою і боротьбою з коронавірусною інфекцією COVID-19.

"Паралельно з цим народні депутати звернулися до апарату Верховної Ради для того, щоб їм видали підписні листи на ще одне позачергове засідання. Воно, найімовірніше, також відбудеться у вівторок, і на ньому буде заслуховування інформації від представників силових відомств щодо тих подій, які були біля Офісу Президента", - уточнив він.

Крім цього, народні депутати пропонують розглянути питання про позачергові вибори харківського міського голови, які профільний комітет пропонує призначити 31 жовтня 2021 року.

"В цілому, я думаю, що може бути до 17-18 питань, які Верховна Рада зможе розглянути у вівторок", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков

Автор: 

ВР (14994) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Следует огласить весь список обращений, которые в Раду не поступали.
показати весь коментар
25.03.2021 11:37 Відповісти
тьфу ты..
прочёл "внеочередных выборов"..
назрело,походу..
показати весь коментар
25.03.2021 11:37 Відповісти
Слугам урода некахда Ани пиритрудилися и так Нада отдыхать. Он мальдивы пустуют и депутатам могут снова и не выбрать
показати весь коментар
25.03.2021 11:42 Відповісти
"Чапаєв думає".
показати весь коментар
25.03.2021 15:13 Відповісти
 
 