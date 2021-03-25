Знищення позиції російських окупантів батальйону "Восток" у Донецькій області: "Атака у відповідь. Калібр не перевищував 73 міліметри". ВІДЕО безпілотника
Бійці 54 ОМБр опублікували відеозапис знищення позиції російських окупантів батальйону "Восток" у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці підрозділу в youtube.
На записі видно успішну атаку українських воїнів на опорний пункт окупантів. Бійці зазначили, що вогонь по позиції був у відповідь, а при ударі використовувалася зброя, калібр якої не перевищував 73 міліметри. Час і точне місце удару українські воїни не вказали.
Топ коментарі
+35 Fox 1 #332004
показати весь коментар25.03.2021 12:55
+26 GunnerHanz
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+24 Дамир Терентьев
показати весь коментар25.03.2021 12:42
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Весна цього року холодна по всій Ураїні.
Та й чого було не сказати де то і коли.
Зєля з "пєрєстать стрілять" - ПНХ!
Кучність, порівняно з попередніми відео, дуже і дуже покращилася.