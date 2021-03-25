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Знищення позиції російських окупантів батальйону "Восток" у Донецькій області: "Атака у відповідь. Калібр не перевищував 73 міліметри". ВІДЕО безпілотника

Бійці 54 ОМБр опублікували відеозапис знищення позиції російських окупантів батальйону "Восток" у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці підрозділу в youtube.

На записі видно успішну атаку українських воїнів на опорний пункт окупантів. Бійці зазначили, що вогонь по позиції був у відповідь, а при ударі використовувалася зброя, калібр якої не перевищував 73 міліметри. Час і точне місце удару українські воїни не вказали.

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Автор: 

росія (65346) знищення (7322) Донецька область (8558)


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Топ коментарі
+35
Ні, кацапчик.
Ваших "запарєбріков"!₽))))
Абідна, мордва?😎
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25.03.2021 12:55
+26
Попадание в туалет, сильно снижает боевой дух оккупантов)
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25.03.2021 12:50
+24
всё ок! но почему видио как минимум прошлогоднее?
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25.03.2021 12:42
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Ювелирная работа, главное деревья не ломайте.
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25.03.2021 13:55 Відповісти
Зебіли навіть збрехати не вміють. Нема там ніякої зелені. Хоч "какая разніца".
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25.03.2021 13:55 Відповісти
Зелені кущі дають підставу сумніватись у свіжості відео.
Весна цього року холодна по всій Ураїні.
Та й чого було не сказати де то і коли.
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25.03.2021 14:00 Відповісти
100% видео старое.
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25.03.2021 15:36 Відповісти
Класно! Чим наші так точно **-шать окупантів?
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25.03.2021 14:27 Відповісти
На вид тут не 73мм, а мінімум 82мм )
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25.03.2021 14:31 Відповісти
Доктор сказал - 73, значит 73!
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26.03.2021 01:57 Відповісти
І те вірно )
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26.03.2021 03:18 Відповісти
Адже наші бійці домовленості не порушують - стріляють виключно за рогатки калібром до 73мм.
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26.03.2021 13:31 Відповісти
На кого ця агітка розрахована? Міни вибухають на старих зруйнованих і давно залишених позиціях. Ймовірніше - залишених свого часу нашими військами.
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25.03.2021 14:36 Відповісти
Дуже влучно і кучно! Молодці
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25.03.2021 14:47 Відповісти
Смачно підгорає в кацапні від таких відосіків))) давайте ще!
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25.03.2021 14:49 Відповісти
Блин! Ведь там могло кого-нибудь и убить!
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25.03.2021 14:51 Відповісти
Да, поребрик мог отлететь в голову и ранить на смерть.
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26.03.2021 11:25 Відповісти
Все вокруг зеленое, трава , кусты.... видео старое, каком это году 2019, 2020??!
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25.03.2021 15:35 Відповісти
в течении недели наваливали? маладцьі! хорошо получилось
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25.03.2021 16:15 Відповісти
От нахіра постить архів ??? те, що було ще за того ж клятого Пороха, понад 2-3 роки тому !??????
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25.03.2021 16:33 Відповісти
Де тут техніка,жива сила ? купа мусора.......
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25.03.2021 16:35 Відповісти
Хотелось бы видео, где разлетаются сепары в разные стороны, а не щепки от сарая.
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25.03.2021 17:22 Відповісти
Славв Звхистникам України!
Зєля з "пєрєстать стрілять" - ПНХ!
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25.03.2021 18:31 Відповісти
Ребятушки-миномётчики просто красавчики - так кучно и ювелирно ложат мины по блиндажу!
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25.03.2021 19:03 Відповісти
конец марта, а уже деревья и кусты зеленые стоят. Видео точно старое..
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25.03.2021 19:39 Відповісти
А у нас думаете что пропаганда не работает???? Еще как !!
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25.03.2021 20:14 Відповісти
Смотрел бы и смотрел
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26.03.2021 07:54 Відповісти
Пісня класна.
Кучність, порівняно з попередніми відео, дуже і дуже покращилася.
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25.03.2021 20:38 Відповісти
Эта "кучность" достигается нарезкой видео, вставляются только кадры с точными попаданиями.
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26.03.2021 10:25 Відповісти
И где у нас так уже зелено?
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26.03.2021 08:52 Відповісти
старыми видео прикрываются, от народного гнева
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26.03.2021 09:49 Відповісти
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