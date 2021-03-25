Знищення позиції російських окупантів батальйону "Восток" у Донецькій області: "Атака у відповідь. Калібр не перевищував 73 міліметри". ВІДЕО безпілотника

Бійці 54 ОМБр опублікували відеозапис знищення позиції російських окупантів батальйону "Восток" у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці підрозділу в youtube.

На записі видно успішну атаку українських воїнів на опорний пункт окупантів. Бійці зазначили, що вогонь по позиції був у відповідь, а при ударі використовувалася зброя, калібр якої не перевищував 73 міліметри. Час і точне місце удару українські воїни не вказали.

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