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"Поки я не опублікувала відео, на якому він мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив", - в Кременчуці чоловік півтора року бив ексдружину на очах у дітей. ВIДЕО

Мешканка Кременчука Полтавської області Ольга Плохотниченко зважилася публічно заговорити про насильство, від якого вона страждає вже півтора роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, її колишній співмешканець пішов до іншої жінки, але систематично приходив до неї, бив і принижував на очах двох їхніх дітей.

За словами жінки, вона зі своїм чоловіком жили у цивільному шлюбі 7 років. За цей час у них народилося двоє синів. Спочатку в родині все було добре, але півтора року тому цивільний чоловік зустрів іншу жінку і пішов з дому, але періодично навідувався.

"Півтора року тому мій чоловік знайшов собі іншу жінку. Після цього перестав жити з нами, періодично приходячи до дітей. При цьому ображав і принижував мене, обзивав істеричкою. Вперше він побив мене в березні минулого року, потім у травні. Потім просив вибачення у мене, просив помиритися заради дітей. Рік тому я вперше написала заяву в поліцію, але тоді побої не знімала", - розповідає Ольга.

Жінка говорить, що одного разу її цивільний чоловік кинув на підлогу і почав бити. Вона звернулася до поліції. Виявилося, він теж писав на неї заяви, що вона забрала у нього дітей. Жінка зізнається, що терпіла знущання, бо любила чоловіка в минулому.

"Було таке, що в мороз -10 виставив з дому, потім змінив замки. Синяків не залишалося, але волосся вирване - це було. По всьому будинку валялося", - говорить жінка.

За її словами, вона наважилася опублікувати відео, щоб привернути увагу громадськості, оскільки ситуаціяздалася їй безпросвітною.

"Сьогодні чоловік мені сказав, що ситуація загострилася настільки, що йому шлють погрози. Але я не могла вчинити інакше. Поки я не опублікувала відео, на якому чоловік мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив. 24 березня ми були в органах опіки. Я подала позов до суду, який повинен вирішити, з ким залишити дітей. Хочу, щоб діти були зі мною. Я не хочу випрошувати години для побачення з дітьми. Старший син зараз зі мною, молодший - з ним", - говорить Ольга.

За її словами, поліція постійно отримувала від неї заяви, але не втручалася.

"Заяв дуже багато. Практично по 2-3 заяви кожен день, в тому числі і про нанесення тілесних ушкоджень. Від другої сторони конфлікту також є кілька зустрічних заяв, які стосуються ситуації з дітьми. Як сім'я, вони то сходилися, то розходилися. Ті ж звернення, які надійшли до нас, зареєстровані в законному порядку, проводяться перевірки. до роботи з цими людьми залучена служба у справах дітей, поліцейські. Ситуація знаходиться у нас на контролі і за всіма фактами звернень проводяться перевірки", - прокоментувала пресофіцерка Кременчуцького управління поліції Анна Власенко.

Читайте також: В Україні за минулий рік відкрили понад 400 кримінальних справ щодо сексуального насильства над дітьми, ㅡ омбудсмен Кулеба

Автор: 

Кременчук (293) насилля (296) сім’я (111)


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Топ коментарі
+23
Зачем видео обрезали? Конечно домашнее насилие это бич нашей действительности и категорически неприемлемо в семейных отношениях, но ситуация подана однобоко и видео обрезано. Я ни в коем случае не защищаю морального урода, но вспоминаю видео "жертвы домашнего насилия и травли" Снежанки Егоровой, которая с крокодильими слезами рассказывала о "тиране" Антине Мухарском, а на самом деле злобная циничная курва решила поиметь свой гешефт на разводе.
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25.03.2021 13:08
+9
Згоден що не можна , але я не побачив що він її не б'є, я побачив що він її тягне за волосся, хоч і це дуже погано. А що було до цього обрізаного кадра? Може вона його по бельбухам влупила, чи ще шось. Повторюю що я не захищаю покидьків-садистів, алє при визначені винних треба мати тверезу та холодну голову, скільки було випадків коли жерта була зовсім не та за кого себе видавала.
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25.03.2021 13:34
+9
Ситуация подана однобоко.
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25.03.2021 13:49
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В Днепре тоже мне так сказали - нету тела нету дела!!! А в соц. службах - лучше я помолчу!!!! Знаю одно - БЕСПРЕДЕЛ!!
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25.03.2021 13:38 Відповісти
Потому что видели разные ситуации) Потому что в 99% случаев действует правило: " Развестись? Развестись нет, убить -ДА"))) И вот увидеть этот 1%, когда реально нужна помощь, не у всех хватает терпения)
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25.03.2021 13:44 Відповісти
Дійсна допомога яка потрібна отаким жінкам - психіатрична.
Бо здорова на голову жінка не доводить ситуацію до такого. Після першого ж випадку подасть заяву, зніме побої, винайме адвоката, запреторить кривдника до СІЗО. І після того як він вийде з СІЗО через 2 місяці він почне боятися.
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29.03.2021 13:16 Відповісти
Интересное видео. Только это видео ЧЕГО? Где тут видно что он кого-то бьет? Почему ролик обрезан? Где снятые побои и заключение судмедэксперта? Зная что там установлена скрытая камера можно было специально довести мужика называя его питором или еще кем похуже что бы снять кино.
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25.03.2021 13:39 Відповісти
Тут куча таких историй https://antiwomen.ru/viewforum.php?f=9&sid=4499bba33203fe10e396a30d5ff4e2b1
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25.03.2021 13:48 Відповісти
Антивумен? Серьезно? Это форум женоненавистников?
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25.03.2021 14:04 Відповісти
Этот форум помогает перестать быть аленем!
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25.03.2021 14:12 Відповісти
Название вроде "анти"+какой-то пол только алени и моральные уроды и могли придумать.
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25.03.2021 14:13 Відповісти
Нормальный человек, не-алень, на форум с таким названием в принципе побрезгует заходить.
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25.03.2021 14:14 Відповісти
это феминистки добились, что у мужиков тоже движуха противоположная началась)
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25.03.2021 14:29 Відповісти
Не путайте феминисток с мужененавистницами. Последние - такие же больные на голову, как и женоненавистники.
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25.03.2021 14:33 Відповісти
Между ними нет разницы. Слово только "мудрёное" придумали)
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25.03.2021 14:53 Відповісти
Разница между ними есть и существенная. Просто мужененавистницы часто выдают себя за феминисток.
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25.03.2021 14:54 Відповісти
И чем же у нас в стране феминистки занимаются?
Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?

Я вижу что феминистки и есть мужененавистницы, ибо хотят не равных прав а больше чем у мужчин прав
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25.03.2021 15:08 Відповісти
"И чем же у нас в стране феминистки занимаются?"
Если феминистка - значит борьбой протви дискриминации. Если же против мужчин - то это не феминистка, а мужененавистница.

"Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?"

Да, бывает, что и ущемлена. Мне знакомые женщины рассказывали на пункты в контрактах "не беременнеть 3 года", иначе - увольнение и штраф. Или по-вашему это не ущемление?
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25.03.2021 15:28 Відповісти
да! мона под уличную камеру напр. сказать кавказцу шо не особо любишь Аллаха и знаком с его, горца, мамкой, близко. а потом выглядит это типо бородатая мущщына ВНЕЗАПНО напала на какого-то чувака и нанесла что-то)
хотя по закону оно неважно шо там и кто кому сказал сначала
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25.03.2021 13:54 Відповісти
СМЭ - тоже не показатель... У меня в делах встречались СМЭ с побоями, при чем описание такое, что увидишь их даже будучи слепым... А по факту - их НЕТ !
Справка СМЭ в свое время стоила 20 ку...
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25.03.2021 14:35 Відповісти
Ситуация подана однобоко.
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25.03.2021 13:49 Відповісти
Самое трудное если разборки на улице происходят, вроде понимаешь что надо что-то делать, заступишся они утром как придут в себя на тебя заяву напишут.
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25.03.2021 13:54 Відповісти
а что делать то? это как в лесу - видишь труп = каменная рожа и на кеды уверенным шагом в противоположную сторону.
писало шо нарки дрались в подъезде, баба выбежала и разогнала, а избитого затащила в квартиру и вызвала мусорню, так прямо сказали - если с комы не выйдет, будешь сидеть. вышел и она поклялась шо пусть даже режут кого-то - хрен вступится.
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25.03.2021 13:57 Відповісти
посмотрел ее скурвинные фотки в фейсбуке и пришел к выводу, бить конечно нельзя, да еще при детях, но не все тут так ка к она это преподносит, на вид действительно истеричка которая любит "ходить за инной плотью" так скажем
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25.03.2021 14:00 Відповісти
Кстати, по поводу "детей любит" - все относительно. Любщий отец не будет травмировать психику ребенка, избивая на его глазах мать. Если этот отец, конечно, не кретин.
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25.03.2021 14:13 Відповісти
Тут просматривается конфликт - и не более того - чем конфликт вызван - тут не просматривается никак вообще.
Ну и то, что у мужичка с психикой не все в порядке - тоже просматривается.
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25.03.2021 14:29 Відповісти
ну уважаемая , убийство в состоянии аффекта это не то же самое что убийство умышленное. Но по фотках видно что она любит это дело, тут это не скрыть
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25.03.2021 14:37 Відповісти
Кинь ссылку на её фотки - любопытно..., для объктивности
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25.03.2021 14:41 Відповісти
Я не женщина.
Что там любит эта тетка - мне плевать. Мужичек ушел к другой - его не должно касаться, что она любит.
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25.03.2021 14:42 Відповісти
"у мужичка с психикой не все в порядке - тоже просматривается." - на основани НЕ ПОЛНОГО ВИДЕО !?
Да вы я смотрю Нострада́мус !!! )))
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25.03.2021 14:40 Відповісти
Да, на основании неполного видео. Если ты мать своих детей на глазах у детей за волосы тягаешь - то вне зависимости от того, что было ранее - у тебя явные проблемы с психикой.
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25.03.2021 14:43 Відповісти
пойди подрочи фантазёр,что ж ты там увидел
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30.03.2021 16:06 Відповісти
Жахливо. Бідні діти..
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25.03.2021 14:08 Відповісти
Домашнее насилие модная раскрученная тема на которой плодятся как грибы правозащитники и зарабатываются гранты. И Цензор подтянулся в эту струю. Но тут надо бы и поосторожнее. В последнее время БЛМ составляет большую конкуренцию и пользуется популярностью. Цензор, вам про негров ещё не надо?
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25.03.2021 14:15 Відповісти
Для тех недомужиков которым видео обрезанное, а что там до этого было, она ему что то сказала, она его спровоцировала. Легко применять насилие к тому кто вряд ли сможет дать достойный ответ, к тому кто легче тебя в два раза и в несколько раз слабее. Но что было бы если вместо женщины на ее месте был мужчина, спортсмен, боец, превосходящий вас по массе и в несколько раз сильнее. Что было бы если он вам что то подобное сказал или спровоцировал, тоже бы ударили и тащили за волосы? Думаю вряд ли. Либо бы промолчали, либо бы попробовали решить конфликт диалогом, без применения силы, иначе самому прилетит больше.
А применять насилие к матери в присутствии ее детей это вообще верх садизма по отношение к ней и ее и своим детям. Так у детей травмируется психика, и эти травмы в будущем могут сказаться на них очень негативно. Таких людей как этот мужчина нужно изолировать от общества, по крайней мере на время и больше близко к детям не подпускать.
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25.03.2021 14:16 Відповісти
Когда станешь жертвой как эти будешь мыслить подругому https://antiwomen.ru/viewtopic.php?f=9&t=60184
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25.03.2021 14:20 Відповісти
Российскими ресурсами не пользуюсь, из-за большого количества фейковой информации
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25.03.2021 14:31 Відповісти
сейчас очень много моральных уродов , которые оправдывают поведение этого бычка , также оправдывают насильников и убийц, типа жертвы сами спровоцировали. Общество болеет
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25.03.2021 16:16 Відповісти
ты, Вова, однобоко мыслишь - кого именно там изолировать надо еще поди разберись
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25.03.2021 14:31 Відповісти
Изолировать однозначно нужно того, кто распускает руки.
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25.03.2021 14:34 Відповісти
А что делать с той которая поломала жизнь?
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25.03.2021 14:37 Відповісти
Бросить и уйти к другой. Впрочем - он это уже сделал ведь, не так ли?
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25.03.2021 14:43 Відповісти
И квартиру ей оставить.........с машиной
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25.03.2021 14:48 Відповісти
Не ей, а детям. И это в любом случае решает суд. Нажитое совместно имущество делится на двоих.
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25.03.2021 14:53 Відповісти
У них гражданский брак. На квартиру имеют право владелец и дети. Второй «супруг»- не имеет
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25.03.2021 16:22 Відповісти
На сколько мне известно - в Украине гражданский брак уже приравнен к формальному.
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25.03.2021 16:49 Відповісти
Не знаю, думаю что он нигде не приравнен, поскольку если юридические последствия равны, то никто не стал бы его регистрировать.Имхо.
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26.03.2021 09:24 Відповісти
Потому и регистрируют меньше, ибо это формальность. Просто без этой формальности тебе в случае чего нужно доказывать, что гражданский брак действительно был. Ну а если брак зарегистрирован - то доказывать уже ничего не нужно.
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26.03.2021 09:49 Відповісти
Разделить имущество через суд. Платить детям алименты. Или теперь из-за машины и квартиры нужно бить женщину и травмировать своих детей?
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25.03.2021 14:53 Відповісти
Поломала жизнь? Это как? Она шантажем заставила с собой жить и двух детей родить от него, или под дулом автомата он все это делал?
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25.03.2021 14:48 Відповісти
Вова ну не будь дураком. Это как? Вот так https://antiwomen.ru/viewtopic.php?f=9&t=60184
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25.03.2021 14:54 Відповісти
а вдруг не от него?
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25.03.2021 15:24 Відповісти
Поправочка "изолироватьСЯ" от того кто распускает руки.
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25.03.2021 14:58 Відповісти
Ключевая фраза в последнем абзаце. То сходятся, то расходятся. Если он такой тиран, то зачем она с ним сходилась? На мой взгляд обоих надо отправить на принудительное лечение, а детей в интернат
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25.03.2021 14:24 Відповісти
Ну да, детям в интернате без матери и отца лучше будет. Мало сирот в Украине.
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25.03.2021 16:25 Відповісти
Жінка каже:»хочу,щоб діти залишилися зі мною.Не хочу випрошувати годин побачення із дітьми».Ось це і є відповідь на це відео:жінка спеціально виставляю чоловіка монстром,щоб він не міг претендувати на опікунство.В статті ж пише,що пара прожила щасливо і спокійно сім років і чоловік ні разу жінку не вдарив.Вдарив він її,перший раз,вже після того як сім'я розпалася.І скоріш за все,ображена залишена жінка тоді спровокувала чоловіка своєю істерикою.Та й на цьому відео ми бачимо тільки,що чоловік витягує жінку з дитячої кімнати.Але ж ми не чуємо розмови.А якщо вона йому кричить при його дітях:»ти-імпотент і дітей я нагуляла від сусіда?»Тут любий флегматик сказиться би.
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25.03.2021 14:42 Відповісти
И еще эта **** кричит что детей ты никогда больше не увидишь! Так что мужик молодец!
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25.03.2021 14:57 Відповісти
А якби йому те саме кричав боксер важковаговик, він теж би його за волосся витягувати почав з кімнати?
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25.03.2021 15:15 Відповісти
Про те, що діти у боксера не від цього чоловіка?
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25.03.2021 15:19 Відповісти
Вова,якщо би боксер важковаговик кричав би «ти-імпотент і діти,яких ти до сих пір вважав своїми-є від мене!»,то будь-який чоловік ліз би битися з цим боксером,незважаючи на свою комплекцію.Це якщо гетеросексуальні відносини.А ось,як би розвивалася ситуація у гомосексуальній сім'ї,де один з партнерів є боксером важковиком-я без поняття.Це треба спочатку побачити.
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25.03.2021 15:34 Відповісти
А для чого він її звідти витягує? За волосся? Поговорити? Чоловік поводить себе не тільки аморально, робичи це на очах у дітей, а й нерозумно. Бо навитягає собі статтю КК. Може, воно того не варто? Якою б не була та особа, яку тут називають жінкою
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25.03.2021 16:29 Відповісти
Yuriy,якщо дивитися відео уважно,то видно момент,коли діти зриваються зі сну.Тобто,скандал почався в іншому місці.І чому саме жінка забігла в кімнату до сплячих дітей,затягуючи туди чоловіка,так це тому,що у неї там включена камера.Якщо би скандал зародився у дитячій,то діти а ж ніяк би не лежали кожен у своєму ліжку.Жінка «підставляє»чоловіка.
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25.03.2021 17:00 Відповісти
Може й так, але ж він підставляється. А розум йому не потрібен? Він же робить те, чого вона й хоче. А він чоловік. Чоловік- це не тільки штани вдягати, а ще й думати треба, що робиш.
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26.03.2021 09:28 Відповісти
Й ще. Як би він це зробив у Нью Йорку- його поліція з'їла би без солі. Незважаючи на те, що він може бути 100 % правий
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26.03.2021 09:32 Відповісти
Чоловік- ... ще й думати треба, що робиш.====ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЧТО ВЫ УКАЗАЛИ ОДНОБОКО!!! про мужчин, не касаясь, другой строны...
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26.03.2021 12:23 Відповісти
С чем из того что я перечислил, вы несогласны? Про другую сторону я вообще промолчал. О другой стороне человечество все знает. Фраза « прекрасная, но не самая лучшая половина человечества» сказана уже давно. А мужик должен быть мужиком в любой ситуации. И думать всегда. Мне на закате жизни это хорошо известно.
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26.03.2021 13:39 Відповісти
Чоловік- ... ще й думати треба, що робиш.=====ВОТ ИЗ-ЗА ТАКОЙ ФРАЗЫ И ПРОИСХОДЯТ БЕДЫ В СЕМЬЯХ...даже если вам "хорошо известно"
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26.03.2021 14:47 Відповісти
Ну добре, а чоловік- то думати не треба- більше подобається? Про що мова? З чим незгодний? Думати не треба? Чи тобі просто caps lockОм подобається користуватися? Думати завжди треба, тим більше якщо ти чоловік. А не подобається- не думай. Це твоє діло. Й не пиши дурні, що «за цієї фрази біди в сім'ях,»та ще й мені, на восьмому десятку.
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27.03.2021 07:28 Відповісти
Весело живуть і з нами поділилися екзотикою. Коли сходились нас не питали, а коли розходяться - треба всім доказати хто правий. Це не любов про яку вони трендять, це - дебілізм.
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25.03.2021 15:06 Відповісти
И вообще Цензор не надо превращать Украину в бабскую империю вкидывая такие односторонние сюжеты!
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25.03.2021 15:10 Відповісти
любовь зла (с)
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25.03.2021 15:12 Відповісти
как там и что бы ни было но скандалы при детях это ужасно, это психологическая травма для них на всю жизнь, что качается побоев то какого хрена эта дура с ним целый год жила, на кой черт делались телефоны доверия, телефонные горячие линии и т.д.?
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25.03.2021 15:23 Відповісти
Читаю комменты и охереваю.. не все так однозначно (как и с Крымом и Донбассом?)..
Огромный мужик тащит из детской за волосы в 2 раза меньшую женщину, перепуганные дети в истерики. Блин, что бы она не сделала.. Это как изнасиловал и избил, но не все однозначно, ведь она была в мини-юбке и после 21 00.
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25.03.2021 15:49 Відповісти
Только одно может смягчить его вину, если она голосовала за нелоха, а он ее отговаривал
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25.03.2021 15:53 Відповісти
Читаю комменты и диву даюсь. История же не про семейный скандал: кто прав/кто не прав. История про наши, прости господи, законы и полное бездействие правоохранительных органов!
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25.03.2021 15:50 Відповісти
Читаю и диву даюсь. Vladimir вроде взрослый мужик но в жизне как ребенок а поэтому будущая жертва для баб!
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25.03.2021 16:09 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но какое отношение имеет ваш выссер к законам и полному бездействию правоохранительных органов?
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26.03.2021 10:17 Відповісти
Кто пишет, что однобоко не бьёт он. Я пережив в своем детстве этот кошмар, отчим бил маму. Понимаю как это страшно. Это может понять только тот человек, кто в этом кошмаре жил. Вам мало плача детей. Это и есть самый первый показатель. Дети никогда не будут так просить и плакать. Общество должно вмешаться. Это насилие настоящее. Когда в моем детстве забирала на то время милиция отчима, то через час он уже стоял на пороге квартиры и порой было продолжение. Спали с сестричкой и самой на скамейке, у соседей, спасибо им большое, иногда на остановке. Нужно помочь этой женщине и деткам.
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25.03.2021 16:14 Відповісти
в тюрьму этого урода
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25.03.2021 16:19 Відповісти
Причини тут такі:
а) чоловік хоче брати участь у вихованні дітей;
б) жінка хоче обставлену (судячи із відео) квартиру, яку за новоприйнятими законами як "жертвиха домашнього насилля" може віджати навіть у одноосібного власника.
Докази прості:
1) ******* мама 1,5 року (з її слів) тримала дітей у страшних стресових умовах, про які вона аж тільки зараз жаліється. Та не може такого бути. Тут або мама ніяк не ******* і переживає тільки за квартирку, або її розповіді - повна брехня;
2) одна дитина все таки з батьком. Як так - батько негідник: "піл, біл", а дитина з ним?
3) обстановка квартири не бідна. Хто це забезпечив? Якби оця скаржниця там хоч на 1/5 вклала свого, то у заяві про це було б половина тексту. А так за 7 років двоє дітей - це якраз дві відпустки по вагітності і пологах плюс дві відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3 років. Тобто, батько статок напрацював. Не для себе, не для міфічної коханки, а для дітей;
4) камера поставлена "жертвою" саме у дітячій кімнаті, щоб підсилити "праведний гнів" і бабську солідарність СД і суддів, які у більшості теж баби. Тобто, діти підставлені у конфлікт саме так званою "жертвою". Не просто ж так підставлені, а з конкретною метою;
5) казочка про коханку батька лишається для недолугих розумом. Яка може бути коханка у чоловіка з дитиною на руках, при тому, що він працює і забезпечує сім'ю? Або так (зі слів "жертви"): кинув чоловік її з дітьми (щоправда, не уточнила - одночасно і кинув, і приходить побачитись, і одна дитина із ним), живе чоловік уже із іншою жінкою (припустимо, прийняла вона і його, і його дитину і відпускає до дітей, і таким чином, уже перестала бути коханкою, а стала новою жінкою, бо із попередньою штампу не було) і стає чоловікові сумно: а чи не піти мені побити свою колишню? Бере із собою дитину, яка проживає з ним і новою жінкою, приходить додому, роздягається (так на відео) і замість побачитися з дітьми, дубасить "жертву". Маячня якась. І на відео немає побиття. А є вилучення "жертви" із дитячої кімнати. У тих випадках, які я знаю, так вчиняли для того, щоб "жертва" своїм істеричним вереском, поєднаним із густою нецензурщиною, не травмувала дітей.
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25.03.2021 16:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/153969 браво. Удивительно но среди толпы аленей встречаются и вменяемые МУЖИКИ!
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25.03.2021 17:16 Відповісти
Спакойна ! ВСЬОПАДКАНТРОЛЄМ !!! Не туди заяви писала. Треба було ДАІ -шникам писати, вони ой як ******* "кулаки почесати".
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25.03.2021 18:39 Відповісти
У нас принцип такой: "Убьют, тогда и приходите."
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25.03.2021 19:59 Відповісти
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