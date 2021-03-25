"Поки я не опублікувала відео, на якому він мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив", - в Кременчуці чоловік півтора року бив ексдружину на очах у дітей. ВIДЕО
Мешканка Кременчука Полтавської області Ольга Плохотниченко зважилася публічно заговорити про насильство, від якого вона страждає вже півтора роки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, її колишній співмешканець пішов до іншої жінки, але систематично приходив до неї, бив і принижував на очах двох їхніх дітей.
За словами жінки, вона зі своїм чоловіком жили у цивільному шлюбі 7 років. За цей час у них народилося двоє синів. Спочатку в родині все було добре, але півтора року тому цивільний чоловік зустрів іншу жінку і пішов з дому, але періодично навідувався.
"Півтора року тому мій чоловік знайшов собі іншу жінку. Після цього перестав жити з нами, періодично приходячи до дітей. При цьому ображав і принижував мене, обзивав істеричкою. Вперше він побив мене в березні минулого року, потім у травні. Потім просив вибачення у мене, просив помиритися заради дітей. Рік тому я вперше написала заяву в поліцію, але тоді побої не знімала", - розповідає Ольга.
Жінка говорить, що одного разу її цивільний чоловік кинув на підлогу і почав бити. Вона звернулася до поліції. Виявилося, він теж писав на неї заяви, що вона забрала у нього дітей. Жінка зізнається, що терпіла знущання, бо любила чоловіка в минулому.
"Було таке, що в мороз -10 виставив з дому, потім змінив замки. Синяків не залишалося, але волосся вирване - це було. По всьому будинку валялося", - говорить жінка.
За її словами, вона наважилася опублікувати відео, щоб привернути увагу громадськості, оскільки ситуаціяздалася їй безпросвітною.
"Сьогодні чоловік мені сказав, що ситуація загострилася настільки, що йому шлють погрози. Але я не могла вчинити інакше. Поки я не опублікувала відео, на якому чоловік мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив. 24 березня ми були в органах опіки. Я подала позов до суду, який повинен вирішити, з ким залишити дітей. Хочу, щоб діти були зі мною. Я не хочу випрошувати години для побачення з дітьми. Старший син зараз зі мною, молодший - з ним", - говорить Ольга.
За її словами, поліція постійно отримувала від неї заяви, але не втручалася.
"Заяв дуже багато. Практично по 2-3 заяви кожен день, в тому числі і про нанесення тілесних ушкоджень. Від другої сторони конфлікту також є кілька зустрічних заяв, які стосуються ситуації з дітьми. Як сім'я, вони то сходилися, то розходилися. Ті ж звернення, які надійшли до нас, зареєстровані в законному порядку, проводяться перевірки. до роботи з цими людьми залучена служба у справах дітей, поліцейські. Ситуація знаходиться у нас на контролі і за всіма фактами звернень проводяться перевірки", - прокоментувала пресофіцерка Кременчуцького управління поліції Анна Власенко.
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Бо здорова на голову жінка не доводить ситуацію до такого. Після першого ж випадку подасть заяву, зніме побої, винайме адвоката, запреторить кривдника до СІЗО. І після того як він вийде з СІЗО через 2 місяці він почне боятися.
Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?
Я вижу что феминистки и есть мужененавистницы, ибо хотят не равных прав а больше чем у мужчин прав
Если феминистка - значит борьбой протви дискриминации. Если же против мужчин - то это не феминистка, а мужененавистница.
"Или у нас в стране женщина в чем то ущемлена в правах?"
Да, бывает, что и ущемлена. Мне знакомые женщины рассказывали на пункты в контрактах "не беременнеть 3 года", иначе - увольнение и штраф. Или по-вашему это не ущемление?
хотя по закону оно неважно шо там и кто кому сказал сначала
Справка СМЭ в свое время стоила 20 ку...
писало шо нарки дрались в подъезде, баба выбежала и разогнала, а избитого затащила в квартиру и вызвала мусорню, так прямо сказали - если с комы не выйдет, будешь сидеть. вышел и она поклялась шо пусть даже режут кого-то - хрен вступится.
Ну и то, что у мужичка с психикой не все в порядке - тоже просматривается.
Что там любит эта тетка - мне плевать. Мужичек ушел к другой - его не должно касаться, что она любит.
Да вы я смотрю Нострада́мус !!! )))
А применять насилие к матери в присутствии ее детей это вообще верх садизма по отношение к ней и ее и своим детям. Так у детей травмируется психика, и эти травмы в будущем могут сказаться на них очень негативно. Таких людей как этот мужчина нужно изолировать от общества, по крайней мере на время и больше близко к детям не подпускать.
Огромный мужик тащит из детской за волосы в 2 раза меньшую женщину, перепуганные дети в истерики. Блин, что бы она не сделала.. Это как изнасиловал и избил, но не все однозначно, ведь она была в мини-юбке и после 21 00.
а) чоловік хоче брати участь у вихованні дітей;
б) жінка хоче обставлену (судячи із відео) квартиру, яку за новоприйнятими законами як "жертвиха домашнього насилля" може віджати навіть у одноосібного власника.
Докази прості:
1) ******* мама 1,5 року (з її слів) тримала дітей у страшних стресових умовах, про які вона аж тільки зараз жаліється. Та не може такого бути. Тут або мама ніяк не ******* і переживає тільки за квартирку, або її розповіді - повна брехня;
2) одна дитина все таки з батьком. Як так - батько негідник: "піл, біл", а дитина з ним?
3) обстановка квартири не бідна. Хто це забезпечив? Якби оця скаржниця там хоч на 1/5 вклала свого, то у заяві про це було б половина тексту. А так за 7 років двоє дітей - це якраз дві відпустки по вагітності і пологах плюс дві відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3 років. Тобто, батько статок напрацював. Не для себе, не для міфічної коханки, а для дітей;
4) камера поставлена "жертвою" саме у дітячій кімнаті, щоб підсилити "праведний гнів" і бабську солідарність СД і суддів, які у більшості теж баби. Тобто, діти підставлені у конфлікт саме так званою "жертвою". Не просто ж так підставлені, а з конкретною метою;
5) казочка про коханку батька лишається для недолугих розумом. Яка може бути коханка у чоловіка з дитиною на руках, при тому, що він працює і забезпечує сім'ю? Або так (зі слів "жертви"): кинув чоловік її з дітьми (щоправда, не уточнила - одночасно і кинув, і приходить побачитись, і одна дитина із ним), живе чоловік уже із іншою жінкою (припустимо, прийняла вона і його, і його дитину і відпускає до дітей, і таким чином, уже перестала бути коханкою, а стала новою жінкою, бо із попередньою штампу не було) і стає чоловікові сумно: а чи не піти мені побити свою колишню? Бере із собою дитину, яка проживає з ним і новою жінкою, приходить додому, роздягається (так на відео) і замість побачитися з дітьми, дубасить "жертву". Маячня якась. І на відео немає побиття. А є вилучення "жертви" із дитячої кімнати. У тих випадках, які я знаю, так вчиняли для того, щоб "жертва" своїм істеричним вереском, поєднаним із густою нецензурщиною, не травмувала дітей.