"Поки я не опублікувала відео, на якому він мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив", - в Кременчуці чоловік півтора року бив ексдружину на очах у дітей. ВIДЕО

Мешканка Кременчука Полтавської області Ольга Плохотниченко зважилася публічно заговорити про насильство, від якого вона страждає вже півтора роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, її колишній співмешканець пішов до іншої жінки, але систематично приходив до неї, бив і принижував на очах двох їхніх дітей.

За словами жінки, вона зі своїм чоловіком жили у цивільному шлюбі 7 років. За цей час у них народилося двоє синів. Спочатку в родині все було добре, але півтора року тому цивільний чоловік зустрів іншу жінку і пішов з дому, але періодично навідувався.

"Півтора року тому мій чоловік знайшов собі іншу жінку. Після цього перестав жити з нами, періодично приходячи до дітей. При цьому ображав і принижував мене, обзивав істеричкою. Вперше він побив мене в березні минулого року, потім у травні. Потім просив вибачення у мене, просив помиритися заради дітей. Рік тому я вперше написала заяву в поліцію, але тоді побої не знімала", - розповідає Ольга.

Жінка говорить, що одного разу її цивільний чоловік кинув на підлогу і почав бити. Вона звернулася до поліції. Виявилося, він теж писав на неї заяви, що вона забрала у нього дітей. Жінка зізнається, що терпіла знущання, бо любила чоловіка в минулому.

"Було таке, що в мороз -10 виставив з дому, потім змінив замки. Синяків не залишалося, але волосся вирване - це було. По всьому будинку валялося", - говорить жінка.

За її словами, вона наважилася опублікувати відео, щоб привернути увагу громадськості, оскільки ситуаціяздалася їй безпросвітною.

"Сьогодні чоловік мені сказав, що ситуація загострилася настільки, що йому шлють погрози. Але я не могла вчинити інакше. Поки я не опублікувала відео, на якому чоловік мене б'є, ніхто палець об палець не вдарив. 24 березня ми були в органах опіки. Я подала позов до суду, який повинен вирішити, з ким залишити дітей. Хочу, щоб діти були зі мною. Я не хочу випрошувати години для побачення з дітьми. Старший син зараз зі мною, молодший - з ним", - говорить Ольга.

За її словами, поліція постійно отримувала від неї заяви, але не втручалася.

"Заяв дуже багато. Практично по 2-3 заяви кожен день, в тому числі і про нанесення тілесних ушкоджень. Від другої сторони конфлікту також є кілька зустрічних заяв, які стосуються ситуації з дітьми. Як сім'я, вони то сходилися, то розходилися. Ті ж звернення, які надійшли до нас, зареєстровані в законному порядку, проводяться перевірки. до роботи з цими людьми залучена служба у справах дітей, поліцейські. Ситуація знаходиться у нас на контролі і за всіма фактами звернень проводяться перевірки", - прокоментувала пресофіцерка Кременчуцького управління поліції Анна Власенко.

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