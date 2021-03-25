Без роботи СБУ останні рішення РНБО були б неможливі, - Зеленський привітав співробітників спецслужби з професійним святом. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський в новому відео привітав працівників Служби безпеки України з професійним святом та окреслив стратегічні завдання, що постають актуальними для спецслужби.
Відповідне відео Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"СБУ закриває найширше поле дій і реагує на загрози по всій країні: у мирних містах, на передовій, на окупованих територіях. Це – щоденна важка та масштабна робота. Затримання терористів і запобігання терактам, протидія інформаційним загрозам та іноземним агентам, ліквідація потужних злочинних угруповань та податкових "скруток" на мільярди гривень. Це – лише окремі пункти із послужного списку працівників Служби безпеки України, яка сьогодні відзначає 29 років від початку своєї діяльності", - зазначив президент.
"Я впевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики і не для власної слави, а заради слави України. Однак серед перемог, на яких я хочу наголосити, є й ті, де працівники спецслужби несправедливо могли залишитися для громадян "поза кадром"", - зазначив Зеленський.
"Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим. Захист державності, конституційного ладу та територіальної цілісності. Боротьба з тероризмом в усіх проявах. Реформа та перетворення СБУ відповідно до моделі найкращих світових спецслужб. Підготовка до деокупації Донбасу. Це – стратегічні завдання, які залишаються актуальними для СБУ", - додав президент.
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Так само виборець Зеленського твердо знає, що роботи нема, бо кругом олігархи. Звичайно, можна було б підняти свою сраку з дивану і пошукати роботу. Але навіщо, якщо можна сказати жінці, що грошей нема, бо Порошенко вкрав? Якщо такого виборця потикати паличкою і показати, що робота таки є і він може хоч завтра виходити кур'єром, касиром, водієм, оператором кол-центру, Зевиборець скаже - не для того мама квіточку ростила! Він хоче начальником. Вибач, але щоб бути начальником, треба освіта і досвід роботи. В тебе є? Ні, нема, скаже виборець Зеленського і тут же пожаліється на батьків, які не забезпечили йому контракт, а на бюджет не пройшов, бо тупенький.
Добре, скажу, бог з нею, з освітою. Живемо ж не в Німеччині, де на все треба якась бумажка. В Україні роботодавці беруть без дипломів. Нема освіти, то хоч досвід роботи в тебе є? Ні, скаже Зевиборець і пожаліється на тупого начальника, який вигнав з роботи і не дав набратися досвіду. І на ще одного тупого начальника на іншому місці роботи. І ще.
Тому, якщо ви думаєте, що факапи Зеленського з вакцинами якось вплинуть на його рейтинги - на жаль, вплинуть мінімально. Бо Зевиборець переважно такий же, як Зепрезидент - ледачий, замріяний і до біса честолюбний. Коли він бачить провал вакцинації, він бачить в цьому не смертельно небезпечну проблему, а себе в дзеркалі. От і вся політологія.
Serhii Marchenko
Це ж весільний генерал! Запрошується для підняття престижу весілля, промови пафосних тостів, участі в обрядах, але від нього ніц не залежить, бо весіллям керують інші.
От тільки цей "весільний генерал" дуже дорого обходиться Україні
Для того, что бы Бубочка узнал, что Медведчук - агент Уйла и три его телеканала - пропагандистские шаражки,
потребовалась упорная двух-летняя работа всего СБУ!
Я с Краматорска, и видел всю прелесть СБУ и МВД в выполнении своего долга перед народом и перед Украиной в 2014 году. Многие из них надели георгиевские ленточки, а остальные герои убежали на больничный, или в отпуск, или ещё куда-нибудь. Хотя-бы кто нибудь выстрелил один раз в сторону захватчиков, подал пример. Сдали народ и страну, как говорится, с потрохами. А сейчас праздник у них - праздник чего???