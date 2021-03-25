Без роботи СБУ останні рішення РНБО були б неможливі, - Зеленський привітав співробітників спецслужби з професійним святом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський в новому відео привітав працівників Служби безпеки України з професійним святом та окреслив стратегічні завдання, що постають актуальними для спецслужби.

Відповідне відео Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ закриває найширше поле дій і реагує на загрози по всій країні: у мирних містах, на передовій, на окупованих територіях. Це – щоденна важка та масштабна робота. Затримання терористів і запобігання терактам, протидія інформаційним загрозам та іноземним агентам, ліквідація потужних злочинних угруповань та податкових "скруток" на мільярди гривень. Це – лише окремі пункти із послужного списку працівників Служби безпеки України, яка сьогодні відзначає 29 років від початку своєї діяльності", - зазначив президент.

"Я впевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики і не для власної слави, а заради слави України. Однак серед перемог, на яких я хочу наголосити, є й ті, де працівники спецслужби несправедливо могли залишитися для громадян "поза кадром"", - зазначив Зеленський.

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"Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим. Захист державності, конституційного ладу та територіальної цілісності. Боротьба з тероризмом в усіх проявах. Реформа та перетворення СБУ відповідно до моделі найкращих світових спецслужб. Підготовка до деокупації Донбасу. Це – стратегічні завдання, які залишаються актуальними для СБУ", - додав президент.