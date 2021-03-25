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Без роботи СБУ останні рішення РНБО були б неможливі, - Зеленський привітав співробітників спецслужби з професійним святом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський в новому відео привітав працівників Служби безпеки України з професійним святом та окреслив стратегічні завдання, що постають актуальними для спецслужби.

Відповідне відео Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ закриває найширше поле дій і реагує на загрози по всій країні: у мирних містах, на передовій, на окупованих територіях. Це – щоденна важка та масштабна робота. Затримання терористів і запобігання терактам, протидія інформаційним загрозам та іноземним агентам, ліквідація потужних злочинних угруповань та податкових "скруток" на мільярди гривень. Це – лише окремі пункти із послужного списку працівників Служби безпеки України, яка сьогодні відзначає 29 років від початку своєї діяльності", - зазначив президент.

"Я впевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики і не для власної слави, а заради слави України. Однак серед перемог, на яких я хочу наголосити, є й ті, де працівники спецслужби несправедливо могли залишитися для громадян "поза кадром"", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення. ВIДЕО

"Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим. Захист державності, конституційного ладу та територіальної цілісності. Боротьба з тероризмом в усіх проявах. Реформа та перетворення СБУ відповідно до моделі найкращих світових спецслужб. Підготовка до деокупації Донбасу. Це – стратегічні завдання, які залишаються актуальними для СБУ", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+13
а гундосое все кривляется
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25.03.2021 13:16
+12
как там братья ананьевы и рпц.. хорошо занесли клоуну?))
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25.03.2021 13:15
+12
Лише бездіяльністю СБУ можливо пояснити чому зелена пліснява досі на волі і непогано себе почуває ,чому досі на волі сепарсько-колорадські гниди !!!!))))
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25.03.2021 13:18
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Лише бездіяльністю СБУ можливо пояснити чому зелена пліснява досі на волі і непогано себе почуває ,чому досі на волі сепарсько-колорадські гниди !!!!))))
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25.03.2021 13:18 Відповісти


Без работы СБУ последние решения СНБО были бы невозможными, - Зеленский поздравил сотрудников спецслужбы с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 7279
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25.03.2021 13:15 Відповісти
как там братья ананьевы и рпц.. хорошо занесли клоуну?))
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25.03.2021 13:15 Відповісти
интересно, а санкции с этих кацапов клоун снимал тоже "руководствуясь разведкой", или просто по приказу коломойши и ермака))
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25.03.2021 13:16 Відповісти
а гундосое все кривляется
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25.03.2021 13:16 Відповісти
Дай літінанту медалю за це, ну а тобі шаурму.
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25.03.2021 13:19 Відповісти
10 разом и пусть попробует не сьесть - нам не чего не жалко)))
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25.03.2021 13:21 Відповісти
А какой в СБУ высококвалифицированный руководитель!!!!
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25.03.2021 13:27 Відповісти
розвідник у третьому поколінні!
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25.03.2021 13:29 Відповісти
Зеленський дуже схожий на більшість своїх виборців. Вакцини нема, бо її розкритикував Порошенко. В ЄС та НАТО не вступили, бо нас туди не взяв Байден. Антоненка посадив, бо на нього показав Аваков. А сам я не винний ні в чому, я ж як краще хотів!

Так само виборець Зеленського твердо знає, що роботи нема, бо кругом олігархи. Звичайно, можна було б підняти свою сраку з дивану і пошукати роботу. Але навіщо, якщо можна сказати жінці, що грошей нема, бо Порошенко вкрав? Якщо такого виборця потикати паличкою і показати, що робота таки є і він може хоч завтра виходити кур'єром, касиром, водієм, оператором кол-центру, Зевиборець скаже - не для того мама квіточку ростила! Він хоче начальником. Вибач, але щоб бути начальником, треба освіта і досвід роботи. В тебе є? Ні, нема, скаже виборець Зеленського і тут же пожаліється на батьків, які не забезпечили йому контракт, а на бюджет не пройшов, бо тупенький.

Добре, скажу, бог з нею, з освітою. Живемо ж не в Німеччині, де на все треба якась бумажка. В Україні роботодавці беруть без дипломів. Нема освіти, то хоч досвід роботи в тебе є? Ні, скаже Зевиборець і пожаліється на тупого начальника, який вигнав з роботи і не дав набратися досвіду. І на ще одного тупого начальника на іншому місці роботи. І ще.

Тому, якщо ви думаєте, що факапи Зеленського з вакцинами якось вплинуть на його рейтинги - на жаль, вплинуть мінімально. Бо Зевиборець переважно такий же, як Зепрезидент - ледачий, замріяний і до біса честолюбний. Коли він бачить провал вакцинації, він бачить в цьому не смертельно небезпечну проблему, а себе в дзеркалі. От і вся політологія.

Serhii Marchenko
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25.03.2021 13:29 Відповісти
Госдеп США - Зеленскому (открытым текстом) "Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями".. !!! Переводим - Коломойскому и шпионам - тюрьма .НАБУ - свободу. Коррупции - реальный бой. Вот тогда и зазвонит телефон ..(с)
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25.03.2021 13:34 Відповісти
скорее от Бога позвонят с одной фразой "собирай бубочка чемоданы" чем от Байдена! потому что всё это имитация бурной деятельности!!!!
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25.03.2021 13:47 Відповісти
Без роботи СБУ останні рішення РНБО були б неможливі, - Зеленський привітав співробітників спецслужби з професійним святом - Цензор.НЕТ 3715
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25.03.2021 13:36 Відповісти
наверное баканову старлея присвоит? или сразу через все звания - генерала! и еще решения рнбо то были - а где их реализация? или так просто напокиздеть?
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25.03.2021 13:44 Відповісти
Нарешті я зрозумів кого ж насправді нагадує ЗЕ на посаді Президента!
Це ж весільний генерал! Запрошується для підняття престижу весілля, промови пафосних тостів, участі в обрядах, але від нього ніц не залежить, бо весіллям керують інші.
От тільки цей "весільний генерал" дуже дорого обходиться Україні
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25.03.2021 13:45 Відповісти
та он даже не весильный генерал, потому что он на весилля ходить боится , чтобы там вопросов неприятных и лишних не задавали. он просто вова- нарцисс и врун.....
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25.03.2021 13:51 Відповісти
Тамада)))
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25.03.2021 13:57 Відповісти
ХА-ХА-ХА!!!
Для того, что бы Бубочка узнал, что Медведчук - агент Уйла и три его телеканала - пропагандистские шаражки,
потребовалась упорная двух-летняя работа всего СБУ!
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25.03.2021 13:50 Відповісти
А лейтенант баканов уже генерал наверное
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25.03.2021 13:56 Відповісти
Конечно, какая то часть сбу патриотична, как и все до чего прикладывает руки шоумен, если взять для примера ОП, то мы увидим, шо ОП больше похожа на логово агентов кремля, чем Офис украинского преза, а тем более баканов кореш шоумена из 95 балагана.
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25.03.2021 14:00 Відповісти
Конечно, какая то часть сбу патриотична, как и все до чего прикладывает руки шоумен, но если взять для примера ОП, то мы увидим, шо ОП больше похожа на логово агентов кремля, чем Офис украинского преза, а тем более баканов кореш шоумена из 95 балагана.
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25.03.2021 14:03 Відповісти
Все верно сказал. Только буквы перепутал. Вместо СБУ надо было ФБР сказать. Служба Бабла Украины к сказанному - отношения не имеет.
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25.03.2021 15:44 Відповісти
Не хотелось писать об этом, но как говорил Платон - Сократ мне друг, но истина дороже.
Я с Краматорска, и видел всю прелесть СБУ и МВД в выполнении своего долга перед народом и перед Украиной в 2014 году. Многие из них надели георгиевские ленточки, а остальные герои убежали на больничный, или в отпуск, или ещё куда-нибудь. Хотя-бы кто нибудь выстрелил один раз в сторону захватчиков, подал пример. Сдали народ и страну, как говорится, с потрохами. А сейчас праздник у них - праздник чего???
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25.03.2021 16:45 Відповісти
 
 