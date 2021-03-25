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"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками. ВIДЕО

У програмі "Ліга сміху" виробництва "Квартал 95", яка виходить в ефір на каналі 1 + 1, регулярно висміюють вакцинацію та її "побічні ефекти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

Зокрема, в одному з номерів після щеплення вакциною від коронавірусу курка нібито перетворюється на совок.

"Я вакцину вколов, тільки є одна побочка. – Що, запахи, нюх не повертається? – Запахи, нюх все нормально. Ми курці піддослідній вкололи, вона ось в совок перетворилась. – Почекайте. Ми вам виділили два мільйона. Ми вас попросили зробити 40 мільйонів вакцин. Нам треба щепити Україну! – Ти що, Україну в совок перетворити хочеш?" - кажуть в одному з діалогів артисти.

В іншому скетчі відомий епатажний підприємець Гарік Корогодський порівнює дію вакцини з наркотичним засобом і говорить, що вже "тричі вколовся". "Не хочете вакцину недорого? Надійна. Я третій раз вколовся. 100 доларів грам. Беріть. Без "побочки". Не хочете?"

Ще одна мініатюра називається "Прямий репортаж з лікарні".

"Алло! Провакциновані? І що? Ну це нормально. Ніс збільшився на 10 сантиметрів?", - говорить персонаж-лікар.

Також читайте: "Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції

Ще один номер - про те, як у Буковелі порушують карантин: "Як люди в Буковелі під час локдауну. Забули, що в країні коронавірус, і куражимося!".

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором. ДОКУМЕНТ

Автор: 

вакцина (4419) Квартал-95 (183) 1+1 (171)


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Топ коментарі
+49
Країна в смартфоні, дыбилизация. 73% успешно уже прошли регистрацию!
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25.03.2021 13:23
+49
Зеля , это твои идиоты .
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25.03.2021 13:23
+46
Грузия получила вакцину BNT162b2 Pfizer‑BioNTech.

Украина получила обещания от Вовы что с первого мая снова повысят цену на электроэнергию 🤣🤣🤣
Ура , товарищи😁
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25.03.2021 13:25
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г + г це фабрика дебілів. Дебілів роблять із своїх глядачів за допомогою спеціальних "станків" типу розсміши дебіла, ліга дебілів та дебіл народу.
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25.03.2021 13:40 Відповісти
Максим Галкин звонит Зеленскому...
Вова братан,помоги стать Крысадентом РАБссии вялика магучей дяржавы ржавой,в долгу не останусь..Зеля каже,Макс найди Коломойского и эту дуру с 1+1,типа Наташку Мосейчук,они все сделают за 5 рублей в сутки,зуб даю...
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25.03.2021 13:51 Відповісти
В совок превращаемся и без прививок!
Потихоньку "прививают" все худшие стороны Совка.
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25.03.2021 13:51 Відповісти
А что это - "лига смеха"? Никогда не смотрел, да и тут, увидев стоп-кадр на плей нажимать брезгливо...
КВНом воняет, и отнюдь не телевизором КВН-49.
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25.03.2021 13:51 Відповісти
Кому ти чешеш, свиня москальська?!
Вертай свій Зажопинськ взад хоч до Орди, тілько сюди свій писок не суй, новгород с₽аний! 😎
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25.03.2021 14:02 Відповісти
маша, при совке твой папка вертухай еще и паек получал, а у собак служебных кости пздил. лафа была, правда?
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25.03.2021 14:10 Відповісти
И запомни, насекомое: В УКРАИНЕ.
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25.03.2021 14:32 Відповісти
Ти і зараз можеш повернутися в свій улюблений Совок.

"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками - Цензор.НЕТ 389
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25.03.2021 15:10 Відповісти
Совкам сраным советую посмотреть документальный фильм Юрия Щекочихина и генерал-лейтенанта МВД СССР Александра Гурова "Лев прыгнул" и "Укрощение Льва", о том как не было преступности в Дохлом СССре... Болваны тупые
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25.03.2021 13:59 Відповісти
Если это юмор то я хз.
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25.03.2021 13:59 Відповісти
Так тут ціла *кагорта песімістів * які проти вакцинації .
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25.03.2021 14:02 Відповісти
" 95 квартал" последние лет пять - шесть превратился в полный отстой, а " женский квартал", рассмеши комика" и " лига смеха" изначально было полной фигней. В общем все попытки как то реанимировать проект, были провальными. Поэтому их и потянуло в политику. ( ну не по идейным же соображениям или из за желания привести народ к всеобщему счастью и благоденствию)
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25.03.2021 14:05 Відповісти
Только от одного голоса Зели стошнить может даже ребенка,более гнусявого голоса в жизни не слышал...а дети ведь смотрять это 95-е дерьмо...
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25.03.2021 14:07 Відповісти
Вже мало хто дивиться ,неохота блювотиння прибирати!
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25.03.2021 14:14 Відповісти
В СССР по количеству "Криминальных Авторитетов" бандюков было больше чем в остальном Мире вместе взятом кстати...и это не мои фантазии а реальная история начало которой положили Сралин и чЛенин в 1917 году...
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25.03.2021 14:13 Відповісти
Після виборів 19-го якось відвернуло дивитись те шапіто.
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25.03.2021 14:18 Відповісти
Зебилоиды, проверяют ваше чувство юмора. Избрав зеленского вы продемонстрировали тотальное и безаппеляционное отсутствие разума. Но может с чувством юмора у вас получше? Хотя о чем это я...чувство юмора - удел умных, ваш удел - чувство идиотизма.
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25.03.2021 14:19 Відповісти
Що треба робити, коли за три дні тисяча людей загинула від ковіду?

Вакцінацію обсміяти, звичайно.

Як раніше обсміяли війну, Майдан, Голодомор, армію, Томос - все спаскудили в тому довбаному телевізорі.

Цей експеримент з перетворення людей на худобу вже закінчився успіхом, прийшли наслідки, просто не всі іх ще помітили за цим вбогим йумором.
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25.03.2021 15:51 Відповісти
Верно, людей по сути превратили в скот. Но они особо не сопротивлялись, и даже были
(и есть) "за". Возврат назад будет более болезненным и тяжелым. Но кто знает, может некоторым все же удастся вернуться в человеческое состояние...
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25.03.2021 16:08 Відповісти
Мне повезло в жизни,отец покойный выбросил телик на мусорник еще в августе 1991 года,сказав при этом эпоха советского говна закончилась,начинаем строить новую жизнь с Левком Лукьяненко и Вячеславом Чорноволом...Мда...,30 лет прошло,а все в совке барахтаемся...
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25.03.2021 14:28 Відповісти
Протокол злочинів нинішньої влади для засідання РНБО-2025

відповідальність президента за порушення Конституції та дозвіл ОПУ підмінити Кабмін. Клерків із ОПУ - за втручання в роботу виконавчої гілки влади. Парламенту - за зволікання з прийняттям необхідних законів. Кабміну та особисто прем'єра - за невиконання своїх прямих обов'язків та відсутність стратегії. За реформу без голови. За слабкість і бездіяльність, за прогинання перед ОПУ. Кримінальний кодекс ст.135, ст.367.
https://zn.ua/ukr/internal/poplichniki-pandemiji-za-mit-do-tsunami.html
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25.03.2021 14:29 Відповісти
Есть люди, которые юмор принимают всерьёз - писемисты, а есть которые принимают юмор как юмор -оптимисты. Поэтому кому не нравится не смотрите.
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25.03.2021 14:38 Відповісти
Та звісно...
"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками - Цензор.НЕТ 9656
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25.03.2021 14:42 Відповісти
Так він що вже не "вагніровець"?
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25.03.2021 17:04 Відповісти
Такие вот "оптЕмисты" как ты, насмотрелись "юмора" в сериале и выбрали клоуна. А нам приходиться на это смотреть и с этим жить.
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25.03.2021 16:00 Відповісти
Юмор, который я смотрел никак не связан с выбором. Кстати я его не выбирал.
70% люди судят по себе. Так что вот загадка: может ты и выбирал его?
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25.03.2021 23:21 Відповісти
писемисты - это что за слово, с чем это у Вас ассоциация, что так завернуло? Юмор то можно воспринимать, главное, чтобы это был юмор, а не примитив и пошлость.
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25.03.2021 23:21 Відповісти
Какое убогое быдло.. и шутит и смеется
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25.03.2021 15:39 Відповісти
ві всьо врійотє ета всьо парашенка діскредітіруєт ванцину.
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25.03.2021 16:26 Відповісти
🤣👍🏼
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25.03.2021 18:13 Відповісти
На видео будущий президент и министры в зебильном государстве.
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25.03.2021 16:28 Відповісти
Да,о войне и о смертях,на фоне этой болезни не надо шутить,вы видели сколько умирает людей,КАЖДЫЙ день.многим совсем не до смеха,у людей горе
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25.03.2021 17:00 Відповісти
Хто їх ще дивиться?
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25.03.2021 17:02 Відповісти
Больше всего поражает количество дегенератов в зале, которые все это смотрят. У меня больше нескольких секунд не получилось.
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25.03.2021 18:47 Відповісти
Галиматья какая то, кто это вообще смотрит.
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25.03.2021 21:05 Відповісти
Ужос! Як так можна? Про Святого Ковіда?!
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25.03.2021 21:43 Відповісти
Бог не теля, бачить і звідтеля. Коли ці дібіли будуть лежати у переповнених коридорах Ковід-відділень, я думаю, жартів у них поменшає. В житті я знав одного досить крепкого добродія 56 років віком, який любив жартувати на тему ковіда. Знав, бо вже нема, помер саме від цієї хвороби. Жартуйте, панове, жартуйте та хай вас ковід обминає.
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26.03.2021 18:44 Відповісти
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