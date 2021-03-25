"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками. ВIДЕО

У програмі "Ліга сміху" виробництва "Квартал 95", яка виходить в ефір на каналі 1 + 1, регулярно висміюють вакцинацію та її "побічні ефекти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

Зокрема, в одному з номерів після щеплення вакциною від коронавірусу курка нібито перетворюється на совок.

"Я вакцину вколов, тільки є одна побочка. – Що, запахи, нюх не повертається? – Запахи, нюх все нормально. Ми курці піддослідній вкололи, вона ось в совок перетворилась. – Почекайте. Ми вам виділили два мільйона. Ми вас попросили зробити 40 мільйонів вакцин. Нам треба щепити Україну! – Ти що, Україну в совок перетворити хочеш?" - кажуть в одному з діалогів артисти.





В іншому скетчі відомий епатажний підприємець Гарік Корогодський порівнює дію вакцини з наркотичним засобом і говорить, що вже "тричі вколовся". "Не хочете вакцину недорого? Надійна. Я третій раз вколовся. 100 доларів грам. Беріть. Без "побочки". Не хочете?"

Ще одна мініатюра називається "Прямий репортаж з лікарні".

"Алло! Провакциновані? І що? Ну це нормально. Ніс збільшився на 10 сантиметрів?", - говорить персонаж-лікар.

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Ще один номер - про те, як у Буковелі порушують карантин: "Як люди в Буковелі під час локдауну. Забули, що в країні коронавірус, і куражимося!".

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.

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