"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками. ВIДЕО
У програмі "Ліга сміху" виробництва "Квартал 95", яка виходить в ефір на каналі 1 + 1, регулярно висміюють вакцинацію та її "побічні ефекти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".
Зокрема, в одному з номерів після щеплення вакциною від коронавірусу курка нібито перетворюється на совок.
"Я вакцину вколов, тільки є одна побочка. – Що, запахи, нюх не повертається? – Запахи, нюх все нормально. Ми курці піддослідній вкололи, вона ось в совок перетворилась. – Почекайте. Ми вам виділили два мільйона. Ми вас попросили зробити 40 мільйонів вакцин. Нам треба щепити Україну! – Ти що, Україну в совок перетворити хочеш?" - кажуть в одному з діалогів артисти.
В іншому скетчі відомий епатажний підприємець Гарік Корогодський порівнює дію вакцини з наркотичним засобом і говорить, що вже "тричі вколовся". "Не хочете вакцину недорого? Надійна. Я третій раз вколовся. 100 доларів грам. Беріть. Без "побочки". Не хочете?"
Ще одна мініатюра називається "Прямий репортаж з лікарні".
"Алло! Провакциновані? І що? Ну це нормально. Ніс збільшився на 10 сантиметрів?", - говорить персонаж-лікар.
Ще один номер - про те, як у Буковелі порушують карантин: "Як люди в Буковелі під час локдауну. Забули, що в країні коронавірус, і куражимося!".
Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вова братан,помоги стать Крысадентом РАБссии вялика магучей дяржавы ржавой,в долгу не останусь..Зеля каже,Макс найди Коломойского и эту дуру с 1+1,типа Наташку Мосейчук,они все сделают за 5 рублей в сутки,зуб даю...
Потихоньку "прививают" все худшие стороны Совка.
КВНом воняет, и отнюдь не телевизором КВН-49.
Вертай свій Зажопинськ взад хоч до Орди, тілько сюди свій писок не суй, новгород с₽аний! 😎
Вакцінацію обсміяти, звичайно.
Як раніше обсміяли війну, Майдан, Голодомор, армію, Томос - все спаскудили в тому довбаному телевізорі.
Цей експеримент з перетворення людей на худобу вже закінчився успіхом, прийшли наслідки, просто не всі іх ще помітили за цим вбогим йумором.
(и есть) "за". Возврат назад будет более болезненным и тяжелым. Но кто знает, может некоторым все же удастся вернуться в человеческое состояние...
відповідальність президента за порушення Конституції та дозвіл ОПУ підмінити Кабмін. Клерків із ОПУ - за втручання в роботу виконавчої гілки влади. Парламенту - за зволікання з прийняттям необхідних законів. Кабміну та особисто прем'єра - за невиконання своїх прямих обов'язків та відсутність стратегії. За реформу без голови. За слабкість і бездіяльність, за прогинання перед ОПУ. Кримінальний кодекс ст.135, ст.367.
https://zn.ua/ukr/internal/poplichniki-pandemiji-za-mit-do-tsunami.html
70% люди судят по себе. Так что вот загадка: может ты и выбирал его?