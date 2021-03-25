Співробітниця прокуратури, яка збила дитину на пішохідному переході в Борисполі, постане перед судом, - ДБР. ВIДЕО

У жовтні 2020 рік на пішохідному переході в місті Борисполі працівниця прокуратури міста Києва збила 11-річну дитину. ДБР завершило досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро.

У ході слідчих дій встановлено, що за кермом позашляховика, який скоїв ДПТ, перебувала начальниця управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва. В результаті події 11-річна школярка отримала травму голови та перелом ключиці. На момент дорожньо-транспортної пригоди посадовиця перебувала у відпустці по догляду за дитиною.

Справу направлено до суду.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років (ч. 1 ст. 286 КК України).