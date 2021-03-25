Співробітниця прокуратури, яка збила дитину на пішохідному переході в Борисполі, постане перед судом, - ДБР. ВIДЕО
У жовтні 2020 рік на пішохідному переході в місті Борисполі працівниця прокуратури міста Києва збила 11-річну дитину. ДБР завершило досудове розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро.
У ході слідчих дій встановлено, що за кермом позашляховика, який скоїв ДПТ, перебувала начальниця управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва. В результаті події 11-річна школярка отримала травму голови та перелом ключиці. На момент дорожньо-транспортної пригоди посадовиця перебувала у відпустці по догляду за дитиною.
Справу направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років (ч. 1 ст. 286 КК України).
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Хочу сказать что ребенку от того что он был прав, а овцу посадят. Ни холодно ни жарко...
зуб за зуб , и по другому никак
возможно ее родственники , помогут справедливость справедливость восстановить ( оружием )
зато, за разбитое окно в ОПе Бубочки шестью годами строгача угрожают.
А что.....Могла и не предстать? Были случаи?
Ах, да! У неё должность соответствует ее авто.
Там мозги заточены только на бабло.
-подсудимая -ваше последнее слово
- машина почти новая
- ну на нет и суда нет