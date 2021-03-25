УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5430 відвідувачів онлайн
Новини Відео ДТП
10 643 71

Співробітниця прокуратури, яка збила дитину на пішохідному переході в Борисполі, постане перед судом, - ДБР. ВIДЕО

У жовтні 2020 рік на пішохідному переході в місті Борисполі працівниця прокуратури міста Києва збила 11-річну дитину. ДБР завершило досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро.

У ході слідчих дій встановлено, що за кермом позашляховика, який скоїв ДПТ, перебувала начальниця управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва. В результаті події 11-річна школярка отримала травму голови та перелом ключиці. На момент дорожньо-транспортної пригоди посадовиця перебувала у відпустці по догляду за дитиною.

Справу направлено до суду.

Також дивіться: Volkswagen на великій швидкості влетів під вантажівку на Житомирщині: троє загиблих, серед них 16-річна дівчина, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років (ч. 1 ст. 286 КК України).

Автор: 

Бориспіль (1145) ДТП (4471) Київська область (4042) прокуратура (3685) ДБР (3504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
три месяца условно, не больше дадут.
зато, за разбитое окно в ОПе Бубочки шестью годами строгача угрожают.
показати весь коментар
25.03.2021 13:46
+14
Мразота... Так гнати перед переходом...
показати весь коментар
25.03.2021 13:51
+9
Ще до війни з кацапами на Прорізній помічниця судді вбила жінку, матір 3-х дітей - вбивцю відпустили в залі суду чи то за амністією чи то за відсутністю складу злочину - переплутала педалі. Тут буде те саме...
показати весь коментар
25.03.2021 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перед Печерским?
показати весь коментар
25.03.2021 13:39 Відповісти
Под такие новости всегда прибегает куча идиотов и начинает кричать про "тупорылых пешкодралов".
показати весь коментар
25.03.2021 13:42 Відповісти
Таких виродків тільки судом Лінча, поки поліцаї приїхали, пасок безпеки на шию і на дерево. Поліцаї приїхали, констатували: самогубство.
показати весь коментар
25.03.2021 17:05 Відповісти
По ПДД пешеход прав однозначно. Но если бы ему родители или в школе обьяснили что переходя многополосное движение надо смотреть перед выходом на каждую полосу, то скорее всего инцедента удалось бы избежать.
Хочу сказать что ребенку от того что он был прав, а овцу посадят. Ни холодно ни жарко...
показати весь коментар
25.03.2021 17:52 Відповісти
Где вас только берут таких.
показати весь коментар
25.03.2021 18:18 Відповісти
каких таких? а таких как ты где берут?
показати весь коментар
25.03.2021 19:39 Відповісти
надеюсь девочка поправится и через 5 лет разрядит в овцу полный магазин , а потом уедет за кордон на пмж
зуб за зуб , и по другому никак
показати весь коментар
25.03.2021 18:47 Відповісти
а если не поправится и не разрядит что тогда?
показати весь коментар
25.03.2021 19:40 Відповісти
если не поправится - то плохо
возможно ее родственники , помогут справедливость справедливость восстановить ( оружием )
показати весь коментар
25.03.2021 20:45 Відповісти
Можете расслабиться, родственники возьмут бабло и про все забудут, вытирая сопли и приговаривая, - така тяжка українська доля...
показати весь коментар
26.03.2021 09:43 Відповісти
тогда **** за рулем будет детей учить в Англии и давать срок тем кто захочет отомстить за такое
показати весь коментар
25.03.2021 21:32 Відповісти
с судимостью на пмж трудно
показати весь коментар
25.03.2021 21:30 Відповісти
кто ее посадит ? цена вопроса 300к
показати весь коментар
25.03.2021 21:33 Відповісти
причем гривен!
показати весь коментар
26.03.2021 09:43 Відповісти
кстати , 300 это за труп , а тут мабуть дешевле будет
показати весь коментар
26.03.2021 10:14 Відповісти
три месяца условно, не больше дадут.
зато, за разбитое окно в ОПе Бубочки шестью годами строгача угрожают.
показати весь коментар
25.03.2021 13:46 Відповісти
Ще до війни з кацапами на Прорізній помічниця судді вбила жінку, матір 3-х дітей - вбивцю відпустили в залі суду чи то за амністією чи то за відсутністю складу злочину - переплутала педалі. Тут буде те саме...
показати весь коментар
25.03.2021 13:50 Відповісти
Украина - по факту неофеодальная страна а не демократическая к сожалению. По крайней мере складывается такое впечатление от поведения наших "элит".
показати весь коментар
25.03.2021 15:05 Відповісти
гондурас ! за гондурас в окопе умирать - высшая награда ! умирать за страну где перед законом все равны
показати весь коментар
25.03.2021 21:29 Відповісти
На штырь ее только металлический, а не на тот на котором она попрыгала и получила вакансию начальника
показати весь коментар
25.03.2021 13:47 Відповісти
Сколько тупого пафоса!!!
А что.....Могла и не предстать? Были случаи?
показати весь коментар
25.03.2021 13:47 Відповісти
они почти всегда предстают только на приговоре а потом летят на мальдивы
показати весь коментар
25.03.2021 21:28 Відповісти
Мразота... Так гнати перед переходом...
показати весь коментар
25.03.2021 13:51 Відповісти
За феодальною традицією країни можу припустити, що батьки скаліченої дитини знаходяться вище у харчовому ланцюгу ніж тупа вівця з прокуратури.
показати весь коментар
25.03.2021 13:53 Відповісти
Наврядчи, тих що вище - дітей забирають зі школи персональні водії
показати весь коментар
25.03.2021 14:12 Відповісти
можливо це родичі тих, хто вище.
показати весь коментар
25.03.2021 14:17 Відповісти
10\90 %
показати весь коментар
25.03.2021 21:27 Відповісти
Удивительно, и очень хорошо, что ребенок выжил после такого удара.
показати весь коментар
25.03.2021 14:02 Відповісти
На цьому переході світлофор поставили, щоб кияни, які їдуть в РІДНІ села МУЧИЛИСЯ!!!
показати весь коментар
25.03.2021 14:08 Відповісти
И не забыть спросить откуда деньги на такую машину?
показати весь коментар
25.03.2021 14:23 Відповісти
Сильно противодействовала коррупции)
показати весь коментар
25.03.2021 14:40 Відповісти
Аж у декреті опинилась.
показати весь коментар
25.03.2021 15:14 Відповісти
Льотчиця! Куди вона так низько летіла?
показати весь коментар
25.03.2021 14:25 Відповісти
У нас всеравно филиалы московского басманного суда.
показати весь коментар
25.03.2021 14:38 Відповісти
Мразь конечно, а не правоохранитель. Так гнать на почти 3х тонной грузовике.
показати весь коментар
25.03.2021 14:41 Відповісти
Вторая зайцева.
показати весь коментар
25.03.2021 14:48 Відповісти
Откуда у этой прокурорши такая тачка?

Ах, да! У неё должность соответствует ее авто.
показати весь коментар
25.03.2021 14:44 Відповісти
На...са...са...
показати весь коментар
25.03.2021 14:51 Відповісти
В голове не укладывается - машина во втором ряду на 3х полосной дороге не просто так стоит же. Нет, надо обогнать на большой скорости. Неужели мозгов не хватило?
показати весь коментар
25.03.2021 14:51 Відповісти
Еще и в районе школы.
показати весь коментар
25.03.2021 14:53 Відповісти
И это начальник управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры!
показати весь коментар
25.03.2021 14:57 Відповісти
гондурас!
показати весь коментар
25.03.2021 21:26 Відповісти
Неужели мозгов не хватило? (с)
Там мозги заточены только на бабло.
показати весь коментар
25.03.2021 17:27 Відповісти
А они у неё хоть есть???
показати весь коментар
25.03.2021 18:27 Відповісти
то что на видео, одна из самих сложных ситуаций что может бить на дороге. Даже если бы она и ехала с нормальной скоростью, то не факт что не сбила бы. Только с многолетним опытом начинаешь понимать что если тормозит соседнее авто то надо и тебе тормозить даже если впереди нету перехода.
показати весь коментар
25.03.2021 20:24 Відповісти
поотрывать ноги этой сволочи что бы больше не ездила
показати весь коментар
25.03.2021 15:17 Відповісти
Я шо то не понял, там что, на шестиполосной проезжей части нерегулируемый пешеходный переход?
показати весь коментар
25.03.2021 15:21 Відповісти
Там светофор висит, присмотрись.
показати весь коментар
25.03.2021 15:26 Відповісти
Пешеход имеет преимущество, даже переходя на красный, всегда.
показати весь коментар
25.03.2021 15:26 Відповісти
Пешеходу запрещено переходить на красный не пиши херню.
показати весь коментар
25.03.2021 20:25 Відповісти
встречка стояла тоже, как и автобус на второй полосе, при спокойно идущем ребенке, что говорит о том что автомобилям светил красный.
показати весь коментар
25.03.2021 15:32 Відповісти
Отмажется к сожалению, а должна сидеть
показати весь коментар
25.03.2021 15:33 Відповісти
... и тут же пойдет на повышение.....
показати весь коментар
25.03.2021 15:49 Відповісти
**** тупа, куди ти летіла?! Перед пішохідним переходом!
показати весь коментар
25.03.2021 16:18 Відповісти
Ну яка ж курва суддя і що б не на Уазику іздила ??! ******* же вони понти колотити ..як би б ще людей не вбивали на дорогах. Я вже казав що людей котрі більше року пропрацювали в судовій сістемі можно спокійно пакувати на нари років десь на 5 - 7 з конфіскацієй майна без всякого слідства та доказів .
показати весь коментар
25.03.2021 16:30 Відповісти
не в этой стране
показати весь коментар
25.03.2021 21:24 Відповісти
на жаль..
показати весь коментар
25.03.2021 23:05 Відповісти
А за одно треба з'ясувати звідки бабло на дорогу машину.
показати весь коментар
25.03.2021 16:32 Відповісти
Скорость вообще не думала снижать перед переходом, овца.
показати весь коментар
25.03.2021 17:38 Відповісти
Да ты что, она же работник прокуратуры, ей это делать западло...
показати весь коментар
25.03.2021 18:23 Відповісти
А почему только ограничение свободы, а не реальный срок? Или потому, что это сотрудница прокуратуры, а был бы простой водила, тогда бы и реальный срок схлопотал бы, не правда ли, а?
показати весь коментар
25.03.2021 18:21 Відповісти
Потому что ребенок жив.
показати весь коментар
25.03.2021 19:41 Відповісти
та не ...просто погоны делают свое дело -ворон ворону
показати весь коментар
25.03.2021 21:24 Відповісти
Тварь, даже не тормозила. Чтоб её суку так сбили и её детей!!!
показати весь коментар
25.03.2021 18:32 Відповісти
дело направлено в суд
-подсудимая -ваше последнее слово
- машина почти новая
- ну на нет и суда нет
показати весь коментар
25.03.2021 21:23 Відповісти
а ч 2. 286 НЕ ?
показати весь коментар
25.03.2021 21:42 Відповісти
Машина хорошая. Как раз для зарплаты работницы прокуратуры. Когда это млть уже закончится???...
показати весь коментар
25.03.2021 23:19 Відповісти
как то зашел в суд -в одном городке возле славной столицы нашей Родины- вышла помощница судьи - три цепочки висит золотые -на каждой руке по три кольца ! по три! аж смешно стало .....а это реальность у помощника судьи такая ...суки ....
показати весь коментар
26.03.2021 09:21 Відповісти
 
 