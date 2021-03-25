У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано. ВIДЕО камер спостереження
У Луцьку сталася ДТП, унаслідок якої травм зазнали 8 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 12 канал, на вулиці Ківерцівській зіткнулися вантажівка і маршрутка. Момент події зафіксували вуличні камери спостереження. Семеро людей з-поміж травмованих було госпіталізовано. Одна людина після надання допомоги до лікарні їхати відмовилася.
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+28 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар25.03.2021 15:41
+23 MausMike
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+17 Сергей Чернышев #261207
показати весь коментар25.03.2021 15:40
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