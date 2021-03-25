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У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано. ВIДЕО камер спостереження

У Луцьку сталася ДТП, унаслідок якої травм зазнали 8 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 12 канал, на вулиці Ківерцівській зіткнулися вантажівка і маршрутка. Момент події зафіксували вуличні камери спостереження. Семеро людей з-поміж травмованих було госпіталізовано. Одна людина після надання допомоги до лікарні їхати відмовилася.

Також дивіться: Столичний маршрутник їздив під наркотиками, йому загрожує 17 тис. грн штрафу, - патрульна поліція. ФОТО

Автор: 

ДТП (4472) Луцьк (415) маршрутки (347)


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Топ коментарі
+28
Обычное состояние водителя маршрутки - семикрылый-семи...уй. Сдачу даёт, по телефону говорит и музыку включает, но только на дорогу не смотрит.
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25.03.2021 15:41
+23
Маршрутчик - баран.
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25.03.2021 15:41
+17
автобус на второстепенной
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25.03.2021 15:40
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автобус на второстепенной
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25.03.2021 15:40 Відповісти
Маршрутки потрібно заборонити назавжди! Тільки великі автобуси і водії професіонали!
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25.03.2021 15:59 Відповісти
ага, як в польщі. Чим більший автобус - тим більше потерпілих
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25.03.2021 16:06 Відповісти
Маршрутчик - баран.
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25.03.2021 15:41 Відповісти
водила грузовика красавчик. благодаря ему люди остались живы
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25.03.2021 18:28 Відповісти
Обычное состояние водителя маршрутки - семикрылый-семи...уй. Сдачу даёт, по телефону говорит и музыку включает, но только на дорогу не смотрит.
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25.03.2021 15:41 Відповісти
З чого ти це взяв про круговий рух? Там стоїть знак 4.9 "Об'їзд перешкоди з правого чи лівого боку"
У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 7048

У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 7048 .
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25.03.2021 16:01 Відповісти
водила маршрутки - камикадзе?
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25.03.2021 15:42 Відповісти
Помеха слева,маршрутчик Лох
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25.03.2021 15:46 Відповісти
В Україні пора запровадити медаль "Довбойоб року".
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25.03.2021 15:47 Відповісти
можеш замовити наліпки і ходити розклеювати на маршрутки.
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25.03.2021 16:15 Відповісти
Гиблое дело. Комиссия по отбору поедет крышей, пытаясь выбрать "победителя" из сотен тысяч, а то и миллионов случаев.
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25.03.2021 17:00 Відповісти
Народ сам повинен вибирати, можна методом голосування по телефону, в прямій трансляції. Рейтинг програми буде дуже високим. Переможців зобов'язати носити медаль щоденно і повсюдно.
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25.03.2021 17:05 Відповісти
Це дуже складно... є простіше рішення - вона автоматично присуджується 73% виборців... а серед них, якщо потім придивитись, буде і водій цього автобусу і багато інших людей з IQ < 73.
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25.03.2021 20:02 Відповісти
зачем велосипед? уже давно есть. Международная. Дарвина называеться
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26.03.2021 01:53 Відповісти
Добре, що не на швидкості, інакше і загиблі були би.
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25.03.2021 15:55 Відповісти
Скотовозка
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25.03.2021 16:27 Відповісти
«Маршрутка» Скрябін
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26.03.2021 01:18 Відповісти
Скорее всего маршутчик правильно ехал.
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25.03.2021 19:46 Відповісти
На знак у "маршрутчика" посмотрите ! Уступи дорогу!!
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25.03.2021 20:09 Відповісти
На знак у "маршрутчика" посмотрите ! Уступи дорогу!!
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25.03.2021 20:10 Відповісти
всё верно . на той дороге их даже два ..
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25.03.2021 21:21 Відповісти
У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 6617
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25.03.2021 22:17 Відповісти
Вы сильно обрезали картинку... Там видно и второй такой знак, на столбе возле белого бусика..
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25.03.2021 23:05 Відповісти
я насчитал 4 белых бусика .. возмжно еще пару в кустах прячеться ..
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26.03.2021 01:49 Відповісти
У Луцьку зіткнулися вантажівка і маршрутка. Вісім осіб травмовано - Цензор.НЕТ 4798
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26.03.2021 07:26 Відповісти
"Превышение скорости"? "Пьянка за рулем"? Увеличение штрафов? Ню, ню ...
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26.03.2021 10:39 Відповісти
 
 