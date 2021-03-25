Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ. ВIДЕО

Як чорна діра в українській науці затягнула Іллю Киву? Кого тепер треба рятувати? А ще - секретні кадри репетиції захисту дисертації, тільки в проєкті "Без цензури"!

Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально просмажує Іллю Ківу з перцем і на сильному вогні.

Якщо ви раптом пропустили, то днями науковців і простих смертних шокувало ось що. Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива може стати кандидатом наук із державного управління. Зараз він готується до захисту дисертації (!). Тема його дисертації - "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Якщо вас шокували усі ці слова в одному реченні, та ще й у поєднанні із прізвищем Киви, то ви не самотні.

Отож, аналізуємо: коли Кива встигав писати дисертацію? Розбираємо повну робочу й не дуже діяльність Киви під куполом Верховної Ради і не тільки. А ще покажемо вам надсекретні кадри репетиції захисту кандидатської роботи Іллі Киви! Не пропустіть!

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.