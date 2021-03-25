Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ. ВIДЕО
Як чорна діра в українській науці затягнула Іллю Киву? Кого тепер треба рятувати? А ще - секретні кадри репетиції захисту дисертації, тільки в проєкті "Без цензури"!
Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально просмажує Іллю Ківу з перцем і на сильному вогні.
Якщо ви раптом пропустили, то днями науковців і простих смертних шокувало ось що. Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива може стати кандидатом наук із державного управління. Зараз він готується до захисту дисертації (!). Тема його дисертації - "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
Якщо вас шокували усі ці слова в одному реченні, та ще й у поєднанні із прізвищем Киви, то ви не самотні.
Отож, аналізуємо: коли Кива встигав писати дисертацію? Розбираємо повну робочу й не дуже діяльність Киви під куполом Верховної Ради і не тільки. А ще покажемо вам надсекретні кадри репетиції захисту кандидатської роботи Іллі Киви! Не пропустіть!
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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Ніхто не назвав наукових батьків Януковича, Литвина і усіх інших власників рабів-науковців.
Миша. Танк лучче, по пулімьоту pаз ******* і *********. (З цими словами Миша наливає вино Опанасу, Гpиші, Толі і собі).
Толя. Папа, я, як виpосту, виучуся на ахвіцеpа чи на камандіpа. А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
Гриша. Та адін ***! (с)