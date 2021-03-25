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Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ. ВIДЕО

Як чорна діра в українській науці затягнула Іллю Киву? Кого тепер треба рятувати? А ще - секретні кадри репетиції захисту дисертації, тільки в проєкті "Без цензури"!

Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально просмажує Іллю Ківу з перцем і на сильному вогні.

Якщо ви раптом пропустили, то днями науковців і простих смертних шокувало ось що. Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива може стати кандидатом наук із державного управління. Зараз він готується до захисту дисертації (!). Тема його дисертації - "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Якщо вас шокували усі ці слова в одному реченні, та ще й у поєднанні із прізвищем Киви, то ви не самотні.

Отож, аналізуємо: коли Кива встигав писати дисертацію? Розбираємо повну робочу й не дуже діяльність Киви під куполом Верховної Ради і не тільки. А ще покажемо вам надсекретні кадри репетиції захисту кандидатської роботи Іллі Киви! Не пропустіть!

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

кандидат (228) наука (364) Кива Ілля (377) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+22
Если зек был проффесором, "пианист" стал презЕдентом, то почему Кива не может быть доктором наук? Дрочильноэкономических или матернополитических? Если уж мы переживаем эпоху циркового палеолита, то нужно вкусить её сполна.
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25.03.2021 16:06
+16
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2553
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25.03.2021 16:18
+15
За мудака Табачника вся риготня наполучала лівих наукових ступенів, ПроФФесор був лише апофеозом цього цирку. Тепер випердиш Табачника дегенерат-плагіатор Шкарлет розводить те ж болото, у якому психо-імбецильний маргінал Ківа стає кандидатом наук. Повна дискредетація академічної сфери України!
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25.03.2021 16:24
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если уже и полные дибилы "пишут" кандидатские дессертации... значит урвень "науки" у нас соответсвующий....
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25.03.2021 16:04 Відповісти
Как и все остальное под руководством величайшего четырежды уклониста говнокакмандющего
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25.03.2021 16:39 Відповісти
а кива нарисовался не при зебиле, а при порохе)
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25.03.2021 18:41 Відповісти
а толку из этих репортажей???
ноль
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25.03.2021 16:05 Відповісти
Если зек был проффесором, "пианист" стал презЕдентом, то почему Кива не может быть доктором наук? Дрочильноэкономических или матернополитических? Если уж мы переживаем эпоху циркового палеолита, то нужно вкусить её сполна.
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25.03.2021 16:06 Відповісти
Еще и министр образования, юстиции, прокурорша и .........
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25.03.2021 16:37 Відповісти
Ой какие все "вумные" тут собрались,какой только палеолит или заумные слова не писали..А "ларчик просто открывался".За ученую степень каждому депутату государство платит денежную надбавку,дотацию,да назовите как угодно.Вот и Шуфрич кандидат с=х наук.Простая хохляцкая,жлобская,а тут еще и мусорская жажность.Не на одной только силосной яме "капусту" рубить...
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26.03.2021 07:32 Відповісти
Если так пойдет и дальше... скоро и обезьяны из киевского зоопарка будут у нас с научными степенями... прибавку бананов будут требовать законно.
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25.03.2021 16:10 Відповісти
Это точно ,после этого ,за границей ,будут кататься по полу ,если расскажешь шо ты кандидат наук , 😠 полная дискредитация Украинской науки . И это у него был научный руководитель , и т.д. научные опоненты ,публикации в научных журналах , вы чо там совсем припухли 😠😠😠
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25.03.2021 16:11 Відповісти
кандидатская на тему - "роль жомовых ям в финансовой стабильности отдельно взятого индивидума."
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25.03.2021 16:14 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2553
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25.03.2021 16:18 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1000
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25.03.2021 16:21 Відповісти
За мудака Табачника вся риготня наполучала лівих наукових ступенів, ПроФФесор був лише апофеозом цього цирку. Тепер випердиш Табачника дегенерат-плагіатор Шкарлет розводить те ж болото, у якому психо-імбецильний маргінал Ківа стає кандидатом наук. Повна дискредетація академічної сфери України!
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25.03.2021 16:24 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8293
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25.03.2021 16:28 Відповісти
Добра новина, бо по чуханню в Раді потрібний науковий підхід!
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25.03.2021 16:30 Відповісти
Поправил не свои яйца , и кандидата наук .
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25.03.2021 16:53 Відповісти
сексуально озабоченное животное, этот кива, даже в раде на сесиях- дрочит член, наркоша, на пене, взбитой из говна всплыл в депутаты и не знает что там делать, сидит и дрочит
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25.03.2021 17:15 Відповісти
- Коли почалась друга світова війна ?

- ШТО ??

Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5666 .
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25.03.2021 17:22 Відповісти
лицо "вундеркинда" из опз и жопы.
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26.03.2021 00:25 Відповісти
З НенькиУкраїнитакі новини йдуть такі , що на ногах не встояти…!!
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25.03.2021 17:36 Відповісти
Деградація суспільства це коли прохфєсора з академії Януковоща всі у владі України
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25.03.2021 18:00 Відповісти
кандидат околовсяческих наук. нещасна наша наука, цікаво хто йому дисертацію писав?
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25.03.2021 18:23 Відповісти
Питарас!!!!!!!! На зоне это чмо будет опущен в течении получаса без малейшего сопротивления и станет любимой женой всех сокамерников, потому что такая мразь храбрец лишь при полной безнаказанности!!!!!!!!!
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25.03.2021 18:24 Відповісти
в стране, где кивоподобное существо может быть депутатом, что этому кивоподобному двуногому человекообразному мешает быть кандидатом наук? или проффесором, как витек легитимный? ничего не мешает.
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25.03.2021 18:43 Відповісти
Якщо це претендує на розслідування, то де призвіща наукового керівника, офіційних опонентів, на якій кафедрі створювали цей "науковий продукт", яка вчена рада готується освятити нового "генія" науки. Все як завжди виглядає пострілом в пустоту.
Ніхто не назвав наукових батьків Януковича, Литвина і усіх інших власників рабів-науковців.
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25.03.2021 19:30 Відповісти
Чого ви вирішили, що Ківі тупий? Він зміг засрати мізки досить великій кількості людей та стати аж депутатом, що досить таки складно для простого пересічного. Можливо він лише прикидається тупим, щоб бути своїм серед власної цільової аудиторії виборців?
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25.03.2021 19:46 Відповісти
ярик, - эта х-ня-мразь была главой-соушелистом (кто помнит) и противником опзжопников..- а потом- резко схаменулась (за скоко лямов-???) - щас в ******* жопников- думай..ТЕ!!!
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25.03.2021 21:26 Відповісти
Так в тому і справа. Це лише доводить, що на ідеологію йому пофіг. Мають значення лише влада та гроші.
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25.03.2021 21:35 Відповісти
Це історія про принципи і репутацію. Колись давно Міністр Аваков, за протекцією Харківського лоббі (мабуть Рабінович) дав Киві посаду в МВС - очолити боротьбу з наркоторгівлею. Це була дріб'язкова, незначна послуга, вона нічого не коштувала, але суттєво посилила позиції Міністра в певних політичних колах. Завдяки безпринципності Авакова Кива став медійною і політичною фігурою. До речі наукова опонентка на захисті Кивою кандидатської теж із Харкова.
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25.03.2021 22:04 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7886
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25.03.2021 22:16 Відповісти
Чому ж тут дивуватися? Вища влада в Україні вже давно перетворилася на параНоїв ковчег, а науки з радянських часів не було зовсім. Якщо з"являвся здібний учений, то він швидко переміщався в Московщину.
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25.03.2021 22:23 Відповісти
Кива - профеСССР
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25.03.2021 22:30 Відповісти
Кива має таке ж відношення до науки як морська свинка до моря і свиней.
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25.03.2021 23:12 Відповісти
Ну до моря може і немає, а до науки...як і блазень до президентства!
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26.03.2021 00:50 Відповісти
были титушки, теперь похоже будут кивушки
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25.03.2021 23:56 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7277
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26.03.2021 01:48 Відповісти
Задрот из жомовой ямы...
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26.03.2021 08:56 Відповісти
Дожили! Блдь, Кива - кандидат наук! Во как!
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26.03.2021 09:02 Відповісти
Бо може собствєних шкарлетов і гострих розумом ківєтов нам галузь освітянська дать!
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26.03.2021 09:46 Відповісти
бидлоеліта...у цієї країни немає майбутнього
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26.03.2021 11:10 Відповісти
Толя. Папа, а шо лучче - пулімьот чи танк?
Миша. Танк лучче, по пулімьоту pаз ******* і *********. (З цими словами Миша наливає вино Опанасу, Гpиші, Толі і собі).
Толя. Папа, я, як виpосту, виучуся на ахвіцеpа чи на камандіpа. А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
Гриша. Та адін ***! (с)
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26.03.2021 11:24 Відповісти
 
 