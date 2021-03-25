"Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має термінів давності", - в День СБУ співробітники української спецслужби потролили кримських зрадників через радіостанції окупантів. ВIДЕО

Співробітники СБУ знайшли спосіб потролити своїх колишніх колег із Криму, які зрадили Україну і перейшли на службу до окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники СБУ зробили заявки-привітання на російські радіостанції, які ведуть мовлення в окупованому Криму.

У заявці вони вітають "колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі", - там базувалося регіональне відділення спецслужби до окупації, а самі в привітанні називаються "колективом театру на Володимирській", - на цій вулиці в Києві розташовано центральний офіс СБУ.

"Віктор нам пише. Вітаю колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі з нагоди професійного свята. Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має строків давності. Говорить він від колективу театру на Володимирській", - читає радіоведучий.

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