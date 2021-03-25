"Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має термінів давності", - в День СБУ співробітники української спецслужби потролили кримських зрадників через радіостанції окупантів. ВIДЕО
Співробітники СБУ знайшли спосіб потролити своїх колишніх колег із Криму, які зрадили Україну і перейшли на службу до окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники СБУ зробили заявки-привітання на російські радіостанції, які ведуть мовлення в окупованому Криму.
У заявці вони вітають "колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі", - там базувалося регіональне відділення спецслужби до окупації, а самі в привітанні називаються "колективом театру на Володимирській", - на цій вулиці в Києві розташовано центральний офіс СБУ.
"Віктор нам пише. Вітаю колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі з нагоди професійного свята. Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має строків давності. Говорить він від колективу театру на Володимирській", - читає радіоведучий.
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"Поздравления" должны выражаться в массовых задержаниях предателей и кацапских агентов, которых у нас вагон и тележка, а в высшем руководстве так каждый третий.
Наши суды могут судить только Стерненко, Андрія Антоненка и других патриотов. Наши силы спец операций могли бы компенсировать этот позор точечными ликвидациями предателей на территории врага
"Точечные ликвидации на территории врага" самому не смешно от этой фразы? У наших конченных спецсслужб в рашке небось родни больше, чем здесь. Не говоря уже о том, что руководство через одного вообще у кремля на зарплате сидит.
Я хочу чтобы об их подвиге знала наша страна и не пряталась стыдливо за Минские угоды, когда наша страна будет гордиться своими спецслужбами, то и враги будут бояться зайти в лифт
цей текст також можна "розшифрувати" як: "ми вас пам'ятаємо (старих друзів) і знаємо що у вас сьогодні професійне свято, з чим вас всім коллективом і вітаємо"! скажете ні?
80% контор в Украине на Франка
при краснопузых было на Короленко))
я думаю квци даже и непоняли
а вот лягавые - напряглись
"Ивана ФрАнка"
Деграданты конченные.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3830550903677080?__cft__[0]=AZXB3oDF_qSqq3ZLVvVtp0KBXQyldVPR6Oq9Bfj8f7A5DE6JrUVaT7JDBjv4ZriVHu09kf-TMUqReNMvDjxKvpGGTNN4R-Nsf61Y8I7otc_aamWShW2Sb6-L4wbJEyUcO0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Євгена Строканя (Хірурга) підозрюють у тому, що він написав якесь патріотичне гасло на стіні президентського офісу, тому він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Ведмедчука підозрюють у фінансуванні тероризму та в тому, що він допомагав окупації Криму. Свобода його персування не обмежена.
В Україні зрада Батьківщини - найлегше правопорушення. За таке не карають. Іноді винагороджують.
До чего же надоедливые пранкеры, ну, просто, удивительно
но реально если на Рашку звонят то там в разы чаще "мужики" начинают про скрепные вещи говорить и грозить этим. так шо у нас, кроме Крыма, население адекватней гораздо.
а сколько лет после 14 года их "коллеги" получали зарплаату?
Курва!!!
Да за ті гроші, що сплачує український народ на утримання цих дармоїдів той "троллінг" мав бути більш дієвим.
Якійсь він дитяче-засцянський.
А отримувати ********* асигнування жопа не злипається? Солодко жерти та м'якенько срати Присяга наказує?
Тільки ж як гидко та мавпа вимовляє ! Бе.
Это при Дзержинском было: "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками"©.
А в СБУ декоммунизация: "Бакланом Баканова может быть лишь урод с горячей башкой, ненасытным жлобством и загребущими руками"®