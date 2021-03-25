УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13129 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
22 252 58

"Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має термінів давності", - в День СБУ співробітники української спецслужби потролили кримських зрадників через радіостанції окупантів. ВIДЕО

Співробітники СБУ знайшли спосіб потролити своїх колишніх колег із Криму, які зрадили Україну і перейшли на службу до окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співробітники СБУ зробили заявки-привітання на російські радіостанції, які ведуть мовлення в окупованому Криму.

У заявці вони вітають "колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі", - там базувалося регіональне відділення спецслужби до окупації, а самі в привітанні називаються "колективом театру на Володимирській", - на цій вулиці в Києві розташовано центральний офіс СБУ.

"Віктор нам пише. Вітаю колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі з нагоди професійного свята. Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має строків давності. Говорить він від колективу театру на Володимирській", - читає радіоведучий.

Дивіться також: "Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14175) СБУ (12851) троль (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
моссад краще тролить
показати весь коментар
25.03.2021 17:43
+31
Єрмака і Медведчука коли потролите ув'язненням?
показати весь коментар
25.03.2021 17:45
+24
С крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением?...
показати весь коментар
25.03.2021 17:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
моссад краще тролить
показати весь коментар
25.03.2021 17:43 Відповісти
С крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением?...
показати весь коментар
25.03.2021 17:56 Відповісти
Того дорогу Ізраїлю рідко хто переходить...
показати весь коментар
25.03.2021 18:03 Відповісти
Не понятно только одно - 5 лет после Майдана Украина молится на Израиль и Моссад, вместо мольбы на свои святыни и предметы гордости... наконец Бог послал Украине в 2019 году Президента-еврея... Чем опять не довольны? Хотите африканца, в знак поклонения Обаме, выдвигайте на следующие выборы какого-нибудь студента из Нигерии или из его родной Кении...
показати весь коментар
25.03.2021 20:48 Відповісти
уточнюю - єврея-ватніка
показати весь коментар
25.03.2021 21:28 Відповісти
У нас у Верховній Раді вже є Беленюк - буде Зе номер 2.
показати весь коментар
26.03.2021 09:12 Відповісти
ніж наше сбу
показати весь коментар
25.03.2021 17:44 Відповісти
Крымчане поймут))))
показати весь коментар
25.03.2021 17:45 Відповісти
Єрмака і Медведчука коли потролите ув'язненням?
показати весь коментар
25.03.2021 17:45 Відповісти
А бубочку?
показати весь коментар
25.03.2021 18:03 Відповісти
Він юріст, так мама казали...
показати весь коментар
25.03.2021 19:02 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2021 19:52 Відповісти
поздоровляти їх треба білими тапками)
показати весь коментар
25.03.2021 17:47 Відповісти
подаруйте їм на свято краще по гранаті , без чеки !
показати весь коментар
25.03.2021 17:50 Відповісти
Это шифрованные переговоры....
показати весь коментар
25.03.2021 17:52 Відповісти
"Поздравить" по радио конечно прикольно, но настоящее "поздравление" должно быть с бабахом или пиф-пафом.....
показати весь коментар
25.03.2021 18:05 Відповісти
Нет, не должно быть. Тебе хочется что ли, чтобы СБ страны обвинили в террористических актах? Кремль о таком подарке даже мечтать не может.
"Поздравления" должны выражаться в массовых задержаниях предателей и кацапских агентов, которых у нас вагон и тележка, а в высшем руководстве так каждый третий.
показати весь коментар
25.03.2021 19:19 Відповісти
Де країна стільки в*язниць набере, якщо мініст юстиції закриває їх ??
показати весь коментар
26.03.2021 09:13 Відповісти
Резонно.
показати весь коментар
26.03.2021 10:41 Відповісти
Кремль обвинил нас в распинании младенцев и этнических чистках, вы боитесь обвинений Москвы в ликвидации предателей ? Путин травит диссидентов, перебежчиков по всему миру и получает смешные персональные санкции против отравителей
Наши суды могут судить только Стерненко, Андрія Антоненка и других патриотов. Наши силы спец операций могли бы компенсировать этот позор точечными ликвидациями предателей на территории врага
показати весь коментар
26.03.2021 12:48 Відповісти
Стрелочка не поворачивается. Рашке за любые зверства почти ничего не будет т.к. ядерная дубина, ресурсы и отмороженная ОПГ у власти, а вот нас т.к. мы - бесполезные вороватые терпилы, при случае с говном сожрут за любые попытки террора и диверсий.
"Точечные ликвидации на территории врага" самому не смешно от этой фразы? У наших конченных спецсслужб в рашке небось родни больше, чем здесь. Не говоря уже о том, что руководство через одного вообще у кремля на зарплате сидит.
показати весь коментар
26.03.2021 14:53 Відповісти
Я спокоен за наших, спецов, количество Новоросских туристов стремительно тает
Я хочу чтобы об их подвиге знала наша страна и не пряталась стыдливо за Минские угоды, когда наша страна будет гордиться своими спецслужбами, то и враги будут бояться зайти в лифт
показати весь коментар
26.03.2021 16:38 Відповісти
"Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має термінів давності", - в День СБУ співробітники української спецслужби потролили кримських зрадників через радіостанції окупантів - Цензор.НЕТ 2536
показати весь коментар
26.03.2021 16:46 Відповісти
Все пропало... кругом зрада, де мої квитки в Канаду ?
показати весь коментар
27.03.2021 12:18 Відповісти
А чо, нормально потролили, мне понравилось, что в СБУ помнят всех предателей в Крыму.
показати весь коментар
25.03.2021 18:06 Відповісти
чесно кажучи, не контексті "поздоровлення" не особливо чути іронію чи погрози!
цей текст також можна "розшифрувати" як: "ми вас пам'ятаємо (старих друзів) і знаємо що у вас сьогодні професійне свято, з чим вас всім коллективом і вітаємо"! скажете ні?
показати весь коментар
25.03.2021 20:21 Відповісти
Похоже на "рус сдавайса", если вообще это можно назвать троллингом.
показати весь коментар
25.03.2021 20:50 Відповісти
аналог зеленых видосиков!
показати весь коментар
25.03.2021 18:07 Відповісти
Gut!
показати весь коментар
25.03.2021 18:12 Відповісти
Прикольно конечно. Но на этот "детский сад" стоило потратить час работы (за счет бюджета) двух сотрудников СБУ ? Думаю работы там хватает более важной....ИМХО "Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности", - в День СБУ сотрудники украинской спецслужбы троллят крымских предателей через радиостанции оккупантов - Цензор.НЕТ 6375
показати весь коментар
25.03.2021 18:13 Відповісти
ссср умели улици называть))
80% контор в Украине на Франка
при краснопузых было на Короленко))
я думаю квци даже и непоняли
а вот лягавые - напряглись
показати весь коментар
25.03.2021 18:14 Відповісти
краще завалить десяток падлюк..троллять вони
показати весь коментар
25.03.2021 18:17 Відповісти
Тупые кацапы.
"Ивана ФрАнка"
Деграданты конченные.
показати весь коментар
25.03.2021 18:25 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXB3oDF_qSqq3ZLVvVtp0KBXQyldVPR6Oq9Bfj8f7A5DE6JrUVaT7JDBjv4ZriVHu09kf-TMUqReNMvDjxKvpGGTNN4R-Nsf61Y8I7otc_aamWShW2Sb6-L4wbJEyUcO0Y&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3830550903677080?__cft__[0]=AZXB3oDF_qSqq3ZLVvVtp0KBXQyldVPR6Oq9Bfj8f7A5DE6JrUVaT7JDBjv4ZriVHu09kf-TMUqReNMvDjxKvpGGTNN4R-Nsf61Y8I7otc_aamWShW2Sb6-L4wbJEyUcO0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Євгена Строканя (Хірурга) підозрюють у тому, що він написав якесь патріотичне гасло на стіні президентського офісу, тому він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Ведмедчука підозрюють у фінансуванні тероризму та в тому, що він допомагав окупації Криму. Свобода його персування не обмежена.

В Україні зрада Батьківщини - найлегше правопорушення. За таке не карають. Іноді винагороджують.
показати весь коментар
25.03.2021 18:31 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2021 19:05 Відповісти
+100
показати весь коментар
26.03.2021 09:15 Відповісти
Ты не забывай про ягель, казламордае...
показати весь коментар
25.03.2021 18:52 Відповісти
да, расеюшке и ее стирателям трусов в обосранньіх галифе завидует даже зимбабве
показати весь коментар
25.03.2021 19:02 Відповісти
В кастрюлі ще погрюкайте флешмобом...Це ж ваші корєша.
показати весь коментар
25.03.2021 18:42 Відповісти
Может это Вольнов и его бандиты потроллили ватников.
До чего же надоедливые пранкеры, ну, просто, удивительно

но реально если на Рашку звонят то там в разы чаще "мужики" начинают про скрепные вещи говорить и грозить этим. так шо у нас, кроме Крыма, население адекватней гораздо.
показати весь коментар
25.03.2021 19:08 Відповісти
Хватит лгать. Сколько сотрудников СБУ из Донбасса, предавших Украину, успели оформить и получают пенсии? Сколько по странному стечению обстоятельств успели подать рапорты об отставке задним числом? Сколько успели переехать в Киев (не сделав ничего для защиты даже своих "офисов") и даже не стали свидетелями? А сколько "крысчан-сбушников" и членов их семей даже получили биометрические паспорта Украины и катались в Европу по безвизу (до карантина)?
показати весь коментар
25.03.2021 20:09 Відповісти
Ну ... Добре що хоч на стороні рф не служать.
показати весь коментар
26.03.2021 14:22 Відповісти
и все? это максимальные возможности мыролюбной гэбни?
а сколько лет после 14 года их "коллеги" получали зарплаату?
показати весь коментар
25.03.2021 20:27 Відповісти
ЗдОрово!!
показати весь коментар
25.03.2021 20:29 Відповісти
І це все???
Курва!!!
Да за ті гроші, що сплачує український народ на утримання цих дармоїдів той "троллінг" мав бути більш дієвим.
Якійсь він дитяче-засцянський.
А отримувати ********* асигнування жопа не злипається? Солодко жерти та м'якенько срати Присяга наказує?
показати весь коментар
25.03.2021 21:23 Відповісти
поздравления, не тролинг
показати весь коментар
25.03.2021 22:09 Відповісти
нам нужен моссад, а не это хи-хи-ха-ха, пора уже ДАВНО действовать, 7 год пошел...
показати весь коментар
25.03.2021 23:53 Відповісти
Молодці !

Тільки ж як гидко та мавпа вимовляє ! Бе.
показати весь коментар
26.03.2021 00:08 Відповісти
Детский сад. Уровень папика СБУ Путина "кто обзывается, тот сам так называется...."
показати весь коментар
26.03.2021 06:46 Відповісти
Бакланы Баканова (такого молодого - каких-то 45 годочков - а уже лейтенанта) только и способны, что троллить - ещё могли бы для большего эффекта язык или жопу показать. Зато про всяк случай будёновка с двуглавым петухом, кумачовая рубаха-косоворотка, скрипящие лыком лапти, валенки, балалайка или гармонь-тальянка с партитурой "Камаринской" небось у каждого припасены.
Это при Дзержинском было: "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками"©.
А в СБУ декоммунизация: "Бакланом Баканова может быть лишь урод с горячей башкой, ненасытным жлобством и загребущими руками"®
показати весь коментар
26.03.2021 07:19 Відповісти
Нам бы не СБУ, а МОССАД
показати весь коментар
26.03.2021 10:21 Відповісти
Хм ... Якщо буде МОССАД - буде Ізраіль.
показати весь коментар
26.03.2021 14:23 Відповісти
 
 