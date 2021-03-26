"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу. ВIДЕО

На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

До студії токшоу "Право на владу" на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського привезли двері з Офісу Президента, в яких вибили скло під час акції протесту 20 березня, передає Цензор.НЕТ.

На початку ефіру ведуча Наталія Мосійчук заявила, що коли вона їхала сьогодні на роботу, то заїхала на Банкову, щоб подивитися на Офіс Президента на 5-й день після протестів. Вона додала, що там досі триває масштабне прибирання. Після цього ведуча звернула увагу на обписані двері з вибитим склом, що стояли в студії, які доставили з будівлі ОП.

"Мені вартувало великих зусиль притягти сюди оцей атрибут суботніх протестів, двері з Офісу президента. Двері з Банкової. І я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу, я б сказала, що це жертва протестів, і — дякувати богові — жертва не жива, але так ми дивитимемося крізь це бите скло на події і думатимемо, чи здатні ми домовитися і чути один одного", - сказала Мосійчук.

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Вона звернулася до ветерана АТО, активіста Влада Сорда (Стафійчука), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт і якого підозрюють у тому, що він вибив шибки в дверях в ОП. Ведуча запитала, вчинив би він зараз інакше або як і того разу прийшов би на акцію.

За словами Сорда, він "просто не мав достатньо совісті сидіти на місці, на дивані" і тому пішов на мітинг 20 березня. Він спростував інформацію про те, що був знайомий зі Стерненком, проте вирішив його підтримати і побачив багато знайомих облич на акції. Від відповіді на питання, чому він зіпсував двері, він ухилився, заявивши, що так відповідати йому порадив адвокат.

"Що стосується звинувачень, то якщо ви маєте на увазі розбиті вікна, я за порадою адвоката не можу коментувати саме цей епізод. Але, якщо вам цікава моя власна думка, то людина, яку ви бачите на відео, він схожий одночасно на мене і на DZIDZIO, і ще на тисячу різних бородатих чоловіків у чорних куртках", - запевнив Сорд.

У нього виникла перепалка із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком, який також запитав, навіщо активіст розбив скло в дверях і "в чому вони винні". На це Сорд відповів питанням "А ви вважаєте, що це саме я побив вікна, правильно? Будемо розбиратися".

Геращенко: Напевно, Дзідзьо.

Сорд: Ну ось так, я так і кажу.

Василь Вовк (експерт з питань державної безпеки): Які мотиви були, коли ви били вікна? На сьогоднішній день позиція ваша в захисті в кримінальному провадженні, що це були не ви?

Сорд: Так, звичайно.

Вовк: Позиція така, що це не ви били вікна, я так розумію?

Сорд: Це лінія захисту і це порада адвоката.

Вовк: А били ви вікна чи ні?

Сорд: Я не можу відповідати на питання, але в цілому я відповім. Справа в тому, що це зробили не конкретні люди, не ті люди, яким вручили підозри. Це зробив народний гнів.

Геращенко: Вибачте, але підозри на народний гнів у нас не виписані.

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Стулка дверей із розбитими вікнами та написами фарбою залишалася в студії під час всього ефіру. Весь випуск учасники, серед яких активісти та представники влади, запрошені експерти, обговорювали суботні події та намагалися дати їм оцінку.

В якийсь момент співорганізатор акції протесту під Офісом Президента Олексій Ковжун запропонував, що ці двері можна було б виставити на аукціон і гроші спрямувати, приміром, на фінансування судової реформи.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.