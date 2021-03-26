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"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу. ВIДЕО

На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

До студії токшоу "Право на владу" на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського привезли двері з Офісу Президента, в яких вибили скло під час акції протесту 20 березня, передає Цензор.НЕТ.

На початку ефіру ведуча Наталія Мосійчук заявила, що коли вона їхала сьогодні на роботу, то заїхала на Банкову, щоб подивитися на Офіс Президента на 5-й день після протестів. Вона додала, що там досі триває масштабне прибирання. Після цього ведуча звернула увагу на обписані двері з вибитим склом, що стояли в студії, які доставили з будівлі ОП.

"Мені вартувало великих зусиль притягти сюди оцей атрибут суботніх протестів, двері з Офісу президента. Двері з Банкової. І я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу, я б сказала, що це жертва протестів, і — дякувати богові — жертва не жива, але так ми дивитимемося крізь це бите скло на події і думатимемо, чи здатні ми домовитися і чути один одного", - сказала Мосійчук.

Також читайте: Акція на Банковій 20 березня: Київському активісту Ратушному повідомили про підозру

Вона звернулася до ветерана АТО, активіста Влада Сорда (Стафійчука), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт і якого підозрюють у тому, що він вибив шибки в дверях в ОП. Ведуча запитала, вчинив би він зараз інакше або як і того разу прийшов би на акцію.

За словами Сорда, він "просто не мав достатньо совісті сидіти на місці, на дивані" і тому пішов на мітинг 20 березня. Він спростував інформацію про те, що був знайомий зі Стерненком, проте вирішив його підтримати і побачив багато знайомих облич на акції. Від відповіді на питання, чому він зіпсував двері, він ухилився, заявивши, що так відповідати йому порадив адвокат.

"Що стосується звинувачень, то якщо ви маєте на увазі розбиті вікна, я за порадою адвоката не можу коментувати саме цей епізод. Але, якщо вам цікава моя власна думка, то людина, яку ви бачите на відео, він схожий одночасно на мене і на DZIDZIO, і ще на тисячу різних бородатих чоловіків у чорних куртках", - запевнив Сорд.

У нього виникла перепалка із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком, який також запитав, навіщо активіст розбив скло в дверях і "в чому вони винні". На це Сорд відповів питанням "А ви вважаєте, що це саме я побив вікна, правильно? Будемо розбиратися".

Геращенко: Напевно, Дзідзьо.

Сорд: Ну ось так, я так і кажу.

Василь Вовк (експерт з питань державної безпеки): Які мотиви були, коли ви били вікна? На сьогоднішній день позиція ваша в захисті в кримінальному провадженні, що це були не ви?

Сорд: Так, звичайно.

Вовк: Позиція така, що це не ви били вікна, я так розумію?

Сорд: Це лінія захисту і це порада адвоката.

Вовк: А били ви вікна чи ні?

Сорд: Я не можу відповідати на питання, але в цілому я відповім. Справа в тому, що це зробили не конкретні люди, не ті люди, яким вручили підозри. Це зробив народний гнів.

Геращенко: Вибачте, але підозри на народний гнів у нас не виписані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філімонов, який протестував під ОП: я не бачу проблеми в розбитому вікні, це не привід закривати людину на домашній арешт. ВІДЕО+ФОТО

Стулка дверей із розбитими вікнами та написами фарбою залишалася в студії під час всього ефіру. Весь випуск учасники, серед яких активісти та представники влади, запрошені експерти, обговорювали суботні події та намагалися дати їм оцінку.

В якийсь момент співорганізатор акції протесту під Офісом Президента Олексій Ковжун запропонував, що ці двері можна було б виставити на аукціон і гроші спрямувати, приміром, на фінансування судової реформи.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

Автор: 

протест (2398) 1+1 (171) Геращенко Антон (935) Офіс Президента (2026) Сорд Владислав (8)


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Топ коментарі
+64
Какая же помойка, в лучших традициях раша ТВ..
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26.03.2021 09:48
+62
"Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу - Цензор.НЕТ 8035
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26.03.2021 09:57
+57
"Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу - Цензор.НЕТ 3144
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26.03.2021 09:59
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Там ще стіни обісцяли. Чому хряк геращенко не приніс в студію обісцяну штукатурку з фасаду?
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26.03.2021 10:29 Відповісти
такая дверь стоит 200 тысяч гривен. Пускай выплачивают из своего кармана прибичныки стерненко.
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26.03.2021 10:35 Відповісти
А обгаженные памперсы Голобородько не принесли?"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 6445
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26.03.2021 10:36 Відповісти
Веселее было бы если бы принесли обрисованного Зеленского, как ПРИЧИНУ протестов.
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26.03.2021 10:38 Відповісти
насправді - треба було обмалювати "судову реформу Зеленського", запроваджену в монотурборежимі в жовтні 2019-гороку. Але, на жаль, це річ ефімерна; тому постраждали двері.
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26.03.2021 12:45 Відповісти
Поправочка: "судову, якобы, реформу Зеленского"
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26.03.2021 12:57 Відповісти
ПОМОЙКА
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26.03.2021 10:39 Відповісти
Я щось не зрозумів: чому олігарх ЗєБєня тягає державне майно для пропаганди на своє г+г?
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26.03.2021 10:41 Відповісти
Як швидко в героЇв все змінюється-не знав, не думав,не домовлялись,все спонтанно,краску і вибухівку знайшли під кущами,випадково всі зібрались,гидко слухати. Якщо ти мотивований,то тримай удар,а якщо ти куплений то немає чого лізти!!!
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26.03.2021 10:41 Відповісти
Не дивлюся Г+Г бо лайно.
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26.03.2021 11:04 Відповісти
Для чого перти ці двері від ОП до студії Г+Г, якщо їх можна зробити на самій студії перед ефіром. До того ж Гєра, як іксперд, міг би допомогти в розфарбуванні дверей.
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26.03.2021 11:11 Відповісти
жертва бабломойского , тягает двери -жертву,подобные ей самой
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26.03.2021 11:14 Відповісти
Нужно провєсті расслєдованіє в отношеніі ідіота которий пєрєдал государствєнную собствєнность шоумейкєрам для рєквізіта.
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26.03.2021 11:17 Відповісти
Так тож Антоха Геращенко їх туди притащив.
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26.03.2021 12:31 Відповісти
Всьо равно расслєдованіє нужно. Процедура должна бить соблюдєна. Опрєдєліть кто із сотрудніков ОП отдал Гєращєнку двєрі. По чьєму распоряженію. І т.д. Сєйчас еті двєрі - історічєская ценность которую на мєждународном аукционе чєрєз пару лєт толкать можно будєт.
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29.03.2021 10:23 Відповісти
ох вже ж ця пробядь наташа.
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26.03.2021 11:20 Відповісти
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 5282
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26.03.2021 11:26 Відповісти
эта дверь смотрелась бы намного символичнее, если бы к ней за уши была прибита наташа мосийчук, да и спич наташи тоже достиг бы нужного градуса накала. а так слабенько, не берет.
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26.03.2021 11:36 Відповісти
шо роисся-1 - шо Г+Г, шо скабеева - шо мосейчук, залешанские пропаганда-войска
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26.03.2021 11:48 Відповісти
Антоша і Ноташа - ніщєброди духа. Якщо хтось з переляку зіпсує спіднє, вони і ним перед всією країною розмахуватимуть?
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26.03.2021 11:53 Відповісти
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 8924
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26.03.2021 11:56 Відповісти
І чим же Порошенко надурив "ивана сидорєнко"?
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26.03.2021 12:09 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich/obeshhanija/nevypolnennye/stranica-2 Обещал...обещал...обещал...
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26.03.2021 15:24 Відповісти
Твари. Жертвой протестов была Небесная Сотня, а не двери недопрезидента. На 1+1 топили за Овоща.
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26.03.2021 11:58 Відповісти
Эти двери не жертва протеста, а жертва аборта
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26.03.2021 11:59 Відповісти
т.е я правильно понимаю: дверь не отмыли, а купили новую?
если да: интересно какая цена новой двери?
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26.03.2021 12:14 Відповісти
на вещдок у справі Сорда пустили
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26.03.2021 12:30 Відповісти
Норм, скоро как в рашке будет ведерко с овном выносить.
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26.03.2021 12:32 Відповісти
Треба було ще свого зеленого деревяного "буратіну" принести. Бажано, обписаного, для більшої наочності і ефекту впливу на глядачів.
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26.03.2021 12:34 Відповісти
Як що вони вважають, що тут був вандализм, то виходить, що і на Майдані був вандалізм. Мосейчучка каже, що на Майдані до останнього була мирна акція, цікаво, а що то тоді було на Грушевського? Тобто тоді можна було, а зараз це вандалізм. Де логіка?
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26.03.2021 12:37 Відповісти
Нивинаватыеани. двери сами разбилисьизамазалис......
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26.03.2021 12:45 Відповісти
Я сначала подумал раз принесли дверь в студию там будет Рюкзакян - это понты в его стиле, а оказывается 1+1 тоже научилось дешевым нарисовкам.
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26.03.2021 12:54 Відповісти
На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.В студию ток-шоу "https://www.youtube.com/watch?v=Xmk3Njnh-hs Право на владу " на телеканале о Источник: https://censor.net/ru/v3255703

1+1 колись був перлиной ТБ каналів України, а став просто Г+Г, і всі журанлісти які
там працюють беруть на себе цю лайняну славу. Маю надію це лайно - клондайк
націоналізують як Приват Банк
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26.03.2021 13:01 Відповісти
Кто жертва протестов? Мосийчук - жертва протестов? Да, она жертва протестов. И дверь здесь ни при чем.
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26.03.2021 13:04 Відповісти
1+1 ..идет накуй
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26.03.2021 13:14 Відповісти
Инфо помойка вищого готунку
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26.03.2021 13:15 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1375387123763793922 1 ч

Проходила как то Наташка Мосийчук мимо ОПУ. Глянь, а там двери разрисованные без охраны ... И сработал у нее инстинкт коломойский и утащила она их в свое гнездо ... Аваков ... а ты куда смотришь? Двери то - вещественное доказательство народной любви к президенту нашему, ряженному
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26.03.2021 13:21 Відповісти
А вдруг это не те двери? Дал бы ктото свинтить двери Геращенко? Это макет,предназначеный для тренировок заранее участников протеста засланых от МВД.
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26.03.2021 13:34 Відповісти
Что за Трэш.
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26.03.2021 13:38 Відповісти
Ніхто оборотів спрут тв не скидатиме,надто просто маніпулювати стадом пост-совковечками...даєшь 78% !
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26.03.2021 14:07 Відповісти
До лайнаTV ще запровадять в школі уроки масковського пархата і отара баранів буде не 73% а всі 83%.
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26.03.2021 14:37 Відповісти
Интересно,а дверь уже дала показания и прошла медико-криминалистическую экспертизу?))
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26.03.2021 14:41 Відповісти
быдло зеленое и это хавает.
спецом внимание от провалов зеленого подонка отвлекают.. всяким бредом
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26.03.2021 15:15 Відповісти
Двери жептва протестов а мосейчук жертва аборта.так правильно будет сказано
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26.03.2021 15:19 Відповісти
Ще б обдрисляні ЗЕтруселя притягнула))) ,от недолуга😁
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26.03.2021 15:46 Відповісти
Гарно двері розмалювали! Дописати "лох" і "чорт" та й відправити у музей! Будуть черги!
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26.03.2021 16:34 Відповісти
https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_


https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_

ЦПК

@zer0corruption_

·https://twitter.com/zer0corruption_/status/1375380897273380865 5 ч Було би чесно, щоб на ток-шоу 1+1 поруч з дверима з-під ОП стояли: 1. Двері з Кагарлицького відділку, за якими мєнти Авакова гвалтували жінку. 2. Двері з кабінетів мєнтів Авакова, які набухавшись застрелили 5-річного Кирила.
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26.03.2021 16:45 Відповісти
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 6667
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26.03.2021 16:51 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1375215188597747712 16 ч

Кінець епохи гідності виглядає саме так: На 1+1 обговорюють не долі звинувачених у вбивстві Шеремета, не «злитих» вагнерівців, не загострення на фронті, не померлих від коронавірусу, а обмальовані двері Офісу президента.
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26.03.2021 17:13 Відповісти
у нас на фронте 4ых убили, а эти двери по эфирам тягают....
мосейчук с геращенко уже вообще е*нулись???
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26.03.2021 21:19 Відповісти
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 8683
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26.03.2021 21:40 Відповісти
"Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу - Цензор.НЕТ 2827
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26.03.2021 23:55 Відповісти
Битье окон это уголовное преступление? Ого
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27.03.2021 12:11 Відповісти
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