УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вирок Стерненку
14 811 124

Не можна збільшувати кількість ув'язнених за політичними мотивами. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко, - радник Єрмака Арестович. ВIДЕО

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що не можна збільшувати кількість ув'язнених за політичними мотивами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він сказав 25 березня в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Як приклади політв'язнів він назвав затриманих за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка (Ріфа), Яну Дугарь, Юлію Кузьменко, а також засудженого одеського активіста Сергія Стерненка.

В ході програми активіст Роман Сініцин зазначив, що влада суперечить собі і пропонує: "Хочете справедливості для Стерненка - йдіть до судів, які недієздатні".

Арестович відповів: "Ми шукаємо вихід. І вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей, ув'язнених з політичних причин або мотивів. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко".

Водночас, на його думку, активісти, які обирають радикальні форми протесту, самі провокують насильство держави стосовно себе. Арестович вважає, що на акції 20 березня "перетнули межу політичного насильства".

"Коли атакують нашу будівлю ... Ті, хто атакують державу, не залишають їй вибору, як вмикати насильство на насильство. Якщо вона не буде так чинити, вона не буде державою, далі буде Російська Федерація і поїхали. Не буде опору. Нам не залишають люди, які б'ють скла, іншого виходу ... Не можуть поліція, правоохоронні органи не реагувати на такі речі, бо перестають бути тими, ким вони є", - заявив Арестович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу. ВIДЕО

Він попросив протестувальників "не ставити поліцію в це становище" і пообіцяв, що влада знайде вихід із ситуації.

До студії програми також принесли двері будівлі Офісу Президента, які були пошкоджені під час протестів 20 березня. Ведуча Наталія Мосейчук назвала їх "жертвою протестів".

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Також читайте: Радник глави МВС Варченко про протести під ОП: Ще до 10 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

Автор: 

протест (2398) Стерненко Сергій (393) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122) Арестович Олексій (380)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
Та плювати мені на ті двері і розписані стіни.
І взагалі - з чого ви взяли, що вони ВАШІ ???
Ви там ТИМЧАСОВО.
І я, як громадянка цієї держави, воліла би лишити всі розписи на будівлі. Якого ви їх відмивали і тринькали кошти ? Це правдиве мистецтво.
показати весь коментар
26.03.2021 09:57
+39
Антуан Херащенко навіть побиті двері приніс і студію плюсів. Нікчема жирна.
Трагедія в тому, що авакоф і Зеля призначили Антоненка винним у липовій справі.
От їх треба карати.
показати весь коментар
26.03.2021 09:59
+28
Нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко, - Арестович - Цензор.НЕТ 5823
показати весь коментар
26.03.2021 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
нет, не хватит! ватоарестович должен занять свое выстраданное место на нарах по любым мотивам, даже по политическим
показати весь коментар
26.03.2021 11:51 Відповісти
Зеля собирает вокруг себя всякое отребье.
показати весь коментар
26.03.2021 11:54 Відповісти
Он попросил протестующих "не ставить полицию в это положение" и пообещал, что власти найдут выход из ситуации.Что бы полиция небыла в такой ситуации ей нужно отстаивать интересы народа ,но пока она будет как дубина , в руках несправедливой и антинародной власти , она всегда будет в таком положении
показати весь коментар
26.03.2021 12:01 Відповісти
Арестович ответил: "Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко".Источник: https://censor.net/ru/v3255709

А таки не зря их палили в прошлую субботу!
показати весь коментар
26.03.2021 12:21 Відповісти
У меня вопрос - "хватит" для чего?
показати весь коментар
26.03.2021 12:38 Відповісти
Коли ця недолуга держава увімкне "насильство на насильство", то отримає ще більше насильсво. І зовсім невідомо, хто від такого буцання залишиться на ногах...
показати весь коментар
26.03.2021 12:55 Відповісти
Этот внештатный советник на "бесплатной основе" уже вызывает омерзение.
показати весь коментар
26.03.2021 13:13 Відповісти
Я б сказав: самородок-самопал!
зелена шваль і радників собі набирає відповідних ,майже орангутангів!
показати весь коментар
26.03.2021 22:51 Відповісти
Оговорка по фрейду сказал правду то что делает власть и планирует дальше
показати весь коментар
26.03.2021 13:14 Відповісти
те ж саме питання: "хватіт..." для чого?
показати весь коментар
26.03.2021 13:25 Відповісти
Блин - это ж явка с повинной.

По сути Арестович сказал, что Риф, Кузьменко, Дугарь и Стерненко сидят только потому, что так захотел ЗЕ.
показати весь коментар
26.03.2021 13:53 Відповісти
то есть эти та уже пусть сядут но больше никого садить не надо да *****-Люся?
показати весь коментар
26.03.2021 14:13 Відповісти
НАДО ПРОСТО ТАКИХ КАК АРЕСТОВИЧ ПОМЕНЯТЬ С НИМИ МЕСТАМИ !)
показати весь коментар
26.03.2021 19:56 Відповісти
Вже пізно йти на мирову, маховик революції прийшов у дію
показати весь коментар
26.03.2021 21:31 Відповісти
Так а якого дідька лисого мають і ці четверо сидіть?
показати весь коментар
26.03.2021 22:32 Відповісти
Так треба хабаду.
показати весь коментар
26.03.2021 22:52 Відповісти
Лёха предлагает установить квоту на беспредел... Мол: вот столько-то невиновных за решетку бросить можно, а больше уже нельзя... Похоже, у них там - в ОП квота на советь. И на IQ... Меньше уже нельзя.
показати весь коментар
27.03.2021 14:00 Відповісти
У них там квоты, что ли?
показати весь коментар
27.03.2021 15:57 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html «Слуга народа» Качура работал на Медведчука, уже будучи нардепом монобольшинства. Документ 27 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html Не можна збільшувати кількість ув'язнених за політичними мотивами. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко, - радник Єрмака Арестович - Цензор.НЕТ 2059 С 2012 года по 2020-й руководителем Соломенской районной в городе Киеве организации «Украинского выбора» был Александр Качура - действующий народный депутат от позорной фракции «Слуга народа».https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5.html#more-128399 Читать далее
показати весь коментар
27.03.2021 19:37 Відповісти
нападают на его здание? Это что его здание? Или граждан Украины? 2 стекла разбили - а вы людей годами в тюрьме держите что Петя что Зеля запутинские последыши.
показати весь коментар
27.03.2021 21:58 Відповісти
Охреневшая праститутка Люся уже не просто посылает всех нах у себя в фейсбуке, а теперь еще и угрожает! Рассказует шо он на колчаковских фронтах кровь за нас проливал
показати весь коментар
27.03.2021 22:37 Відповісти
то есть оно не ставит вопрос о том, что это количество нужно УМЕНЬШАТЬ, а не просто не увеличивать
показати весь коментар
28.03.2021 10:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 