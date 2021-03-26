Не можна збільшувати кількість ув'язнених за політичними мотивами. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко, - радник Єрмака Арестович. ВIДЕО

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що не можна збільшувати кількість ув'язнених за політичними мотивами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він сказав 25 березня в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Як приклади політв'язнів він назвав затриманих за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка (Ріфа), Яну Дугарь, Юлію Кузьменко, а також засудженого одеського активіста Сергія Стерненка.

В ході програми активіст Роман Сініцин зазначив, що влада суперечить собі і пропонує: "Хочете справедливості для Стерненка - йдіть до судів, які недієздатні".

Арестович відповів: "Ми шукаємо вихід. І вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей, ув'язнених з політичних причин або мотивів. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко".

Водночас, на його думку, активісти, які обирають радикальні форми протесту, самі провокують насильство держави стосовно себе. Арестович вважає, що на акції 20 березня "перетнули межу політичного насильства".

"Коли атакують нашу будівлю ... Ті, хто атакують державу, не залишають їй вибору, як вмикати насильство на насильство. Якщо вона не буде так чинити, вона не буде державою, далі буде Російська Федерація і поїхали. Не буде опору. Нам не залишають люди, які б'ють скла, іншого виходу ... Не можуть поліція, правоохоронні органи не реагувати на такі речі, бо перестають бути тими, ким вони є", - заявив Арестович.

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Він попросив протестувальників "не ставити поліцію в це становище" і пообіцяв, що влада знайде вихід із ситуації.

До студії програми також принесли двері будівлі Офісу Президента, які були пошкоджені під час протестів 20 березня. Ведуча Наталія Мосейчук назвала їх "жертвою протестів".

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

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За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.