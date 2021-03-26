"Робота з людьми - мрія мого дитинства", - капітан Росгвардії розповідає про себе на тлі старанного побиття кийком тренувального манекена. ВIДЕО
Російські пропагандисти підготували матеріал про інспекторку тренувального центру Росгвардії Алію Кленчиву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кленчива розповіла пропагандистам, що з дитинства мріяла про роботу з людьми. Водночас запис інтерв'ю з нею відбувався на тлі тренування росгвардійців, які старанно били палицею навчальний манекен.
Топ коментарі
+42 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.03.2021 11:19
+25 Вася Шевченко #371210
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+23 Ksenia VB
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Палач не знает роздыха!.. Но все же, черт возьми, Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми.
- Вы просто не умеете их готовить.
тому вони намагаються принизити протест як такий, домальовуючи свастику після того, як протестувальники вже розійшлись.
https://www.youtube.com/watch?v=5y_NXp_M_18
панельв росгвардию.
Моледец, - хорошее чувство юмора, - это тебе не скетчи по заграницам тырить для 95-ого квартала.
Но все же, черт возьми!
Работа-то - на воздухе,
Работа-то - с людьми!
(с) Вишневский
она выдает справки и лицензии на оружие что ли?)
или справки о годности работы в органах?)
что за фигню вообще выполняют в "росгвардии"?
для чего сие чудо нужно?)