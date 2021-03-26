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"Робота з людьми - мрія мого дитинства", - капітан Росгвардії розповідає про себе на тлі старанного побиття кийком тренувального манекена. ВIДЕО

Російські пропагандисти підготували матеріал про інспекторку тренувального центру Росгвардії Алію Кленчиву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кленчива розповіла пропагандистам, що з дитинства мріяла про роботу з людьми. Водночас запис інтерв'ю з нею відбувався на тлі тренування росгвардійців, які старанно били палицею навчальний манекен.

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Автор: 

побиття (939) росія (65394) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+42


Палач не знает роздыха!.. Но все же, черт возьми, Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми.

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26.03.2021 11:19
+25
они даже не понимают что дебилы...
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26.03.2021 11:24
+23
мрія авакова і зеленського
тому вони намагаються принизити протест як такий, домальовуючи свастику після того, як протестувальники вже розійшлись.
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26.03.2021 11:23
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Оленеводы говорить научились.
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26.03.2021 11:18 Відповісти


Палач не знает роздыха!.. Но все же, черт возьми, Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми.

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26.03.2021 11:19 Відповісти
хвора тваринка...як і більшість болотних оленів.
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26.03.2021 11:19 Відповісти
- Я не люблю людей.
- Вы просто не умеете их готовить.
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26.03.2021 11:19 Відповісти
Символичненько
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26.03.2021 11:20 Відповісти
расеянская минетчица-вафлюга
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26.03.2021 11:21 Відповісти
мрія авакова і зеленського
тому вони намагаються принизити протест як такий, домальовуючи свастику після того, як протестувальники вже розійшлись.
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26.03.2021 11:23 Відповісти
Ксения, мне кажется, что в миру Вы Ирина Геращенко. Дай Бог Вам здоровья! А Ваша шутка о Зеленском и Авакове, так это просто песТня! Читатели ЦензорНЕТ просто подыхают со смеху.
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26.03.2021 12:32 Відповісти
Дякую за високу оцінку моєї діяльності )
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26.03.2021 12:41 Відповісти
они даже не понимают что дебилы...
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26.03.2021 11:24 Відповісти
Інтерв'ю має виховну цінність, "дєлай, как я, дєлай лучшє мєня
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26.03.2021 12:46 Відповісти
как и многие комментатары на Цензоре
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26.03.2021 12:47 Відповісти
Символ "свободы слова" в параше.
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26.03.2021 11:26 Відповісти
А, что не так...Снайпера, в принципе, тоже с людьми работают...
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26.03.2021 11:27 Відповісти
а хіба Антоша Худорлявий не те саме робить, коли розповідає про черепи, що тріщать і монополію влади на насильство?
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26.03.2021 11:28 Відповісти
Можно было не обрезать, там прекрасна каждая секунда видео
https://www.youtube.com/watch?v=5y_NXp_M_18
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26.03.2021 11:29 Відповісти
пофиксили уже видос Нет другого источника?
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26.03.2021 11:52 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1YM3o01Ul_Nbgwa_orA3eJTOhvtDSVlyU/view?usp=sharing
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26.03.2021 12:38 Відповісти
спасибо!
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26.03.2021 12:43 Відповісти
Крепостные холопы
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26.03.2021 11:32 Відповісти
Просто девочка плохо училась и попала на панель в росгвардию.
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26.03.2021 11:37 Відповісти
Вышли на улицу с дубинками и слезоточивым газом чтобы "поработать" с людьми
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26.03.2021 11:38 Відповісти
до эсэсманов им далеко. Эсэсманы очень эффективно работали с людьми, особенно в таких регионах как Аушвиц, Треблинка, Бухенвальд, Майданек. Так что им есть куда стремиться. Сейчас они на уровне простого гестаповца, а нужно стать эсэсманом
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28.03.2021 11:03 Відповісти
"Работа с людьми - мечта моего детства" =)))

Моледец, - хорошее чувство юмора, - это тебе не скетчи по заграницам тырить для 95-ого квартала.
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26.03.2021 11:38 Відповісти
Рамантікі, х\лє...
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26.03.2021 11:40 Відповісти
ну, всё правильно сказала. Только почему-то слово "рабы" у нее прозвучало как-то не правильно
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26.03.2021 11:40 Відповісти
Зеленський теж "працював з людьми" ********** кийком. Принаймні, пропонував це садистам-беркутівцям.
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26.03.2021 11:44 Відповісти
Ватники, це реклама рузьге міра саме для вас!
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26.03.2021 11:52 Відповісти
залешане они такие, как только слез с чеченской бутылки - сразу за же дубинку, чтобы по манекену молотить, удаль свою залешанскую показать, с детства накопившуюся
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26.03.2021 11:54 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26470389.html Тем временем в процветающем Крыму

"Робота з людьми - мрія мого дитинства", - капітан Росгвардії розповідає про себе на тлі старанного побиття кийком тренувального манекена - Цензор.НЕТ 3433
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26.03.2021 11:54 Відповісти
крысянам доктора уже не помогут
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27.03.2021 08:55 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26472066.html Пацан сказал - пацан сделал

"Робота з людьми - мрія мого дитинства", - капітан Росгвардії розповідає про себе на тлі старанного побиття кийком тренувального манекена - Цензор.НЕТ 8618
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26.03.2021 11:56 Відповісти
Дайте ему новый экпаж!
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26.03.2021 13:17 Відповісти
Палач не знает роздыху,
Но все же, черт возьми!
Работа-то - на воздухе,
Работа-то - с людьми!
(с) Вишневский
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26.03.2021 12:01 Відповісти
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26.03.2021 12:17 Відповісти
Очередной шедевр руссофашистов.
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26.03.2021 12:25 Відповісти
Рузький да, очко узький!
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26.03.2021 12:25 Відповісти
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26.03.2021 13:18 Відповісти
Надо было добавить ей: Бью с любовью.
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26.03.2021 13:30 Відповісти
скоро і у нас по 1+1 будуть таку ж ***** з Аваковим показувати
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26.03.2021 15:23 Відповісти
Вчергове впевнююсь,що кацапи- це та гілка цивілізації,яка в своєму розвитку зайшла в глибокий кут. Дикуни вони,коротко кажучи. Як були ними,так і залишились...
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26.03.2021 16:26 Відповісти
Хто у Фейсбуці, або Одноглазніках - поясніть їй, хто вона така ...
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26.03.2021 18:39 Відповісти
че такое лицензионно-разрешительные работы?
она выдает справки и лицензии на оружие что ли?)
или справки о годности работы в органах?)
что за фигню вообще выполняют в "росгвардии"?
для чего сие чудо нужно?)
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26.03.2021 19:11 Відповісти
ЭТО ЯВНО ИДИОТЫ ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВЫМИРАНИЕ !)
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26.03.2021 23:54 Відповісти
Ничего странного, всё естественно. Человек любит свою работу, человек на своём месте. В полицейской стране.
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27.03.2021 11:48 Відповісти
тротил ей в бухту
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28.03.2021 10:04 Відповісти
 
 