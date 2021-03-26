"Робота з людьми - мрія мого дитинства", - капітан Росгвардії розповідає про себе на тлі старанного побиття кийком тренувального манекена. ВIДЕО

Російські пропагандисти підготували матеріал про інспекторку тренувального центру Росгвардії Алію Кленчиву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кленчива розповіла пропагандистам, що з дитинства мріяла про роботу з людьми. Водночас запис інтерв'ю з нею відбувався на тлі тренування росгвардійців, які старанно били палицею навчальний манекен.

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