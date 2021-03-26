Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 березня, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному у справі про акцію протесту під Офісом Президента 20 березня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею суду проходить акція на підтримку Романа Ратушного.

"Матеріали справи фантастичні. Я думав, що уява Антона Геращенка, хоч трохи кольорова. Виявляється, що ні. Там без доказів. Чорні квадратики з білими крапками, які обведені чорним колом і написано, що це Роман Ратушний. Підтверджує, що на відео саме Роман Ратушний, а не хтось інший показання поліцейських. Протоколи оформлені - до Майдану так протоколів не оформляли. Там немає підписів свідків, взагалі нічого немає. Доказами є відео, на якому нічого не видно, тому щоб довести, що це я, підклали свідчення поліцейських ", - розповів Ратушний.

За його словами, обвинувачення просить обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з браслетом.

"Вимагають такий запобіжний захід, на мою думку, на замовлення Андрія Смирнова (заступник голови ОП. - Ред.), щоб я не міг ходити на суди щодо Протасового Яру", - зазначив Ратушний.

Він зазначив, що заперечує, що на відео, яке висуває обвинувачення, він. Разом з тим, він підтвердив, що брав участь в акції протесту під ОП 20 березня.

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За словами Ратушного, йому інкримінують статтю за хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї чи іншого предмета, заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.

У ході судового засідання, Ратушний заявив відвід судді на підставі того, що суддя перебуває в близьких відносинах з іншим суддею, який переслідував активістів Євромайдану. Тепер клопотання про відвід передадуть на авторозподіл для визначення судді, який його розгляне. У засіданні поки оголошено перерву.











Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.