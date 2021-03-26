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Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 березня, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному у справі про акцію протесту під Офісом Президента 20 березня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею суду проходить акція на підтримку Романа Ратушного.

"Матеріали справи фантастичні. Я думав, що уява Антона Геращенка, хоч трохи кольорова. Виявляється, що ні. Там без доказів. Чорні квадратики з білими крапками, які обведені чорним колом і написано, що це Роман Ратушний. Підтверджує, що на відео саме Роман Ратушний, а не хтось інший показання поліцейських. Протоколи оформлені - до Майдану так протоколів не оформляли. Там немає підписів свідків, взагалі нічого немає. Доказами є відео, на якому нічого не видно, тому щоб довести, що це я, підклали свідчення поліцейських ", - розповів Ратушний.

За його словами, обвинувачення просить обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з браслетом.

"Вимагають такий запобіжний захід, на мою думку, на замовлення Андрія Смирнова (заступник голови ОП. - Ред.), щоб я не міг ходити на суди щодо Протасового Яру", - зазначив Ратушний.

Він зазначив, що заперечує, що на відео, яке висуває обвинувачення, він. Разом з тим, він підтвердив, що брав участь в акції протесту під ОП 20 березня.

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За словами Ратушного, йому інкримінують статтю за хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї чи іншого предмета, заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.

У ході судового засідання, Ратушний заявив відвід судді на підставі того, що суддя перебуває в близьких відносинах з іншим суддею, який переслідував активістів Євромайдану. Тепер клопотання про відвід передадуть на авторозподіл для визначення судді, який його розгляне. У засіданні поки оголошено перерву.

Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів 01
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів 02
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів 03
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів 04
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

Автор: 

протест (2398) Ратушний Роман (22) суд (11701) Геращенко Антон (935) запобіжний захід (491) Офіс Президента (2026) Смирнов Андрій (66)


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Топ коментарі
+20
Напередодні фільму про вагнерівців тупо всіх пакують та залякують.
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26.03.2021 13:12
+13
Чого чекати від скудоумних авакяш ек
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26.03.2021 13:15
+10
двері то не символ державності
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26.03.2021 13:24
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Напередодні фільму про вагнерівців тупо всіх пакують та залякують.
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26.03.2021 13:12 Відповісти
Чого чекати від скудоумних авакяш ек
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26.03.2021 13:15 Відповісти
Та шо там нічого не видно?! Навіть по телеканалах крутили як отой з пЄсатЄль з Вінниці шибки бив, а тепер розповідає шо то може Дзідзя був. Хлопці, протести протестами, нічого проти не маю, але то шо ви зробили з одним із символів Української державності за це прийдеться відповісти.
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26.03.2021 13:17 Відповісти
Упоротий клоун не є державним символом. Іди геть ратушняцька курва.
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26.03.2021 13:22 Відповісти
От ідіть до упоротого клована додому і бийте йому вікна та малюйте забори. Самі вибрали клована тепер терпіть, а не хочете терпіти йдуть до його додому та вимагайте відставки. До чого тут будівля яку ви обмалювали? Вона не клованівська, а державна. Тупий чи шо?
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26.03.2021 13:28 Відповісти
двері то не символ державності
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26.03.2021 13:24 Відповісти
Сама будівля символ державності, а двері є складова частина цієї будівлі, якщо ти такий тупий і не можеш зрозуміти.
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26.03.2021 13:26 Відповісти
С каких пор здания это какой то там символ?
Может опрос украинцев устроим?
Нам решать что символ а что нет, а не каким то там нанятым жирным крысам чиновникам!
"Легитивный" - тоже символ, убийцы из беркутни - тоже.... все судьи судят именем Украины!
Так что поменьше пафоса надо!
С начало эти символы надо очистить от гов-на всякого!
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26.03.2021 13:32 Відповісти
От спочатку очистіть, цивілізованим шляхом, не голосуйте за них, тоді й розмальовувати не прийдеться. От в США, ну помилились люди, вибрали теж клована, але там ніхто не розмльовував Білий дім, а якби й стрельнуло кому небудь в голову це зробити, ти знаєш шо було б ними? Он спроба штурму Капітолії показав це.
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26.03.2021 13:47 Відповісти
Ой ржу не могу!!!
Ты знаешь что написано в 2й поправке в Конституции США?
Не надо бла бла!!!!
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26.03.2021 13:51 Відповісти
І шо там написано?
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26.03.2021 14:24 Відповісти
Бедьненький!!!
Совсем инвалид? Физ или умств?
Буковок не знаешь? Читать не умеешь?
Наверно тяжелое детство!!! Деревянные игрушки!
Позови малыш кого то взрослого! Который хоть 3 класса закончил!!
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26.03.2021 14:34 Відповісти
Бла-бла-бла-бла... О це ти можеш
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26.03.2021 14:49 Відповісти
Не пускай слюни.... Малыш.
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29.03.2021 12:42 Відповісти
Болееш?...
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29.03.2021 20:52 Відповісти
Через те, що для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення, право народу мати і носити зброю не повинне обмежуватися.
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26.03.2021 15:24 Відповісти
будівля колишнього центрального комітету
комуністичної партії - то офігенний символ державності..
будівля - то будівля, а не інституція..

а до інституції є чимало питань..
чому там сидять вороги і шпійони ?
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26.03.2021 13:32 Відповісти
Ти зовсім неадекват? Тоді давай і памятник Хмельницькому розмалюєм чи знесем, він же з кацапами угоду про дружбу навєк підписував. А вороги і шпійони сидять того шо ви за них проголосували.
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26.03.2021 13:43 Відповісти
У Хмеля тоді не було выбору. Ця ганебна угода, врятувала в той час Україну як і мінський договорняк.
А зебня тупо тримає біля себе відвертих ворогів та зрадників.
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26.03.2021 13:50 Відповісти
Так канешна... З Білорусі воно видніше...
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26.03.2021 14:26 Відповісти
Та де мені до прозорливості вашої більшості (73%)!
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26.03.2021 14:35 Відповісти
То не більшість, то більшість з тих хто прийшов на вибори, а їх прийшло 18 мільйонів з 36 які мають право голосу.
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26.03.2021 14:47 Відповісти
не може будівля бути символом державності. принаймні така будівля, яка викликає рвотні позови при погляді на неї у досить великої частини, я б сказав що у більшості, громадян цієї держави.
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26.03.2021 13:52 Відповісти
Ущерб есть -виноватих нет!.
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26.03.2021 13:21 Відповісти
найбільший "ущерб" - відсутність права і правосуддя,
відсутність інвестицій, відсутність нових робочих місць..

кожен зашквар суддів і прокурорів - це мінус кілька мільйонів інвестицій,
це мінус кілька мільйонів зарплат
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26.03.2021 13:28 Відповісти
Тяжелый предмет?
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26.03.2021 13:29 Відповісти
молодий, завзятий...воювати би йшов.
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26.03.2021 13:31 Відповісти
Ой ржу не могу.
А ты пишешь из горящего танка!
Или из- под дивана?
Клоун!
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26.03.2021 13:33 Відповісти
а мені не смішно...
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів - Цензор.НЕТ 7317
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26.03.2021 13:43 Відповісти
Ратушний, який протестував під ОП: Матеріали справи фантастичні. Чорні квадратики з білими крапками та протоколи без підписів - Цензор.НЕТ 3261
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26.03.2021 13:47 Відповісти
даунок, я своє на Майданах вже відгоцав...не забудь сьогодні на богів своїх помолитися...їх у вашої братви - чимало.
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26.03.2021 13:49 Відповісти
А я Николай 2й.....
И то что ты гоцаньем на Майдане занимался, а не права украинцев защищал - это не предмет для гордости!
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26.03.2021 13:53 Відповісти
ви звичайний копійчаний бот, або недалеке створіння...не переймайтесь, останніх у нас - більшість.
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26.03.2021 13:56 Відповісти
Меня так волнует мнение опущеного клоуна!!!!
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26.03.2021 14:15 Відповісти
то нехай щастить...
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26.03.2021 14:16 Відповісти
Потому, что снова дело слепили из говна и палок на так, как нужно, а так, как хотелось.

Сфабрикованное дело Шеремета уже второй год гниет в судах, но люди, которых посадили по фальшивым обвинениям, гниют второй год в тюрьме.
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26.03.2021 13:43 Відповісти
"Экспертиза роста" всё докажет! Как по отношению к Антоненко. "Методика"уже отработана. А по показаниям ментов автомайдановцев суд штрафовал без зазрения совести. Восстановленные в должностях те судди подтвердят "на практике".
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26.03.2021 14:41 Відповісти
Ведет себя как кацап - сначала гадит, а потом - "А вы докажите". Блдь, ну ты же чувствовал себя героем, когда громил двери и раскрашивал стены! Чего зассал?! Продолжай геройствовать и отстаивай свое право на погромы и хулиганские действия! Нет. Теперь стало страшно и начинают изворачиваться, как уж на сковородке. Ты же реально там геройствовал! Так и веди себя как мужик, а не как тряпка. Ой спасите-помогите, безвинного за жопу берут! Фу, ***! Противно смотреть и слушать.
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26.03.2021 14:53 Відповісти
 
 