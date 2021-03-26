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На заводі в Дніпрі спалили 1,5 тонни зброї. Здебільшого це речові докази. ВIДЕО

У Дніпрі правоохоронці знищили півтори тонни зброї. Її поклали в піч і спалили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Понад тисячу одиниць вогнепальної, травматичної та холодної зброї під охороною поліції привезли на завод, повантажили у величезний ківш, а потім - прямо в піч. Здебільшого це речові докази, які суд після вироків відправив на утилізацію, або ж зброю, яку люди здали правоохоронцям добровільно.

На що корисне зрештою все це перетвориться, в тому числі і знаряддя вбивства, поки не повідомляється. Але спалювали зброю на заводі, де виробляють рейки для трамваїв і метро.

Поліція нагадує - незаконне поводження зі зброєю тягне покарання до семи років в'язниці. Тому радять громадянам здавати нелегальну зброю правоохоронцям.

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Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України встановила в Луганській області місцезнаходження арсеналу зброї, боєприпасів і вибухівки. Серед вилученої зброї: протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" і реактивний піхотний вогнемет "Джміль", виробництва РФ.

Автор: 

зброя (7477) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12857) силовики (2514) сховок (125) речові докази (9)


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Топ коментарі
+13
Во время войны?!!!!
Идиотизм!!!
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26.03.2021 13:12
+12
Власть явно не украинская в Украине...
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26.03.2021 13:21
+9
Та там наверно хлам восновном остался - уже отработавший ресурс, самоделы, трудноопределяемое единичное и пукалки пневматы. Думаю все нормальное оттуда уже вытянули сами же менты, вот даже прямо перед плавкой поменяли в весе на напильники и все.
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26.03.2021 13:27
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26.03.2021 13:06 Відповісти
Не горят только рукописи...
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26.03.2021 13:08 Відповісти
Во время войны?!!!!
Идиотизм!!!
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26.03.2021 13:12 Відповісти
Власть явно не украинская в Украине...
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26.03.2021 13:21 Відповісти
так...а у вас білоруська?
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26.03.2021 13:24 Відповісти
***** одобряет, вы по чаще по чаще, во время войны как раз время плавить оружие.
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26.03.2021 13:53 Відповісти
Та там наверно хлам восновном остался - уже отработавший ресурс, самоделы, трудноопределяемое единичное и пукалки пневматы. Думаю все нормальное оттуда уже вытянули сами же менты, вот даже прямо перед плавкой поменяли в весе на напильники и все.
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26.03.2021 13:27 Відповісти
Я не вижу там слова - негодное к употреблению....
В принципе - глупо спорить.
Во время войны, должны были создать комиссию по отсеиванию, и годное распеределить по военным складам, с послед употреблением.
Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов... кив, пашинских, геращинковых каких то, а не новое закупает.
Новое - на передовую.
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26.03.2021 13:37 Відповісти
Ой та ну не выдумывай. Твоя комиссия и администрирование потянут больше бюджетных затрат чем этот хлам стоит.
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26.03.2021 15:00 Відповісти
А может даже и больше чем новое и лучшее.
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26.03.2021 15:03 Відповісти
Вы перед бла бла поинтересуйтесь сначала ценами!
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29.03.2021 12:41 Відповісти
Я не вижу там слова - негодное к употреблению....

Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов...

Ну да, пусть награждает, со спиленными номерами или с номерами зафиксированными в лежащих в архиве убойных делах ...
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26.03.2021 15:10 Відповісти
Тобто видавати солдатам зброю сумнівної якості і якою можливо п'яний внук вбив власного діда? Знаєте, це мені нагадує, коли ми на Донбасі читали коменти під різним новинами і там люди пропонували всяких негідників відправляти на передову, тобто до нас. Нас це завжди злило. Навіщо нам всякий непотріб в бойових умовах?
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26.03.2021 14:03 Відповісти
Вы противоречите сами себе....
Если убил! Значит рабочее, а не сомнительной якости!
И вы не читали дальше.....
Это - в наградное авакяну и чинушам....
На передовую - новое.
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26.03.2021 14:14 Відповісти
зброю не можна нищити.
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26.03.2021 13:23 Відповісти
Сжигали наверное в чистом кислороде? Если так, то рельсы уже не получатся.
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26.03.2021 13:23 Відповісти
""незаконное обращение с оружием влечет наказание до семи лет тюрьмы""...та ні...хай побуде в стрісі...за те - сім"я ціла і здорова...
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26.03.2021 13:39 Відповісти
Утилизация улик высших руководителей - утилизация доказательств
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26.03.2021 13:41 Відповісти
шо и самые ценные экз. даже себе не оставили? типа парабеллум вальтер кольт браунинг беретта? не верю.... вот не верю и всё.... у пашинского наградной Глок откуда?
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26.03.2021 13:43 Відповісти
нафига??? идиоты! можно было пользу извлечь из них для государства! Если враг вторгнется, то со склада можно было бы и это раздавать гражданским для защиты.
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26.03.2021 13:56 Відповісти
До 7 лет тюрьмы?
Взрыв гранаты (хранение и применение) - мелкое хулиганство. (по мнению правоохранителей).
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26.03.2021 14:00 Відповісти
та ладно за два запала ст. 263 (по мнению правоохранителей) какая хулиганка?
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26.03.2021 14:44 Відповісти
Вандалы!
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26.03.2021 14:02 Відповісти
Скоро вона "спливе".... на жаль, це моя область...
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26.03.2021 19:31 Відповісти
 
 