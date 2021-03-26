На заводі в Дніпрі спалили 1,5 тонни зброї. Здебільшого це речові докази. ВIДЕО
У Дніпрі правоохоронці знищили півтори тонни зброї. Її поклали в піч і спалили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Понад тисячу одиниць вогнепальної, травматичної та холодної зброї під охороною поліції привезли на завод, повантажили у величезний ківш, а потім - прямо в піч. Здебільшого це речові докази, які суд після вироків відправив на утилізацію, або ж зброю, яку люди здали правоохоронцям добровільно.
На що корисне зрештою все це перетвориться, в тому числі і знаряддя вбивства, поки не повідомляється. Але спалювали зброю на заводі, де виробляють рейки для трамваїв і метро.
Поліція нагадує - незаконне поводження зі зброєю тягне покарання до семи років в'язниці. Тому радять громадянам здавати нелегальну зброю правоохоронцям.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України встановила в Луганській області місцезнаходження арсеналу зброї, боєприпасів і вибухівки. Серед вилученої зброї: протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" і реактивний піхотний вогнемет "Джміль", виробництва РФ.
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Идиотизм!!!
В принципе - глупо спорить.
Во время войны, должны были создать комиссию по отсеиванию, и годное распеределить по военным складам, с послед употреблением.
Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов... кив, пашинских, геращинковых каких то, а не новое закупает.
Новое - на передовую.
Хотя бы пусть авакян ими награждает своих жополизов...
Ну да, пусть награждает, со спиленными номерами или с номерами зафиксированными в лежащих в архиве убойных делах ...
Если убил! Значит рабочее, а не сомнительной якости!
И вы не читали дальше.....
Это - в наградное авакяну и чинушам....
На передовую - новое.
Взрыв гранаты (хранение и применение) - мелкое хулиганство. (по мнению правоохранителей).