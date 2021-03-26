На заводі в Дніпрі спалили 1,5 тонни зброї. Здебільшого це речові докази. ВIДЕО

У Дніпрі правоохоронці знищили півтори тонни зброї. Її поклали в піч і спалили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Понад тисячу одиниць вогнепальної, травматичної та холодної зброї під охороною поліції привезли на завод, повантажили у величезний ківш, а потім - прямо в піч. Здебільшого це речові докази, які суд після вироків відправив на утилізацію, або ж зброю, яку люди здали правоохоронцям добровільно.

На що корисне зрештою все це перетвориться, в тому числі і знаряддя вбивства, поки не повідомляється. Але спалювали зброю на заводі, де виробляють рейки для трамваїв і метро.

Поліція нагадує - незаконне поводження зі зброєю тягне покарання до семи років в'язниці. Тому радять громадянам здавати нелегальну зброю правоохоронцям.

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Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України встановила в Луганській області місцезнаходження арсеналу зброї, боєприпасів і вибухівки. Серед вилученої зброї: протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" і реактивний піхотний вогнемет "Джміль", виробництва РФ.