"Місць бракує навіть у коридорах": Мер Миколаєва Сєнкевич показав COVID-лікарні в місті. ВIДЕО
У COVID-лікарнях Миколаєва критична завантаження пацієнтами з коронавірусом. Медиків не вистачає так само, як і місць для пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео в Facebook опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Це відео не додасть вам гарного настрою, але воно повністю відображає реальний стан справ у наших ковідних госпіталях. Подивіться уважно, особливо ті, хто скептично ставиться до існування коронавірусу. Такий вигляд зараз мають перша, третя і п'ята міські лікарні, куди направляють пацієнтів з COVID -19", - йдеться в повідомленні.
За його словами, в середньому в місті щодня фіксують близько 200 випадків коронавірусу, а вмирають до 10 осіб.
"Важкість перебігу хвороби зросла. Завантаженість лікарень критична. Нам не вистачає медиків, а місць для пацієнтів не вистачає навіть у коридорах", - додав мер.
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https://censor.net/ru/news/3235194/kolichestvo_bolnyh_perestalo_rasti_tak_je_geometricheski_kak_kogdato_magaziny_roshen_zelenskiyi
Шесть тысяч французских врачей-пенсионеров, имеющих возраст под 70 лет добровольно вышли на работу в ковидные отделения госпиталей и работают там полный рабочий день бесплатно уже больше года, смертельно рискуя жизнь и здоровьем: ведь они относятся по возрасту к группе наибольшего риска.
И это при том, что им есть что терять: ведь все они евровые миллионеры, жившие в своих шикарных виллах в райском климате на Лазурном берегу на честно заслуженном роскошном отдыхе. Четверо их этих врачей-волонтеров за прошедший год умерли от ковида, до конца исполнив свой высокий долг. Римскому папе следовало бы причислить их к лику святых.
Про це https://kmm.if.court.gov.ua/sud0909/pres-centr/news/1094190/ повідомляє Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області, пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
"До Коломийського міськрайонного суду надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності жительки міста Коломиї за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 - 1 КУпАП).
З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що коломиянка в мережі Інтернет на власній сторінці "Фейсбук" розповсюдила неправдиву інформацію відносно вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення.
нонейм,ризикуєш!
Те, що юридично безграмотні поліціянти щось складають, ні про що не каже. 99% карантинних протоколів/постанов відхиляються в суді.
2) Жодна вакцина дійсно не пройшла 3 фазу клінічних випробувань. Правда в очі коле?
Теперь им надо пригласить к себе борцуна с короновирусом и мастера спорта по борьбе с ним. Можно и без рояля. Может и поможет.
ответил на https://censor.net/ru/comments/locate/3255780/0192146a-7d3a-72ba-810d-827a6cba94c1 в теме https://censor.net/ru/news/3255780/mest_ne_hvataet_daje_v_koridorah_mer_nikolaeva_senkevich_pokazal_covidbolnitsy_v_gorode_video
а я не лежал в стационаре, а болел дома. близкие лежали в стационаре, и как-то никто не умер. но ты, конечно, можешь себе бояться на здоровье, сидеть дома, накрывшись одеялом и в маске___________ с таким подходом у тебя все впереди, не переживай... когда "одна нога" уже там... - мировоззрение меняется, но єто уже не важно!
очень чистая больница, в палатах полно сложной аппаратуры и кислорода - хоть залейся, коридоры почти пустые:
докторша с очень ухоженным лицом, на котором красивый дневной макияж: эстетично и со вкусом накрашенные ресницы/брови, а музычка такая, как будто действо происходит во время бубонной чумы 15-го века. Катастрофисты херовы: мёдом не корми, но дай проорать, что "Все пропало, спасу не мае !"