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Новини Відео Коронавірус і карантин
13 516 59

"Місць бракує навіть у коридорах": Мер Миколаєва Сєнкевич показав COVID-лікарні в місті. ВIДЕО

У COVID-лікарнях Миколаєва критична завантаження пацієнтами з коронавірусом. Медиків не вистачає так само, як і місць для пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео в Facebook опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Це відео не додасть вам гарного настрою, але воно повністю відображає реальний стан справ у наших ковідних госпіталях. Подивіться уважно, особливо ті, хто скептично ставиться до існування коронавірусу. Такий вигляд зараз мають перша, третя і п'ята міські лікарні, куди направляють пацієнтів з COVID -19", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в середньому в місті щодня фіксують близько 200 випадків коронавірусу, а вмирають до 10 осіб.

"Важкість перебігу хвороби зросла. Завантаженість лікарень критична. Нам не вистачає медиків, а місць для пацієнтів не вистачає навіть у коридорах", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У столичних лікарнях перебувають 4252 пацієнти з коронавірусом 2700 з них - у важкому стані, - Кличко

Автор: 

лікарня (1362) карантин (18172) Миколаїв (1810) Сєнкевич Олександр (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Вы всё врети!!!
https://censor.net/ru/news/3235194/kolichestvo_bolnyh_perestalo_rasti_tak_je_geometricheski_kak_kogdato_magaziny_roshen_zelenskiyi

"Мест не хватает даже в коридорах": Мэр Николаева Сенкевич показал COVID-больницы в городе - Цензор.НЕТ 507
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26.03.2021 13:23
+18
Паскудна рожа.
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26.03.2021 13:25
+17
Зедебилы где вакцины? Когда начнете спасать Украинцев.
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26.03.2021 13:27
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довбані китайські вірусологи...
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26.03.2021 13:21 Відповісти
Вы всё врети!!!
https://censor.net/ru/news/3235194/kolichestvo_bolnyh_perestalo_rasti_tak_je_geometricheski_kak_kogdato_magaziny_roshen_zelenskiyi

"Мест не хватает даже в коридорах": Мэр Николаева Сенкевич показал COVID-больницы в городе - Цензор.НЕТ 507
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26.03.2021 13:23 Відповісти
Паскудна рожа.
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26.03.2021 13:25 Відповісти
"Мест не хватает даже в коридорах": Мэр Николаева Сенкевич показал COVID-больницы в городе - Цензор.НЕТ 7837
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26.03.2021 13:26 Відповісти
Твоя рожа? ПОКАЖИ СВОЮ!
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26.03.2021 13:35 Відповісти
https://censor.net/ua/user/413934
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26.03.2021 13:42 Відповісти
пффф...
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26.03.2021 14:06 Відповісти
Больных свозить на Банковскую в коридорах там места много и мастера спорта по короновирусом помогут
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26.03.2021 22:50 Відповісти
Тільки що бачив як зустрілись дві компашки. Обнімаються-цілуються і море по коліно.
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26.03.2021 13:24 Відповісти
Це були компашкі пенсіонерів чи пісюх 16річних?
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26.03.2021 13:28 Відповісти
тобі яке діло? сиди в дома в 100 масках до самої смерті
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27.03.2021 11:55 Відповісти
Тобі пан поляк дозволив користуватись Тирнетом?
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27.03.2021 12:01 Відповісти
Це найрозумніше, що ти змогло вигадати?
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27.03.2021 12:02 Відповісти
Зедебилы где вакцины? Когда начнете спасать Украинцев.
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26.03.2021 13:27 Відповісти
САМ ДЕБИЛ!
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26.03.2021 13:36 Відповісти
Зедебил?
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26.03.2021 13:53 Відповісти
Только 30% украинцев готовы вакцинироваться. Остальным вакцина не та, боятся, считают ковид гриппом. Собственно ожидаемо, народ дремуч аки тайга!
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27.03.2021 21:21 Відповісти
Дремучий нарид хочет послушать диспуты -науковцив профессионалов эпидемиологов, а не завывания степашки и пропаганду продажной челеди. Где диспут за и против? Их нет,правды битесь мракобесы ковидные. Так, блаженых вы уговарили туда им и дорога, а остальным докажите в споре свою статистику и научность ваших проповедей. В споре рождается истина, а не в страшилках и пропаганде.
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28.03.2021 06:53 Відповісти
Здається, лікарям бракує засобів захисту. Одна масочка ?? Серйозно ?
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26.03.2021 13:32 Відповісти
я ТОЖЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ !!
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26.03.2021 13:38 Відповісти
Врачи явно героические люди: чтобы работать каждый день в такой инфекционной преисподней это надо быть настоящим подвижником Долга.

Шесть тысяч французских врачей-пенсионеров, имеющих возраст под 70 лет добровольно вышли на работу в ковидные отделения госпиталей и работают там полный рабочий день бесплатно уже больше года, смертельно рискуя жизнь и здоровьем: ведь они относятся по возрасту к группе наибольшего риска.

И это при том, что им есть что терять: ведь все они евровые миллионеры, жившие в своих шикарных виллах в райском климате на Лазурном берегу на честно заслуженном роскошном отдыхе. Четверо их этих врачей-волонтеров за прошедший год умерли от ковида, до конца исполнив свой высокий долг. Римскому папе следовало бы причислить их к лику святых.
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28.03.2021 09:23 Відповісти
"Римскому папе следовало бы причислить их к лику святых." - да не смешите...!!! ))))
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28.03.2021 10:33 Відповісти
Будь там жопа - х.р там мэр нарисовался...
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26.03.2021 13:39 Відповісти
Так, серйозно.
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26.03.2021 14:22 Відповісти
Це не захист- це знущання з лікарів! Тому маємо тільки сьогодні 435 захворівших !
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26.03.2021 19:20 Відповісти
Местные власти стали заложниками бизнеса, который активно противодействовал любым карантинным мероприятиям. Более того организовывали всякие массовые мероприятия. Пример "Буковель" и все новогодние ... Недавно отметили Масленницу, РПЦ МП водили т.н. крестные ходы... Пиры во время чумы.... И одновременно сколачивали политический капитал, противопоставляя себя Центру, который на фоне распространения коронавируса стремительно теряет остатки доверия...
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26.03.2021 13:33 Відповісти
Хорошо хоть глянула видео, а то б поверила! Коридоры практически пустые, пару коек буквально) не збрехать не могут.
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26.03.2021 13:35 Відповісти
Дурко
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26.03.2021 13:41 Відповісти
На Івано-Франківщині судитимуть жінку за пост у Facebook про вакцину
Про це https://kmm.if.court.gov.ua/sud0909/pres-centr/news/1094190/ повідомляє Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області, пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
"До Коломийського міськрайонного суду надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності жительки міста Коломиї за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 - 1 КУпАП).
З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що коломиянка в мережі Інтернет на власній сторінці "Фейсбук" розповсюдила неправдиву інформацію відносно вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення.
нонейм,ризикуєш!
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26.03.2021 16:25 Відповісти
1) Судитимуть. Тобто винуватість людини ще не доведено.
Те, що юридично безграмотні поліціянти щось складають, ні про що не каже. 99% карантинних протоколів/постанов відхиляються в суді.
2) Жодна вакцина дійсно не пройшла 3 фазу клінічних випробувань. Правда в очі коле?
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27.03.2021 11:52 Відповісти
апокалипсис
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26.03.2021 13:42 Відповісти
антиковидная защита у наших врачей конечно весьма символическая. особенно если сравнивать с видосиком китайской медсестры в самом начале пандемии. а ведь уже год прошел.
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26.03.2021 13:44 Відповісти
Гарна нарізка... Не супер професійно, але на швидку руку піде. Премію получать. Краще той головний лікар нехай розкаже чому в його лікарні така антисанітарія та ремонт той що ще з совка залишився. Оце страшно!
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26.03.2021 13:52 Відповісти
Где ты там "ремонт с совка" увидел? Нормально отремонтированные помещения!
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27.03.2021 10:35 Відповісти
1м 25 с я так розумію реанімація. плитка Іспанія 1977 рогу +- На підлогах те ж саме. Ні ну може для вас це євроремонт. То тут дійсно поняття відносне.
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27.03.2021 21:01 Відповісти
Гарна нарізка... Та как сказать, а бы что и ничего. Мэришко бабосиков выдуривает похоже
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26.03.2021 14:26 Відповісти
Виноват, но имею спросить, - а сколько корпоративов и просто коллективных пьянок было в канун 8 марта и во время его, в славном городе корабелов Николаеве?
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26.03.2021 14:37 Відповісти
Немеряно. Жрали-бухали как в последний раз. Собственно и по сегодня ничего не меняется.
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26.03.2021 17:16 Відповісти
Отож.
Теперь им надо пригласить к себе борцуна с короновирусом и мастера спорта по борьбе с ним. Можно и без рояля. Может и поможет.
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26.03.2021 17:53 Відповісти
Цікаво, а квартальний ...АНДОН теж у коридорі лежав у Феофанії коли начеб-то лікувався від ковіда, ну і вся інша ...лядота , що при владі? Ліків цим виродкам вистачало всім?
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26.03.2021 14:42 Відповісти
недарма квартальний ...АНДОН у авто десь буровив, що в Україні срака повна!
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26.03.2021 14:45 Відповісти
зато на лыжах покатались и в Дубаи позагарали, можно , ведь ковида же нет, то всё происки пиндосов с европейцами.
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26.03.2021 15:59 Відповісти
Мне вот чисто гипотетически интересно , те из 73% которые сей час потеряли своих близких из за Короны , хотя бы поняли , что если бы не их безмозглый выбор в 19 году , то их близкие были живы до сих пор.
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26.03.2021 18:38 Відповісти
главное - музычку пострашнее в ролик добавить
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26.03.2021 19:25 Відповісти
это твое завещание? в прошлом году, когда я лежал в стационаре, за две с половиной недели умерло (и это только что я знаю на 100%, ведь умерших вывозили не парадно...) 9 человек, видел как мужика везли в реанимацию всего серого (как металл после пескоструйки), и он сразу в реанимации умер, женщина умерла прямо в туалете... может ты выберешь автора произведения сразу...
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27.03.2021 11:16 Відповісти
серйозно? а раніше, до ковіду, лікарні були порожні, і тому ніхто в них не помирав
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27.03.2021 11:53 Відповісти
и вообще, все болезни, кроме ковида - выдумка фармакологической магии и ЗОГ
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27.03.2021 17:36 Відповісти
кандидат на нобелевскую премию...
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27.03.2021 19:03 Відповісти
сам то хоть понял?
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27.03.2021 19:03 Відповісти
а я не лежал в стационаре, а болел дома. близкие лежали в стационаре, и как-то никто не умер. но ты, конечно, можешь себе бояться на здоровье, сидеть дома, накрывшись одеялом и в маске
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27.03.2021 17:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/379809

ответил на https://censor.net/ru/comments/locate/3255780/0192146a-7d3a-72ba-810d-827a6cba94c1 в теме https://censor.net/ru/news/3255780/mest_ne_hvataet_daje_v_koridorah_mer_nikolaeva_senkevich_pokazal_covidbolnitsy_v_gorode_video
а я не лежал в стационаре, а болел дома. близкие лежали в стационаре, и как-то никто не умер. но ты, конечно, можешь себе бояться на здоровье, сидеть дома, накрывшись одеялом и в маске___________ с таким подходом у тебя все впереди, не переживай... когда "одна нога" уже там... - мировоззрение меняется, но єто уже не важно!
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27.03.2021 18:48 Відповісти
Не пий воду, а то можеш вдавитися насмерть. Просто тебе це ще не торкнулося.
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27.03.2021 19:07 Відповісти
Фейковый убогий в проф. плане ролик со страшной музычкой:

очень чистая больница, в палатах полно сложной аппаратуры и кислорода - хоть залейся, коридоры почти пустые:

докторша с очень ухоженным лицом, на котором красивый дневной макияж: эстетично и со вкусом накрашенные ресницы/брови, а музычка такая, как будто действо происходит во время бубонной чумы 15-го века. Катастрофисты херовы: мёдом не корми, но дай проорать, что "Все пропало, спасу не мае !"
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28.03.2021 09:30 Відповісти
ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ДАЧИ ЧИНОВНИКОВ И ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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26.03.2021 20:24 Відповісти
логика, наверное, такая - да, вирус летает в воздухе, но он тяжелый, *****, и быстро падает на пол, а если мы наденем масочку, то вирусная нагрузка еще снизится в 3-5 раз и точно не заболеем...
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27.03.2021 08:16 Відповісти
"Мест не хватает даже в коридорах" - Украина снова ждет что ей кто то на блюдечке сделает преподношение или кто то "защитит"! вон уже Бразилия (джунгли, мафия... наркотики...) создала свою собственную вакцину, которая не требует двойного прививания... а мы скатились в самый низ по развитию... хвастовство что мы самые-самые, что будем кормить всю Европу - кончилось тем что Европа кормит нас! доказательство? зайдите в магазин... на пример картошка - польская, литовская, эстонская, латвийская... ливанская даже... мало? можно еще перечислять но не хватит места...
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27.03.2021 11:02 Відповісти
помнится в староглиняные времена, когда было плановое сельское хозяйство в колхозах и совхозах излишки продукции скармливали животным (где коровы?) даже перепахивали поля где еще было много продукции... - план выполнен! не правильно конечно но мы понятия не имели о ливанской и израильской картошки! а что сейчас? Кукуруза, Рапс, Вики и той не найдешь! западные страны не хотят портить свои "бедные" земли, а мы... у нас же самые богатые земли в мире....
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27.03.2021 11:07 Відповісти
 
 