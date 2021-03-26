"Місць бракує навіть у коридорах": Мер Миколаєва Сєнкевич показав COVID-лікарні в місті. ВIДЕО

У COVID-лікарнях Миколаєва критична завантаження пацієнтами з коронавірусом. Медиків не вистачає так само, як і місць для пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео в Facebook опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Це відео не додасть вам гарного настрою, але воно повністю відображає реальний стан справ у наших ковідних госпіталях. Подивіться уважно, особливо ті, хто скептично ставиться до існування коронавірусу. Такий вигляд зараз мають перша, третя і п'ята міські лікарні, куди направляють пацієнтів з COVID -19", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в середньому в місті щодня фіксують близько 200 випадків коронавірусу, а вмирають до 10 осіб.

"Важкість перебігу хвороби зросла. Завантаженість лікарень критична. Нам не вистачає медиків, а місць для пацієнтів не вистачає навіть у коридорах", - додав мер.

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