Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака". ВIДЕО

Сьогодні, 26 березня, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу агенту НАБУ Євгену Шевченку, якого СБУ підозрює в створенні незаконного збройного формування (НЗФ).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Перед початком засідання агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що в матеріалах справи немає жодних доказів, а сама справа є помстою голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Сподіваюся запобіжного заходу не буде, тому що немає фактів вчинення мною злочинів. Але знаю, що є команда з Офісу Президента посадити мене за всяку ціну. Це факт. Тим більше, вчора "високі" люди спілкувалися з керівництвом СБУ та там людина говорить:"нам Єрмак дав команду. Ми його вели пів року. Нічого не знайшли фактичного, за що його можна посадити. А тут він приїхав з клістронами на "Укроборонсервіс". Це було два тижні тому. На цьому ми його і взяли". Так сказав один з керівників СБУ. Перекрили канал поставок необхідних і дефіцитних приладів для нашої армії. Вони з Росії йдуть. Це та ж історія, яка була пів року тому, коли ДБР і СБУ вилучили з військових частин всі клістрони, прям із зенітних комплексів. Вони через два дні їх повернули. Потім справа була закрита через відсутність складу злочину, тому що з'ясували, що ці клістрони привозили розвідники Головного управління розвідки Міноборони. Це була спецоперація з їх доставки в Україну", - розповів він.

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"Це (кримінальне провадження щодо Шевченка. - Ред.) особиста помста Єрмака за те, що я перший публічно заявив про зрив операції щодо "вагнерівців". По-друге, за те, що я його публічно звинуватив у державній зраді. Особиста помста голови Офісу Президента", - додав Шевченко.

За словами Шевченка, сторона звинувачення клопоче про утримання його під вартою.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ