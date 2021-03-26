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Новини Відео Справа Семенченка і Шевченка
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Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака". ВIДЕО

Сьогодні, 26 березня, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу агенту НАБУ Євгену Шевченку, якого СБУ підозрює в створенні незаконного збройного формування (НЗФ).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Перед початком засідання агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що в матеріалах справи немає жодних доказів, а сама справа є помстою голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Сподіваюся запобіжного заходу не буде, тому що немає фактів вчинення мною злочинів. Але знаю, що є команда з Офісу Президента посадити мене за всяку ціну. Це факт. Тим більше, вчора "високі" люди спілкувалися з керівництвом СБУ та там людина говорить:"нам Єрмак дав команду. Ми його вели пів року. Нічого не знайшли фактичного, за що його можна посадити. А тут він приїхав з клістронами на "Укроборонсервіс". Це було два тижні тому. На цьому ми його і взяли". Так сказав один з керівників СБУ. Перекрили канал поставок необхідних і дефіцитних приладів для нашої армії. Вони з Росії йдуть. Це та ж історія, яка була пів року тому, коли ДБР і СБУ вилучили з військових частин всі клістрони, прям із зенітних комплексів. Вони через два дні їх повернули. Потім справа була закрита через відсутність складу злочину, тому що з'ясували, що ці клістрони привозили розвідники Головного управління розвідки Міноборони. Це була спецоперація з їх доставки в Україну", - розповів він.

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"Це (кримінальне провадження щодо Шевченка. - Ред.) особиста помста Єрмака за те, що я перший публічно заявив про зрив операції щодо "вагнерівців". По-друге, за те, що я його публічно звинуватив у державній зраді. Особиста помста голови Офісу Президента", - додав Шевченко.

За словами Шевченка, сторона звинувачення клопоче про утримання його під вартою.

Агент НАБУ Шевченко про справу щодо НЗФ: Це особиста помста Єрмака 01
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо НЗФ: Це особиста помста Єрмака 02
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо НЗФ: Це особиста помста Єрмака 03
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо НЗФ: Це особиста помста Єрмака 04

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Шевченко Євген (139) ПВК Вагнер (1540) запобіжний захід (491) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+14
Это личная месть Ермака/ А Ермак такая же буратина что и Зеленский : Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"
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26.03.2021 14:59
+14
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.03.2021 15:05
+8
утверждают мол обрезанные самые вумные ага после амебы может быть а так слово вор и депил у них с Богоизбрания на лбах высечено/ Действительно, те кто на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Фридман, Ярославский, Табачник , Ставицкий и прочие - предатели и воры. Но где то же есть честные и просто умные. Мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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26.03.2021 15:40
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С каких это пор Печерский суд на Владимирской?
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26.03.2021 14:55 Відповісти
Це СБУ. Суд сьогодні - о 18-тій.
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26.03.2021 15:05 Відповісти
з недавніх, переїхали ближче до Михайлівського, там де управління метовське така будівля червнона
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28.03.2021 09:00 Відповісти
Уже два года. С тех пор как ВАКС создали
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28.03.2021 10:01 Відповісти
Семен Семенченко
4 год ·
Про «терориста Семенченка». Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошен СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те що мене заарештували і предьявили підозру не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ.

З 2014 року я зміг захистити на судах на судах більше сотні репресованих добровольців - що ж... значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий. Як український доброволець, один з перших хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства. Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково.

Вірю в свою країну. Слава Україні!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4176252659076143&set=a.747741671927276&type=3
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26.03.2021 14:57 Відповісти
Так кого СБУ заарештувало??????
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26.03.2021 15:13 Відповісти
обоих
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27.03.2021 10:47 Відповісти
а ким боком, це сцикливе, продажне чмо до дня СБУ, що ще й святкувало, ніби пару днів?
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28.03.2021 09:05 Відповісти
Это личная месть Ермака/ А Ермак такая же буратина что и Зеленский : Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"
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26.03.2021 14:59 Відповісти
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.03.2021 15:05 Відповісти
а причем тут Минск и формула Штамайера... вопрос в том что изменение территорий статуса и так далее должно быть по Конституции Украина а формула Штаймаера не что иное как типа референдум в Крыму ОРЛДО и те кто во власти продавят формулу Штаймаера попадут сразу под пачку статей УК Госизмена... там у Путина давно все усохло в ******** все усохло и ума там не было и нет... у наших наркоманов Зеленского Ермака и всей еврейской синагоги ума нет и не было хоть и утверждают мол обрезанные самые вумные ага после амебы может быть а так слово вор и депил у них с Богоизбрания на лбах высечено...
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26.03.2021 15:05 Відповісти
а причем тут Минск и формула Штамайера./ Дело не в Минске и Штайнмайере. Дело в привычке Ивана Петровича Сидорова обосновывать свои суждения. Цитата "Ермак архитектор ……… доступ Коломойскому" приведена для подтверждения зависимости Ермака от Коломойского. Ермак как и Зеленский выдвиженцы главного кадровике Украины Коломойского.
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26.03.2021 15:19 Відповісти
утверждают мол обрезанные самые вумные ага после амебы может быть а так слово вор и депил у них с Богоизбрания на лбах высечено/ Действительно, те кто на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Фридман, Ярославский, Табачник , Ставицкий и прочие - предатели и воры. Но где то же есть честные и просто умные. Мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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26.03.2021 15:40 Відповісти
В Израиле может быть?
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27.03.2021 10:48 Відповісти
В Арктике.
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27.03.2021 15:40 Відповісти
щось забагато цього "агента"...
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26.03.2021 15:01 Відповісти
"Агент" оказался банальным мошенником-разводилой. Только разводит на миллионы баксов, пользуясь своим статусом.
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26.03.2021 15:25 Відповісти
Грішін і Шевченко зараз в СБУ на допиті, вручили підозру. Оце зараз на 5-му випуск новин, йде прямий репортаж з-під СБУ. Під будівлею - жодної особи на їх підтримку...
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26.03.2021 15:04 Відповісти
и каждый раз при перевоплощении делает пересадку половых органов?
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26.03.2021 15:25 Відповісти
Кстати задержание Семена в России подается , как победа в борьбе против "хунты". А почему СБУ не задержало тогда Медведчука?
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26.03.2021 15:24 Відповісти
Шевченко нарыл уголовное дело против татарова о присвоения рыгом почти 100млн бюджетных денег. Вместо того, чтобы сажать рыговску крысу, зебилы сажают следователя. Еще кому-то нужны доказательства, что зеленые твари дорвались до власти чтобы грабить страну?!
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26.03.2021 17:44 Відповісти
Звісно помста, і, напевно, не тільки Єрмака. Тут можна усіх зацікавлених у довгу чергу поставити, напевно там є і ті, хто намагався дати найбільший в Европі хабар, а за Євгена було розкрито мережу зацікавлених осіб, включно і із Генеральною прокуратурою
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака" - Цензор.НЕТ 708
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26.03.2021 22:36 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака" - Цензор.НЕТ 121
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27.03.2021 01:00 Відповісти
три года как минимум а может быть и восемь, прийдёться терпеть этот порядок, что с Украиной будет?
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27.03.2021 10:48 Відповісти
Шпигун російський судить українського патріота і Героя україно-російської війни.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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27.03.2021 13:43 Відповісти
Стесняюсь спросить: Ермак думает, что только Шевченко знает, что Ермак шпион ? Да про это из Белой Хаты вашингтонской уже открытыс текстом кричат.... Или Ермак думает, что турецкая, английская и американская разведки никогда б не узнали, кто их кинул на огромные деньги (подготовка год шла..под неё вышки открывали..) , если бы не ШЕвченко ? А , впрочем, есть ли чем думать - этому Ермаку...
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27.03.2021 14:07 Відповісти
ермак будет сидеть
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27.03.2021 18:59 Відповісти
Конечно месть Ермака. кто бы сомневался ? Ермак (агент путлера Козырь) убирает свидетелей его предательской деятельности против Украины. За Семенченко не знаю. Но, что Козырь Шевченко мстит, так это к бабке не ходи. Я думаю, к какому НВФ эти пособнички путлера " пришьют" Гео Лероса, так как он им уже как "бельмо на глазу" в связи с обнародованием их коррупционных схем похлеще Януковича.
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27.03.2021 23:51 Відповісти
Мертвечука они сажать не будут. Он ведёт себя тихо, никаких агентов путлера в ОП и у власти не разоблачает. Свой в доску, чего там ? За что его сажать ? Его наградить надо...
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27.03.2021 23:54 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко про справу щодо "НЗФ": "Це особиста помста Єрмака" - Цензор.НЕТ 8409
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28.03.2021 09:59 Відповісти
 
 