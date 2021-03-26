Проєкт "Без цензури": У Медведчука все ОК? Як насправді живуть друзі Путіна під санкціями. ВIДЕО

Богдан Буткевич уважно дослідив, як змінилося життя кумів і друзів Путіна під санкціями і виявив, що... особливо ніяк! А реальна боротьба із Медведчуком, здається, зупинилася.

Як вийшло, що санкції проти кумів Володимира Путіна – Віктора Медведчука та Оксани Марченко – виявилися імітацією? Так само, до речі, і санкції проти власника трьох пропагандистських каналів Тараса Козака. Чому Володимир Зеленський так і не наважився взятися за Медведчука по-справжньому?

Днями в СБУ дійшли руки до Віктора Медведчука, але ні, його не арештували за фінансування тероризму, як ви могли подумати. Аж ніяк. Натомість СБУ на річницю свого створення влаштувала легенький обшук в офісі так званого "Українського вибору". Це така давня й напівзабута організація, яка вже, за великим рахунком, влилася в ОПЗЖ. То чого хочуть силовики від цієї примари?!

Як фігуранти санкції за сприяння тероризму спокійно собі живуть і далі ходять на роботу – увага! – до українського парламенту? Чому справи про тероризм і державну зраду спинилися на півдорозі?

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