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Проєкт "Без цензури": У Медведчука все ОК? Як насправді живуть друзі Путіна під санкціями. ВIДЕО

Богдан Буткевич уважно дослідив, як змінилося життя кумів і друзів Путіна під санкціями і виявив, що... особливо ніяк! А реальна боротьба із Медведчуком, здається, зупинилася.

Як вийшло, що санкції проти кумів Володимира Путіна – Віктора Медведчука та Оксани Марченко – виявилися імітацією? Так само, до речі, і санкції проти власника трьох пропагандистських каналів Тараса Козака. Чому Володимир Зеленський так і не наважився взятися за Медведчука по-справжньому?

Днями в СБУ дійшли руки до Віктора Медведчука, але ні, його не арештували за фінансування тероризму, як ви могли подумати. Аж ніяк. Натомість СБУ на річницю свого створення влаштувала легенький обшук в офісі так званого "Українського вибору". Це така давня й напівзабута організація, яка вже, за великим рахунком, влилася в ОПЗЖ. То чого хочуть силовики від цієї примари?!

Як фігуранти санкції за сприяння тероризму спокійно собі живуть і далі ходять на роботу – увага! – до українського парламенту? Чому справи про тероризм і державну зраду спинилися на півдорозі?

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Без цензури в прямому ефірі": Зе-влада нарощує паніку, справа Стерненка, Ківа - вчений. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) санкції (11885) СБУ (12857) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+12
Шоу для лохів.
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26.03.2021 16:15
+11
санкции Зеленского и его Ср.НБО против Путлеровского кума это фарс и буря в стакане. Выламывать двери в музее Гончара ногами держиморд из ДБР куда проще
Проєкт "Без цензури": У Медведчука все ОК? Як насправді живуть друзі Путіна під санкціями - Цензор.НЕТ 9127
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26.03.2021 16:09
+10
На Трухановому острові Медведчук незаконно захопив 11000 кв. м території на березі рекреаційної зони. https://www.5.ua/kyiv/yak-okhorontsi-medvedchuka-oblashtuvaly-na-trukhanovomu-ostrovi-trenuvalnu-bazu-rozsliduvannia-199355.html Там розташувалася тренувальна база охоронної фірми "Шторм"
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26.03.2021 16:18
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а як вони жили раніше? чи ніхто не знав, де хто насер?
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26.03.2021 16:04 Відповісти
санкции Зеленского и его Ср.НБО против Путлеровского кума это фарс и буря в стакане. Выламывать двери в музее Гончара ногами держиморд из ДБР куда проще
Проєкт "Без цензури": У Медведчука все ОК? Як насправді живуть друзі Путіна під санкціями - Цензор.НЕТ 9127
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26.03.2021 16:09 Відповісти
Шоу для лохів.
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26.03.2021 16:15 Відповісти
На Трухановому острові Медведчук незаконно захопив 11000 кв. м території на березі рекреаційної зони. https://www.5.ua/kyiv/yak-okhorontsi-medvedchuka-oblashtuvaly-na-trukhanovomu-ostrovi-trenuvalnu-bazu-rozsliduvannia-199355.html Там розташувалася тренувальна база охоронної фірми "Шторм"
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26.03.2021 16:18 Відповісти
Тут вот как надо: сперва насладиться просмотром музыкального клипа Arianna feat. Pitbull - "Sexy Peoplel" с кучей приглашённых звёзд во главе с Чарли Шином. В клипе задействована арендованная роскошная мегаяхта "Arianna" (4 палубы, 50 метров, стоимость не указана).
А потом принять во внимание то, что Медведчук на свою Ксюню-Паломницу переписал некую оффшорную "контору", на которой "висит" скромненькая, но со вкусом, яхточка "Royal Romance" (каких-то 5 палуб, 92,5 метра, 200 лямов $, ни в какие аренды не сдаётся).
Как по мне, рэпер Питбуль с "секси-тёлами" в неглиже на арендованной "лоханке" в сравнении с Медведчуком и Ксюней-Паломницей с их собственной беспонтовой "посудиной", выглядел немножко чуть-чуть совсем нищебродом.
А за подавляющее большинство украинцев и говорить нечего - по жизни пролетели мимо кассы как истинные пролетарии.
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26.03.2021 16:21 Відповісти
Не смотрю, отписался . После гона на Андрея Луганского и Пороха , стало противно видеть и слышать данные личности .
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26.03.2021 16:38 Відповісти
Да? Такое было? Скинь ссыль, может подпишусь.
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26.03.2021 17:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2xJGXVaUOYs&t=2s

было , сам Луганский удивился такому гону. это уже перебор . Обосрались по- полной
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26.03.2021 18:00 Відповісти
Не знав про це. Подяка за лінк.
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28.03.2021 00:17 Відповісти
..так при "БАРЫГЕ"-.."РАСЦВЕЛИ"!!...Да, пошли, вы все ,идиоты,далеко-далеко.. в Магадан...что,"ху..ло",что "зэк, что "барыга,что "нынешнее"-всё дерьмо,,которым- Украина и на хрен не нужна... Урвать"своё"-вот и есть цель всех этих штопаных презервативов...начиная с "первого"-"камуниста кравчука"...Ничего не изменится...
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26.03.2021 16:51 Відповісти
У зебилов все имитация.
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26.03.2021 16:53 Відповісти
..ну а у "свиночёлого"?? За пять лет??..Не такое же??...как вас много наплодили ..."ху*лу" привет передай!!!
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26.03.2021 17:10 Відповісти
Порох две трети ордло освободил, обезьяна зебильная.
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26.03.2021 19:55 Відповісти
санкции против Медведчука?
что б вы так жили!
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26.03.2021 17:08 Відповісти
Будкевич почав прозрівати.А як хвалили державника-олігархоборця місяць тому....
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26.03.2021 17:36 Відповісти
У Медведчука все ОК, было при Порохе и сейчас при Зе. Не обеднел! И до сих пор на свободе, не арестован, хотя обвиняется по статье терроризм.
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26.03.2021 19:08 Відповісти
При порохе, мертведчук вытащил из плена несколько тысяч наших воинов и он не был в политике. А при зеленском, мертведчук за год стал миллиардером и привел в раду тварей разных мастей. Ощущается разница?
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27.03.2021 06:44 Відповісти
При Порохе состояние Медведчука уменьшилось до 50 млн.

При ЗЕ состояние Медведчука увеличилось до 1 млрд.


Ну вот просто совсем одинаково хорошо было Медвечуку при Порохе и стало при ЗЕ.
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27.03.2021 11:24 Відповісти
ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА ИХ ДЕТЬМИ И ВНУКАМИ !)
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26.03.2021 19:47 Відповісти
Як і казав все для того щоб урвати патріотичного проукраїнського електорату, регіоналам вони навпаки тільки рейтинги піднімають, зебіли схавають.
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26.03.2021 19:59 Відповісти
Санкции это на покупку туалетной бумаги зависимости качества , вот бл... такие санкции .
Упырей это не тронуло...
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26.03.2021 22:43 Відповісти
Я уже говорил раньше, что "санкции" против мертведчука - пыль в глаза лошарам с целью показать имитацию окуительной борьбы. По факту властью ничего не сделано, чтобы закрыть в сизо этого персонажа и его телку по столь громкому обвинению. Не удивлюсь если это спланированная акция дерьмака-баканова и мертведчука с другой стороны с целью мобилизировать прокацапский элохторат в Украине.
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27.03.2021 06:50 Відповісти
Тільки повністю безнадійний лох може повірити в те що за жида Зєлєнского постраждає хоч одне корумповане і злодійкувате жиденятко. Кругова порука це "їхнє все" - на всю країну їх лишилось з 103 тисяч 2001 мабуть не більше 30-40 тисяч і тому ми бачимо одні і ті ж самі злодійкуваті "морди ліц" десятиліттями... Слава Богу Миримський іздох а Розенблат утік і решту в кращому випадку очікує така ж сама доля. Шалом, придурки "одноразового електорату"!
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27.03.2021 18:28 Відповісти
 
 