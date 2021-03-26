Проєкт "Без цензури": У Медведчука все ОК? Як насправді живуть друзі Путіна під санкціями. ВIДЕО
Богдан Буткевич уважно дослідив, як змінилося життя кумів і друзів Путіна під санкціями і виявив, що... особливо ніяк! А реальна боротьба із Медведчуком, здається, зупинилася.
Як вийшло, що санкції проти кумів Володимира Путіна – Віктора Медведчука та Оксани Марченко – виявилися імітацією? Так само, до речі, і санкції проти власника трьох пропагандистських каналів Тараса Козака. Чому Володимир Зеленський так і не наважився взятися за Медведчука по-справжньому?
Днями в СБУ дійшли руки до Віктора Медведчука, але ні, його не арештували за фінансування тероризму, як ви могли подумати. Аж ніяк. Натомість СБУ на річницю свого створення влаштувала легенький обшук в офісі так званого "Українського вибору". Це така давня й напівзабута організація, яка вже, за великим рахунком, влилася в ОПЗЖ. То чого хочуть силовики від цієї примари?!
Як фігуранти санкції за сприяння тероризму спокійно собі живуть і далі ходять на роботу – увага! – до українського парламенту? Чому справи про тероризм і державну зраду спинилися на півдорозі?
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А потом принять во внимание то, что Медведчук на свою Ксюню-Паломницу переписал некую оффшорную "контору", на которой "висит" скромненькая, но со вкусом, яхточка "Royal Romance" (каких-то 5 палуб, 92,5 метра, 200 лямов $, ни в какие аренды не сдаётся).
Как по мне, рэпер Питбуль с "секси-тёлами" в неглиже на арендованной "лоханке" в сравнении с Медведчуком и Ксюней-Паломницей с их собственной беспонтовой "посудиной", выглядел немножко чуть-чуть совсем нищебродом.
А за подавляющее большинство украинцев и говорить нечего - по жизни пролетели мимо кассы как истинные пролетарии.
было , сам Луганский удивился такому гону. это уже перебор . Обосрались по- полной
что б вы так жили!
При ЗЕ состояние Медведчука увеличилось до 1 млрд.
Ну вот просто совсем одинаково хорошо было Медвечуку при Порохе и стало при ЗЕ.
Упырей это не тронуло...