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Діти смажили маршмелоу на Вічному вогні, мама знімала на відео, - соцмережі. ВIДЕО

У Білій Церкві підліток зняв, як двоє дітей смажать на Вічному вогні зефірки, а мама знімає їх на відео і сміється.

Відео інциденту опубліковане в телеграм-каналі "Біла церква - без табу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зйомка була проведена в середу біля Вічного вогню в Парку слави.

"Молода сім'я розважалася: палили палиці, маршмелоу, листочки й інше сміття. Крім цього, мама сімейства це знімала і сміялася", - сказано в описі до відео.

Окремо в телеграм-каналі зазначили, що автор відео не зробив жінці зауваження, тому що сам ще неповнолітній. Але інцидентом "вже займається поліція".

Дивіться також: Луцькі школярі танцювали на могилах заради переглядів у TikTok. ВIДЕО

Автор: 

Біла Церква (153) Київська область (4028) вандалізм (428)


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Топ коментарі
+63
***, это какое-то совковое рагульство все эти вечные огни. Вместо тупого перевода денег на газ, лучше б убрали и окультурили могилы воинов.
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26.03.2021 18:05
+29
Ужосный акт вандализма. Срочно собрать РНБО, Раду и мосейчку-скобееву.
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26.03.2021 18:06
+19
Ну вопроос же сейчас не об этом !
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26.03.2021 18:06
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эти памятники потеряли срок годности в моральном восприятии новых поколений, которые не понимают вообще что это такое. Уже и страна сменилась, та была УССР, а сейчас Украина. В восприятии из их опыта - это огонь для маршмеллоу. Памятники нужно переформатировать и убрать вечные огни и обновить их дизайн и свойства для восприятия новых поколений. И можно изменить и убрать советские, и изменить на Украинские солдаты во второй мировой. Тогда будет понятно новым поколениям, что Украинцы погибли, а так для них советские солдаты - это непонятно какие вообще и какой страны и какие национальности.
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26.03.2021 19:26 Відповісти
СДЕЛАЙТЕ ШТРАФ 20000 ГРИВЕН С ЧЕЛОВЕКА И ПУСТЬ ХОТЬ ОЧЕРЕДЬ СТОИТ !!!
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26.03.2021 19:41 Відповісти
Не... надо бюджет пополнять.. По 20 грн.! Тогда очередь до Чернигова выстроиться.... Еще и записываться будут... Экономика!
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26.03.2021 21:49 Відповісти
СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО КАЗНОКРАДОВ ЛИКВИДИРОВАТЬ И ИХ СЕМЬИ !)
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26.03.2021 23:13 Відповісти
А потім всіх, хто не так погляне на пам'ятник леніну, жукову чи сталіну))
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27.03.2021 08:37 Відповісти
Это реально маразм, эти вечные огни. Это совок чистой воды.

Моя бабка(земля ей!) вполне фронтовичка(зеничица) с настоящими фронтовыми наградами, воплне обоснована мне говорила еще малому - парады и награды мертвым не нужны. И ниразу не была на том огне.

Я был на том огне - малым(кидал туда ветки/шишки), взрослее(кидал туда селитру), постарше(жарили(ну, грели) шашлыки), вообще старше(не скажу...)

Вот это все, оно не для вшануваня, и даже не для памяти, это ***** конченый совок, особо когда за это еще и **** по статьям.
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26.03.2021 20:03 Відповісти
Ну что вам сказать. Вы явно молодое поколение. Нас воспитывали по другому. Ни я не мой сын такое не сотворит, ибо и я и он понимает, что это памятник погибшим..
А то, что тушить их надо это и так понятно- барильев, цветочки...
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26.03.2021 20:30 Відповісти
я не молодое поколение (мне 59 лет) и я понимаю,что ничего хорошего Украина от "освободителей" (а точнее москальной орды)-не получила!
гораздо лучше было бы для нас ,если бы сначала Гитлер победил Сталина, а потом бы США и союзники нас освободили!
тогда бы Украина избежала очередного Голодомора в 1947 году и мы были бы уже в ЕС и НАТО
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27.03.2021 02:35 Відповісти
Если твоя бабушка не научила тебя чтить память погибших, то хотя бы не делился своими высерами с людьми.
Да, кстати, тебя, видать, и в школе плохо учили грамматике. Научись, для начала, писать без ошибок.
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27.03.2021 12:48 Відповісти
Вічні вогні,це совєтська і московська фігня.Це не могили. Закрийте вже нарешті решт,такі промосковсько-совєтські символи.Бо який тоді сенс воювати з москалями,якщо в нас все те саме?
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26.03.2021 20:11 Відповісти
Про вічний вогонь в Парижі вже ж тут написали. Але ж ні, упоротому тупорилому дебілу хоч сци межи очі.
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26.03.2021 20:50 Відповісти
А Париж що,батько і мати нам? Та й в нас це символ москальщини,бо вони ці вогні ставили.Але тупе бидло цього не розуміє
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26.03.2021 21:06 Відповісти
А ще москалі набудували будинків, живуть в квартирах і їдять ротом. Може, пора вже позбутись цих москальських звичок? Розвалити будинки, жити в землянках і їжу прямо в сраку запихати, тільки щоб не так, як москалі?..
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26.03.2021 21:12 Відповісти
Іди лижи зад Х..лу і кадирівцям.Це в тебе такий обов'язок.
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26.03.2021 21:16 Відповісти
Звична відповідь упоротого. Не дивно.
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26.03.2021 21:20 Відповісти
упоротий в твого батька син.
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26.03.2021 21:37 Відповісти
Коли людина таким чином доводить свою позицію, то виключається можливість спору... Тобі ж сказали - Це в тебе такий обов'язок...
Що не так? Чи ти проти зада і кадиревців?
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26.03.2021 22:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480910.кацапсина, не занимайся словоблудием!
главное что надо помнить про москальных скотов-ето Голодоморы,геноцид Украинской Нации!
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27.03.2021 02:40 Відповісти
Та тобі вже діду кілька разів очі промивали, а ти ніяк не побачиш... Якщо сліпий - говори... Пожаліємо.. скинемося на путьоку комсомольську в сибір.
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26.03.2021 21:53 Відповісти
Дурік, тобі очей вже і господь Бог не промиє. Скинься собі на мотузку, придурок. Не ганьби Україну. "Скидатель"...
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26.03.2021 22:34 Відповісти
Надивився советских фильмов... Ото тебе і пре. Ти мабуть клацаєш щось не те.. Чи у тебе взагалі відсутня логіка...Нашо МЕНІ на щось скидуватися СОБІ? І чому саме на мотузку? І чому придурок? І в чому я зганьбив УКРАЇНУ? Ти мабуть точно щось куриш і не хвата..
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26.03.2021 23:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480910,кацапсина, а мы тебя в будку спам,чтоб не гавкал!
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27.03.2021 02:42 Відповісти
Ти ще що таке і звідки вилізло, чмо упороте? Ти тої будки в житті не побудувало, лежня шматок.
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28.03.2021 04:15 Відповісти
Я бачу,що в цій темі московські тварюки пишуть.
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26.03.2021 20:13 Відповісти
хоть какая-то польза и толк от бездарно сжигаемого газа, хватит быть идиотами и вестись на всю эту пафасно-помпезную великодержавную хрень и чушь! настоящим героям памятники не нужны их помнят современники, ну а для следующих поколений свои герои или свои идеалы, не нужно ворошить прах и кости почивших "динозавров"!
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26.03.2021 20:22 Відповісти
Как там Трептов-парк, Хрустик?
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26.03.2021 21:06 Відповісти
А ким він був побудований Антоша? Склєроз?
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26.03.2021 21:55 Відповісти
Так его уже снесли, после декоммунизации в Германии, Игорьёк?
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26.03.2021 22:50 Відповісти
А что там была декоммунизация ? Антоша? НПА в студию!
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26.03.2021 23:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482791, любитель дедывоевалова, може ети "подвиги" дедов расроют тебе глаза:

Діти смажили маршмелоу на Вічному вогні, мама знімала на відео, - соцмережі - Цензор.НЕТ 9656

Діти смажили маршмелоу на Вічному вогні, мама знімала на відео, - соцмережі - Цензор.НЕТ 4961

https://republic.com.ua/article/pro-zverstva-sovetskih-osvoboditeley-v-evrope-video.html
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27.03.2021 02:52 Відповісти
https://republic.com.ua/article/pro-zverstva-sovetskih-osvoboditeley-v-evrope-video.html Про зверства советских «освободителей» в Европе ...
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27.03.2021 02:54 Відповісти
То описало свої хворі фантазії таке ж упороте, збочене, згвалтоване життям чикатило, як і ти.
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28.03.2021 04:25 Відповісти
Ну, хоч якесь практичне використання газового пальника.
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26.03.2021 20:36 Відповісти
Замість цих совково-помпезних меморіалів давно потрібно було зробити місце пам'яті всіх загиблих у війнах і голодоморах українців, де б горіла поминальна свічка, а не велика кухонна газова плитка (при нинішніх цінах на газ).
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26.03.2021 20:48 Відповісти
Дурко голодаюче, тариф на газ для тебе не зміниться від того, горить вічний вогонь, чи ні.
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26.03.2021 20:53 Відповісти
Поки будуть ватні ваєвали, доти і будуть горіти ці "вогні". Не переживай, убоже...
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26.03.2021 20:56 Відповісти
Ну діду ти у нас прямо куркуль! Воював мабуть багато.. Поранення є у голові.. от тому тобі як веРтерану всіх воїн тариф на газ зараз змінять по самі яйця... Подай клопотання пуйлу і поцілуй вічний вогонь... може що змінеця... ну хоч у тебе... У мне прям Біла українська завість...
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26.03.2021 22:01 Відповісти
Діду чого затаїлися? Чи руки замерзли по клаві стучати? Порада безплатна - пиши в ОБСЄ.. Вони дуже затурбуються і може параша зігріє.... А краше піди до вічного... і зігрій...
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26.03.2021 22:07 Відповісти
ОТАКЕ! Останнього діда воеванова не зігрів вогонь победи... слабкий мабуть... дід, або нікчемний вогонь.
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26.03.2021 22:11 Відповісти
Я считаю, что уже давно не должно быть никаких вечных огней. Это советский пережиток, как и их памятники Ленину.
Лучше больше внимания уделять оставшимся в живых ветеранах. Причём, настоящих, а не фейковых, каковы развелось до фига.
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26.03.2021 22:25 Відповісти
ОСОБО ОДАРЕННЫМ: В моей семье воевали ВСЕ (кроме моей мамы, моей жены и дочери). И если кто то хочет попробовать - милости прошу к шалашу... Память о тех кого ты потерял она не в вечном огне или в памятниках... Эта память у тебя на РУКАХ и В ТВОЕЙ ДУШЕ... И будет эта память преследовать тебя ВСЮ ЖИЗНЬ... в том или ином виде.. Человек, который воевал - калека, как бы в обществе он хорошо не выглядел... То, что видит он - не видит никто. То что он чувствует никогда не почувствует тот, кто не никогда не видел Смерть... и не только свою... А память об этом - это сатое полохое, что остается у тебя НАВСЕГДА...и ты с этим живешь...
Из Вас, кто нибудь поинтересовался, почему у памятника воинам погибшим в Афгане нет вечного огня? И почему его никто не рушит? И почему МНОГИЕ даже не знают где он?
Подойдите к ним и поговорите... За что и кто в этом в ответе?
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26.03.2021 23:28 Відповісти
Вы со своими вечными огнями сходите к чертям собачьим, урооды. Бабкам в платочках расскажите. Они поохают.
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27.03.2021 00:04 Відповісти
любителям дедывоевалова:
https://republic.com.ua/article/pro-zverstva-sovetskih-osvoboditeley-v-evrope-video.html Про зверства советских «освободителей» в Европе ...
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27.03.2021 02:57 Відповісти
ЛЮБЫЕ символы, используемые Расией в продвижении русского мира, настоящие и мнимые, хоть треунгольник с квадратом внутри, должны быть уничтожены и преданы забвению
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27.03.2021 10:17 Відповісти
Та коли ж уже припиниться знищення природних ресурсів у пам'ять про щось або когось?
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27.03.2021 10:52 Відповісти
В Туреччині на горі Химері горять вічні вогні природнього роходження, яким кілька тисяч років. Так ми там смажили зефірки на руїнах візантійького монастиря. Хочу тепер здатися візантійській владі, але не знаю, як це зробити.
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27.03.2021 13:08 Відповісти
Дети жарили маршмеллоу на Вечном огне.
Хоть какая это польза от этих огней
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27.03.2021 13:14 Відповісти
дебилы. а тем, кто думает, что победили нацизм зря, нужно ознакомится с планами гитлера на эти территории.
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28.03.2021 01:09 Відповісти
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