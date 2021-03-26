Діти смажили маршмелоу на Вічному вогні, мама знімала на відео, - соцмережі. ВIДЕО
У Білій Церкві підліток зняв, як двоє дітей смажать на Вічному вогні зефірки, а мама знімає їх на відео і сміється.
Відео інциденту опубліковане в телеграм-каналі "Біла церква - без табу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зйомка була проведена в середу біля Вічного вогню в Парку слави.
"Молода сім'я розважалася: палили палиці, маршмелоу, листочки й інше сміття. Крім цього, мама сімейства це знімала і сміялася", - сказано в описі до відео.
Окремо в телеграм-каналі зазначили, що автор відео не зробив жінці зауваження, тому що сам ще неповнолітній. Але інцидентом "вже займається поліція".
Топ коментарі
+63 Super Gut
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+29 Andriy Kalnyshevsky
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Моя бабка(земля ей!) вполне фронтовичка(зеничица) с настоящими фронтовыми наградами, воплне обоснована мне говорила еще малому - парады и награды мертвым не нужны. И ниразу не была на том огне.
Я был на том огне - малым(кидал туда ветки/шишки), взрослее(кидал туда селитру), постарше(жарили(ну, грели) шашлыки), вообще старше(не скажу...)
Вот это все, оно не для вшануваня, и даже не для памяти, это ***** конченый совок, особо когда за это еще и **** по статьям.
А то, что тушить их надо это и так понятно- барильев, цветочки...
гораздо лучше было бы для нас ,если бы сначала Гитлер победил Сталина, а потом бы США и союзники нас освободили!
тогда бы Украина избежала очередного Голодомора в 1947 году и мы были бы уже в ЕС и НАТО
Да, кстати, тебя, видать, и в школе плохо учили грамматике. Научись, для начала, писать без ошибок.
Що не так? Чи ти проти зада і кадиревців?
главное что надо помнить про москальных скотов-ето Голодоморы,геноцид Украинской Нации!
будкуспам,чтоб не гавкал!
https://republic.com.ua/article/pro-zverstva-sovetskih-osvoboditeley-v-evrope-video.html
Лучше больше внимания уделять оставшимся в живых ветеранах. Причём, настоящих, а не фейковых, каковы развелось до фига.
Из Вас, кто нибудь поинтересовался, почему у памятника воинам погибшим в Афгане нет вечного огня? И почему его никто не рушит? И почему МНОГИЕ даже не знают где он?
Подойдите к ним и поговорите... За что и кто в этом в ответе?
https://republic.com.ua/article/pro-zverstva-sovetskih-osvoboditeley-v-evrope-video.html Про зверства советских «освободителей» в Европе ...
Хоть какая это польза от этих огней