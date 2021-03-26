Діти смажили маршмелоу на Вічному вогні, мама знімала на відео, - соцмережі. ВIДЕО

У Білій Церкві підліток зняв, як двоє дітей смажать на Вічному вогні зефірки, а мама знімає їх на відео і сміється.

Відео інциденту опубліковане в телеграм-каналі "Біла церква - без табу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зйомка була проведена в середу біля Вічного вогню в Парку слави.

"Молода сім'я розважалася: палили палиці, маршмелоу, листочки й інше сміття. Крім цього, мама сімейства це знімала і сміялася", - сказано в описі до відео.

Окремо в телеграм-каналі зазначили, що автор відео не зробив жінці зауваження, тому що сам ще неповнолітній. Але інцидентом "вже займається поліція".

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