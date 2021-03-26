Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У морському порту Чорноморськ блоковано спробу переміщення великої партії контрабандних тютюнових виробів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Прикордонники, реалізуючи оперативну інформацію, під час огляду контейнера, який прибув у Чорноморський морський порт з ОАЕ, виявили заховані сигарети.
Відповідно до заявлених документів у контейнері повинен був бути вантаж пластикових столів, який мали доставити в Київ. Однак, оглядова група за двома рядами столів виявила, що контейнер був заповнений ящиками з сигаретами виробництва ОАЕ.
Зараз розвантаження і підрахунок контрабандних цигарок триває.
Топ коментарі
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.03.2021 21:57
+4 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар26.03.2021 22:00
+3 Super Gut
показати весь коментар26.03.2021 22:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот года два назад целая баржа с сигаретами возле Одессы села на мель, вот то масштаб был! Правда потом не сказали чей товар был и куда его потом сплавили.
Мне кажется, что у нас на борьбу с контрабандой сигарет тратится денег больше, чем получаем от акциза.