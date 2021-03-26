Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У морському порту Чорноморськ блоковано спробу переміщення великої партії контрабандних тютюнових виробів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники, реалізуючи оперативну інформацію, під час огляду контейнера, який прибув у Чорноморський морський порт з ОАЕ, виявили заховані сигарети.

Відповідно до заявлених документів у контейнері повинен був бути вантаж пластикових столів, який мали доставити в Київ. Однак, оглядова група за двома рядами столів виявила, що контейнер був заповнений ящиками з сигаретами виробництва ОАЕ.







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Зараз розвантаження і підрахунок контрабандних цигарок триває.