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Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У морському порту Чорноморськ блоковано спробу переміщення великої партії контрабандних тютюнових виробів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники, реалізуючи оперативну інформацію, під час огляду контейнера, який прибув у Чорноморський морський порт з ОАЕ, виявили заховані сигарети.

Відповідно до заявлених документів у контейнері повинен був бути вантаж пластикових столів, який мали доставити в Київ. Однак, оглядова група за двома рядами столів виявила, що контейнер був заповнений ящиками з сигаретами виробництва ОАЕ.

Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба 01
Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба 02
Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У порту Чорноморська виявлено контейнер із контрабандними сигаретами на 20 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба 04

Зараз розвантаження і підрахунок контрабандних цигарок триває.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) Іллічівськ (115) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) цигарки (974) силовики (2514)


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Топ коментарі
+5
Это инвестиции?...
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26.03.2021 21:57
+4
Саме про них Віслючок і літав в Емірати домовлятись !!!)))
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26.03.2021 22:00
+3
Если учесть, что только один дружбан зеленского - татаров списдил из бюджета почти 100 млн гривен и ему ничего небыло за это, то обнаруженный контейнер контрабандных сигарет - это новость из рубрики "мелкая сошка".
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26.03.2021 22:06
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Это инвестиции?...
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26.03.2021 21:57 Відповісти
Саме про них Віслючок і літав в Емірати домовлятись !!!)))
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26.03.2021 22:00 Відповісти
Всего контейнер - херня!
Вот года два назад целая баржа с сигаретами возле Одессы села на мель, вот то масштаб был! Правда потом не сказали чей товар был и куда его потом сплавили.
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26.03.2021 22:01 Відповісти
Если учесть, что только один дружбан зеленского - татаров списдил из бюджета почти 100 млн гривен и ему ничего небыло за это, то обнаруженный контейнер контрабандных сигарет - это новость из рубрики "мелкая сошка".
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26.03.2021 22:06 Відповісти
ПРОРОССИЙСКИЕ БАНДЮКИ ХОТЯТ СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ С ОАЭ )))
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26.03.2021 23:48 Відповісти
Вася , не буксуй-те. ОАЕ - по барабану, куда вы купленный товар отвезешь. Главное шобы у вас, как мента, был успешным бахча-бизнес. И о да, дифирамб за это - зебику... SURE, менты в такий кшталт никогда не победят коррупцию, бо им это не выгодно.
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27.03.2021 00:08 Відповісти
Владелец контейнера - скряга: компаньона кинул, таможне бакшиш зажалЬ.
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27.03.2021 00:13 Відповісти
Я НЕ МЕНТ !!! Я ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ И ПРОТИВ ВСЕХ ВРАГОВ УКРАИНЫ !!!
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27.03.2021 00:18 Відповісти
прошу пардонить, пане полицай. Проукраинская оппозиция - для вас - враг, бо не переносит тупого клоуна?
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27.03.2021 00:21 Відповісти
ЗЫ... я вам не таавариСЧ, гыражданын началнык... Все также бегаем по утрам: Нехорошие люди могут прочекать трассу. Вы все такой же (опрометчивый), закоханий в Саныча.
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27.03.2021 00:31 Відповісти
Пора вже й попоратися (по хазяйству) и на пробежку , и в тырнете зависнуть ... але ж бо, катма.
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27.03.2021 04:41 Відповісти
Я НЕ ПОЛІЦАЙ ! ВОНА ВРАГ ДО ЦЬОГО ТА НА ВІКИ ВІКІВ АМІНЬ !!!
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27.03.2021 00:33 Відповісти
На шо намек? Вы бы ВОНУ арестовали без суда и следствия. Чи это намек на бубочку, а в прыжке переобувшись?
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27.03.2021 00:38 Відповісти
А В КАКОЙ СТРАНЕ ТЕПЕРЬ ЧУРОК В ПСЕВДОВОРЫ В ЗАКОНЕ ПРИНИМАЮТ !?)
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27.03.2021 00:19 Відповісти
Вы не наш гражданин, бо употребляете кацапское слово чурка. Кста, какие нации вы соотносите к чуркам?
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27.03.2021 00:35 Відповісти
-1 , тобто вы сетя к чуркам не соотносите - это подсказка.
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27.03.2021 00:40 Відповісти
Волаю несамовито !!! "Евергрін", заблокувавший Суецький канал має реєстрацію - РОСІЯ !? То це ще не теракт? .. Кацапи починають сіяти по усьому світові хаос... І якщо світ цього не бачить, то туди йому і дорога. (с)
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27.03.2021 00:03 Відповісти
ВОНИ НЕ БАЧУТЬ ВИХОДА ЗІ СВОГО ХАУСУ БО ЇМ ПЗДА !)
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27.03.2021 00:27 Відповісти
А В КРИМУ ВОНИ ЩЕ ДВА ХАУСИ ПІДХВАТИЛИ !) ВЕЛИКИЙ ТА МАЛИЙ )))
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27.03.2021 00:29 Відповісти
Вы часом не забуханый, загадками так говорить.
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27.03.2021 00:43 Відповісти
если забуханый, значит завтра не на дежурство. Завтра всего себя (полностью) - бизнесу. Бухих полiцiянтiв за рулем смежники не чiпають?
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27.03.2021 00:49 Відповісти
ДУРЫНДА КУПИ КНИГУ ХОРОШУЮ ПОЧИТАЙ !)
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27.03.2021 00:51 Відповісти
Ну да, буду такой как вы - начитаный-начитаный...
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27.03.2021 01:03 Відповісти
Я ЖЕ НЕ ТУПОЙ РОССИЯНИН !!!
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27.03.2021 00:49 Відповісти
пили и курили - вот поговорили. Кста , чем в этом году будем звсевать прошлогоднюю бахчу, если не секрет? Тока не кавунами, бо sure, такой бизнес - на смарку, из-за сослуживцев, которых надо, никуда не денешься, постоянно угощать кавунами.
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27.03.2021 00:59 Відповісти
НЕ ЗНАЮ ЧЕМ ТАМ БУДУТ ЗАСЕВАТЬ, НО ПРЕДЛОЖУ УДОБРЕНИЯ ИЗ ПЕРЕГНОЯ ТРОЛЕЙ !)
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27.03.2021 01:01 Відповісти
Вы , конечно, себя к тролям не соотносите?
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27.03.2021 01:05 Відповісти
боже, спаси, сохрани и отведи меня (от такого).
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27.03.2021 01:09 Відповісти
Перед тем, как заткнуть Суэцкий канал своим двухсоттысячетонным водоизмещением(а это по весу ДВА!!! американских авианосца), контейнеровоз совершал загадочные маневры.Они были настолько загадочны, что оператору судна, фирме Bernhard ******* Shipmanagement, пришлось оправдываться.
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27.03.2021 00:37 Відповісти
Сегодня их конфискуют ,а завтра это вещественное доказательство исчезнет неизвестно куда ....и окажется в торговой сети для реализации
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27.03.2021 06:23 Відповісти
ОАЭ в пустыне выращивает табак и строят табачные фабрики в некурящей стране?
Мне кажется, что у нас на борьбу с контрабандой сигарет тратится денег больше, чем получаем от акциза.
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27.03.2021 09:06 Відповісти
 
 