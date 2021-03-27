"Йшли в Росію, бігли на референдум, а тепер..." - окупанти відбирають землю у жителів окупованого Криму. ВIДЕО

Біля селища Партеніт в окупованому Криму у місцевих жителів відбирають садові ділянки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Джаваншир Ахмед.

Він зазначив: "Доля зрадників. Коли у 2014-му зраджуєш Україну, кличеш Росію і путінських визволителів, сподіваючись на обіцяну пропагандонами жирнішу юшку, щодуху мчиш на "референдум". А у 2021-му окупанти, які прийшли, відбирають твою землю".

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Також він опублікував сюжет про ситуацію у Партеніті.