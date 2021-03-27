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"Йшли в Росію, бігли на референдум, а тепер..." - окупанти відбирають землю у жителів окупованого Криму. ВIДЕО
Біля селища Партеніт в окупованому Криму у місцевих жителів відбирають садові ділянки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Джаваншир Ахмед.
Він зазначив: "Доля зрадників. Коли у 2014-му зраджуєш Україну, кличеш Росію і путінських визволителів, сподіваючись на обіцяну пропагандонами жирнішу юшку, щодуху мчиш на "референдум". А у 2021-му окупанти, які прийшли, відбирають твою землю".
Також він опублікував сюжет про ситуацію у Партеніті.
Топ коментарі
+97 Ziu Zou
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+76 Plushka
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+58 Eugen Konovalenko
показати весь коментар27.03.2021 13:21
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Люди не знають, що творять
Дострокові.
Форос например.. он общий.. был.. А теперь пиляют разрушают.. строят.. и огородят. Всё.. и таких обьектов есть.. и ещё будет .. много
слава бункирным дидам !
В ЄСПЧ вони звернулись - тричі Бугага !